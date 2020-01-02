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 Політика України
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Все про:Буковель (4) Зеленський (4025)

 Зеленського помітили на Буковелі. ФОТО

Президент України зустрів Новий рік у резиденції "Синьогора" в Івано-Франківській області. Звідти він вирушив на гірськолижний курорт "Буковель".

Фото з главою держави опубліковані в Instagram Миколи Софрона і Тетяни Стаднійчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо рік розпочався із зустрічі з президентом - він приречений бути успішним", - вважає користувачка.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Володимир Зеленський із сім'єю зустріли Новий рік у резиденції "Синьогора" в Івано-Франківській області. Президентське подружжя супроводжує глава Офісу президента Андрій Богдан зі своєю дівчиною Анастасією Слічною.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Підвів ти, Вова": на каналі "Росія 1" принизливо "привітали" Зеленського з Новим роком. ВIДЕО

Зеленського помітили на Буковелі 01
Зеленського помітили на Буковелі 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3168191
 
   
 Топ коментарі
 
Устает парнишка...пятый раз за время презЕдентсва отдыхает...
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И не говори...тот один раз за четыре года на отдых съездил...за свои деньги...зрадоботня всех мастей до сиз пор в истерике бьется...
А тут пятый раз ща полгода...и зеленое стадо аж млеет от счастья...
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Мда... Порох раз на отдых слетал за пять лет - малоросы на гуано изошли. Бубочка раз в три месяца на курортах - не видят и не слышат. Ну молодцы, чё .
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Главное, чтоб не на Мальдивах и под своей фамилией, а не с паспортом Кокорина, и среди простых людей...
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Порошенку очі виймали, що під час війни дозволив собі 5 днів відпочинку 1 раз за 5 років, а слуга кожного місяця десь відпочиває.
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Ну не получается из Зе ньюсмейкера ! То ли дело порошенко- то его с фирташем засекли в вене, то на мальдивы его инкогнито понесло, то в Испании его засекли,
Все о народе пёкся , пока и не спёкся
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Совісті той Зеля не має, от Петро Олексійович постійно працював, без перепочинку, все про народ турбувався, - не їв, не спав. А невдячний народ не оцінив по заслугам шановного гетьмана. Не повезло просто Петру з населенням. )))
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Порохоботик ты слабоумный ты что вообще мозгами потек.Забыл как твой предмет обожания втихаря на мальдивы под другой фамилией летал.Иди лучше соси леденцы рошен.
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Дубина, он же такой зебил , как и ты😀зебил, сарказма зебила не вдул) тупари😀
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Тримай копійчину на новогодній опохмєл, жебраче кацапський, і зникни.
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Та то жирно - тверді сорти, ну нехай хоча б подивиться.
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так це не за свої - бо коли заробляло то не могло поїхати на мальдіви а як почало біля корита красти то і на мальдіви полетіло
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Хроника одного Президента ...
02.01.2019 г.
15 января 2020 года состоится предварительное заседание кредитного комитета МВФ на котором Украину не включат в перечень планируемых стран на выдачу кредита.

Родственники погибших на Майдане подали коллективную жалобу на действие прокуратуры в деле расследования обстоятельств гибели людей, фактически обвинив прокуроров по делу в саботаже и затягивании расследования.

Помпео отменил визит в Украину.
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1 - не нам судить, нужен Украине сейчас кредит МВФ или нет, к тому же нужно понимать причину отказа, если откажут, но если кредит действительно нужен, то отказ, конечно, плохой результат,
2 - дело Майдана не сейчас буксовать начало, иначе за 5 лет до этого был бы результат,
3 - вообще ни к месту, во-первых, Помпео не отменил, а перенес визит, во-вторых, не только в Украину, а все свое турне, включая визит в страну Евросоюза, и причина с Украиной никак не связана, разве что Зеленский напал на американское посольство в Ираке.
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..Кабинет министров поставил стратегическую цель по отмене моратория на экспорт леса-кругляка, сообщил вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба, пишет в четверг, 2 января, Интерфакс-Украина."У нас в правительстве сейчас является приоритетной тема создания эффективных рынков с одинаковыми правилами игры там, где не было рынков вообще, или где рынки существовали, но с не равными правилами. И сфера вырубки и деревообработки - это одна из таких сфер. Мы этим занимаемся. Обсуждаем с ЕС, как двигаться дальше", - заявил представитель правительства.
Кулеба отметил, что мораторий стал "источником теневой экономики", поэтому цель Кабмина - отказаться от него.
"Но сделать это можно будет тогда, когда в Украине будет действовать эффективная экономическая политика в этой сфере", - добавил чиновник.
Кроме того, он заявил, что против моратория экспорт леса-кругляка.
"Я лично против моратория на лес-кругляк и вообще моратория на какие-либо экспортные операции с ЕС. Но так случилось, что в течение лет у нас в ряде сфер экономики и политики доминировала или коррупция, или тупость. Поэтому я выступаю за мораторий на "тупняк", а не кругляк", - подытожил вице-премьер.
Напомним, 19 ноября 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон, который совершенствует систему охраны елово-буковых лесов на горных склонах Карпат.
Еще ранее Кабинет министров утвердил Государственную программу развития региона украинских Карпат на 2020-2022 годы.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/350007-v_kabmine_vsled_za_zemlej_hotjat_prodatj_i_ukrainskij_les
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"""программа "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и канала "UA: Первый") в расследовании "Mr. Petro Incognito. Тайная отпуск президента Источник: https://censor.net.ua/n3045287

