 Новорічна ніч минула без особливих порушень громадського порядку, - МВС. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба МВС.
Зазначається, що на нічну зміну заступили 2040 правоохоронців.
Вони підтримували громадську безпеку і правопорядок на вулицях, центральних площах наших міст, патрулювали автодороги України.
"Опрацювали 2716 викликів, із них 335 - про порушення тиші. Нічна зміна минула без особливих порушень громадської безпеки нашими громадянами", - йдеться в повідомленні.
(если шо...я не смотрел ни то ни се... мне и так нормально было, без пафоса и цинизма)
Небритый, сиплый обормот
С мешком подарков разных
Преступных и опасных.
Кулек большой в нем есть с землей.
Им он поделится с братвой.
Есть карты и рулетки,
Чтоб привыкали детки.
Еще с убийцами пакет.
Мы можем все гордиться!
Их он отправил на банкет
В российскую столицу
А мужикам он право дал
(Их жены онемели!) -
Нести семейный общий нал
В легальные бордели.
И кодекс новый о труде?
Рабы б кричали: Мы в беде
Но мы о том забыли -
Траву ведь разрешили!
На самом дне того мешка,
Как же наш мир прекрасен,(!)
Суды и долгая тюрьма
Для тех, кто не согласен.
...
Скажи нам Старый Новый год:
Мозги где наши были?
Ну что ж мы, ****, за народ,
Что боги нас забыли?!
ги
це про вас зюзін папа-проффєсор розповідав
ні?
ги
Бедолага ты))))
Поведай!)))
эээ..... а зато у них "Приусы" белые... вроде еще не закончились?
Авакову - подними.те рожу Геращенко с тарелки, а то он лижет(тарелку), как будто там не салат был, а.... Зевс знает что...
с НГ полицию(прячет запрещенные предметы, нож кухонный и веник)
Андрій Карпов
@andrey_poltava_
·3 ч
Какая разніца как називаєтся ваша уліца - проспект Степана Бандери ілі проспєкт Лєніна. Какая разніца как називаєтся ваша страна - Україна ілі Малоросія. Нє сорьтєсь. Мір в ваш дом. Будьтє проста стадом.
Але Зеленському важливо повернути в Україну пострадянську "культуру". Він вважає, що українцям потрібні усі "українські" "зірки", що після Майдану втікли в московію. Зеленський залюбки б організував для них тур по всій Україні, щоб приспати українців, щоб вони забули своїх вбитих, втратили власне коріння і знову стали "адиннарот"
А так все добре без порушень