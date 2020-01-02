EN|RU|UK
Теми дня: Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Суспільство, Фоторепортаж
  3246  23
Матеріали за темою:
Все про:банер (14) журналістика (947) визволення (302) ЗМІ (678) підтримка (176) полонені (714) Асєєв (23)

 Звільнений журналіст Асєєв зняв із балкона редакції видання "Український тиждень" банер на свою підтримку. ФОТОрепортаж

Звільнений у рамках обміну утримуваними особами на Донбасі журналіст Станіслав Асєєв 2 січня зняв банер #FreeAseyev з балкона редакції українського видання "Український тиждень".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Читайте також: 90% звільнених українців можемо виписати з "Феофанії" впродовж тижня, - лікар

Під час зняття банера, відповідаючи на запитання журналістів, чи усвідомлює Стас Асєєв своє перебування на волі, він сказав: "Потрібно ще психологічно адаптуватися, зокрема і до ритму міста, до якого не те щоб не звик - не було можливості. Але, напевно, варто".

Звільнений журналіст Асєєв зняв із балкона редакції видання Український тиждень банер на свою підтримку 01

Серед планів на найближче майбутнє, каже Асєєв, не тільки психологічна адаптація, а й зустріч із сім'єю.

Звільнений журналіст Асєєв зняв із балкона редакції видання Український тиждень банер на свою підтримку 02

"Напевно, буде окрема робота щодо "Ізоляції" (таємна в'язниця, обладнана на захопленій російськими гібридними силами в 2014 році території музею сучасного мистецтва - колишнього заводу ізоляційних матеріалів)", - сказав Асєєв.

Також допоміг Асєєву зняти банер головний редактор видання "Український тиждень" Дмитро Крапивенко.

Звільнений журналіст Асєєв зняв із балкона редакції видання Український тиждень банер на свою підтримку 03

"Спочатку з'явилася картинка в нашому журналі, коли ми дізналися про вирок Стаса - 15 років суворого режиму. Незабаром проводили акцію в арт-платформі "Ізоляція", і ми вже підготували цей плакат. Потім ми його повісили на балконі, а зараз залишимо в редакції на стіні як історичний артефакт", - зазначив Крапивенко.

Звільнений журналіст Асєєв зняв із балкона редакції видання Український тиждень банер на свою підтримку 04

Також Станіслав Асєєв підписав всім охочим книгу "В ізоляції" про життя на окупованій території Донбасу, видану "Радіо Свобода" в 2018 році. У ній опубліковано матеріали, які він писав із січня 2015 року по травень 2017 року.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна віддала на обмін чеченського кілера Денісултанова, якого обвинувачують у замаху на Осмаєва та Окуєву, - Бутусов

Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3168197
 
   
 Топ коментарі
 
Заметки на полях: ЗЕ ЛУЧШИЙ ПРЕЗИДЕНТ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ! (Самые сдержанные добавляют - "Украины.)" ЕГО ПОСЛАЛ НАМ БОГ! ( Чей и зачем никто не задумывается.)
 показати весь коментар
 
пожалуйста отдельно "журнашлюхи", отдельно Стас Асеев как заложник мордора, отдельно приграничные маршрутчики, отдельно "беркутня" для обмена.
 показати весь коментар
 
Доки нема фактів його продажності, не треба ображати людину.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
"Журнашлюха есть "журнашлюха"... И она "подставляет" поддержку тому, кто больше платит... Вот подобную "бл..доту" нам и подсунули, в качестве "асвабаждённых"...
 показати весь коментар
 
 
пожалуйста отдельно "журнашлюхи", отдельно Стас Асеев как заложник мордора, отдельно приграничные маршрутчики, отдельно "беркутня" для обмена.
 показати весь коментар
 
 
а в чем разница?или он не тамжынашлюдь?
 показати весь коментар
 
В чем разница спроси у бубочки. Для нормальных людей разница есть.
 показати весь коментар
 
 
А ты поверещи о "зраде"... "Тамжинашилюдь" - это у тебя уже "в крови"... Как там Керчь поживает, "за которую ты "писался"? Удар собственной пяткой в грудь, ещё не болит, "говнюшник"?!!! Я же твоё, ПАДЛО, "подписалово", помню, когда ты "крымчанином" "подписывался"!!! Ну, давай, напиши, что я "неправ"!!! Ведь народ не поленится, поднимет архивы... И что ты потом "запоёшь"?... (Я смотрю, когда тебя "фактурой жать", начинают, ты "язык в жопу затягиваешь" - "бздишь, если прижмут"?... Последний раз "прижал", так ты "отморозился", что ты "херсонец"... Я - промолчал... Пока... (работа у меня была такая - не светить аргументов, раньше времени...). Давай, валяй... А я подожду, когда ты "начнёшь оправдываться"... Откроешься - вот тут я тебя и "по пиз.е кастетом...". Ведь ты не знаешь, что у меня на тебя есть в архиве, из твоих комментариев... Ну, а если "промолчишь" - просто подтвердишь, что-ты просто на "Лахту" работаешь... Валяй... Я жду...
 показати весь коментар
 
