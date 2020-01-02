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 BMW на фейкових номерах із радянською символікою затримано на кордоні з Молдовою. ФОТОрепортаж

У пункті пропуску "Кучурган", під час перетину кордону іноземцем на автомобілі BMW, прикордонники виявили у нього фейкові реєстраційні номери і наліплену символіку СРСР.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

В ході перевірки правоохоронці встановили, що номерні знаки автомобіля 1990 року випуску саморобні, а наданий на контроль технічний паспорт - невстановленого зразка. Крім того, на кузові автомобіля демонстративно була наклеєна символіка Радянського Союзу.

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BMW на фейкових номерах із радянською символікою затримано на кордоні з Молдовою 01
BMW на фейкових номерах із радянською символікою затримано на кордоні з Молдовою 02
BMW на фейкових номерах із радянською символікою затримано на кордоні з Молдовою 03

Згодом, під час огляду транспортного засобу іноземця, військовослужбовці Білгород-Дністровського загону знайшли справжні документи на авто.

За фактом виявлення ознак злочинів, передбачених ст. 436-1 КК "Виготовлення, розповсюдження комуністичної, нацистської символіки і пропаганди комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів" і ст. 358 КК "Підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів" оповіщені компетентні правоохоронні органи.

Автомобіль чоловіка вилучено та передано співробітникам Нацполіції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3168180
 
   
 Топ коментарі
 
Марианна Пирогова‏ @TetraM_1 30 мин.30 минут назад



Більш за все у новорічній промові преЗЕдента мене ошелешило... ні, не "яка різниця" - це цілком очікувано від цього персонажа. Мене вразили "канапкі з шпротами".
У цьому весь він - совковий провінційний хлопчина. Справжній "народний сервант" - трухлявий мотлох з минулого.
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А почему на BMW, а не Москвиче 412?
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вот ничего удивительного! )))))
BMW на фейковых номерах с советской символикой задержан на границе с Молдовой - Цензор.НЕТ 3740

так у них и Рейхстаг штурмуют...в Мухосранске
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Марианна Пирогова‏ @TetraM_1 30 мин.30 минут назад



Більш за все у новорічній промові преЗЕдента мене ошелешило... ні, не "яка різниця" - це цілком очікувано від цього персонажа. Мене вразили "канапкі з шпротами".
У цьому весь він - совковий провінційний хлопчина. Справжній "народний сервант" - трухлявий мотлох з минулого.
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Кто есть эта Пирогова?
И почему она для тебя авторитет?
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Что такое SOM?
Почему оно задает столько вопросов?
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Я на спецзадании, не могу отвечать открыто
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явка провалена.. пароль раскрыт.. задание отменили.. ты уволен!!
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В секте "свидетелей 40%-го экономического рывка" просто так не увольняют - будет отрабатывать до доллара по 8,0 грн
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Тогда сиди на бутылке ровно и не отсвечивай! BMW на фейкових номерах із радянською символікою затримано на кордоні з Молдовою - Цензор.НЕТ 3623
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смердючий совок) дитяча психологічна травма, пістони, костюм петрушки, хлопавки, шпроти, газета ізвєстія в туалеті..((
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Я так і не зрозумів, тебе вилікували, чи ні?
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Його вилікували, а тебе вирішили пристрелити, щоб не марнувати ліки BMW на фейкових номерах із радянською символікою затримано на кордоні з Молдовою - Цензор.НЕТ 5477
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Сомневаюсь, что он ест канапки с шпротами. Хотя... Может быть и ест, запивая Советским шампанским, под бой курантов. При этом весь обтекает от счастья и ностальгии. Из всех президентов клоун, конечно, самый большой совок несмотря на свою молодость. Даже Янык про шпроты не задвигал.
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Так у його навіть стрічка колорадка китайська, своє лише гімно, для якутського скульптора.
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вот ничего удивительного! )))))
BMW на фейковых номерах с советской символикой задержан на границе с Молдовой - Цензор.НЕТ 3740

так у них и Рейхстаг штурмуют...в Мухосранске
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Он на Берлин шел в атаку - хотел повторить BMW на фейкових номерах із радянською символікою затримано на кордоні з Молдовою - Цензор.НЕТ 9267
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А потому что Москвич - изначально немецкая машина. Завод вывезли из Германии после войны, и первые Москвичи были практически точной копией Опель-Кадет Так что принципиальной разницы нет, что на старом Опеле, что на более новом БМВ.
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Неужели это ОН бежал на родину?
А адвокат, это был отвлекающий манёвр! BMW на фейковых номерах с советской символикой задержан на границе с Молдовой - Цензор.НЕТ 5064
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Кто такой подлец и вывел из тридцателетнего запоя этого идиота-водилу?
Зачем ему психику ранили и сказали, что СыСыСэР уж почти 19 годков, как издох?
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Звыняюсь. BMW на фейковых номерах с советской символикой задержан на границе с Молдовой - Цензор.НЕТ 2613 От увиденного идиотизма просто это. Почти 29 годков уж.
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блин! я из-за Вас калькулятор взял...так глазам не поверил ))))
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Я и сам афу..л от такой новостной статьи BMW на фейкових номерах із радянською символікою затримано на кордоні з Молдовою - Цензор.НЕТ 6739 . Подтверждение тому - первое предложение о тридцатилетнем запое у этой особи.
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С кем оно-КАЦАПСКОЕ дыбилосо бореЦЦа???
С Хитлером или с BMэ??? BMW на фейковых номерах с советской символикой задержан на границе с Молдовой - Цензор.НЕТ 1182
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При відвіданні Одеси дуже неприємне враження було від автівок з номерами пмр.. Чому ми їх запускаємо на свою територію ? Якщо Молдова визнає такі номери - то нехай в Молдову й їздять.. Якесь заохочення сепаратизму від країни, яка сама від нього стікає кров'ю..
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Большая разница! Большая!!!
Но СМУфикам этого не понять BMW на фейкових номерах із радянською символікою затримано на кордоні з Молдовою - Цензор.НЕТ 3171
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думаюю...пмр використовує митні та прикордонні печатки Молдови, якщо стоїть печатка - та, що треба, то байдуже, які номери.
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Потому что нет лидера государства. ПАП снял санкции с ММЗ, а Зе не восстановил, что говорит о договоренности между ними .
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Таким нужно делать стерилизацию - и на острова Ледовитого океана.
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Новорічне привітання Петра Порошенка почему через сутки отключили лайки? BMW на фейковых номерах с советской символикой задержан на границе с Молдовой - Цензор.НЕТ 8022
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І в порядку покарання забарвити автівку в таке злягання квітів:

