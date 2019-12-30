 На Миколаївщині відбулися навчання підрозділів Десантно-штурмових військ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.
З виходом у визначені райони були розгорнуті пункти управління, організована їх охорона та оборона, встановлений зв’язок, здійснені заходи маскування, інженерні роботи тощо.
За словами керівника навчання, офіцери командування Десантно-штурмових військ, штаби військових частин і підрозділів, а також начальники родів військ і служб удосконалювали практичні навички в управлінні підпорядкованих підрозділів у реальному режимі часу. Також була здійснена реальна перевірка всіх тактичних розрахунків для виконання подальших завдань.
Під час практичного етапу за рішенням командира визначені підрозділи здійснили багатокілометровий марш з подоланням водної перешкоди на штатній броньованій техніці.
Після цього на одному із полігонів відбулися тактичні навчання з бойовою стрільбою. Воїни-десантники відпрацьовували різні навчально-бойові завдання в різних видах загальновійськового бою та різні тактичні дії.
Навчання проходили у тісній взаємодії з підрозділами авіації Повітряних Сил та армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ.
А нічо шо у нас "корпусів" нема? Як навіть і дивізій, м?
А то шо деколи(інколи) показуха - то як "граданули" з Дніпра, були теж навчання.... от це було смішно. Шкода шо крейсера не завели туди, ах так, нема їх у нас. Гройсман би баржу міг відправити, оснастивши "Нептунами"
Или Брянщине ?
https://www.youtube.com/watch?v=7W5W2XudyJY
Любов українців до кацапав безмежно широка