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 Київські новини, Фоторепортаж
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Все про:Кличко (534) відкриття (25) Шулявський міст (20)

 У Києві відкрили рух Шулявським мостом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Мер Києва Віталій Кличко в костюмі Діда Мороза відкрив у Києві рух автотранспорту новим Шулявським мостом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цей міст уже є сучасним мостом, який буде багато років експлуатуватись і зменшить транспортне навантаження, яке є в нашому місті. Дуже добре, що ми встигли відкрити рух транспорту, як і обіцяли, до кінця року. Багато людей сумнівались, багато людей, які скептично ставилися. Але можу сказати, що всі ті завдання, які ми беремо, ми виконуємо. І наступний крок — ми також плануємо до кінця наступного року запустити автосполучення між лівим і правим берегами на Подільсько-Воскресенському мосту. Це також буде подарунком у наступному році для киян", - сказав Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шулявський міст перевірили на міцність: над головою Кличка їздили МАЗи. ФОТОрепортаж

"Ну що, поїхали? Шулявка їде!" - сказав мер, здійснивши поїздку  шляхопроводом на квадроциклі.

Він нагадав, що 27 грудня в Києві відбулися динамічні випробування прогонових будов Шулявського шляхопроводу.

При динамічному навантаженні вісім МАЗів із баластом одночасно з різною швидкістю проїхали Шулявським мостом. Вага кожної вантажівки – 30 тонн.

"Тобто міст надійний і буде експлуатуватися багато років... Зараз уже не буде корків на Проспекті Перемоги, і транспорт відсьогодні їздитиме Шулявським шляхопроводом", - додав Кличко.

Раніше Кличко заявляв, що рух Шулявським шляхопроводом планують відкрити наприкінці поточного тижня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київрада викупить цех колишнього заводу "Більшовик", який знесуть для добудови Шулявського шляхопроводу

У Києві відкрили рух Шулявським мостом 01
У Києві відкрили рух Шулявським мостом 02
У Києві відкрили рух Шулявським мостом 03
У Києві відкрили рух Шулявським мостом 04
У Києві відкрили рух Шулявським мостом 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3167806
 
