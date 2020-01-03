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Все про:міст (349) Станиця Луганська (109)

 У Станиці Луганській біля моста розібрали обхідний перехід. ФОТО

Біля нового мосту у Станиці Луганській через непотрібність розібрали тимчасовий обхідний перехід.

Про це повідомила пресслужба Луганської обласної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

У Станиці Луганській біля моста розібрали обхідний перехід 01

Він використовувався з 4 жовтня по 20 листопада 2019 року під час відновлення основного моста.

У Станиці Луганській біля моста розібрали обхідний перехід 02

Після відкриття моста в Станиці Луганській тимчасову конструкцію, яка становила собою дерев'яний настил на лісах, вирішили прибрати. Конструкція була побудована на березі річки і могла просісти. Тому впродовж грудня і перших днів січня її розібрали.

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Нагадаємо, у липні 2019 року зруйнований міст у Станиці Луганській відвідав президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що об'єкт можна відновити упродовж місяця.

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5 жовтня на мосту біля Станиці Луганської відкрили тимчасовий перехід, поки відновлюють основний міст.

20 листопада, за тиждень до запланованого терміну, в Станиці Луганській відкрили новий міст. Церемонію відкриття відвідали президент України Володимир Зеленський і представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3168278
 
 
 Топ коментарі
 
Лавочку повернули чи нову встановили? Прапори сєпарів зняли? Банкомат від Сівохи встановили?
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52 дыра в бюджете,пенсионный стаж поднимают,а тут денежки наши закапывают
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Побудуйте на тому місці ТРЦ «Метро».
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Такую, як у парках дітям влаштовують))
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52 дыра в бюджете,пенсионный стаж поднимают,а тут денежки наши закапывают
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Лавочку повернули чи нову встановили? Прапори сєпарів зняли? Банкомат від Сівохи встановили?
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Лавочка пойдєт на мєморіал: «Гіві і Моторола отдихают».
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Тільки на трьох! Класика - "Гіві і Моторола під шпроти слухають настанови Зелєнського". За кадром тихо лунає цвинтарний шансон...
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Лавочки как стояли на мосту так и стоят, все 6 штук. Флаги расейские как висели на мосту, так и висят. Украина почему-то отказалась от законной половины моста ведь раздел идет по середине реки.
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Теперь осталось основной взорвать и забыть о них, на несколько лет, пока не перевоспитаются в своем зоопарке
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КАрміці жратву від хунти пруть і пруть, а все одно для України дулю в кармані тримають...
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А чого вебкамера вже не працює. Цікаво було дивитись як кармілці жратву від хунти пруть В Станице Луганской возле моста разобрали обходной переход - Цензор.НЕТ 3519
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русские счи - жалкая пародия на украинский борщ
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Харчі, вода і електроенергія українські, а от паспорти вже любімой дєржави та ще й воду не оплачують, борги мільйонні.
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Как-то новость запоздала.. Переход временный еще неделю назад разобрали.
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