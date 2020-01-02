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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:Денісова (406) Шеремет (325) Олег Богачук (952) Кузьменко Юлія (42) Добош (7)

 Адвокат Добош передав Денісовій скаргу про порушення прав підозрюваної у справі Шеремета Кузьменко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Адвокат підозрюваної у справі Шеремета Юлії Кузьменко Владислав Добош прийшов в офіс Уповноваженої президента з прав людини Людмили Денісової, щоб передати їй звернення про порушення прав його підзахисної з моменту затримання до сьогодні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Добош повідомив журналістам, що у зверненні просить Денісову взяти під особистий контроль хід справи, в рамках якої підозрюється Кузьменко, а також направити президенту Володимиру Зеленському, главі МВС Арсену Авакову, генпрокурору Руслану Рябошапці та голові Нацполіції Ігорю Клименку акт реагування на порушення прав і свобод Юлії Кузьменко, включаючи право на презумпцію невинуватості, право на свободу, право на справедливий суд, право на захист.

За словами адвоката, скарга викладена на 10 аркушах і містить детальну інформацію про всі порушення щодо його підзахисної.

Добош також підкреслив, що Денісова на даний момент є єдиною людиною в Україні, до якої можна звернутися з такою скаргою.

Адвокат Добош передав Денісовій скаргу про порушення прав підозрюваної у справі Шеремета Кузьменко 01

Адвокат Добош передав Денісовій скаргу про порушення прав підозрюваної у справі Шеремета Кузьменко 02
Адвокат Добош передав Денісовій скаргу про порушення прав підозрюваної у справі Шеремета Кузьменко 03
Адвокат Добош передав Денісовій скаргу про порушення прав підозрюваної у справі Шеремета Кузьменко 04
Адвокат Добош передав Денісовій скаргу про порушення прав підозрюваної у справі Шеремета Кузьменко 05
Адвокат Добош передав Денісовій скаргу про порушення прав підозрюваної у справі Шеремета Кузьменко 06
Адвокат Добош передав Денісовій скаргу про порушення прав підозрюваної у справі Шеремета Кузьменко 07

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3168186
 
   
 Топ коментарі
 
Земразям закон не писан. Времена овоща вернулись, спасибо зебилам.
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Смішно? Ги-ги-ги? Тепер зрозуміло, чому ти з жартів 95-го кварталу смієшся. Після "адвокат Дебош" ці жапти для тебе - вищий пілотаж.
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"...Денисова на данный момент является единственным человеком в Украине, к которому можно обратиться с такой жалобой." - даже как-то грустно становится...
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Смішно? Ги-ги-ги? Тепер зрозуміло, чому ти з жартів 95-го кварталу смієшся. Після "адвокат Дебош" ці жапти для тебе - вищий пілотаж.
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Выпей валерианы българской. Адвокат Добош передав Денісовій скаргу про порушення прав підозрюваної у справі Шеремета Кузьменко - Цензор.НЕТ 1828
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Неадекват Дебош.
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дєнісова - кацапка..... не буде вона допомагати
Людми́ла Лео́нтіївна Дені́сова (нар. 6 липня 1960, м. Архангельськ, Росія)

У 1978 році закінчила Архангельське педагогічне училище за спеціальностю «вихователь дитсадку». З 1982 до 1989 року навчалася на юридичному факультеті Ленінградського державного університету за спеціальністю «Правознавство»
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Це такий порядок. Насткюупеий крок - ЄСПЛ і верховні комісари з прав людини ЄС і ООН.
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Не совсем так, ЕСПЧ будет после того как суд первой инстанции, апелляционный и верховный рассмотрят дело.
Да и вышеперечисленные Вами комиссары наврядли будут этим заниматься, пока досудебное следствие не закончилось)
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Не зовсім так. Тут скарга не на вирок, а на порушення прав. Це різні речі.
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А тим більш, що справа гучна і стає ще гучніше і гучніше. Це теж грає роль.
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Гучна справа - це не є проблема. А от те, що шита білими нитками - проблема. Для влади. Тихо не вийшло.
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Земразям закон не писан. Времена овоща вернулись, спасибо зебилам.
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"...Денисова на данный момент является единственным человеком в Украине, к которому можно обратиться с такой жалобой." - даже как-то грустно становится...
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ЗЕднеприводные - это те же рыги, только сменили вывеску. они люто ненавидят Украину и все украинское, в 2014-м они поддерживали антимайдан и януковича. для них красть государственное бабло и дружба с братским народом - самое главное в политике. поэтому неудивительно, что без улик патриотов Украины и волонтеров бросают в тюрьмы, а убийц украинцев они выпускают под личное обязательство.
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В этом году по наставлениям Янелоха все инстанции, начиная от Собакова и Тюбитейки, будут на все вопросы отвечать коротко:
- Та какая разніца!
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ну тоді має бути відповідь : в торець Адвокат Добош передав Денісовій скаргу про порушення прав підозрюваної у справі Шеремета Кузьменко - Цензор.НЕТ 3327
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Сегодня хоть стульями не кидался?Это я про адвоката.
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Процесс подачи снимал "кривой" канал и весь вечер Гонопольский, а после него Орловская с Вереснем будут обсасывать эту новость.
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Колхозник в пылып пляйне
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ОБСЄ знайшли камери й антени бойовиків в Золотому

Адвокат Добош передав Денісовій скаргу про порушення прав підозрюваної у справі Шеремета Кузьменко - Цензор.НЕТ 4206

На ділянці розведення в районі Золотого спостерігачі ОБСЄ бачили спрямовану на північ камеру і антену в районі блокпоста терористів. Прилади зафіксували за 60 км на захід від Луганська.
Апаратура були встановлена на опорі ліній електропередачі приблизно в 150 м на північний схід від блокпоста бойовиків, повідомляє прес-служба місії.
На південному кордоні ділянки розведення знаходилися троє терористів з нарукавними пов'язками з написом СЦЦК.
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Права человека? Такое бесформенное понятие в для ЗЕ-шайки. Они о них говорят когда надо убийц и террористов отпускать.
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Сuк@, а ещё в зоне не будут давать красной икры, и красной рыбы, и придётся жрать баланду, это тоже катування.
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он просто влюблен , а может и больше в Кузьменко .
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Навіщо Аваков фальсіфікує(і по дебільному, доречі)це обвинувачення на народних Героїв? Дуже просто. Прив'язавши до цієї справи Зеленського, як дурника, на своїй пресконференції Аваков фактично весь протестний вуличний вогонь переводить на президента. Тепер люди будуть питати з Вовіка - чому Герої сидять по на 100% сфальшованих, ще й по дебільному, звинуваченнях? І тут до Вовіка прийдуть не мародерські дякули за "штуку помочі з 8-ми до 11-ти", а реальні військові. Ось тут Авакові і стане Вовіку в нагоді. Бо окрім поліції Авакова у Вовіка в колоді більше нікого нема. Мішок з гівном Сівоха і два мішка з тим самим - Юзік не рахуються. Качок Бужанський сміливий тільки бити пику дохлякам в кулуарах Ради, і то тільки з власної фракції. Все? Вовік виявивсь голий? І тільки Аваков своїм ментовським гарматним м'ясом зможе загородити Вовіка від розлючених людей. То як може Вовік звільнити Авакова навіть, якщо дуже цього захоче? От і вся многоходовочка.
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Прийшов час брати Зелемойського за сраку і макати мордою в його ж лайно.
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