 Звільнений журналіст Асєєв зняв із балкона редакції видання "Український тиждень" банер на свою підтримку. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

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Під час зняття банера, відповідаючи на запитання журналістів, чи усвідомлює Стас Асєєв своє перебування на волі, він сказав: "Потрібно ще психологічно адаптуватися, зокрема і до ритму міста, до якого не те щоб не звик - не було можливості. Але, напевно, варто".

Серед планів на найближче майбутнє, каже Асєєв, не тільки психологічна адаптація, а й зустріч із сім'єю.

"Напевно, буде окрема робота щодо "Ізоляції" (таємна в'язниця, обладнана на захопленій російськими гібридними силами в 2014 році території музею сучасного мистецтва - колишнього заводу ізоляційних матеріалів)", - сказав Асєєв.

Також допоміг Асєєву зняти банер головний редактор видання "Український тиждень" Дмитро Крапивенко.

"Спочатку з'явилася картинка в нашому журналі, коли ми дізналися про вирок Стаса - 15 років суворого режиму. Незабаром проводили акцію в арт-платформі "Ізоляція", і ми вже підготували цей плакат. Потім ми його повісили на балконі, а зараз залишимо в редакції на стіні як історичний артефакт", - зазначив Крапивенко.

Також Станіслав Асєєв підписав всім охочим книгу "В ізоляції" про життя на окупованій території Донбасу, видану "Радіо Свобода" в 2018 році. У ній опубліковано матеріали, які він писав із січня 2015 року по травень 2017 року.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

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Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.