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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Закарпаття (847) Нацполіція (8737) стрілянина (1103)

 Невідомий у новорічну ніч стріляв із гранатомета в Мукачеві, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Правоохоронці Мукачева встановлюють особу правопорушника, який, перебуваючи на вулиці Ференца Ліста, вистрілив із ручного гранатомета. Постраждалих унаслідок пострілу немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Закарпаття.

"Вчора, 31 грудня, о 23:30, на службу "102" надійшло повідомлення від жителя Мукачева про те, що на вулиці Ференца Ліста невідомий здійснив постріл із предмета схожого на ручний гранатомет", - йдеться в повідомленні.

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Відомо, що внаслідок пострілу постраждалих немає. Пошкоджена огорожа одного з дворів. На місці події залишилася частина від снаряда.

Детальна інформація буде надана додатково.

Невідомий у новорічну ніч стріляв із гранатомета в Мукачеві, - Нацполіція 01

Невідомий у новорічну ніч стріляв із гранатомета в Мукачеві, - Нацполіція 02
Невідомий у новорічну ніч стріляв із гранатомета в Мукачеві, - Нацполіція 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3168117
 
 
 Топ коментарі
 
Праздник у человека. Шо такого?
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-- грамотные все стали!

А вот, были времена, когда в Салоху из "Мухи" стреляли -- к плечу гранатомёт прикладывали...*) -- ...ликбез даром не проходит...
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Главное по технике безопасности всё ок - никто не пострадал и сам с целыми костями дёру дал)
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Сколько ещё таких гранатометов у неадекватных людей на руках...
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Вполне адекватный - снес угол ограды, а не половину супермаркета)
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Устроить терракт в Харькове и ***** (имя президента соседней страны, за которое теперь банят из-за новолицей политкорректности) обменяет тебя...
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..."Про інцидент поліцію повідомили перехожі й на місце події виїхав майже увесь склад місцевого відділку та керівництво з Ужгорода."
Весь праздник испортили руководству
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Ночью так хреначило, что и на гаубицу никто не отреагировал бы
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нє, просто погончики нові вже приміряють.
типу - ми пов.язали терориста(якогось дурня), задіяли все що мали і ледве перемогли.
Як в Одесі - "беркут" обісрався проти одного чеченського чудака. мало авіацію не задіювали....
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Найдут - засунут гранатомет в одно место.
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-- грамотные все стали!

А вот, были времена, когда в Салоху из "Мухи" стреляли -- к плечу гранатомёт прикладывали...*) -- ...ликбез даром не проходит...
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Было такое, - заезжий боец остался без руки и истек...
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-- та, какой он боец? Прикольно, що он живым остался и доживал инвалидом, под осетинской крышей, в Киеве.
А шо потом с ним грузины сделали? -- я не знаю... -- раньше были Времена, а теперь мгновения...*)
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Помню, недалеко от меня было, как я ржал Невідомий у новорічну ніч стріляв із гранатомета в Мукачеві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3386
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Ну, да... Ща всё Мукачево будет знать в КОГО стреляли))
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Мукачево был всегда стрёмным городом. Ещё с 90х.
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Вот дурачек, беркутовцев отпустили, а теперь на него дело Майдана повесят)
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У человека закончились петарды, а праздник продолжается.
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Известно, что в результате выстрела пострадавших нет. Повреждено ограждение одного из дворов. На месте происшествия осталась часть от снаряда.Источник: https://censor.net.ua/p3168117

Вот для начала у хозяина забора и спросите Невідомий у новорічну ніч стріляв із гранатомета в Мукачеві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2978,при условии что гранатомётчик не псих и стрелять ему по-й куда и в кого
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от... как люди весело встречают Новый год....
(не дай Бог!)
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Отличные новости сейчас, не напрягают - всем всё понятно, а то там Порошенко разъезжал по миру и с мировыми лидерами что-то непонятное 73% обсуждал и о чём-то договаривался...
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на верное стрелял по монике он же там вроди
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А если в том дворе ватники жили. Человек посмотел поздравления перзидента и не выдержал.
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С гранатомета в забор! Невідомий у новорічну ніч стріляв із гранатомета в Мукачеві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 989
И эти дикие люди говорят мне как жить!
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Праздник удался,петарда впечатляющая.
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Загалом, дуже розсудливий чоловік. Якщо стріляти вгору, то може впасти невідомо кому або й на власну голову. Вдовж вулиці, також, є порушенням правил безпеки. Єдино правильне рішення - в огорожу.
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