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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:благодійність (138) допомога (958) онкологія (56) Юсупова (10)

 У військовому госпіталі лежать українські воїни з онкологією, є у важкому стані. Потрібні медпрепарати, одяг, вода і продукти, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

У гематології лежать воїни з онкологією, є в дуже важкому стані. Закінчилися куртки, кофти на замках і футболок зовсім мало залишилося. Все швидко закінчується. Так само потрібен дексалгін і кетанов в ампулах, сьогодні віддали останні 4 упаковки кетанова. Решта потреб ті самі - вода, соки, йогурти, ковбаса, сир, солодке, кава, чай.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила волонтерка Наталя Юсупова.

"Увечері сиділи біля ліжка пораненого, у нього температура, болі, залишилися вони одні на нр. Так защемило в серці, всі святкують, а хлопці лежать з жахливими болями. Сьогодні спілкувалися з військовополоненими, їх привезли в госпіталь, передали їм теплі куртки, футболки та продукти, зблизька хлопці звичайно мають не такий вигляд, як по ТБ, худі, синці під очима, важко", - розповіла волонтерка.

У гематології лежать воїни з онкологією, є в дуже важкому стані.

"Ліки, на які збирала для воїна з лейкозом, я купила, змогла дістати 3 банки по 8200 грн, одну передали безкоштовно + 3 тис. переказала йому на картку", - повідомила Юсупова.

За її словами, закінчилися куртки, кофти на замках і футболок зовсім мало залишилося. Все швидко закінчується. Так само потрібен дексалгін і кетанов в ампулах, сьогодні віддали останні 4 упаковки кетанова. Решта потреб ті самі - вода, соки, йогурти, ковбаса, сир, солодке, кава, чай. Сьогодні передали продукти воїнам у психіатрію, гематологію та нейрохірургію.

Картки для допомоги 4627 0551 5012 8394 Приват, 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова Наталя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українському воїну Олександру Борисову терміново потрібна допомога в лікуванні онкозахворювання, - волонтерка Юсупова

У військовому госпіталі лежать українські воїни з онкологією, є у важкому стані. Потрібні медпрепарати, одяг, вода і продукти, - волонтерка Юсупова 01
У військовому госпіталі лежать українські воїни з онкологією, є у важкому стані. Потрібні медпрепарати, одяг, вода і продукти, - волонтерка Юсупова 02
У військовому госпіталі лежать українські воїни з онкологією, є у важкому стані. Потрібні медпрепарати, одяг, вода і продукти, - волонтерка Юсупова 03
У військовому госпіталі лежать українські воїни з онкологією, є у важкому стані. Потрібні медпрепарати, одяг, вода і продукти, - волонтерка Юсупова 04
У військовому госпіталі лежать українські воїни з онкологією, є у важкому стані. Потрібні медпрепарати, одяг, вода і продукти, - волонтерка Юсупова 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3168047
 
 
 Топ коментарі
 
Интересно, а мультимиллионеры и миллиардеры со слуги народа дадут хоть копейку? В военном госпитале лежат украинские воины с онкологией, есть в тяжелом состоянии. Нужны медпрепараты, одежда, вода и продукты, - волонтер Юсупова - Цензор.НЕТ 7445
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В военном госпитале лежат украинские воины с онкологией, есть в тяжелом состоянии. Нужны медпрепараты, одежда, вода и продукты, - волонтер Юсупова.

Сколько там маланские Слуги на корпоративе пробухали?
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Ну на одну только Кароль потратили 40к $, виски по 500-150$ за бутылку итд В военном госпитале лежат украинские воины с онкологией, есть в тяжелом состоянии. Нужны медпрепараты, одежда, вода и продукты, - волонтер Юсупова - Цензор.НЕТ 8566
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Интересно, а мультимиллионеры и миллиардеры со слуги народа дадут хоть копейку? В военном госпитале лежат украинские воины с онкологией, есть в тяжелом состоянии. Нужны медпрепараты, одежда, вода и продукты, - волонтер Юсупова - Цензор.НЕТ 7445
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Лахта, тебе забыли сообщить - что тратил и тратит Порошенко на ВСУ или сообщили, чтобы зебил?
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Инфантил, мы уже в детском садике за такие твои ответы называли младших детьми.
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Инфантил, это сразу заметно, что ум у тебя сохранился неизменным с яслей.
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Волонтерский бизнес уже не тот как в 2014, народ бедный стал. Простые волонтеры стали нищебродами (с)Известная волонтерка, детский врач.
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Для этого есть госбюджет.
На кацапии вон тоже воины с онкологией, но у них для лечения все есть, а это потому что росея вотвот загнется...
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В военном госпитале лежат украинские воины с онкологией, есть в тяжелом состоянии. Нужны медпрепараты, одежда, вода и продукты, - волонтер Юсупова.

