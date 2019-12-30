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 Політика України, Фоторепортаж
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 У межах обміну утримуваними особами з полону було звільнено 12 українських воїнів. ФОТОрепортаж

У межах обміну утримуваними особами з полону найманців РФ було звільнено 12 українських військовослужбовців.

Фотографії воїнів, які повернулися з полону, опублікував пресцентр Об'єднаних Сил, інформує Цензор.НЕТ.

У межах обміну утримуваними особами з полону було звільнено 12 українських воїнів 01

Звільнені військовослужбовці:

1. Воскобойник Володимир Володимирович;

2. Геймур Олександр Юрійович;

3. Глондар Сергій Вікторович;

4. Дєєв Іван Анатолійович;

5. Дуванов Кім Володимирович;

6. Євтушок Юрій Олександрович;

7. Жемелінський Василь Леонідович;

8. Іванчук Сергій Олександрович;

9. Коріньков Олександр Олександрович;

10. Пантюшенко Богдан Валерійович;

11. Пундор Борис Йосипович;

12. Фурсов Роман Вікторович

У межах обміну утримуваними особами з полону було звільнено 12 українських воїнів 02
У межах обміну утримуваними особами з полону було звільнено 12 українських воїнів 03
У межах обміну утримуваними особами з полону було звільнено 12 українських воїнів 04
У межах обміну утримуваними особами з полону було звільнено 12 українських воїнів 05

Також читайте: Будемо продовжувати роботу над встановленням українців, які перебувають у полоні на окупованій території і в РФ, - Зеленський

У межах обміну утримуваними особами з полону було звільнено 12 українських воїнів 06
У межах обміну утримуваними особами з полону було звільнено 12 українських воїнів 07
У межах обміну утримуваними особами з полону було звільнено 12 українських воїнів 08
У межах обміну утримуваними особами з полону було звільнено 12 українських воїнів 09
У межах обміну утримуваними особами з полону було звільнено 12 українських воїнів 10
У межах обміну утримуваними особами з полону було звільнено 12 українських воїнів 11
У межах обміну утримуваними особами з полону було звільнено 12 українських воїнів 12

Також дивіться: Зустріч в аеропорту "Бориспіль" звільнених унаслідок обміну українців з участю президента Зеленського. ФОТОрепортаж

У межах обміну утримуваними особами з полону було звільнено 12 українських воїнів 13
У межах обміну утримуваними особами з полону було звільнено 12 українських воїнів 14

Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.

Читайте також: Під час обміну було звільнено 81 людину, 76 із них повернулися на підконтрольну Україні територію, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3167949
 
