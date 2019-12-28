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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Беркут (321) суд (5697) полонені (615) Закревська Євгенія (55)

 Суд не дав адвокатам сімей Героїв Небесної Сотні ознайомитися із матеріалами апеляції. ФОТОрепортаж

Адвокати сторони потерпілих попросили суд дати їм час на ознайомлення з матеріалами справи, зокрема апеляційними скаргами ексберкутівців.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

Як зазначила Євгенія Закревська, захисники готові були вивчати документи всю ніч - проте необхідні матеріали їм так і не надали. До розгляду справи вони вивчити документи також не могли, оскільки дізналися про призначене на ранок 27 грудня засідання пізно ввечері 26-го. Потерпілі підтримують клопотання своїх адвокатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не прощу!" - пост Рябошапки після розстрілу активістів на Майдані 2014-го

Адвокати підозрюваних висловилися проти задоволення клопотання, і судді пішли до нарадчої кімнати.

Судді вирішили відхилити клопотання і перейти до наступної стадії розгляду.

Адвокати потерпілих заперечують проти цього і пояснюють свою позицію, але суд не слухає їх і зачитує рішення Святошинського суду, на яке, власне, подана апеляційна скарга.

Суд не дав адвокатам сімей Героїв Небесної Сотні ознайомитися із матеріалами апеляції 01

Під будівлю суду підігнали спецтранспорт.


Суд не дав адвокатам сімей Героїв Небесної Сотні ознайомитися із матеріалами апеляції 02
Суд не дав адвокатам сімей Героїв Небесної Сотні ознайомитися із матеріалами апеляції 03
Суд не дав адвокатам сімей Героїв Небесної Сотні ознайомитися із матеріалами апеляції 04
Суд не дав адвокатам сімей Героїв Небесної Сотні ознайомитися із матеріалами апеляції 05
Суд не дав адвокатам сімей Героїв Небесної Сотні ознайомитися із матеріалами апеляції 06
Суд не дав адвокатам сімей Героїв Небесної Сотні ознайомитися із матеріалами апеляції 07
Суд не дав адвокатам сімей Героїв Небесної Сотні ознайомитися із матеріалами апеляції 08
Суд не дав адвокатам сімей Героїв Небесної Сотні ознайомитися із матеріалами апеляції 09
Суд не дав адвокатам сімей Героїв Небесної Сотні ознайомитися із матеріалами апеляції 10
Суд не дав адвокатам сімей Героїв Небесної Сотні ознайомитися із матеріалами апеляції 11

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 23 грудня тристороння контактна група досягла домовленості про взаємне звільнення утримуваних осіб до кінця року. Того ж вечора стало відомо, що українська сторона планує в межах обміну полонених передати бойовикам ОРДЛО колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей на Інститутській 20 лютого 2014 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У суду не було законних підстав відкривати провадження в апеляційній інстанції за скаргами ексберкутівців Маринченка і Тамтури, - прокурор Симонов

У п'ятницю, 27 грудня суд розглядав апеляцію на утримання під вартою 5 ексберкутівців, підозрюваних в масових розстрілах на Майдані.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка направив до суду постанову про зміну групи прокурорів у цій справі. Суд виніс рішення залишити в процесі обидві групи адвокатів доти, поки Генпрокуратура не визначиться, яка з груп має представляти позицію державного обвинувачення.

Адвокат сімей Небесної Сотні Євгенія Закревська назвала спробу заміни групи прокурорів "дуже дивною". "Це виключно для обміну", - сказала вона.