   
 Топ коментарі
 
ну, конечно не 2,9 млрд баксов, но, хоть какой-то позитивчик..
и заметьте, это все достижения команды "шакаладной банды Порошенка"..
а банда Зели, проводит тайные встречи с Каломойским и Богданом, прощает Рашке 12 млрд баксов, и отпускает на волю убийц..
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Хоть какая-то радость на фоне "побед" зеленой команды.
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Зелебобики еще монтажную пену под мостом не изучали? В Киеве открыли движение по Шулявскому мосту - Цензор.НЕТ 9498
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ну, конечно не 2,9 млрд баксов, но, хоть какой-то позитивчик..
и заметьте, это все достижения команды "шакаладной банды Порошенка"..
а банда Зели, проводит тайные встречи с Каломойским и Богданом, прощает Рашке 12 млрд баксов, и отпускает на волю убийц..
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Это когда насмотрелся слуг народа объевшись конфет...
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"А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать."(с)
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Мост построен на налоги киевлян! То есть шоколадная банда никакого отношения не имеет к ним. Там и киевлян 0 в команде было.
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Не сперечайся з дебілокатом! У ВОНО так в методичці написано.....І томасом і наріком завірено! У Києві відкрили рух Шулявським мостом - Цензор.НЕТ 8477
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йди в сраку, кажу як тридцятирічний киянин..
при "шоколадній банді" Київ і його дороги будувався як ніколи.. і все це за обставин війни..
а як донецький киянин, із задоволенням натовк би тобі, українофобе, пику, бо до кацапофілів п'ять років тому кацапи відкрили мій особистий рахунок і продовжили в цьому році - і я не стану до ворогів України толерантним.. ніколи..
..зелезрадникам і українофобам треба бути дуже обережними, коли вже ДУЖЕ врівноважений українець з університетською освітою і практичним досвідом "гарячих точок" є дуже злий..
але поки тримаємося.. дивимося.. на клоуна - може воно таки порозумнішає.. Вошьдь зелених, хоча би з міркувань безпеки, особистої.. у зебіла - максимум три-чотири місяці..
..і да.. не лякайте.. особисті страхи минули років 20-30 тому..
ЗЫ може не все втему, але накипіло
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Та ти шо????? І докази є? Тоді покажи як банда мальдівської шлюхи ремон тувала міст! У Києві відкрили рух Шулявським мостом - Цензор.НЕТ 6721
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Хоть какая-то радость на фоне "побед" зеленой команды.
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ну-да это-же пеця вернул пленных моряков, закрыл за 2 дня игровые залы, поднял гривну, отсудил у кацапов 3лярда
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а кто видел какой будет финальный план развязки?
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в каких именно местах "херовый" асфальт?
лучше по херовому асфальту ехать по мосту, чем по хорошему стоять час в пробке.
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Зелебобики еще монтажную пену под мостом не изучали? В Киеве открыли движение по Шулявскому мосту - Цензор.НЕТ 9498
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Я так понял тот стеклянный, где начало трескаться то таке было, тренировка так сказать, проба пера...
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вам зебилам не угодишь. делаешь - плохой, не делаешь - тоже плохой. давай начнем с того, что в Украине вообще нет мостов со стеклянным полом.
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Вам, педиотам тоже, никогда не угодить, что ж поделаешь. Стеклянным я его назвал поскольку там есть элементы остекления или как это называется. Про стеклянный пол я не говорил.
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Колдобины- признак дерьма.Очковтирательство Кличка.Любитель сортиры открывать.
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Толпоїби,на новий міст ложиця тонкий слой асфальту,щоб при первинній експлуатації побачити слабкі шви!!!!!!!Після усадки конструкції асфальт поновлюєця,десь через три місяці.
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Очень интересно "открыли". Светофор внизу почему-то не убрали, пробки как были до открытия так и остались.
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Торжественно открыли недостроенный мост)
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Это возможно.Главное внизу проезд открыт,а тут будут часть зимой,часть весной1 завекршать.В Харькове Гепа реконструирует путепровод по Ландау с 2010 года!!!Не одного слона скушал.Делают бывшие колхозники вид руки на око.На рупь сделали-100 списали. Обещал до 20 года завершить!Однако перенёс сдачу ещё на 10 лет.А Виталику и и его подручным перчику под хвост насыпали добре.Справился за месяцы с более серьёзной задачей.Геня крал и крадёть .Жору Жюкова уже раз 5 реанимируеть обоссаного.
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Дарницкий мост без съездов стоит уже сколько лет)
Скорее всего здесь будет тоже самое
Если не уберут светофор на проспекте, толку от этого открытия "0"
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А ты попробуй в час пик проедь с Кардач на Сырец, вот тогда и будешь критиковать. Зебилы вообще ни одного моста не отремонтировали а Кличко за пол года справился.
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При зебілах.....При мальдівській гниді щось не справлявся....
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За такие деньги открыли недостроенный мост и вы радуетесь?
Сколько в Киеве стоит таких недостроев?
Дарницкий, мост на троещину, почтовая площадь...
Справился- это когда развязка готова на 100%, а не на 70
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А його і не вберуть,поки міст не прикатаєця під нагрузкою.
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Як би там не намагалися палки вставляти зелені при будівництві моста Кличку, мер таки молодець зміг довести діло до кінця, незважаючи на супротив зеленої влади, скільки лайна вони лили на Кличка, молодець.
Я здивований , що не ПреЗедент відкриває цей міст, дорогу до свого маєтку нову відкрив же, він ******** таке.
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https://www.unian.net/economics/transport/10813166-risk-neobratimogo-povrezhdeniya-ekspert-obyasnil-chem-opasna-speshka-s-ispytaniem-************-mosta-na-vremennyh-oporah.html
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" мы также планируем к концу следующего года запустить автосообщение между левым и правым берегами на Подольско-Воскресенском мосту. Это также будет подарком в следующем году для киевлян", - сказал Кличко."

Это хорошо, а метро, родимый?
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Странно. Бюджет любого объекта, под руководством Кличко, становится в 3 раза дороже, как минимум. Купается Педалик в деньгах киевлян, как хочет.
С Шулявкой ему повезло, точнее с погодой. Правда класть асфальт под дождем - выкинутые деньги. Но ему главнее попиариться за наш счет.
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Цензор.НЕТФотоКиївські новини
 
 
 
 
 
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