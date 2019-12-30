EN|RU|UK
Теми дня: Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Події
  3794  11
Матеріали за темою:
Все про:ДТП (2699) Нацполіція (8736) Правоохоронні органи (599) Рівненщина (478) смерть (3729)

 10-річна дівчинка загинула під час дорожньої аварії на Рівненщині, - поліція. ФОТОрепортаж

Близько третьої години ночі 30 грудня на автодорозі Київ-Чоп біля села Дорогобуж на Рівненщині зіткнулися три машини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Рівненської області, слідчо-оперативна група на місці події встановила, що водій автомобіля Renault Rapid, здійснюючи маневр розвороту, не надав перевагу в русі та врізався в Volkswagen Crafter, а потім - у Mercedes Vito, що рухався за мікроавтобусом.

Ударом Renault Rapid розтрощило, а Volkswagen Crafter вилетів у кювет.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Опель" зіткнувся з маршруткою в Дніпропетровській області: дівчина-водій і пасажирка легковика загинули на місці. ФОТО

Від зазнаних травм на місці події загинула 10-річна пасажирка Renault Rapid - донька водія автівки, 46-річного жителя села Дорогобуж. Сам він із політравмою, відкритим переломом ноги та закритою черепно-мозковою травмою доставлений до лікарні. У нього відібрали зразки крові для визначення стану сп’яніння.

За результатами огляду, водії Volkswagen Crafter - 47-річний житель Київщини, і Mercedes Vito - 36-річний іноземець були тверезі.

Решта учасників ДТП по медичну допомогу не зверталися.

Слідчі слідчого управління почали досудове розслідування в кримінальному провадженні за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Також дивіться: На Північному мосту в Києві відірвався деформаційний шов і спровокував ДТП, жертв немає. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

10-річна дівчинка загинула під час дорожньої аварії на Рівненщині, - поліція 01
10-річна дівчинка загинула під час дорожньої аварії на Рівненщині, - поліція 02
10-річна дівчинка загинула під час дорожньої аварії на Рівненщині, - поліція 03
10-річна дівчинка загинула під час дорожньої аварії на Рівненщині, - поліція 04

Смотрите также: На Николаевщине яма на дороге спровоцировала лобовое столкновение, 1 человек погиб, 5 госпитализированы, - Билошицкий. ФОТОрепортаж

10-річна дівчинка загинула під час дорожньої аварії на Рівненщині, - поліція 05
10-річна дівчинка загинула під час дорожньої аварії на Рівненщині, - поліція 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3167975
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Судя по тому что от кабины рожки да ножки, пристёгивай не пристёгивай...
 показати весь коментар
 
 
То залишки авто що спровокував ДТП. А те про що ти в лікарні. Я на це дивлюся і думаю, які ж іще треба дороги, щоб не було ДТП? Якщо і на такій дорозі організувать ДТП, то тоді хіба що кожному водієві окрему дорогу
 показати весь коментар
 
 
Мабуть, і "штучний інтелект" для управління усіх автомобілів, не допоможе...

Якщо, воно було бухе, то краще б не вижило.
 показати весь коментар
 
"Наши", и на телегах кузькину мать переедут...
 показати весь коментар
 
Вчера на площади Свердлова попал под лошадь извозчика № 8974 гр. О. Бендер.
Пострадавший отделался легким испугом.


Остап Бендер и телеги бы не доверил.
 показати весь коментар
 
Коли вже це жахітя припинется ? себе не жалієте то подумайте про дітей .
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору