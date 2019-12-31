 Волонтерів не пустили до відділення Головного військового госпіталю столиці, вони хотіли привітати українських воїнів. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє волонтерка Наталя Воронкова.
"Вітання на сходах... Ще такого не було за 5 років - заборонили вітати бійців в клубі госпіталю, не пустили привітати бійців у відділення, не дозволили фотографуватись з ними. Але ми дуже хотіли поділитись святковим настроєм, маємо надію, нам це вдалося, незважаючи на всі накази міністра оборони", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.
Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.
Після зустрічі в міжнародному аеропорту "Бориспіль" звільнені з полону 12 українських військовослужбовців були доставлені до Головного військового госпіталю в Києві.
Помню пересылал деньги на бирюковскую контору, как там её, Крылья феникса что ли, а теперь я с этим шоколадным на одном гектаре не сяду. Помню Туку....аналогично.
Многие волонтеры и те кто пошел защищать родину , потеряли и бизнес и карьеру и многое ещё чего Они готовы жертвовать всем
Вопрос не в том , что тебе дала Украина , а что ты дал ей ?
Бывшие сотрудники "Беркута" Павел Аброськин и Сергей Зинченко раскрыли подробности, как во время майдана в Киеве в 2014 году уничтожали их коллег - бойцов спецподразделения. По их словам, "расстрел начался с пяти утра" и сначала стреляли в правоохранителей.
Спустя пять лет после страшных событий на майдане в Киеве, экс-сотрудники "Беркута" Павел Аброськин и Сергей Зинченко в интервью телеканалу "Россия 24" раскрыли подробности того, что происходило в тот момент в столице Украины. В том числе рассказали, как их коллег, бойцов спецподразделения, уничтожали на майдане. Судя по их словам, хладнокровно и прицельно.Уж не для этого ли выпустил Зюзя?
Или по приказу Порошенко Солнце встало раньше?
Зюзя - ворог України, далі буде.
По ТБ транслювали стрім.
Бачив як тягли хто як міг поранених і вбитих ПРОТЕСТУВАЛЬНИКІВ.
А вот як евакуювали беркуйню не бачив. Чи не було чи не свезло...
Збірна України з футболу серед ветеранів провела зустріч зі звільненими полоненими. Зустріч пройшла у військовому госпіталі в Києві.
На руках 14 убийц, которых отдали РФ,
83 погибших,
89 раненых и
7 пленных.
1 федералізація
2 розворот в тайожний союз
просто голимый пиар ЗЕКО манды
Зебіл тупий, зелепух теж з ними там лежить в карантині, він же був на зустрічі коли літак прилетів, а рідні і близькі теж карантин вониобіймали їх, предур...
Я часто бачу у твітері фото чеків.
11:39 В военном госпитале лежат украинские воины с онкологией, есть в тяжелом состоянии. Нужны медпрепараты, одежда, вода и продукты, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж
что сделали - сколько потратили
с фотками и чеками
а мы ВАМ поможем денежкой
Не стесняйтесь
Про что кричим?
3,14звезда" !