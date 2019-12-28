 Почалися випробування 122-мм реактивних снарядів системи залпового вогню "Тайфун-1", - КБ "Південне". ФОТОрепортаж

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ua, про це повідомили в пресслужбі конструкторського бюро "Південне".
Зазначається, що наступний етап передбачає запуск снаряда "Тайфун-1" на максимальну відстань (40 км), що вдвічі перевищує дальність снаряда РСЗВ БМ-21 "Град".
У КБ нагадують, що про розробку нових далекобійних реактивних снарядів стало відомо під час міжнародної виставки "Зброя та безпека-2018". Тоді секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов під час відвідин заходу озвучив першу інформацію про цю розробку.
Також повідомляється, що, крім випробування снаряда "Тайфун-1", триває робота зі створення на його базі керованого снаряда "Тайфун-1М", а також модернізованих версій принципово нових реактивних систем залпового вогню "Тайфун-2" і "Тайфун-4". Це снаряди для реактивної системи залпового вогню калібру 220 мм і 400 мм.
Чего?!
У типа снарядов Града с самой малой дальностью (кассетных), дальность стрельбы - 33 км . У осколочно - фугасных - 40. У корректируемых - 42
А разве соглашения учитывают тип машины а не калибр?
Історія робіт по розробці РСЗВhttps://mil.in.ua/uk/blogs/raketna-programa-kb-pivdenne/
Інші, 73,22 %- 15,83%= 45,39%, то ті, кого пересрали одне з одним, різні тупоголові «патріоти», та комуняцькі шістки : хмари, тягнибоки, фаріони, білецьки, юлі та проплачені журналісти...
.... Нужен спутник! В идеале геостационарный. Непрерывное сканирование оперативной территории в интересах ВСУ.
Не, не фсьо. А спутниковый канал наведения этих вот самых ракет. Причем с учетом того, что противник заглушит сигналы GPS.
когда запустят не знаю..
почему то редактор пропустил эту инфу, и написал только общие слова "ниочем"..
(вони так постійно роблять)
Нах гнати всіх звідти та набирати талановиту молодь!
Весь Совок тримавсь на захоплених 2 тис. патентах нацистів, в ракетобудуванні, атомній промисловості, літакобудуванні і т.д. Коли патенти нацистів видохлись совок повернувсь у свій довоєнний стан відсталості, деградації і врешті решт розлетівся на шматки.