Сколько там маланские Слуги на корпоративе пробухали?
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Ну на одну только Кароль потратили 40к $, виски по 500-150$ за бутылку итд В военном госпитале лежат украинские воины с онкологией, есть в тяжелом состоянии. Нужны медпрепараты, одежда, вода и продукты, - волонтер Юсупова - Цензор.НЕТ 8566
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Зелепуха виправдано твоїм зебільним коментарем)))) Ось так раз і всі повірили))))
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Таких моментов по стране тысячи. В Харькове недостреленный в жопу жид камерный бахнул 6 лимонов в "домик Деда Мороза". Тоже супер..А почему нет?
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Волонтери зберуть гроші, але чому міністерство оборони не забезпечує лікування?
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Волонтеры - дети лейтенанта Шмидта. Это не зависит от уровня лечения минобороны. Волонтерам надо чем-то харчеваться, работать они не хотят.
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У лахты с зебами теперь задание - шельмовать волонтёров...
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Дивно. Новиною нижче юродивий прем'єр верешав про медгарантії.
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Уже... Выздоравливайте и с новым годом.
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знову люди мають допомагати
бо в зедрисні "медгарантії"
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Думаю хватила бы и месячной зарплаты наема, лещенка, коболева и т.д
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Ну них в 5-10 раз меньше, чем у перечисленных выше. Можно и зарплату начальника железных дорог вспомнить. Вот где бессмысленное транжирство с сотнями тысяч зарплат.
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Уважаемый censor рыдахтор, с онкологией нелзя лежать, онкология - это раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли.
Бывают онкологические заболевания.
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Не умничай, такой оборот давно вошёл в речь.
"Он лежит в хирургии!"
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Уважаемый амфаш, Вы рыдахтор censor(а) или его speaker?
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Я, друг мой, носитель русского языка. Как я говорю - так и правильно.
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И шо ж Вы ко мне так привязались? Несите, что Вы несете дальше и чем дальше, тем лучше))) A академиев Вы точно не прахадили)))
Вопрос был к редатору цензор, а не к Вам, к носителю.
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Так а нах.. ты лезешь с частными вопросами в общий чат? Читать не научился , прахвесссор?
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Позвольте заметить - это не чат, а коментарии к теме.
Читать я не разучился, а вот с правильнописанием здесь как в зоопарке))))
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Так вот, "правильнописатель", комментарии к теме это никак не личная переписка и не почта администрации сайта. Здесь указывать кому что писать пытаются либо клинические жлобы с претензиями на исключительность, либо полные идиоты. В твоем случае два в одном. На счет замечаний о "правильнописании", то в интернете это вообще не комильфо, особенно для делающих замечания безграмотных олигофренов вроде тебя.
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Академию - ну никак кончить я не могу!
Где ж я тогда работать буду?
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Есть идея. Тут многие сторонники Порошенко заявляют о своей глубоко проукраинской позиции. Предлагаю: пусть переведут на указанную (в тексте статьи) карточку например по 100 гривен и выложат в качестве подтверждения скриншоты, тогда и посмотрим, насколько они любят страну.
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Ніхто перед зебілами звітувати не буде. Це не ваше діло.
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Дивний висновок. Хоча ні - не дивний. У військовому госпіталі лежать українські воїни з онкологією, є у важкому стані. Потрібні медпрепарати, одяг, вода і продукти, - волонтерка Юсупова - Цензор.НЕТ 5556
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Ну чому, якщо зебіл, то щось мерзенне?
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О, вот и второй У військовому госпіталі лежать українські воїни з онкологією, є у важкому стані. Потрібні медпрепарати, одяг, вода і продукти, - волонтерка Юсупова - Цензор.НЕТ 898 люблю смотреть на шоколадных патриотов в тот момент, когда им жалко сотняги
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Сидить хлопчик у калюжі голою попкою - щось собі брилює, пукає і сміється. У військовому госпіталі лежать українські воїни з онкологією, є у важкому стані. Потрібні медпрепарати, одяг, вода і продукти, - волонтерка Юсупова - Цензор.НЕТ 5959
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За що, був би госпіталь в нас, ще й смаколиків би відвіз, єдине питання, відсутність якогось центру, іноді перекинеш гроші, потім взнаєш що аферист.
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Да, с этим, конечно, беда недавняя история с оплатой фальшивых знаков Народного Героя это только подтверждает.
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только б вы это, не "светили" бы номер карточки с которой переводил, так сказать азы информационной безопасности, мало ли кто может информацией воспользоваться У військовому госпіталі лежать українські воїни з онкологією, є у важкому стані. Потрібні медпрепарати, одяг, вода і продукти, - волонтерка Юсупова - Цензор.НЕТ 2545
