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 Політика України, Фоторепортаж, За кордоном
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 На Миколаївщині відбулися навчання підрозділів Десантно-штурмових військ. ФОТОрепортаж

На Миколаївщині завершились командно-штабні навчання військових частин та підрозділів Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

На Миколаївщині відбулися навчання підрозділів Десантно-штурмових військ 01

З виходом у визначені райони були розгорнуті пункти управління, організована їх охорона та оборона, встановлений зв’язок, здійснені заходи маскування, інженерні роботи тощо.

За словами керівника навчання, офіцери командування Десантно-штурмових військ, штаби військових частин і підрозділів, а також начальники родів військ і служб удосконалювали практичні навички в управлінні підпорядкованих підрозділів у реальному режимі часу. Також була здійснена реальна перевірка всіх тактичних розрахунків для виконання подальших завдань.

На Миколаївщині відбулися навчання підрозділів Десантно-штурмових військ 02

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На Миколаївщині відбулися навчання підрозділів Десантно-штурмових військ 03
На Миколаївщині відбулися навчання підрозділів Десантно-штурмових військ 04
На Миколаївщині відбулися навчання підрозділів Десантно-штурмових військ 05

Під час практичного етапу за рішенням командира визначені підрозділи здійснили багатокілометровий марш з подоланням водної перешкоди на штатній броньованій техніці.

Після цього на одному із полігонів відбулися тактичні навчання з бойовою стрільбою. Воїни-десантники відпрацьовували різні навчально-бойові завдання в різних видах загальновійськового бою та різні тактичні дії.

На Миколаївщині відбулися навчання підрозділів Десантно-штурмових військ 06
На Миколаївщині відбулися навчання підрозділів Десантно-штурмових військ 07

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На Миколаївщині відбулися навчання підрозділів Десантно-штурмових військ 08
На Миколаївщині відбулися навчання підрозділів Десантно-штурмових військ 09
На Миколаївщині відбулися навчання підрозділів Десантно-штурмових військ 10

Навчання проходили у тісній взаємодії з підрозділами авіації Повітряних Сил та армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3168020
 
   
 Топ коментарі
 
Чем больше учений, тем ближе победа!
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Почему эти учения прошли не на Луганщине ?
Или Брянщине ?
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Чергові смішні навчання які показують повну профнепридатність Генштабу ЗСУ та командування десантних військ! Водна переправа долається тільки на техниці з закритими люками, щоб уникнути втрат бронетехіки від потрапляння води всередину корпусу, знаходження бійців на броні під час долання водної переправи не допускається, бо їх може просто змити водою і вони загинуть! На іншому березі водної перешкоди мають бути організовані створні знаки які показують мехводам підготовлене місце виходу техніки з води, Через відсутність в ЗСУ засобів супутникового військового зв'язку, вихід в поле штабів це абсолютно безглузда річ, бо штаб в полі не може організувати бойове управління підрозділами без провідних засобів зв'язку, тому всі ці дурні долання водних перешкод це тупа показуха нікому не потрібна! Для організації в полі штабів або центрів бойового управління в першу чергу потрібно подати в поле провідний військовий шифрований зв'язок, тобто розгорнути в полі вузол зв'язку армійського корпусу!!!!!! Тому навчання мають відбуватись не так, десантники мають охороняти колону зв'язківців які прокладають польові кабелі до місця розташування штабу і тільки у разі успіху дій зв'язківців штаб буде стояти в полі і буде що охороняти та обороняти! Дивишся на всі ці дурні навчання і думаєш, коли д закінчаться ідіоьи в командуваннях та Генштабі?
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)) а когда связь полёвкой прокладывать до генштабу больше не будут, так и закончаться.
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Будь-яку новину про армію ви вмієш покращити порадою)
А нічо шо у нас "корпусів" нема? Як навіть і дивізій, м?
А то шо деколи(інколи) показуха - то як "граданули" з Дніпра, були теж навчання.... от це було смішно. Шкода шо крейсера не завели туди, ах так, нема їх у нас. Гройсман би баржу міг відправити, оснастивши "Нептунами" На Миколаївщині відбулися навчання підрозділів Десантно-штурмових військ - Цензор.НЕТ 2897
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ахаха, какой-то совок получил миной по лбу На Миколаївщині відбулися навчання підрозділів Десантно-штурмових військ - Цензор.НЕТ 1198
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Почему эти учения прошли не на Луганщине ?
Или Брянщине ?
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Как это прошли учения? Зебилы же говорили что клятый Порох армию разворовал На Миколаївщині відбулися навчання підрозділів Десантно-штурмових військ - Цензор.НЕТ 7073
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Москаля ми били. І НЕ добили

https://www.youtube.com/watch?v=7W5W2XudyJY

Любов українців до кацапав безмежно широка На Миколаївщині відбулися навчання підрозділів Десантно-штурмових військ - Цензор.НЕТ 1985
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а в тём шо непонятливому и понимать то не нуна)
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