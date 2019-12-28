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 Почалися випробування 122-мм реактивних снарядів системи залпового вогню "Тайфун-1", - КБ "Південне". ФОТОрепортаж

Перший етап випробувань 122-мм реактивних снарядів системи залпового вогню "Тайфун-1" полягав у випробувальних пусках ракети на мінімальну відстань задля перевірки роботи нового реактивного двигуна снаряда.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ua, про це повідомили в пресслужбі конструкторського бюро "Південне".

Зазначається, що наступний етап передбачає запуск снаряда "Тайфун-1" на максимальну відстань (40 км), що вдвічі перевищує дальність снаряда РСЗВ БМ-21 "Град".

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У КБ нагадують, що про розробку нових далекобійних реактивних снарядів стало відомо під час міжнародної виставки "Зброя та безпека-2018". Тоді секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов під час відвідин заходу озвучив першу інформацію про цю розробку.

Також повідомляється, що, крім випробування снаряда "Тайфун-1", триває робота зі створення на його базі керованого снаряда "Тайфун-1М", а також модернізованих версій принципово нових реактивних систем залпового вогню "Тайфун-2" і "Тайфун-4". Це снаряди для реактивної системи залпового вогню калібру 220 мм і 400 мм.

Почалися випробування 122-мм реактивних снарядів системи залпового вогню Тайфун-1, - КБ Південне 01
Почалися випробування 122-мм реактивних снарядів системи залпового вогню Тайфун-1, - КБ Південне 02
Почалися випробування 122-мм реактивних снарядів системи залпового вогню Тайфун-1, - КБ Південне 03

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Почалися випробування 122-мм реактивних снарядів системи залпового вогню Тайфун-1, - КБ Південне 04
Почалися випробування 122-мм реактивних снарядів системи залпового вогню Тайфун-1, - КБ Південне 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3167824
 
   
 Топ коментарі
 
Кацап, иди домой! Тут водки нет!
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изобрели снаряд к Граду?
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"...следующий этап предусматривает запуск снаряда "Тайфун-1" на максимальное расстояние (40 км), что вдвое превышает дальность снаряда РСЗО БМ-21 "Град". Кстати, Минскими соглашениями "Тайфун-1" не предусмотрен, поэтому следующим этапом можно его испытать и по кацапам в Лугандоне. Почалися випробування 122-мм реактивних снарядів системи залпового вогню "Тайфун-1", - КБ "Південне" - Цензор.НЕТ 5183
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(40 км), что вдвое превышает дальность снаряда РСЗО БМ-21 "Град"

Чего?! Почалися випробування 122-мм реактивних снарядів системи залпового вогню "Тайфун-1", - КБ "Південне" - Цензор.НЕТ 1255

У типа снарядов Града с самой малой дальностью (кассетных), дальность стрельбы - 33 км . У осколочно - фугасных - 40. У корректируемых - 42

А разве соглашения учитывают тип машины а не калибр?
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Кому то Авангард, а кому то старый добрый Град...
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Кому то Авангард, а кому то старый добрый Град
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Частина 2 Реактивні системи залпового вогню
Історія робіт по розробці РСЗВhttps://mil.in.ua/uk/blogs/raketna-programa-kb-pivdenne/
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Нахрена? От навіщо народу, що готується лизати сраку москалям, якісь ракети?
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Тих хто хоче реально лизати, це :11,67 % (Бойко) + 4,15% (Вілкул)=15,83 %.
Інші, 73,22 %- 15,83%= 45,39%, то ті, кого пересрали одне з одним, різні тупоголові «патріоти», та комуняцькі шістки : хмари, тягнибоки, фаріони, білецьки, юлі та проплачені журналісти...
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Давайте зразу Тайфун-4. Там дальність 400км.
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400 мм корректируемая ракета это круто. К таким ракетам добавить ПВО-ПРО и никто не захочет лезть в огород.
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А если еще и стелс-дроны, то остальным родам войск можно отдохнуть.
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Много говна на россее припасено, лепить не перелепить
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Головне - щоб вату на шмаття, а лапті, разом із кінцівками летіли на родіну.
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Дивує, що КБ "Южноє" продовжує працювати. 🙄
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Неплохо. Но это уже пройденый этап. Теперь стратегия должна быть другая.
.... Нужен спутник! В идеале геостационарный. Непрерывное сканирование оперативной территории в интересах ВСУ.
Не, не фсьо. А спутниковый канал наведения этих вот самых ракет. Причем с учетом того, что противник заглушит сигналы GPS.
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У пиндосов над Донбасом 2 спутника на геостационарной орбите. Этого нам достаточно.
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уже делают спутник оптической разведки "Сич-2".. начались его испытания систем..
когда запустят не знаю..
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Испытание - это хорошо, но массовое производство - лучше!
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это не просто испытания.. там внутри снаряда спец оборудование, и движок ракетный порошковый на 3Д станке запеченный.. и еще какая-то хрень научная..
почему то редактор пропустил эту инфу, и написал только общие слова "ниочем"..
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На осінь анонсували пуски ОТРК, але новоприбула команда соросят злякалась ракети.
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КБ южнає може анонсувати тільки на 2024, не раніше....Як раз під наступні вибори
(вони так постійно роблять)
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я так понял работы над Громом тихонько свернули? чтобы не провоцировать кацапов
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КБ Южнає все чим займається - це пілить державні кошти обезкровлюючи країну.
Нах гнати всіх звідти та набирати талановиту молодь!
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ты или идиот, или курва москальська
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Мы ежедневно слышим об разработках и исытаниях все нового и нового вооружения для ВСУ которое так и никогда не выстрелит так как все эти разработки в данный период запрещены Минскими соглашениями.Я ничего против этих разработок не имею против и даже рад.Но,но что делает наш ВПК для тех кто воюет сейчас и сию минуту и разрешено соглашениями,об этом все почемуто молчат.
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Первый раз слышу что Минские соглашения запрещают разработку.
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Мммм... Весьма похоже на Град. Кстати у Града есть ракеты которые и на 42 км летают, так что не надо про большую дальность...
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а ты че не знал , если не в теме , сам пургу не неси
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У гитлеровцев от РС - 82 кошмар был на 8 км , а тут 122 мм - и на 40 км . Есть над чем задуматься , тем более если лететь будут точечно . )
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Коли помер нацист фон Браун людство перестало літати на місяць і вже півстоліття не може.

Весь Совок тримавсь на захоплених 2 тис. патентах нацистів, в ракетобудуванні, атомній промисловості, літакобудуванні і т.д. Коли патенти нацистів видохлись совок повернувсь у свій довоєнний стан відсталості, деградації і врешті решт розлетівся на шматки.
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Когда-нибудь изобретут "Торнадо".
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розробки дістануться мокшанам,зараз влада терористів відпускає а завтра брататися до москви поїдуть.
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