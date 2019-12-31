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Все про:документ (156) Міноборони (2987) військовослужбовці (2619) ЗСУ (424)

 12 звільненим з полону військовим вручили оновлені документи ЗСУ, - Міноборони. ФОТО

Дванадцяти звільненим з полону українським військовослужбовцям у Національному військово-медичному клінічному центрі "Головний військовий клінічний госпіталь" вручили відновлені особисті документи, що засвідчують перебування на військовій службі в Збройних силах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Посвідчення та військові квитки від імені керівництва Генерального штабу Збройних сил України вручив начальник Управління морально-психологічного забезпечення підготовки та застосування військ (сил) - заступник начальника Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних сил України полковник Олександр Тарнавський.

Він подякував військовослужбовцям за виявлену витримку і стійкість і привітав з прийдешніми святами - Новим роком та Різдвом Христовим.

Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127.

Список звільнених українців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звільнених з полону військовослужбовців доставили до Головного військового госпіталю, де вони пройдуть медобстеження, - Міноборони

12 звільненим з полону військовим вручили оновлені документи ЗСУ, - Міноборони 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3168066
 
   
 Топ коментарі
 
Вітаю хлопців з поверненням !
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Якби хотілося б щоб 127 бійцям повернули оновлені документи. Але... Одним словом
Зє-йло Діпьломят.
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Мы надолго не прощаемся, мы вернемся. Это наша земля", - освобожденный из плена сотрудник райадминистрации Макеевки коллаборант и сепар Савин 12 звільненим з полону військовим вручили оновлені документи ЗСУ, - Міноборони - Цензор.НЕТ 125

12 звільненим з полону військовим вручили оновлені документи ЗСУ, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3201
12 звільненим з полону військовим вручили оновлені документи ЗСУ, - Міноборони - Цензор.НЕТ 5589
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а тебе ущербному везде зрада….. при этом ты не ПЛЕННЫЙ, ты не ВОИН ВСУ, ты не РОДСТВЕННИК ни пленных , ни освобождённых ….. ты просто пороховской зрадомёт ...
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Для чого вам тут писати це? Відпочивайте та готуйтеся до Нового року.
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Що ще повинно статися, щоб ти нарешті зрозумів, що зє це проект кремля? Він не за Україну, а за росію.
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это хорошо, но от звания вручающего - чуть не сломал моск... еле прочитал кто он и что он замещает, да и фоток слишком много.
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понятно, что служить дальше они не будут, а вот в титушки...
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Найопує Зєлєпутя, найопує чесний народ. А хто збирався розвідників вбивати? Є інфа?
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Евтушку из 14-ой мехбригады вместе со вторым у"баном -"самоходчиком", подрабатывавшим на роспропагандонов, героев дали, не? ...
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Да там, по-ходу усі мають пройти контррозвідку СБУ, та через військову розвідку.
Розумію, що більшість із них герої, але перевіряти треба всіх. Як доказ сєпарка Савченко...
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Вони не самоходчики. ЗЕлєнський сказав - що вони розвідники.
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я в курсе, оно еще на сцене и хреном по роялю долбит ...
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Заходив вчора протягом дня, читав про те як порохоскот пробивав дно, що вони писали про "здачу інтересів", як глумилися над поверненням полонених. Оці тварі, це самий яскравий результат каденції мародера...
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Не обмін - а ОБМАН!
Ірина Фаріон про обман у стилі 95 кварталу

https://youtu.be/mVsfbhRM93k

12 звільненим з полону військовим вручили оновлені документи ЗСУ, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3666
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квартиры все дубинский забрал. уже нечего раздавать.
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че ж верховный главнокомандующий не вручает документы?
а, я забыла: он сейчас на корпоративе в газпроме, членом на рояле играет.
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