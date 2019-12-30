 На Миколаївщині відбулися навчання підрозділів Десантно-штурмових військ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

З виходом у визначені райони були розгорнуті пункти управління, організована їх охорона та оборона, встановлений зв’язок, здійснені заходи маскування, інженерні роботи тощо.

За словами керівника навчання, офіцери командування Десантно-штурмових військ, штаби військових частин і підрозділів, а також начальники родів військ і служб удосконалювали практичні навички в управлінні підпорядкованих підрозділів у реальному режимі часу. Також була здійснена реальна перевірка всіх тактичних розрахунків для виконання подальших завдань.

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Під час практичного етапу за рішенням командира визначені підрозділи здійснили багатокілометровий марш з подоланням водної перешкоди на штатній броньованій техніці.

Після цього на одному із полігонів відбулися тактичні навчання з бойовою стрільбою. Воїни-десантники відпрацьовували різні навчально-бойові завдання в різних видах загальновійськового бою та різні тактичні дії.





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Навчання проходили у тісній взаємодії з підрозділами авіації Повітряних Сил та армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ.

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