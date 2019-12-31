 Волонтерів не пустили до відділення Головного військового госпіталю столиці, вони хотіли привітати українських воїнів. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє волонтерка Наталя Воронкова.

"Вітання на сходах... Ще такого не було за 5 років - заборонили вітати бійців в клубі госпіталю, не пустили привітати бійців у відділення, не дозволили фотографуватись з ними. Але ми дуже хотіли поділитись святковим настроєм, маємо надію, нам це вдалося, незважаючи на всі накази міністра оборони", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.

Після зустрічі в міжнародному аеропорту "Бориспіль" звільнені з полону 12 українських військовослужбовців були доставлені до Головного військового госпіталю в Києві.

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