 12 звільненим з полону військовим вручили оновлені документи ЗСУ, - Міноборони. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Посвідчення та військові квитки від імені керівництва Генерального штабу Збройних сил України вручив начальник Управління морально-психологічного забезпечення підготовки та застосування військ (сил) - заступник начальника Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних сил України полковник Олександр Тарнавський.
Він подякував військовослужбовцям за виявлену витримку і стійкість і привітав з прийдешніми святами - Новим роком та Різдвом Христовим.
Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127.
Зє-йло Діпьломят.
Не обмін - а ОБМАН! Ірина Фаріон про обман у стилі 95 кварталу
Розумію, що більшість із них герої, але перевіряти треба всіх. Як доказ сєпарка Савченко...
Ірина Фаріон про обман у стилі 95 кварталу
https://youtu.be/mVsfbhRM93k
а, я забыла: он сейчас на корпоративе в газпроме, членом на рояле играет.