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 Російські пропагандисти показали трьох українців зі списку на обмін, які перебувають у полоні "ДНР". ФОТО

На телеканалі "Росія 1" показали ще трьох військовополонених українців, які перебувають у колонії окупованого Донецька.

Журналістам hromadske вдалося ідентифікувати 23-річного Василя Жемелінського і 54-річного Бориса Пундора, інформує Цензор.НЕТ. Третього чоловіка ідентифікувати не вдалося.

На відео Жемелінський запитав "омбудсменку ДНР" Дарину Морозову, чи повернуться вони додому цього року. На що Морозова відповіла, що всі троє перебувають у списках на майбутній обмін утримуваними.

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Також телеканал показав коментар Жемелінського, який говорить, що має намір служити далі в лавах Збройних сил України, "якщо це буде можливо".

Василь Жемелінський - військовий 57-ї бригади ЗСУ. Він потрапив у полон бойовиків "ДНР" 17 лютого 2018 року під Пісками.

Борис Пундор - один із 8 військовослужбовців 43-ї окремої механізованої бригади "Патріот", які потрапили в полон "ДНР", заїхавши вантажівкою на непідконтрольну українській владі територію 22 травня 2019 року.

Російські пропагандисти показали трьох українців зі списку на обмін, які перебувають у полоні ДНР 01
Російські пропагандисти показали трьох українців зі списку на обмін, які перебувають у полоні ДНР 02

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Нагадаємо, телеканал "Росія 1" показав трьох інших українських військових, які теж перебувають у полоні "ДНР": Богдана Пантюшенка, Олександра Корінькова і Сергія Глондара.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3167820
 
 
 Топ коментарі
 
Что там насчет выродка который завез грузовиком 8 наших безоружных почему то солдат на окупированную территорию? Ведь Кацапстан уже вроде как отдал предателя водилу который ето сделал.
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Покажи. А ти сука зебільна і пітарок Ігор "Д", після цього підете до батьків чиїх дітей вбили ці ублюдки і яких Зебіл відпустив? Поясните їм чому так сталось? Кончена тупа, зебільна худоба.
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Что там насчет выродка который завез грузовиком 8 наших безоружных почему то солдат на окупированную территорию? Ведь Кацапстан уже вроде как отдал предателя водилу который ето сделал.
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а помойму у нас завелись оборотни среди офицерни и власти боятся ето раскрыть. Потому что я не верю что все так гладко организовал один водитель.
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Брехня про навигатор - он он именно прорывался через наш последний брокпост, тк там у него не было права на проезд.
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Он вряд ли в списках на обмен назад - ему наверное предложили стать членом зекоМанды .
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Зелохочмо сам по тому же "навигатору" страну ведет . А ту человечек с опытом .
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такие стремные... мож не надо
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Всесвітньо-Броварське Телебачення зараз у прямому ефірі.1 год · Суд над добровольцем Віталієм Регором. Прокуратура вимагає ув'язнення патріота.
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А почему наши не показывают кацапских боевиков? Боятся чтобы их никто не узнал когда они опять приедут в Украину убивать украинцев?
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Наші в пропоганді програють уже не тільки козлорилими, а навіть і сєпарами...г
Чого би не показати інтерв'ю із 40 роками які не захотіли їхати на обмін.
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все поняли фразу "... все трое состоят в списках на будущий обмен удерживаемыми..." ? Вот вам и формула обмена "всех-на-всех", про которую постоянно врали защитники новой власти.
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Нужно, вернувшимся бойцам, обязательно почитать, что порохоботы на цензоре пишут!
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из-за порохоботов они попали в плен.
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жду когда патриоты как ты свою жопу от дивана оторвут. целыми сутками тут сидишь патла.
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А ти біля військомату чекай, а не тут, **** зебільна.
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а ты липовым гемороем не прикрывайся, мутила трусливая
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З себе почни, **** сєпарська, біля якого військомату ти на мене чекаєш, біля ЛНРівського?
Про себе зебіли розповідайте, тільки про себе. Що ти ублюдок зробив, щоби наші пацани до полону не потрапили?
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Дожили, мерзота сєпарська на наших сайта сере...
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Дожили, мерзота сєпарська на наших сайта сере...
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Ну так понятное дело.
Если бы не петя,американцы и майдан сейчас бы были в таможенном союзе и горя не знали.
Еще Надька Савченко говорила что это петя во всем виноват : послал ее на Донбасс воевать и не хочет выполнять хотелки ***** что бы он ее освободил из плена.
Хотя поперлась туда сама доброволицей и ничем кроме мародерства по мелочи ( воровством банок с солеными огурцами из брошенных погребов на закуску) не занималась.
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не вспоминай об этой идиотке... я так ржал. как она с голодухи типа подыхала, а на российских харчах отожралась и с тюряги вышла как свинья. жаль, что ее там не....
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Вообще - после длительной голодовки, если возвращаешься к полноценному питанию обязательно идет усиленое отложение жиров - организм начинает запасаться на случай следующей голодовки.
Но то, что Савченко стреммная и обстоятельства ее пленения говорят совершенно не в ее пользу - это я писал еще в 2014м.
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"Если бы не петя,американцы и майдан сейчас бы были в таможенном союзе"

