 У військовому госпіталі лежать українські воїни з онкологією, є у важкому стані. Потрібні медпрепарати, одяг, вода і продукти, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила волонтерка Наталя Юсупова.
"Увечері сиділи біля ліжка пораненого, у нього температура, болі, залишилися вони одні на нр. Так защемило в серці, всі святкують, а хлопці лежать з жахливими болями. Сьогодні спілкувалися з військовополоненими, їх привезли в госпіталь, передали їм теплі куртки, футболки та продукти, зблизька хлопці звичайно мають не такий вигляд, як по ТБ, худі, синці під очима, важко", - розповіла волонтерка.
У гематології лежать воїни з онкологією, є в дуже важкому стані.
"Ліки, на які збирала для воїна з лейкозом, я купила, змогла дістати 3 банки по 8200 грн, одну передали безкоштовно + 3 тис. переказала йому на картку", - повідомила Юсупова.
За її словами, закінчилися куртки, кофти на замках і футболок зовсім мало залишилося. Все швидко закінчується. Так само потрібен дексалгін і кетанов в ампулах, сьогодні віддали останні 4 упаковки кетанова. Решта потреб ті самі - вода, соки, йогурти, ковбаса, сир, солодке, кава, чай. Сьогодні передали продукти воїнам у психіатрію, гематологію та нейрохірургію.
Картки для допомоги 4627 0551 5012 8394 Приват, 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова Наталя.
На кацапии вон тоже воины с онкологией, но у них для лечения все есть, а это потому что росея вотвот загнется...
Сколько там маланские Слуги на корпоративе пробухали?
бо в зедрисні "медгарантії"
Бывают онкологические заболевания.
"Он лежит в хирургии!"
Вопрос был к редатору цензор, а не к Вам, к носителю.
Читать я не разучился, а вот с правильнописанием здесь как в зоопарке))))
Где ж я тогда работать буду?
Рекомендую.
После своего выступления Владимир Зеленский и студия «Квартал 95» перечислили 1 миллион гривен на нужды украинской армии. 2014год.
А зебилы пусть тратят бабло на дебильный квартал.....
Ну чему удивляться, если правительство устраивает корпоративы - пир во время чумы...
Зебилы - я вас презираю и брезгую вами!
Держлікслужба анулювала ліцензію мережі аптек ТОВ «МУЛЬТИСТОР» (бренд «СітіМед»), яка реалізовувала незареєстровані лікарські засоби, якість яких не відповідала вимогам нормативних документів.
Зазначена мережа налічує 20 аптечних закладів, які здійснювали продаж лікарських засобів на території Одеської області, міст Одеси, Миколаєва, Херсона.