 У Києві відкрили рух Шулявським мостом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Цей міст уже є сучасним мостом, який буде багато років експлуатуватись і зменшить транспортне навантаження, яке є в нашому місті. Дуже добре, що ми встигли відкрити рух транспорту, як і обіцяли, до кінця року. Багато людей сумнівались, багато людей, які скептично ставилися. Але можу сказати, що всі ті завдання, які ми беремо, ми виконуємо. І наступний крок — ми також плануємо до кінця наступного року запустити автосполучення між лівим і правим берегами на Подільсько-Воскресенському мосту. Це також буде подарунком у наступному році для киян", - сказав Кличко.
"Ну що, поїхали? Шулявка їде!" - сказав мер, здійснивши поїздку шляхопроводом на квадроциклі.
Він нагадав, що 27 грудня в Києві відбулися динамічні випробування прогонових будов Шулявського шляхопроводу.
При динамічному навантаженні вісім МАЗів із баластом одночасно з різною швидкістю проїхали Шулявським мостом. Вага кожної вантажівки – 30 тонн.
"Тобто міст надійний і буде експлуатуватися багато років... Зараз уже не буде корків на Проспекті Перемоги, і транспорт відсьогодні їздитиме Шулявським шляхопроводом", - додав Кличко.
Раніше Кличко заявляв, що рух Шулявським шляхопроводом планують відкрити наприкінці поточного тижня.
и заметьте, это все достижения команды "шакаладной банды Порошенка"..
а банда Зели, проводит тайные встречи с Каломойским и Богданом, прощает Рашке 12 млрд баксов, и отпускает на волю убийц..
при "шоколадній банді" Київ і його дороги будувався як ніколи.. і все це за обставин війни..
а як донецький киянин, із задоволенням натовк би тобі, українофобе, пику, бо до кацапофілів п'ять років тому кацапи відкрили мій особистий рахунок і продовжили в цьому році - і я не стану до ворогів України толерантним.. ніколи..
..зелезрадникам і українофобам треба бути дуже обережними, коли вже ДУЖЕ врівноважений українець з університетською освітою і практичним досвідом "гарячих точок" є дуже злий..
але поки тримаємося.. дивимося.. на клоуна - може воно таки порозумнішає.. Вошьдь зелених, хоча би з міркувань безпеки, особистої.. у зебіла - максимум три-чотири місяці..
..і да.. не лякайте.. особисті страхи минули років 20-30 тому..
ЗЫ може не все втему, але накипіло
лучше по херовому асфальту ехать по мосту, чем по хорошему стоять час в пробке.
Скорее всего здесь будет тоже самое
Если не уберут светофор на проспекте, толку от этого открытия "0"
Сколько в Киеве стоит таких недостроев?
Дарницкий, мост на троещину, почтовая площадь...
Справился- это когда развязка готова на 100%, а не на 70
Я здивований , що не ПреЗедент відкриває цей міст, дорогу до свого маєтку нову відкрив же, він ******** таке.
Это хорошо, а метро, родимый?
С Шулявкой ему повезло, точнее с погодой. Правда класть асфальт под дождем - выкинутые деньги. Но ему главнее попиариться за наш счет.