 BMW на фейкових номерах із радянською символікою затримано на кордоні з Молдовою. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
В ході перевірки правоохоронці встановили, що номерні знаки автомобіля 1990 року випуску саморобні, а наданий на контроль технічний паспорт - невстановленого зразка. Крім того, на кузові автомобіля демонстративно була наклеєна символіка Радянського Союзу.
Згодом, під час огляду транспортного засобу іноземця, військовослужбовці Білгород-Дністровського загону знайшли справжні документи на авто.
За фактом виявлення ознак злочинів, передбачених ст. 436-1 КК "Виготовлення, розповсюдження комуністичної, нацистської символіки і пропаганди комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів" і ст. 358 КК "Підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів" оповіщені компетентні правоохоронні органи.
Автомобіль чоловіка вилучено та передано співробітникам Нацполіції.
Більш за все у новорічній промові преЗЕдента мене ошелешило... ні, не "яка різниця" - це цілком очікувано від цього персонажа. Мене вразили "канапкі з шпротами".
У цьому весь він - совковий провінційний хлопчина. Справжній "народний сервант" - трухлявий мотлох з минулого.
И почему она для тебя авторитет?
Почему оно задает столько вопросов?
.
так у них и Рейхстаг штурмуют...в Мухосранске
А адвокат, это был отвлекающий манёвр!
Зачем ему психику ранили и сказали, что СыСыСэР уж почти 19 годков, как издох?
С Хитлером или с BMэ???
Но СМУфикам этого не понять
Бабичу фитнес-тренеру и другу Бубочки, сегодня в Киеве обабапгрейдили Dodge
Charger SRT-8
https://pbs.twimg.com/media/ELlrlpsXUAE2pp3?format=jpg&name=small
Швейцария, наверное
Что такое Soviet Union, ты впервые слышишь?
Бо ж какая разніца ????
.
То обычно качки и шлюхи заглядывали
Качки в смысле качки
А не утки или качкы