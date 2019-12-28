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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Дніпропетровськ (1242) опалення (142) тарифи (364) Філатов (245)

 Філатов: У грудні вартість тепла в платіжках зменшиться на 30%. ФОТО

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про зменшення вартості тепла для жителів.

 Так, у грудні ціни на нього у платіжках будуть менше на 30%, ніж торік. Фактично люди зможуть заощадити до тисячі грн. Наразі це — один із найвищих показників економії серед територіальних громад, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За чотири роки Дніпро вклав у тепломодернізацію мереж чималі кошти. Системна робота та ціноутворення нині дозволяють людям відчути реальну економію у власних гаманцях. Залежно від розміру квартири заощадження становитиме від 350 до 1 тис. грн. Це — важлива тема для дніпрян, і вона на моєму особистому контролі", — заявив Борис Філатов.

Очільник міста також наголосив – якщо дніпрянам прийдуть несправедливі платіжки, вони можуть звертатися на гарячу лінію мерії: (056) 732 12 12, (095) 732 12 12, (096) 732 12 12, (073) 732 12 12. На початку нинішнього опалювального сезону міський голова повідомив, що до 2016 року більше третини мереж теплопостачальних підприємств Дніпра були зношені або перебували в аварійному стані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Місцева влада почала зменшувати тарифи на опалення, - Гончарук

Філатов: У грудні вартість тепла в платіжках зменшиться на 30% 01

Це завдавало чималих фінансових збитків, адже, крім проривів і аварій, тепло просто втрачалося на шляху до будинків. Змінити ситуацію дозволили системні ремонти тепломереж, насосів, встановлення потужних котлів і загальне оновлення обладнання котелень, яке подекуди стояло ще з 1970-х років.

Також ретельніше стежать за тиском і температурою – їх регулюють відповідно до погодних умов, щоб люди не переплачували за тепло, котре вилітає у кватирку. Нині у грудні вартість тепла зменшується на 30% для населення, а також громадських і релігійних організацій, котрі функціонують у місті.

Наступного місяція цифри у платіжках також переглядатимуть. Водночас у Кривому Розі ціну на тепло понизили на 25%, у Харкові — на 23%, в Одесі — на 20%, у Павлограді — на 16%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3167815
 
   
 Топ коментарі
 
Днепр при барыге вложил кучу бабок в модернизацию и это дало результат... Каковы шансы, что избиратель зеленского, по факту безмозглый дебил, сможет провести простую логическую цепочку.?..
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Естественно, при плюсовой температуре.
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Полный бред вы написали, уважаемый! Это президент Зеленский взмахнул волшебной палочкой и тариф на тепло уменьшился на 30%. А Барыга тут вообще никаким боком. Скоро Владимир Александрович за водку и колбасу возьмется.
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Днепр при барыге вложил кучу бабок в модернизацию и это дало результат... Каковы шансы, что избиратель зеленского, по факту безмозглый дебил, сможет провести простую логическую цепочку.?..
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Днепр при барыге вложил кучу бабок в модернизацию и это дало результат когда выгнали барыгу. Вот это и есть логическая цепочка.
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Полный бред вы написали, уважаемый! Это президент Зеленский взмахнул волшебной палочкой и тариф на тепло уменьшился на 30%. А Барыга тут вообще никаким боком. Скоро Владимир Александрович за водку и колбасу возьмется.
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Все как в России . Ручное управление экономики . ЦАР зелёное говно сказал , бояре отрапортовали . Привет из ссср
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на РФ - автократія. Навіть більше: диктатура, самодержавство.
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А недавно на 34 плакал ,что земля всех покидал.Днище какое то.
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Ну что, наверное, стоило про*рать страну ради декабря. Ура, зЕленые!
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а зачем ты срёшь на страну, падло немецкое?
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Хэнде хох,
Пошел вон с украинского сайта
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Касаб, курка-яйко дафай, дафай! Иди домой, тут вотка нет
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Не "в" декабре, а "за" декабрь. И да - аномально теплый декабрь Філатов: У грудні вартість тепла в платіжках зменшиться на 30% - Цензор.НЕТ 9989. Не плагиат, но репост . Послушаем, что нам споют за январь - февраль.
Філатов: У грудні вартість тепла в платіжках зменшиться на 30% - Цензор.НЕТ 6396
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Порошенко и Гройсман только повышали тарифы, а Зеленский понижает!
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Он еще температуру на улице повышает!!! Бог зе!!!
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На европейских хабах , цены на газ , снизил тоже зеленский ? ..
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Обіцять не жинитись, але це вже капець, популісти при владі, і найде ж якусь відговорку, як не буде, або знайде нову тему для замилювання
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Изменить ситуацию позволили системные ремонты теплосетей, насосов, установка мощных котлов и общее обновление оборудования котельных/ Успели. Сейчас: Провал бюджета: Кабмин остановил финансирование строительства по всей стране.19.12.19
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хорошо бы..
только как это привязать к тарифу или самой сумме или...как?
нужно ведь подвести какую-то законодательную базу...чтоб не пришлось потом возвращать
(помните как пару-тройку лет назад кабмин игрался с ценой на газ? а потом судились-рядились ...и то граждане должны по 2-3 тыс...а то нет....то опять ... то хрен поймешь!)
так же и с коэффициентом - горгаз тулит-малюет... НКРЕКП - не платите...и шо? долги растут)
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Это вы ещё не видели насколько летом платёжки за отопление будут меньше!
Ура, товарищи.
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Кличко и Филатов уже отчитались,остался Труханов и Кернес.
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2019 год в Украине стал самым теплым за всю историю наблюдений.
Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории им. Б. Срезневского"

"Этот год войдет в историю Украины как самый теплый за весь период наблюдений с 1881..."
"Еще ни разу в декабре температура воздуха в Киеве не превышала 15°С. Но в этом году 19 декабря она достигла 15,2°С ", - рассказали в обсерватории."

Клоуны ...
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Только это, Боря, не твоя заслуга. Не нужно себе приписывать.
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Что за дебаты?Пэця к снижению цен и тарифов имеет такое же отношение,как схема Роттердам+ и Дюссельдорф+ к повышению благосостояния и денежных сбережений простых граждан.Нет,у Пэци с Ахметовым було "фсее в поряде" с ростом своих доходов и сбережений.А у остальных росли только доллар,свет,тарифы коммунальные,и цены на продукты.
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