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Все про:Миколаївська область (439) потяг (340) пожежа (1971) ДСНС (2210)

 Тепловоз пасажирського поїзда "Харків-Херсон" загорівся на ходу. ФОТОрепортаж

На Миколаївщині поблизу станції Любине в Снігурівському районі горів тепловоз пасажирського поїзда "Харків-Херсон".

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Миколаївській області, передає Цензор.НЕТ.

"2 січня об 11:36 надійшло повідомлення про займання тепловоза пасажирського потягу "Харків-Херсон" поблизу станції Любине у Снігурівському районі Миколаївської області. На виклик прибули вогнеборці 24 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області та місцева пожежна охорона "Первомайське". З’ясовано, що машиніст, його помічник та провідники намагались загасити займання вогнегасниками, але не вдалось", - йдеться в повідомленні.

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О 12:00 рятувальники локалізували пожежу, о 12:35 ліквідували, її причина - замикання високовольтної камери секції Б тепловоза 2Т10УТ0070.

Тепловоз відчепили від вагонів поїзда і відігнали на безпечну відстань. В результаті пожежі ніхто не постраждав.

Тепловоз пасажирського поїзда Харків-Херсон загорівся на ходу 01
Тепловоз пасажирського поїзда Харків-Херсон загорівся на ходу 02
Тепловоз пасажирського поїзда Харків-Херсон загорівся на ходу 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3168177
 
   
 Топ коментарі
 
Наконец то купят новый, а не скиздят бабло! Жаль что полностью не сгорел, а то могут поремонтировать.
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Да, но горела высоковольтная секция. Где-то коротнуло, или масло и грязь загорелись. Что одно, что второе было бы немыслимо, если бы тепловоз проходил техобслуживание как положено, а не катался до упора. Или до пожара.
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Наконец то купят новый, а не скиздят бабло! Жаль что полностью не сгорел, а то могут поремонтировать.
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Потрібно відродити виробництво Луганських тепловозів на іншому підприємстві України, щоб не купляти дорогі односекційні американські тепловози, які не можуть тягнути состави більше 3500 тон! Двохсекційний луганський тепловоз відмінно тягне состави масою більше 6000 тон і в нас є всі необхідні технології і авторські права на те щоб виробляти ці тепловози в Україні. До того ж відновлення Луганського тепловозобудівного заводу буде потужним політичним піар-кроком направленим на повернення окупованих території, ми зможемо повернути в Україну працівників зруйнованого росіянами луганського заводу і покажемо мешканцям окупованих територій що Україна готується повернути собі свої території!
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Такие тепловозы очень качественно модернизируют в Николаеве. https://cfts.org.ua/news/2019/12/21/v_nikolaeve_vpervye_proveli_glubokuyu_modernizatsiyu_magistralnogo_teplovoza_2te10m_foto_56701 А Кравцову это все не нужно. Ему бы новые американские и не морочить себе голову. Да и еще не без хорошего отката.
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Починят, не переживай. Такое чинится, никто его на металл не пустит.
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Его не могут отремонтировать. Его 100% отремонтирует, но цена ремонта составит как 3 General Electic. Это к бабке не ходи.
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Таке буде траплятись тепер постійно бо Укрзалізницю розділять на частини і прибуткові вантажні перевезення відійдуть олігархам, а збиткові пасажирські перевезення лишаться державі і локомотиви будуть горіти все частіше і частіше, бо не буде грошей на підтримання локомотивів в нормальному стані! Уряд, Президент та ВРУ почали хибну реформу з поділу та приватизації Укрзалізниці, а в Прибалтиці вже відмовляються від такої реформи, бо там розділення залізниці вже призвело до катастрофічного стану залізничної інфраструктури і тепер держава за кошти бюджету буде відновлювати вбиту і знищену інфраструктуру!
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таковы издержки дизеля - дизель может работать и на подсолнечном масле, и на машинном и посему легко идет вразнос при утечках последнего
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Да, но горела высоковольтная секция. Где-то коротнуло, или масло и грязь загорелись. Что одно, что второе было бы немыслимо, если бы тепловоз проходил техобслуживание как положено, а не катался до упора. Или до пожара.
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Поясни, какая связь между сгоревшим тепловозом и твоим комментарием?
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Это пацак, видишь, с номером. Он петухов из гавна лепит и валежник собирает ( если разрешат ). Но работа его заключается в гавнометании на цензоре. Тепловоз пассажирского поезда "Харьков-Херсон" загорелся на ходу - Цензор.НЕТ 9460
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С тепловозами на паРашке ситуация всё-же получше, чем у нас. Одно радует, скоро гиперлуп.
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тем, что ипанутым клоунам надо не про смартфоны "мриять", а научиться для начала хоть гвоздь в стену забивать.

правда, если тебя из осветителя сцены сразу в министры, то учиться времени как бы и нет...
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Да чему там учиться то, две недели курсы в Трускавце, и всё, готов государственный деятель. Хочешь - в министры, хочешь в прокуроры. Или какой СБУ командовать, там такие мастера получаются - обхохочешься. Сплошной "95-й квартал".
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Ну да, гвозди в стену - это так эпично и брутально. Особенно в кирпич или бетон. Нормальные учителя учат пользоваться перфоратором. Не отвлекаю, бей дальше, скровый педроэлекторат)
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Ти не СОМ, ти рибка ГУППІ.
Перечитай свої коментарі, коли такі речі траплялися за часів Порошенка.
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Дальше у него матрица не складывается. Все.
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Надо несколько паровозов у Кубы выклянчить, а то Милованов сказал что на Кубе в разы ВВП больше чем в Украине, дожились.
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Верить Милованову - себя не уважать. Он такое рассказывает, что хорошо, что теперь все ездят на автомобилях, а не на санях и каретах. А то лошади бы понесли от страху, достаточно Милованову только рот открыть.
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надо обложить дополнительным налогом евробляхи и укробляхи и у кого не т то тоже обложить, чтоб уехалневертался
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это только начало нужен паровозный завод
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Не 40, а только 30. И для тепловозов, если, конечно, их регулярно и правильно обслуживать, это совсем не возраст. В Германии по ж/д дорогам и 50-летние тепловозы бегают, и их состояние часто лучше наших прямо с завода.
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Что то я не понял, в тексте 2Т10УТ0070, который вообще-то катается у кацапов на РЖД, на картинке с горелой кабиной явно видно номер: 2ТЭ10У-0078, который вообще-то совсем недавно принадлежал АрселорМіттал и базировался в Кривом Рогу. А тащит он пассажирский состав Харьков-Херсон. Смешались кони, люди и залпы тысячи орудий.
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а что по этому поводу думает серожа лещенко?
(напомню...он теперя не просто...член...а член наблюдательного совета Укрзалізниці... с зарплатою около 300 тыс. грн на месяц)))) хотя.. с такой зарплатой можно ничего и не думать)))
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) а шо там думать. не бит, подкрасит и снова в бой.
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Гончарук сказал что тепловозы горят каждый день из-за коррупции.
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Давно говорил - да выдерите из дизеля все провода - надёжней будет!
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Да этому тепловозу лет 30-40. Луганский завод выпускал, а он их уже не выпускает с 1993г.
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дизель Харьков-Херсон.сколько же там цена билета?а электропоезд нельзя пустить?
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