   
 Топ коментарі
 
із 100 полонених військових віддали тільки 12 є чим гордитись..... зате є директриса зоопарку таксисти....
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зачем же живому,это не по людски..а нащёт памятников я думаю якутский скульптор замечательно справится.
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12 воинов поменяли на сколько убийц? . 100% гарантии что беркутята после интервью рашка тв поедут убивать наших солдат.
Вывод - с таким презиком и правительством убийц лучше в плен не брать. А сразу отстреливать.
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тебя, тварь зеленая, кто-то из Украины в Донецк или Луганск выгоняет? если ты, как баран, сам поехал решать свои личные вопросы и попал на подвал, кто тебе доктор? ты еще в Сирию смотайся!
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23 июля 2014 года российские фашисты оккупанты и бандиты - террористы коллаборанты -похитили юного 16-летнего украинца Степу Чубенко в оккупированном кремлём Донецке. Они связали его колючей проволокой, избили до полусмерти, выбили все зубы, а потом по очереди 5 раз выстрелили ему в затылок. Как им можно оправдывать этим продажным ЗЕбилам - капитулянтам ведь они кровавые нелюди убили Степу только за одну маленькую жёлто -голубую ленточку цвета украинского флага на рюкзаке. А теперь эти кремлёвские кровавые опричники, нелюди -убийцы требуют для себя и таких как они всеобщую обязательную амнистию и хорошую должность в бандитской милиции "лугандонии - ордло" этого оккупированного кацапского бандустана. Чтобы и дальше продолжать убивать, пытать, калечить и грабить украинских граждан. И безнаказанно вместе с нашими продажными врагами бандитами экс- рыгоАналами ЗЕКА и ЗЕбилами капитулянтами эксклоуна уничтожать территориальную целостность и государственность Украинской державы, но уже официально.
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Все попавшие в плен коллаборационисты - террористы, все как один заявляют что служили только на блокпостах где вежливо проводили осмотр автомобилей. Но эти кровавые нелюди бандиты сепаратисты на оккупированных российскими фашистами территориях Донбасса в бандитской резервации "лугандония", украинским гражданам и пленным массово выкалывали глаза, рубили руки, в спаривали животы , отрезали головы и играли ими в футбол.... Также оккупанты и сепаратисты обливали бензином и заживо сжигали украинских солдат есть ВИДЕО как на оккупированных территориях совершаются зверства.
А теперь что этих кровавых нелюдей опричников убийц )(уйла будут преступно амнистировать только потому пришла новая но антиукраинская власть продажных капитулянтов, этих Иуд- ЗЕбилов, которая оккупантов и бандитов - сепаратистов, террористов больше любит чем украинский народ, и хочет им кровавым выродкам убийцам по строгому повелению кремлёвских фашистов любезно предоставить амнистию. Да такого никогда не будет, просто украинский народ не позволит им убийцам даже не смотря на то что у нас пока временно продажная прокремлёвская антиукраинская власть ЗЕбилов этих Слуг но не украинского народа а кремля. Всё равно за все свои кровавые преступления рано или поздно они все до единого строго ответят по Закону вместе со своими подельниками проклятыми продажными ЗЕбилами -капитулянтами.
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Ти дійсно ідіот чи робота така ? Кацапія віддала 12 воїнів , а наші дурисвіти роздувають в ЗМІ немов там всі . Ти хоч знаєш що є такий обовязок - ЗАХИЩАТИ БАТЬКІВЩИНУ ? На превеликий твій жаль йго бубочки ще не відмінили .Може нам ще й відійти до Дніпра , пустити воду до Криму та поміняти Конституцію ? Ти диванна дезинтерійна амеба , звичайно якщо не на роботі . Таких як ти треба дустом труїти щоб не здавали Україну .
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Отдали убийц": Сенцов раскритиковал обмен пленными с "Л/ДНР"
Украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов прокомментировал обмен пленными с "Л/ДНР".
На своей странице в Facebook он написал, что РФ получает наемников, террористов и беркутовцев, лишая Украину справедливости.
"Сегодня, произойдет обмен. Часть наших пленных вернется домой. Но только часть. Не все ребята будут освобождены даже из ОРДЛО -много останется в руках боевиков. Крымские татары и другие наши политзаключенные и в дальнейшем будут сидеть в российских тюрьмах. Невиновные. За это Украина отдаст настоящих кровавых убийц: российских наемников, харьковских террористов и пятерых беркутовцев", - написал Сенцов. По его словам, украинское правительство будет и дальше торговать интересами страны с врагом, но самое главное, что этот шаг оставляет украинцев без главного - без справедливости. Сенцов напомнил, что за эту справедливость украинцы стояли на Майдане и продолжают бороться против оккупантов.
Эти продажные ЗЕбилы капитулянты по строгому приказу из кремля отдают кровавых нелюдей убийц террористов чтобы те и дальше продолжали убивать калечить украинских граждан и уничтожать территориальную целостность и суверенитет Украины. Получается что совершенно нет никакой разницы между оккупантами и сепаратиста и их слугами продажными ЗЕбилами, они одинаково лютые враги Украинской державы и Украинского народа.
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До речі , ще до свого звільнення Сєнцов заявив що він не погоджується на обмін , якщо при цьому буде нанесено шкоду інтересам України . Зєбіли це зелені рученятв москви в Україні . Ще рік царювання цієї єврейської компашки Україна не витримає . Лише одні українофоби юдо-фашисти дубінський з бужанським чого варті .
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Яйцеплейер впихнул в Украину сериал "Таксисты",который хочешь или нет,но придется смотреть его нам.
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Украинцы опять обменяли пленных украинцев на пленных украинцев у украинцев...Шел 5й годы войны с РОССИЕЙ...
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Я-то заглохну, а вы так и не перестанете менять своих на своих.
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Придёт время и ты, кацапский дыбил, поменяешь своего ***** на хвосты пиндосовских курей, лишенец. У межах обміну утримуваними особами з полону було звільнено 12 українських воїнів - Цензор.НЕТ 1612
Тем более, што тебе, оборванцу, уже не привыкать...
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Помните, как порохоботы волали, что так нельзя возвращать моряков и катера? А сейчас - это заслуга нашей команды, при чем здесь Зеленский. Так и тут будет. За 5 лет при Порошенко так ничего не расследовали и судов по беркутовцам не было. Их главаря - Садовника - преспокойно отпустили домой, и, ессно, он сбежал в Россию, т.е. даже не обменяли.
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слышишь изя, там хоть военные моряки и политические были, а в этот раз - сплошные предпрениматели перевозчики продавцы болгеры консультатнты по спиду владельцы ларьков и другие чмошники, а на фига нам они ? можешь объяснить? на фига за них отдали преступников террористов осужденных на пожизненное? а беркута какое отношение к войне в лугандоне имеют? их зачем надо было отдавать? я поначалу думал что в списке хоть 40-50% солдат и офицеров ВСУ будет а оказываеться только 12... и что это правильно? и как на вас зелесосы после этого смотреть?
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А ЧОМУ ВІДДАЛИ НЕ 100 БІЙЦІВ а всього 12!? ЗЕБІЛИ ДЕ РЕШТА?
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мне интересно, а скоко можно за сивоху обменять, кабанчик жырный...?
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Офіційна новина
Военные:
Юрий Евтушок - боец ​​14-й механизированной бригады им. князя Романа Большого. Попал в плен в конце мая 2018 года.
Реально.
Двоє військовослужбовців 14-ї окремої механізованої бригади, які 26 травня самовільно залишили розташування військової частини на Донбасі та в «сірій зоні» були затримані т. зв. «народною міліцією ЛНР», - волиняни. Обидва активно каються перед бойовиками та беруть активну участь у пропагандистських акціях ОРДЛО.
Був в полоні?
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почему только 12? а зачем Украине были остальные жители луганды попавшие из за собственной дурости на подвал? если он попал из за того что не платил податков в лнр/днр или не делился с кем то баблом или по какой то другой бытовухе или драке пьянке и т.д. вот зачем они нам? их там каждый день десятками на подвал кидают и что из этого.? вы думаете что эти нашилюди не бегали с трехцветными флагами и не кричали приди-введи? ага, как бы не так... глупость несусветную совершили отдав за них настоящих преступников убивших множество патриотов! зеля тебе это не простят украинцы.
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