BMW на фейкових номерах із радянською символікою затримано на кордоні з Молдовою - Цензор.НЕТ 6888
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Mr.Zorg@BauldganBabukanКиев за Зеленского! Валерию
Бабичу фитнес-тренеру и другу Бубочки, сегодня в Киеве обабапгрейдили Dodge
Charger SRT-8

https://pbs.twimg.com/media/ELlrlpsXUAE2pp3?format=jpg&name=small
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Ага))
Швейцария, наверное BMW на фейкових номерах із радянською символікою затримано на кордоні з Молдовою - Цензор.НЕТ 9811
Что такое Soviet Union, ты впервые слышишь?
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Водила, имхо, родился в последний день существования сересере и очень за ним тоскует))))
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Дивно, що не впустили.
Бо ж какая разніца ????
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Разніца є)) не путайте домбабве ( Україна) та пмр (Молдова)
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поцепят мигалки, и будут кино снимать про совок
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Вы уже уточните, с Молдовы или с окупированного приднестровья к нам ездят окупанты
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Кучурган на кордоні з Одеською обл , отже пмр непризнана
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Отвлекающий манёвр? Пока погранцы радостно "совковую бэху" обыскивали, там три фуры с наркотой проехали
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Захватывайте его, шейте дело, закрывайте лет на 10 за шпионаж, чтобы было на что менять наших ребят. Хотя по Киеву рашиков можно хватать пачками...
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Советское дерьмо будет жить в веках и тысячелетиях,то Майдан 25 октября 1917 года был бескровным.Убито за сутки 25 000 человек только а одной Питере..Мирный такой майданчик для Питерской быдлоты матроса Железняка
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Конфіскувати, на користь сиріт третього інтернаціолізму, а йому дати підсрачника і відправити туди куди відпрпавили совок, в могилу.
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А чого совкодрочери не на мААсквичі чіпляють сімволіку, а імЄнно на ВМW? BMW на фейкових номерах із радянською символікою затримано на кордоні з Молдовою - Цензор.НЕТ 6087
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після святкування дня народження С. Бандери касап замість на дамбас рулив на захід.. не похмелявся
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Привіт кожному, мене звуть місіс офіціант Морісон. Я живу у Великобританії, Лондон, Ліверпуль, і я сьогодні щаслива жінка? і я сказав собі, що будь-який позикодавець, який може врятувати мою сім'ю від нашого бідного становища, я передаватиму будь-яку людину, яка шукає позику до кредитора, все дякую пані Жасмін Нуор, він подарував мені щастя мені та моїй родині, я був для того, щоб почати своє життя, мені потрібна позика в 300 000,00 євро, тому що я - одинока мати з двома дітьми, я зустрів цього чесного і БОГА, який побоюється кредитодавця, який допомагає мені отримати кредит у розмірі 300 000,00 євро, вона бога боїться жінки, якщо вам потрібна позика, і ви повернете кредит, будь ласка, зв'яжіться з нею електронною поштою. (medallonfinancia@gmail.com) medallonfinancia@hotmail.com Місіс офіціант Морісон
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****... Ти бути якої статі, "одинокий мать"?
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Эт шото новенькое)))
То обычно качки и шлюхи заглядывали BMW на фейкових номерах із радянською символікою затримано на кордоні з Молдовою - Цензор.НЕТ 1987
Качки в смысле качки BMW на фейкових номерах із радянською символікою затримано на кордоні з Молдовою - Цензор.НЕТ 1987
А не утки или качкы BMW на фейкових номерах із радянською символікою затримано на кордоні з Молдовою - Цензор.НЕТ 297
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"Качки кубиков на прессе"... пам'ятаю. Та борцухи з пивними пузирлами. Щось давно їх не бачити...
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Могу поспорить, что тело-из Приднестровья. BMW на фейкових номерах із радянською символікою затримано на кордоні з Молдовою - Цензор.НЕТ 4768
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......прошло уже 30 лет , а УЩЕРБНОСТЬ все проявляется и проявляется !!!! (((((
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Странно, номерной знак на фото замазали, а совковый герб сияет во всей красе.
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Куцый мозг,куцый мозг... с новым,старым мозгом! BMW на фейкових номерах із радянською символікою затримано на кордоні з Молдовою - Цензор.НЕТ 6064
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Ему-б татуху на весь лоб цветную ввиде герба. Или лучше тризуб. И взад в ПМР
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це ж яким треба бути камікадзей, шо додуматися до такого дебілізму?!
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похоже ватан посмотрел новогоднее поздравления ЗЕленского
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