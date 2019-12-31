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Все про:привітання (448) військовослужбовці (2619) волонтери (551) Воронкова (2)

 Волонтерів не пустили до відділення Головного військового госпіталю столиці, вони хотіли привітати українських воїнів. ФОТО

Волонтерів, які прийшли до Головного військового госпіталю Києва, щоб привітати звільнених з полону українських воїнів, не пустили у відділення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє волонтерка Наталя Воронкова.

"Вітання на сходах... Ще такого не було за 5 років - заборонили вітати бійців в клубі госпіталю, не пустили привітати бійців у відділення, не дозволили фотографуватись з ними. Але ми дуже хотіли поділитись святковим настроєм, маємо надію, нам це вдалося, незважаючи на всі накази міністра оборони", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.

Після зустрічі в міжнародному аеропорту "Бориспіль" звільнені з полону 12 українських військовослужбовців були доставлені до Головного військового госпіталю в Києві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це потрібно не мертвим, це потрібно живим": волонтери збирають листівки для сімей загиблих військовослужбовців. ФОТО

Волонтерів не пустили до відділення Головного військового госпіталю столиці, вони хотіли привітати українських воїнів 01
Волонтерів не пустили до відділення Головного військового госпіталю столиці, вони хотіли привітати українських воїнів 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3168043
 
   
 Топ коментарі
 
Это зебуинский PR. Нечего на него посягать! Раскрывают тут рот всякие памаишь ли... Волонтеров не пустили в отделение Главного военного госпиталя столицы, они хотели поздравить освобожденных из плена военнослужащих - Цензор.НЕТ 4285
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Друзі вояків - це вороги Зєлі. Потрібно дякувати, що не побили та в буцегарню волонтерів не посадили.
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А нефиг этих карателей поздравлять, скоро их вызовут на допросы в связи с обстрелами мирных жителей Донбасса Волонтеров не пустили в отделение Главного военного госпиталя столицы, они хотели поздравить освобожденных из плена военнослужащих - Цензор.НЕТ 2541 Волонтеров не пустили в отделение Главного военного госпиталя столицы, они хотели поздравить освобожденных из плена военнослужащих - Цензор.НЕТ 1389
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Так может им теперь вообще перестать военным помогать и раненных в госпиталях проведать Смотрю у вас с танькой гавк получится лучше - я надеюсь до этого вы проявляли гражданскую позицию и практически всегда на добровольно помогали армии и морально поддерживали раненных своим посещением их
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А можно помогать недобровольно?
Помню пересылал деньги на бирюковскую контору, как там её, Крылья феникса что ли, а теперь я с этим шоколадным на одном гектаре не сяду. Помню Туку....аналогично.
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Пересылка денег на карту - это типа купить индульгенцию за свою трусость и безразличие к стране в которой вы живёте в своих глазах Проведывал ли ты раненных по собственной инициативе , как эти волонтёры вот в чем вопрос , т к защищать страну у таких как ты не совместимо с твоими скрепами неизвестно чего
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Извиняй, но не все могут ходить с визитами. У одних есть на это время, другим надо работать знаешь ли. Человек, который сдаёт мне жильё не спрашивает меня о наличии или отсутствии у меня патриотизма, когда приходит срок платить за жильё и коммуналку, а спрашивает деньги. Если ты из первых, то я из вторых.
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Ага обычная отмазка , Я же не рассказываю вам о своем фин состояние Я понимаю , что вы живёте по принципу лишь бы жопа в тепле , а в какой стране вам жить вам все равно - будет это Украина , Европа , лугандон или параша
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А я разве спрашивал о твоём фин.состоянии?Сумма и дело пожертвования-действие сугубо добровольное, кто-то может пожертвовать тысячу без проблем, а для кого-то и 100 гривень это ощутимая сумма. Так что, теперь первого запишем в благодетели нации, а второго в те, у кого "лишь бы жопа в тепле"?
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Вы или не понимаете о чём я вам хочу сказать или маниплируете Не важно сколько кто перечислил ,важно как Мне это напоминает библейскую притчу о ростовщике и палаче ( мое мнение , что в ней вы ростовщик )
Многие волонтеры и те кто пошел защищать родину , потеряли и бизнес и карьеру и многое ещё чего Они готовы жертвовать всем
Вопрос не в том , что тебе дала Украина , а что ты дал ей ?
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Я не шибко силён в библейских сюжетах, по крайней мере этот точно не знаю. Я тоже много чего потерял, жильё, друзей, малую родину так сказать. Но разве я озлобился на большую родину?
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Теперь, ты должен спросить у меня подтверждения того, что я на самом деле переводил им деньги, я угадал?))Или хотя скрины с мобильного, где отправлял смски на 565, правильно?)))
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Ну все, уже беркуты пошли живописать по расейским каналам как их "обижали".

Бывшие сотрудники "Беркута" Павел Аброськин и Сергей Зинченко раскрыли подробности, как во время майдана в Киеве в 2014 году уничтожали их коллег - бойцов спецподразделения. По их словам, "расстрел начался с пяти утра" и сначала стреляли в правоохранителей.
Спустя пять лет после страшных событий на майдане в Киеве, экс-сотрудники "Беркута" Павел Аброськин и Сергей Зинченко в интервью телеканалу "Россия 24" раскрыли подробности того, что происходило в тот момент в столице Украины. В том числе рассказали, как их коллег, бойцов спецподразделения, уничтожали на майдане. Судя по их словам, хладнокровно и прицельно.Уж не для этого ли выпустил Зюзя?
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Они что, отсвечивали в пять утра?
Или по приказу Порошенко Солнце встало раньше?
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От нема слів, самі матюки. 🤬
Зюзя - ворог України, далі буде.
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Что им там велели, то и лопочут. Насколько помню, бойня началась в районе 12ти часов
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Раніше. Точно не пам'ятаю, десь о 8-9 годині.
По ТБ транслювали стрім.
Бачив як тягли хто як міг поранених і вбитих ПРОТЕСТУВАЛЬНИКІВ.
А вот як евакуювали беркуйню не бачив. Чи не було чи не свезло...
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Цемах уже тоже рассказывал на НТВ, что у него были разбитые грузовики с прикрученными, чуть ли не верёвками, зенитными пулемётам...
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і теж на східцях!
Збірна України з футболу серед ветеранів провела зустріч зі звільненими полоненими. Зустріч пройшла у військовому госпіталі в Києві.

