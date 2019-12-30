 У межах обміну утримуваними особами з полону було звільнено 12 українських воїнів. ФОТОрепортаж

Фотографії воїнів, які повернулися з полону, опублікував пресцентр Об'єднаних Сил, інформує Цензор.НЕТ.
Звільнені військовослужбовці:
1. Воскобойник Володимир Володимирович;
2. Геймур Олександр Юрійович;
3. Глондар Сергій Вікторович;
4. Дєєв Іван Анатолійович;
5. Дуванов Кім Володимирович;
6. Євтушок Юрій Олександрович;
7. Жемелінський Василь Леонідович;
8. Іванчук Сергій Олександрович;
9. Коріньков Олександр Олександрович;
10. Пантюшенко Богдан Валерійович;
11. Пундор Борис Йосипович;
12. Фурсов Роман Вікторович
Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.
Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.
А теперь что этих кровавых нелюдей опричников убийц )(уйла будут преступно амнистировать только потому пришла новая но антиукраинская власть продажных капитулянтов, этих Иуд- ЗЕбилов, которая оккупантов и бандитов - сепаратистов, террористов больше любит чем украинский народ, и хочет им кровавым выродкам убийцам по строгому повелению кремлёвских фашистов любезно предоставить амнистию. Да такого никогда не будет, просто украинский народ не позволит им убийцам даже не смотря на то что у нас пока временно продажная прокремлёвская антиукраинская власть ЗЕбилов этих Слуг но не украинского народа а кремля. Всё равно за все свои кровавые преступления рано или поздно они все до единого строго ответят по Закону вместе со своими подельниками проклятыми продажными ЗЕбилами -капитулянтами.
Украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов прокомментировал обмен пленными с "Л/ДНР".
На своей странице в Facebook он написал, что РФ получает наемников, террористов и беркутовцев, лишая Украину справедливости.
"Сегодня, произойдет обмен. Часть наших пленных вернется домой. Но только часть. Не все ребята будут освобождены даже из ОРДЛО -много останется в руках боевиков. Крымские татары и другие наши политзаключенные и в дальнейшем будут сидеть в российских тюрьмах. Невиновные. За это Украина отдаст настоящих кровавых убийц: российских наемников, харьковских террористов и пятерых беркутовцев", - написал Сенцов. По его словам, украинское правительство будет и дальше торговать интересами страны с врагом, но самое главное, что этот шаг оставляет украинцев без главного - без справедливости. Сенцов напомнил, что за эту справедливость украинцы стояли на Майдане и продолжают бороться против оккупантов.
Эти продажные ЗЕбилы капитулянты по строгому приказу из кремля отдают кровавых нелюдей убийц террористов чтобы те и дальше продолжали убивать калечить украинских граждан и уничтожать территориальную целостность и суверенитет Украины. Получается что совершенно нет никакой разницы между оккупантами и сепаратиста и их слугами продажными ЗЕбилами, они одинаково лютые враги Украинской державы и Украинского народа.
Тем более, што тебе, оборванцу, уже не привыкать...
Оч рад за вас!!!
Военные:
Юрий Евтушок - боец 14-й механизированной бригады им. князя Романа Большого. Попал в плен в конце мая 2018 года.
Реально.
Двоє військовослужбовців 14-ї окремої механізованої бригади, які 26 травня самовільно залишили розташування військової частини на Донбасі та в «сірій зоні» були затримані т. зв. «народною міліцією ЛНР», - волиняни. Обидва активно каються перед бойовиками та беруть активну участь у пропагандистських акціях ОРДЛО.
Був в полоні?