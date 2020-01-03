 У Києві зіткнулися три автомобілі: одна особа загинула, ще одну - госпіталізовано. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Зазначається, що внаслідок події загинув водій Mercedes, пасажира Hyundai госпіталізовано, водія BMW затримали.

Попередньо встановлено, що водій BMW виконував поворот із вулиці Бурмистенка на Васильківську. Внаслідок маневру він зіткнувся з Mercedes, який їхав головною дорогою вулиці Васильківська, і його відкинуло на автомобіль Hyundai. Через травми водій Mercedes загинув до приїзду лікарів. Також із травмою грудної клітки в лікарню госпіталізували пасажирку авто Hyundai.

Водія автомобіля BMW затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. На місці події працюють слідчі і встановлюють обставини і причини аварії.

Слідче управління столичної поліції розпочало кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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