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Та ладно, я тут і номер телефона викладав, і гуглкарту будинка, в принципі мені нема чого ховатись. Ну передзвонить якийсь москалик, так і це вже проходили в 2014.
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ну, могут наспамить рекламы смсками, мне как-то месяц рассылали рекламу такси. А там фиг его знает, у кого на что фантазия была. Один знакомый, преизрядный мудак к слову, когда разбежался со своей барышней, написал её номер в паре общественных туалетов. Что былоооо....
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Вже 20 років живий лише тому, що лікуюсь від онко по методу Миколи Шевченка - олія з горілкою. Якось почував себе так добре, що зробив перерву довжиною у 3-4 роки. Здоров'я склалось, як картковий будиночок. Відчув, що жити залишилось лічені дні, бо пішов обвал по всім напрямкам. Потім згадав про свій рятівний метод і за пів року поступово знову набув звичну форму. Тепер вже декілька років зранку в мене перша страва - олія з горілкою. Потім навіть їсти не хочеться. Тож грошей на таке лікування не треба, навіть економія))
Рекомендую.
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Действительно лично вам помогло ? И где за этот метод можно прочесть ?
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Дійсно. І не тільки мені. Гугл в поміч.
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Выздоровления всем воинам в госпиталях.Онкология - это группа и пенсия.Дай им Бог побороть недуг.
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А жиреющая власть что? Защитников с фронта хотя бы можно обеспечить? Мудаки
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Нужны деньги и врачи. Деньги у олигархов, а врачи, после реформы "а ля супрун" скоро закончатся.
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Читаю: "Нужны медпрепараты, одежда, вода и продукты" - стесняюсь спросить, а... они точно - в ГОСПИТАЛЕ лежат!? Не в СИЗО?
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туда же...https://censor.net.ua/photo_news/3168043/volonterov_ne_pustili_v_otdelenie_glavnogo_voennogo_gospitalya_stolitsy_oni_hoteli_pozdravit_ukrainskih
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они только корпоратив отбабахали - похудели.... У військовому госпіталі лежать українські воїни з онкологією, є у важкому стані. Потрібні медпрепарати, одяг, вода і продукти, - волонтерка Юсупова - Цензор.НЕТ 934
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На днях на Мариупольской военной базе побывала студия «Квартал 95», которая выступила перед солдатами украинской армии, сообщает ДеПо.
После своего выступления Владимир Зеленский и студия «Квартал 95» перечислили 1 миллион гривен на нужды украинской армии. 2014год.
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Каким-то гнилым точечным пиаром попахивает. Вчера привезли в госпиталь бывших военнопленных и уже сегодня им не хватает воды, еды и одежды? Радует, конечно, что в других госпиталях все в порядке.
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А до чого тут полонені, здається мова не про них.
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+!
А зебилы пусть тратят бабло на дебильный квартал.....
Ну чему удивляться, если правительство устраивает корпоративы - пир во время чумы...
Зебилы - я вас презираю и брезгую вами!
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Мимоволі згадується корпоратив Слуг народа.
У військовому госпіталі лежать українські воїни з онкологією, є у важкому стані. Потрібні медпрепарати, одяг, вода і продукти, - волонтерка Юсупова - Цензор.НЕТ 7202
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торговый чек в скрине на лекрство от этой организации как это возможно или организация, другая? Державна регуляторна служба України підтримала рішення Держлікслужби щодо позбавлення ліцензії суб'єкта господарювання, який здійснював торгівлю неякісними лікарськими засобами Листопад 11, 2019
Держлікслужба анулювала ліцензію мережі аптек ТОВ «МУЛЬТИСТОР» (бренд «СітіМед»), яка реалізовувала незареєстровані лікарські засоби, якість яких не відповідала вимогам нормативних документів.
Зазначена мережа налічує 20 аптечних закладів, які здійснювали продаж лікарських засобів на території Одеської області, міст Одеси, Миколаєва, Херсона.
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Люди платять податки. Хворих в лікарнях повинні лікувати безплатно ! Болі у них ??? Обезболюючі для держави коштують копійки !!!! За цих бідолаг в лікарні ще написали на сайті....В Україні сотні, а можливо тисячі хворих помирає в лікарнях щоденно ! І про них ніхто не пише....А держава в лиці Зеленського, Гончарука, МОЗ щось мичить про безплатні ліки, безплатну медицину !
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Наталия Юсупова, указанные в статье счета не работают из-за границы. Нужно что-то другое.
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княжна юсупова отдай свои миллмоны на лечение
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А вы к тёще Стефанчука обратитесь. Она за сдачу угла своему зятьку из бюджета не хило так бабла рубанула. или к помощнице депутата Юзика, она же его жена. Она там то же не плохо из бюджета тянет.
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Так пусть в госпиталь ******* приедет, плачет, может все и выздоровеют. Это же божья роса, жидовская.
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