Надеюсь, это был стеб...
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зедрочерам везде порохоботи мерещатся
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Покажи. А ти **** зебільна і пітарок Ігор "Д", після цього підете до батьків чиїх дітей вбили ці ублюдки і яких Зебіл відпустив? Поясните їм чому так сталось? Кончена тупа, зебільна худоба.
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Их из за зелеботов убили.
Поэтому никуда он не пойдет.
Просто напишут свой вариант истории где петя во всем виноват.
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Так, але ця мразота дозволяє собі тут воняти...
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А чего ей не вонять?
Это как Чуркин в ООН?
А можно я на стол насру.
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пусть лучше вот это почитают - Обмен "всех на всех": Зеленский озвучил нормандские договоренности. Обмен должен состояться до 31 декабря. А на российском тв уже заявляют про какие-то новые очереди в последующих далее обменах.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/12/10/7234354/
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Да порохоботы и так боятся из дома выходить. Так на мивинку зарплаты хватает - уже хорошо!
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ара,чо на расеке у пригожина зарабатываешь?в ереване с работой напряг?там много ваших... Російські пропагандисти показали трьох українців зі списку на обмін, які перебувають у полоні "ДНР" - Цензор.НЕТ 7778
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Нее армяшка, они на митинги разные ходят, а зелепузики могут только дизлайки им выставить
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Ты как думаешь если зелеботы выбрали новых старых лиц из команды Януковича кроме расстрела небесной сотни они еще имеют самое непосредственное отношение к анексии Крыма.
Господин Портнов с юридическим сопровождением.
Так какую историю они будут писать?
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Начнем с того что петеботы первее Зеленского приютили у себя почти всю команду Януковоща называя ето хитрой многоходовочкой. Есть тут некоторые порохоботы которые до последнего рассказывали как хитрый Порошенко заставил сепаров типо Труханова, Левочкина, Кернеса и Ахметова работать на порошенка.
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Это классика.
Терорист показывает что заложники живые и ждет выполнения требований.
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Поміняти наших довбойобів на їх серійних вбивць то верх маразма.
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започаткована методика обміну полоненими є неправильна. Відсутністю покарання для злочинців, для вбивць порушуються права жертв та їх родичів. А захист цих прав є фуекція Держави. Тими всіма обмінами Держава себе компроментує, сама себе знищує. Крім того кожен вбивця бачить, що може уникнути покарань. Відтак відсутність превенції. І ще. Я не уявляю будь де, щоб люди, що розстріляли 100 осіб через 5 років ще не мали вироку суду. Вже через рік треба було змітати порошенківську кодлу. Родичі жертв також нічого не роблять, щоб помститись. Все якось неправильно. Пропоную вчити англійську мову. Ну хоча би польську.
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Боріс Пундор - це той, шо завіз наших в плєн???
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Мда, мы им профессиональных убийц, детоубийц подрывников, а они нам дезертиров и идиотов...
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даже нет слов описать этот полный пипец....

Mikhail Golub

@golub

·1 ч

Осужденных пожизненно террористов освободят в рамках обмена пленными - а доказательства их вины уничтожат #******

https://news.liga.net/politics/news/terakt-v-harkove-sud-unichtojit-dokazatelstva-viny-terroristov

Російські пропагандисти показали трьох українців зі списку на обмін, які перебувають у полоні "ДНР" - Цензор.НЕТ 6921
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Де обмін "всіх на всіх"? Ти ж президент України, ти всьому мсвіту це заявив. Після цього ти брехун і мерзотник. В своїй брехні ти "переплюпув" всіх попередніх президентів разом взятих. Ще раз --ти брехун.
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