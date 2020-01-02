 Зеленського помітили на Буковелі. ФОТО

Фото з главою держави опубліковані в Instagram Миколи Софрона і Тетяни Стаднійчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо рік розпочався із зустрічі з президентом - він приречений бути успішним", - вважає користувачка.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Володимир Зеленський із сім'єю зустріли Новий рік у резиденції "Синьогора" в Івано-Франківській області. Президентське подружжя супроводжує глава Офісу президента Андрій Богдан зі своєю дівчиною Анастасією Слічною.
Какая разница.
Все о народе пёкся , пока и не спёкся
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Боты - Вам надо освежить п а м ят ь о презе .
02.01.2019 г.
15 января 2020 года состоится предварительное заседание кредитного комитета МВФ на котором Украину не включат в перечень планируемых стран на выдачу кредита.
Родственники погибших на Майдане подали коллективную жалобу на действие прокуратуры в деле расследования обстоятельств гибели людей, фактически обвинив прокуроров по делу в саботаже и затягивании расследования.
Помпео отменил визит в Украину.
2 - дело Майдана не сейчас буксовать начало, иначе за 5 лет до этого был бы результат,
3 - вообще ни к месту, во-первых, Помпео не отменил, а перенес визит, во-вторых, не только в Украину, а все свое турне, включая визит в страну Евросоюза, и причина с Украиной никак не связана, разве что Зеленский напал на американское посольство в Ираке.
Кулеба отметил, что мораторий стал "источником теневой экономики", поэтому цель Кабмина - отказаться от него.
"Но сделать это можно будет тогда, когда в Украине будет действовать эффективная экономическая политика в этой сфере", - добавил чиновник.
Кроме того, он заявил, что против моратория экспорт леса-кругляка.
"Я лично против моратория на лес-кругляк и вообще моратория на какие-либо экспортные операции с ЕС. Но так случилось, что в течение лет у нас в ряде сфер экономики и политики доминировала или коррупция, или тупость. Поэтому я выступаю за мораторий на "тупняк", а не кругляк", - подытожил вице-премьер.
Напомним, 19 ноября 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон, который совершенствует систему охраны елово-буковых лесов на горных склонах Карпат.
Еще ранее Кабинет министров утвердил Государственную программу развития региона украинских Карпат на 2020-2022 годы.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/350007-v_kabmine_vsled_za_zemlej_hotjat_prodatj_i_ukrainskij_les
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Остров в Индийском океане, на котором отдыхал Петр Порошенко
Президент со спутниками (всего 8 взрослых и 2 детей) поселились на самой дорогой вилле курорта - на отдельном острове под названием Owner's Villa (Private Island). Источник: https://censor.net.ua/n3045287
Що більше в народі байдужих «я», то трагічніша доля народу. Лев Силенко
"Если человек, который называет себя президентом Украины, звонит Путину и никаким боком не поздравляет собственное войско, считаясь главнокомандующим… Ну о чем дальше говорить? Это человек, у которого, как говорят в Украине, "нет смальца в голове". Когда нет смальца в голове, ты его на базаре купишь", - заявил Лапин.
Он осудил Зеленского за то, что тот не выступил с новогодним обращением к Вооруженным силам Украины.
"Войско сидит в окопах, защищает страну. Мог хотя бы сказать: ребята, спасибо вам, поздравляю, мы крепкие, единые и так далее… Но он (Зеленский. - Ред.) не забыл поздравить Путина. Того, кто убил 14 тысяч украинцев! Ну как? Тут из нормальных слов только одни матюки и предлоги "в" и "на". Другого у меня к нему нет", - высказался ветеран АТО.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/350024-putina_pozdravil_armiju_zabyl_veteran_ato_rezko_obratilsja_k_zelenskomu
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Ловите наркомана!
Продажный кремлёвский ...резидент ЗЕбил - капитулянт.
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