Захист потерпілих звинуватила суддю Василевську в упередженості і заявила їй відвід, але колегія суддів не задовольнила це клопотання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3167805
 
 
 Топ коментарі
 
"Судьи решили отклонить ходатайство и перейти к следующей стадии рассмотрения.Адвокаты потерпевших возражают против этого и объясняют свою позицию, но суд не слушает их и зачитывает решение Святошинского суда, на которое, собственно, подана апелляционная жалоба." а это значить, что все уже решено и в спецтранспорте отвезут свободных экс-беркутовцев в пункт сбора для обмена. Правильно написал Борислав Береза: "Это будет, пожалуй, самый не простой обмен. Россия назвала кого хочет, а Украина забрала тех, кого захотел отдать Кремль. Но уже сейчас нужно признать, что обмена всех на всех, который пообещал в Париже Владимир Зеленский, не получилось. И это большой минус. Очень серьезный минус."
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пруть танком, бо тра видати вже написане портновим рішення суду
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Так что там про правовое государство и независимые суды, где там все эти Лещенки и Найемы? Ипаный цирк...
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це не відміняє того факту що вони були 100 відсотково праві
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Только ограниченные люди чивут в черно - белом мире, и считают что можно быть правым на 100%. Таких нужно учить, быдло нужно макать мордой в дерьмо, и как можно чаще...
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О, да стоишь того кто тобой правит, там беркута расейские флаги на суде нацепили, и ржут с вас терпил недоношенных. Рябошатка сказал прокурорам требовать всех отпустить для обмена. В следующий раз за Шария голосуй, или сразу за пуйла...
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Если будем молчать, то будет. Дрысливых от предательства удерживает только страх перед собственным народом.
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пруть танком, бо тра видати вже написане портновим рішення суду
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Выдавая убийц и предателей Украина подписывается под тем, что они удерживались незконно, вот и вся суть вопроса...
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от і знадобилась допомога євродрузів - машина спецпризначення привезла дуболомів для обєспєчєнія поратка
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Зате цей суд випустив вбивців дітей у Харкові. Випустив вбивцю 10 українських спецназівців.
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Вот так и Украину сдадут, ради нескольких десятков пленных, с помощью давления на эмоции украинцев
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Ради нескольких.Да эта страна обречена.Эти несколькие собой пожертвовали ради Украины,некоторые ещё в 2014году.Суд в Украине даже этим мразям из беркута не сможет больше пожизненного присудить,потом вы же ещё и их содержать будете умники.
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Тупица, этот вопрос не должен решаться именно таким способом.
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Тупой бери автомат и иди отбивать хотя бы даунецк.или родной диван ближе?
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Так ЗЕпрез говорит что нельзя стрелять, а нужно отходить за Днепр, что делать солдату?
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Это ты про небесную сотню?
Да ничем они не жертвовали.
Они хотели жить.
А их просто убили по беспределу и морочат биомассе их пустую голову.
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Минские соглашения.
Текст

Освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех».

