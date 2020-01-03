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 У Києві зіткнулися три автомобілі: одна особа загинула, ще одну - госпіталізовано. ФОТО

У столиці на вулиці Васильківській сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула людина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Зазначається, що внаслідок події загинув водій Mercedes, пасажира Hyundai госпіталізовано, водія BMW затримали.

У Києві зіткнулися три автомобілі: одна особа загинула, ще одну - госпіталізовано 01

Попередньо встановлено, що водій BMW виконував поворот із вулиці Бурмистенка на Васильківську. Внаслідок маневру він зіткнувся з Mercedes, який їхав головною дорогою вулиці Васильківська, і його відкинуло на автомобіль Hyundai. Через травми водій Mercedes загинув до приїзду лікарів. Також із травмою грудної клітки в лікарню госпіталізували пасажирку авто Hyundai.

У Києві зіткнулися три автомобілі: одна особа загинула, ще одну - госпіталізовано 02

Водія автомобіля BMW затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. На місці події працюють слідчі і встановлюють обставини і причини аварії.

У Києві зіткнулися три автомобілі: одна особа загинула, ще одну - госпіталізовано 03

Слідче управління столичної поліції розпочало кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3168287
 
 
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Через несколько минут увидишь по коментариям, что во всем виноваты зебилы.
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Зєбіли тут не винуваті . Але яким зєбілом треба бути щоб так виїхати на головну ? Тут поняття зєбіл застосовано не у визначення політичних уподобань , а як діагноз .
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Черговий СЦАРЬ на BMW на дорозі ... І йому, мабуть, років 20-25...
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