 
Вот и разбирайся сам... Из 25 человек - ЧЕТВЕРО "вояк", непосредственно воевавшие... (И ещё непонятно, при каких условиях взятые в плен - по боевому заданию, либо "по пьяни")... Остальные - "непонятно кто"...
 показати весь коментар
 
Не согласна. Я давно за него переживаю. Уже и не надеялась. Ну не могут же все быть гадями?!
 показати весь коментар
 
А вы переживаете за то, о чём "вам сказали", или потому, что вы его хорошо знаете? Меня товарищ, коллега по работе, которого я выручал, по работе, из-за его "некомпетентности", продал потому, что "запахло жареным", для его собственной задницы... Вот и всё... А вы "расписываетесь" за абсолютно незнакомого вам человека, о котором Вам в СМИ, сказали, что он - "хороший"... На землю опуститесь, деточка...
 показати весь коментар
 
 
Мені теж колись зробив у тяжкій для мене ситуації подлянку мій "вигодованець". Хоча вигоди з цього він не отримав, оскільки колектив відмовився з ним працювати. А років через 7 зателефонувала мені моя однокласниця і розповіла веселу історію: той тип став її 4-м чоловіком, спалився по роботі у ситуації майже 1:1 як колись спалився я. І просить поклопотати чи не можна його прилаштувати у нашій фірмі. Я відповів просто: "Я не знаю про кого йдеться. У нас не прохідний двір і з вулиці ми нікого не беремо."
 показати весь коментар
 
 
Я цього "козла", спочатку, "прикрив", коли він "погорів" з "бл..ми" - приїхала жінка, а він побоявся везти її на зняту кімнату в "общазі", бо там творилось "ай-яй-яй"... Поселив його у себе, тиждень годував з свого столу... А потім він прибіг: "Рятуй! У тебе є "підв"язки" в експертизі, а мені "строки горять" - клієнт за горло бере!...". Повіз, домовився... Він взяв з клієнта гроші, їх з "бл..ми" прогуляв, а потім мене винним призначив, сказав, що я його підвів, бо у мене "шкандаль" з експертами... Благо, людина розумна попалася - перед тим, як мені морду бить, погодилася поїхать в експертизу... В результаті була бита не моя морда...
 показати весь коментар
 
>>Ну не могут же все быть гадями?!<<
Для цього таких потрібно пропустити через фільтарційні табори, де опери з'ясують хто ким був, чим займався і за які заслуги потрапив у списки на обмін. Маю на увазі цивільних.
 показати весь коментар
 
 
Ему уже сказали, что его неправильно освободили?
 показати весь коментар
 
 
Це нам ні разу невбієнного бабченко 2 прислали?
 показати весь коментар
 
Заметки на полях: ЗЕ ЛУЧШИЙ ПРЕЗИДЕНТ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ! (Самые сдержанные добавляют - "Украины.)" ЕГО ПОСЛАЛ НАМ БОГ! ( Чей и зачем никто не задумывается.)
 показати весь коментар
 
 
Доки нема фактів його продажності, не треба ображати людину.
 показати весь коментар
 
 
рада за Асеева, читала его материалы до самого его исчезновения, пусть будет здоров и бережет свой талант правдивого журналиста...
 показати весь коментар
 
 
Как раз Асеева не стоит ставить в один ряд с бомбилами. Стас- нормальный журналист с хорошей репутацией. Лично мне досадно, что вместо наших военнослужащих всунули для ровного счета каких-то левых ************, которые даже ради интереса не поехали в Киев на красоты столицы посмотреть. Какая **** согласовывала списки? Как они туда угодили? И почему такой неравноценный обмен, что это за дикая диспропорция?
 показати весь коментар
 
 
УП - ФСБшное кубло.
За каким он туда поперся?
Совсем тупой?
 показати весь коментар
 
Заголовок - словно зрада: ишь ты, первым делом плакат в свою поддержку снял, сепаратюга.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору