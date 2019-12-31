 У військовому госпіталі лежать українські воїни з онкологією, є у важкому стані. Потрібні медпрепарати, одяг, вода і продукти, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила волонтерка Наталя Юсупова.

"Увечері сиділи біля ліжка пораненого, у нього температура, болі, залишилися вони одні на нр. Так защемило в серці, всі святкують, а хлопці лежать з жахливими болями. Сьогодні спілкувалися з військовополоненими, їх привезли в госпіталь, передали їм теплі куртки, футболки та продукти, зблизька хлопці звичайно мають не такий вигляд, як по ТБ, худі, синці під очима, важко", - розповіла волонтерка.

У гематології лежать воїни з онкологією, є в дуже важкому стані.

"Ліки, на які збирала для воїна з лейкозом, я купила, змогла дістати 3 банки по 8200 грн, одну передали безкоштовно + 3 тис. переказала йому на картку", - повідомила Юсупова.

За її словами, закінчилися куртки, кофти на замках і футболок зовсім мало залишилося. Все швидко закінчується. Так само потрібен дексалгін і кетанов в ампулах, сьогодні віддали останні 4 упаковки кетанова. Решта потреб ті самі - вода, соки, йогурти, ковбаса, сир, солодке, кава, чай. Сьогодні передали продукти воїнам у психіатрію, гематологію та нейрохірургію.

Картки для допомоги 4627 0551 5012 8394 Приват, 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова Наталя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українському воїну Олександру Борисову терміново потрібна допомога в лікуванні онкозахворювання, - волонтерка Юсупова