Остров в Индийском океане, на котором отдыхал Петр Порошенко
Президент со спутниками (всего 8 взрослых и 2 детей) поселились на самой дорогой вилле курорта - на отдельном острове под названием Owner's Villa (Private Island). Источник: https://censor.net.ua/n3045287Зеленського помітили на Буковелі - Цензор.НЕТ 9650Зеленського помітили на Буковелі - Цензор.НЕТ 6971
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Байдужість - параліч душі, передчасна смерть. Антон Чехов

Що більше в народі байдужих «я», то трагічніша доля народу. Лев Силенко
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Кутит Вовочка на широкую губу. Работать не хочет. Все вопросы решил деляга? Только и слышно по по Одессе в красных труселях гуляет, то по Парижу за казённый счёт. Теперь "отдыхает" в Карпатах. Работать то будешь ?
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Ще в Канаді відривався ... на Ніагару їздив. А в Японії скільки висло ?
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Може менше шкоди наробить доки,десь шляється Зеленського помітили на Буковелі - Цензор.НЕТ 7044
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Шота порохоботики завивають як голодні собаки. Невже Педро їм пайку зменшив?
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Педро это который? Это тот кого ЗЕбилы грозно махая кулачками выгнали на Ростов ещё 21 апреля 2019 года?? Илим тот которого ЗЕбилы в тюрьму посадили?? Я прост уже запутался..
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Особенно те которые уже год визжат как посадят Петю , и продолжают пердеть в муку, пока Петя по Раде ходит и поплёвывает на ЗЕбилов типа тебя...
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недоторканість зняли тільки 2 дні тому. до чого твій висер?
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Так чего ЗЕбубачка не садит, а в Буковель отдыхать поехал?
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А дійсно, шмаркля вже стільки злочинів скоїла та на скільки українських законів наплювала. Там лише за звільнення беркутівці пів зебільної шобли можна пересаджати. І таке колись буде.
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...Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Новым годом главу РФ Владимира Путина, однако не поздравил украинских военных на Донбассе.На этот момент обратил внимание ветеран АТО, командир роты в батальоне "Айдар", народный депутат VIII созыва Игорь Лапин. В эфире ObozTV Лапин резко раскритиковал Зеленского за разговор с Путиным 31 декабря.
"Если человек, который называет себя президентом Украины, звонит Путину и никаким боком не поздравляет собственное войско, считаясь главнокомандующим… Ну о чем дальше говорить? Это человек, у которого, как говорят в Украине, "нет смальца в голове". Когда нет смальца в голове, ты его на базаре купишь", - заявил Лапин.
Он осудил Зеленского за то, что тот не выступил с новогодним обращением к Вооруженным силам Украины.
"Войско сидит в окопах, защищает страну. Мог хотя бы сказать: ребята, спасибо вам, поздравляю, мы крепкие, единые и так далее… Но он (Зеленский. - Ред.) не забыл поздравить Путина. Того, кто убил 14 тысяч украинцев! Ну как? Тут из нормальных слов только одни матюки и предлоги "в" и "на". Другого у меня к нему нет", - высказался ветеран АТО.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/350024-putina_pozdravil_armiju_zabyl_veteran_ato_rezko_obratilsja_k_zelenskomu
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Вова буковельский краще звучить , чім Пєтя мальдівський .
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Страной управляет небольшая групка людей все их знают А это недоразумение для отвлечения внимания зебилов
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За пол года в кресле уже который раз по курортам шляеца...Прикидываю если б это Порошенко так по курортам каждый месяц шастал, на какое бы вонючее гавно изошлась бы тут вся ЗЕбилятня страшно представить...усерались бы визжали как резанные про зраду зрадную..
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Зеленского заметили на Буковеле.

Ловите наркомана!
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Зеленського помітили на Буковелі - Цензор.НЕТ 1871

Продажный кремлёвский ...резидент ЗЕбил - капитулянт.



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Так когда? Сколько уже скулить можно? Уже как дурачки выглядите. Гавкаете как Петю посадите и ничего..Продолжай сотрясать пустоту чучело..
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кишка у ЗЕдебилов тонка посадить Порошенко . Во первых не за что , во вторых тогда везде кроме москвабда ЗЕвова будет невьездным .

..
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Если чесно, то мне все равно, за сколько этот зелераст продаёт свою жеппу.
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Няш-няша вперше у житті зазнала оргазм.
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Коли цей слуга наріду вже навідпочивається? Від чого він так втомився, що під час війни дозволяє собі таке?
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Может кто знает сколько резиденций у Президента Украины и что происходит там когда Президента там нету и сколько денег из бюджета уходит на дежурное содержание этих ********?
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все никак не на отдыхается и не нажрется
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Все, капєц Буковелю. Після перебування там припіздєнта Вофкі Сцикуна тепер жодна поважаюча себе людина не захоче кататися по жовто-зеленому снігу 😕
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