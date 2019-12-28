 Почалися випробування 122-мм реактивних снарядів системи залпового вогню "Тайфун-1", - КБ "Південне". ФОТОрепортаж

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ua, про це повідомили в пресслужбі конструкторського бюро "Південне".

Зазначається, що наступний етап передбачає запуск снаряда "Тайфун-1" на максимальну відстань (40 км), що вдвічі перевищує дальність снаряда РСЗВ БМ-21 "Град".

Дивіться також: Нові швидкісні катери українського виробництва успішно пройшли ходові випробування, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

У КБ нагадують, що про розробку нових далекобійних реактивних снарядів стало відомо під час міжнародної виставки "Зброя та безпека-2018". Тоді секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов під час відвідин заходу озвучив першу інформацію про цю розробку.

Також повідомляється, що, крім випробування снаряда "Тайфун-1", триває робота зі створення на його базі керованого снаряда "Тайфун-1М", а також модернізованих версій принципово нових реактивних систем залпового вогню "Тайфун-2" і "Тайфун-4". Це снаряди для реактивної системи залпового вогню калібру 220 мм і 400 мм.







Дивіться також: Дніпровське КБ "Південне" зібрало космічний супутник дистанційного зондування Землі "Січ-2-1". ФОТОрепортаж



