 Новорічна ніч минула без особливих порушень громадського порядку, - МВС. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба МВС.

Зазначається, що на нічну зміну заступили 2040 правоохоронців.

Вони підтримували громадську безпеку і правопорядок на вулицях, центральних площах наших міст, патрулювали автодороги України.

"Опрацювали 2716 викликів, із них 335 - про порушення тиші. Нічна зміна минула без особливих порушень громадської безпеки нашими громадянами", - йдеться в повідомленні.

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