 Невідомий у новорічну ніч стріляв із гранатомета в Мукачеві, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Закарпаття.
"Вчора, 31 грудня, о 23:30, на службу "102" надійшло повідомлення від жителя Мукачева про те, що на вулиці Ференца Ліста невідомий здійснив постріл із предмета схожого на ручний гранатомет", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що внаслідок пострілу постраждалих немає. Пошкоджена огорожа одного з дворів. На місці події залишилася частина від снаряда.
Детальна інформація буде надана додатково.
Сколько ещё таких гранатометов у неадекватных людей на руках...
Весь праздник испортили руководству
типу - ми пов.язали терориста(якогось дурня), задіяли все що мали і ледве перемогли.
Як в Одесі - "беркут" обісрався проти одного чеченського чудака. мало авіацію не задіювали....
А вот, были времена, когда в Салоху из "Мухи" стреляли -- к плечу гранатомёт прикладывали...*) -- ...ликбез даром не проходит...
А шо потом с ним грузины сделали? -- я не знаю... -- раньше были Времена, а теперь мгновения...*)
Вот для начала у хозяина забора и спросите ,при условии что гранатомётчик не псих и стрелять ему по-й куда и в кого
(не дай Бог!)
И эти дикие люди говорят мне как жить!