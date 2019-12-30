 10-річна дівчинка загинула під час дорожньої аварії на Рівненщині, - поліція. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Рівненської області, слідчо-оперативна група на місці події встановила, що водій автомобіля Renault Rapid, здійснюючи маневр розвороту, не надав перевагу в русі та врізався в Volkswagen Crafter, а потім - у Mercedes Vito, що рухався за мікроавтобусом.
Ударом Renault Rapid розтрощило, а Volkswagen Crafter вилетів у кювет.
Від зазнаних травм на місці події загинула 10-річна пасажирка Renault Rapid - донька водія автівки, 46-річного жителя села Дорогобуж. Сам він із політравмою, відкритим переломом ноги та закритою черепно-мозковою травмою доставлений до лікарні. У нього відібрали зразки крові для визначення стану сп’яніння.
За результатами огляду, водії Volkswagen Crafter - 47-річний житель Київщини, і Mercedes Vito - 36-річний іноземець були тверезі.
Решта учасників ДТП по медичну допомогу не зверталися.
Слідчі слідчого управління почали досудове розслідування в кримінальному провадженні за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.
Якщо, воно було бухе, то краще б не вижило.
Пострадавший отделался легким испугом.
Остап Бендер и телеги бы не доверил.