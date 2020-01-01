 Невідомий у новорічну ніч стріляв із гранатомета в Мукачеві, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Закарпаття.

"Вчора, 31 грудня, о 23:30, на службу "102" надійшло повідомлення від жителя Мукачева про те, що на вулиці Ференца Ліста невідомий здійснив постріл із предмета схожого на ручний гранатомет", - йдеться в повідомленні.

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Відомо, що внаслідок пострілу постраждалих немає. Пошкоджена огорожа одного з дворів. На місці події залишилася частина від снаряда.

Детальна інформація буде надана додатково.