Волонтерів не пустили до відділення Головного військового госпіталю столиці, вони хотіли привітати українських воїнів - Цензор.НЕТ 982
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Помните!
На руках 14 убийц, которых отдали РФ,
83 погибших,
89 раненых и
7 пленных.
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А далі ще гірше буде
1 федералізація
2 розворот в тайожний союз
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"Петенька" не прокуратура. Следствие продолжалось и убийц не дарили расее для антиукраинской пропаганды
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А у освобождённых спросили, хотят они или нет, чтобы их поздравляли. Может они с родными и близкими людьми сейчас. А тут очередной пиар. Нее,? Мне бы сейчас это не нужно было. Внимания и так более чем достаточно. Но и самое главное. Это на кого их обменяли. Сейчас не до всеобщего внимания.
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там нет НИКОГО нуждающегося в карантине или палате интерсивной терапии (со слов начальника госпиталя)
просто голимый пиар ЗЕКО манды
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"Поздравления на лестнице ... Еще такого не было за 5 лет - запретили поздравлять бойцов в клубе госпиталя, не пустили поздравить бойцов в отделение, не позволили фотографироваться с ними. Источник: https://censor.net.ua/p3168043

Зебіл тупий, зелепух теж з ними там лежить в карантині, він же був на зустрічі коли літак прилетів, а рідні і близькі теж карантин вониобіймали їх, предур...
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Ти зебіл реальна тупий, читай ще раз коментар, які ви тупі , нові методички підвезли...
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Нульова немчура, не манді..
Я часто бачу у твітері фото чеків.
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Та ты им просто не давай и не трынди. Наверняка ты ни разу и не дал
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Тут свіжа новина де всі відповіді
11:39 В военном госпитале лежат украинские воины с онкологией, есть в тяжелом состоянии. Нужны медпрепараты, одежда, вода и продукты, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж
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А до них зе-карателі ще пускають волонтерів?
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ну расскажите ПРО СВОЮ волонтерскую организацию
что сделали - сколько потратили
с фотками и чеками
а мы ВАМ поможем денежкой
Не стесняйтесь
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На сходах є можливість всіх засняти і зафіксувати розмови. А по палатам це буде неможливо. Звільнені можуть сказати про своє керівництво щось не те, не так, як треба. Ось для чого цей режим тотального засекречування
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Есть стандартная процедура...
Про что кричим?
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Ну ясен-красен! Они же не журналисты канала "3,14 звезда" !
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Вітаю зекоманду! Нарешті корупція подолана: нема грошей в бюджеті - нема що красти! Геніально!
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Живих беркутівців , поміняли на Героїв мертву Небесну сотню! І це зробив Зебобік!
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Уже есть новость: "Президент України Володимир Зеленський в телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним обговорили звільнення українців у Криму.Про це повідомляє прес-служба Офісу президента в Telegram. За даними відомства, сторони також привітали один одного з наступаючими святами.Президенти двох держав, зокрема, обговорили проведене 29 грудня звільнення утримуваних осіб. Також сторони привітали укладення контракту на транзит російського газу по території України, підписаного напередодні."Під час розмови глави держав домовилися негайно перейти до узгодження списків для звільнення українців, в тому числі і кримчан, які перебувають в окупованому Криму і на території Росії, і російських, які перебувають в Україні", - йдеться в повідомленні відомства.Сторони висловили сподівання на те, що повне припинення вогню вздовж лінії розмежування в Донбасі почнеться найближчим часом."
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И тут вопрос: кто не пустил? Неужели Зе команда разослала циркуляр с предписанием "не пускать волонтёров"? Уверен, местные лейтенант- генералы показывают свою власть. Гов но не только плавает на поверхности, оно лежит толстым слоем на дне.
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Ага, сначала весь инет захезать комментами, позорящими освобождённых пленных, а потом пускать туда волонтёров... просто побоялись.
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Кто-то позорил военных?Или ты про тех сепаров что ордило остались?
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цей лядскій цирк буде продовжуватися, поки ми не повернемо Пороха назад у Президентське крісло
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помечтай. запэдроту - грати подойдут, на пожизненное. барыге оффшорному - ганьба! во веки.
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С какой помпезностью проходил предыдущий обмен а теперь встречают как изгоев и прячут как прокаженных.
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Скажите, что я не сплю и мне не снится кошмар...................
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главное у волонтеров забрать пухкалки и гранаты и за бирюковым присматривать. а то что то скиздит по соевой привычке
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Фашистская власть Зеурода во всей красе.
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Зе-власть - жуть! Спаси нас Господи от неё!
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Я так не хвилювалась за долю України навіть за януковуча. Зелені ще гірші, бо краще вміють маніпулювати і зовсім не соромляться брехати. Це чітко видно і по їх коментах тут, і по виступах в тому числі їх президента. А нарід не хоче чи не вміє влючати мізки і сліпо добіряє. Трагедія.
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