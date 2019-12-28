 Російські пропагандисти показали трьох українців зі списку на обмін, які перебувають у полоні "ДНР". ФОТО

Журналістам hromadske вдалося ідентифікувати 23-річного Василя Жемелінського і 54-річного Бориса Пундора, інформує Цензор.НЕТ. Третього чоловіка ідентифікувати не вдалося.
На відео Жемелінський запитав "омбудсменку ДНР" Дарину Морозову, чи повернуться вони додому цього року. На що Морозова відповіла, що всі троє перебувають у списках на майбутній обмін утримуваними.
Також телеканал показав коментар Жемелінського, який говорить, що має намір служити далі в лавах Збройних сил України, "якщо це буде можливо".
Василь Жемелінський - військовий 57-ї бригади ЗСУ. Він потрапив у полон бойовиків "ДНР" 17 лютого 2018 року під Пісками.
Борис Пундор - один із 8 військовослужбовців 43-ї окремої механізованої бригади "Патріот", які потрапили в полон "ДНР", заїхавши вантажівкою на непідконтрольну українській владі територію 22 травня 2019 року.
Нагадаємо, телеканал "Росія 1" показав трьох інших українських військових, які теж перебувають у полоні "ДНР": Богдана Пантюшенка, Олександра Корінькова і Сергія Глондара.
Чого би не показати інтерв'ю із 40 роками які не захотіли їхати на обмін.
Про себе зебіли розповідайте, тільки про себе. Що ти ублюдок зробив, щоби наші пацани до полону не потрапили?
Если бы не петя,американцы и майдан сейчас бы были в таможенном союзе и горя не знали.
Еще Надька Савченко говорила что это петя во всем виноват : послал ее на Донбасс воевать и не хочет выполнять хотелки ***** что бы он ее освободил из плена.
Хотя поперлась туда сама доброволицей и ничем кроме мародерства по мелочи ( воровством банок с солеными огурцами из брошенных погребов на закуску) не занималась.
Но то, что Савченко стреммная и обстоятельства ее пленения говорят совершенно не в ее пользу - это я писал еще в 2014м.
Надеюсь, это был стеб...
Поэтому никуда он не пойдет.
Просто напишут свой вариант истории где петя во всем виноват.
Это как Чуркин в ООН?
А можно я на стол насру.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/12/10/7234354/
Господин Портнов с юридическим сопровождением.
Так какую историю они будут писать?
Терорист показывает что заложники живые и ждет выполнения требований.
даже нет слов описать этот полный пипец....
Mikhail Golub
@golub
·1 ч
Осужденных пожизненно террористов освободят в рамках обмена пленными - а доказательства их вины уничтожат #******
https://news.liga.net/politics/news/terakt-v-harkove-sud-unichtojit-dokazatelstva-viny-terroristov