Слово незаконно вас не смущает?
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Ещё раз,практически как это можно осуществить имея врагом парашу,которая буй дожила на всех и вся.
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Есть два варианта, победить и сдаться, вы я так понял за второе? Сосед уклониста по Криворожскому подьезду?
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Наоборот я только за победу над мокшанцами.Только меня не прельщает перспектива погибнуть просто так.Война с парашей для Украины не имеет никаких преспектив.Для этого не нужно быть великим полководцем.Да можно погибнуть под кнутами,а смысл в чем?
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Вы как тот пескарь из басни Крылова. Что бы победить нужно иметь силу Духа, откуда у твари дрожащей сила Духа? Она проиграла всем и вся еще в момент рождения. Как может горстка клоунов уклонистов, которые всю свою жизнь измывались над страной в которой родились вдруг измениться и встать на ее защиту? Нонсенс...
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"Судьи решили отклонить ходатайство и перейти к следующей стадии рассмотрения.Адвокаты потерпевших возражают против этого и объясняют свою позицию, но суд не слушает их и зачитывает решение Святошинского суда, на которое, собственно, подана апелляционная жалоба." а это значить, что все уже решено и в спецтранспорте отвезут свободных экс-беркутовцев в пункт сбора для обмена. Правильно написал Борислав Береза: "Это будет, пожалуй, самый не простой обмен. Россия назвала кого хочет, а Украина забрала тех, кого захотел отдать Кремль. Но уже сейчас нужно признать, что обмена всех на всех, который пообещал в Париже Владимир Зеленский, не получилось. И это большой минус. Очень серьезный минус."
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Так а чего пан берёза не заставил весьмирснами надавить на парашу.Умники из прошлого просто поражают своей примитивностью.Берите калаши идёт на мацкву и заберите без всякого обмена всех,отвоюйте Крым,кто то мешает.Альтернатива в чем?Вот главный вопрос.
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Устав ООН альтернатива.
Если не знаешь как поступить поступай по закону.
Для чего устраивать это шоу?
Какой " обмен пленными"?
Пленные какой войны?
Нет войны нет обмена.
ООН уже признала войну?
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Насмешил.Открою вам тайну ,была лига наций.Помните чем закончилось.Сейчас как под копирку.Лучше учите военное дело,пригодится.
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Мне оно зачем?
Пусть великие и влятельные воюют.
А я посижу на бережку посмотрю когда мимо проплывет труп врага.
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А тебя предидущий опыт ничему не учит?
Польшу помнишь?
Как ее лихо после окончания второй мировой союзники слили в варшавский договор,а в самом начале отдали на растерзание несмотря на союзнический военный договор?
Ничего не напоминает?
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Так а я о чем.Не понимаю,откуда эта уверенность в западе,они давно нас ***** продали за потоки,за бабла,насрав на все так называемые демократические ценности
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Поэтому им и был поперек петя.
Потому что он профессионально дипломатично тыкал их носом в собственные какашки.
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А они смеялись и стряпали северные потоки.Так что Петя как политик ноль и там просто его воспринимали как обычного клоуна.Толку от его заявлений и поездок ноль.А как он с выборами США отделался ,то это вообще верх дипломатического проигрыша.
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Читайте основы инфо войны.Иначе будете эту херню постить.Главное сделать выброс.Если вы поборник честности ,то публикуйте выдержки из дфс,а не вбросы ни о чем.
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Да я знаю, что вы в этом преуспели, чего стоит Голобородько с Зелемойским в президентах.
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з такими суддями їм би тут нічого не загрожувало,хіба що дострокове звільнення за законом ссявченко.
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ага,це ж він 5 років проводив потужну судову реформу.
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А кто сейчас в суды звонит, Порошенко?
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а для чого їм дзвонити? там все і так по-феньшую жодного суддю майдану,сепара чи коррупціонера не вигнали
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И для этого Украинцы проголосовали за Портнова и К? Какое то садо - мазо, я не против раз вам нравится, 73% это сила...
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Одно и тоже раскручивание петиной помойкой.
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даже закрытие космолотов их не возмутило,от грантоеды соросовские
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яку посаду зараз займає портнов? і коли за нього голосували українці?
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Дебилы голосовали за Голобородько, а получили ЗЕлемойского с Богданом, Шефирами и Портновым. Все закономерно.
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Когда за Петю голосовали,кого получили?
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По теме есть что то или так картинки с твиттера постишь
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Это для людей, ты то уже пропащий подтирок.
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Нет и не будет порядка и справедливости в нашей стране
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Клоуны при власти, чего вы хотите? Им главное что бы шоу продолжалось.
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Кацапы заберут кого хотят, и отдадут кого захотят, кругом пораженцы и соглашатели, как могут недоразумения в колпаках отстаивать интересы Государства?
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Спроси у тех, кто во время войны, из 37 кандидатов выбрал самое тупое...
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Вот этого можно. ...Суд не дав адвокатам сімей Героїв Небесної Сотні ознайомитися із матеріалами апеляції - Цензор.НЕТ 9486 kostjaua5

Когда за Петю голосовали,кого получили?...
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ниче себе на какой машине убийц возят. зебилята боятся, что против их братушек будет народный самосуд. кстати, а че броневики не на передовой, а в тылу? таки мусора боятся собственный народ больше чем врагов.
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Де так звана по-українська опозиція ??? тупі хохли , ви проголосували за імпотентів порошенко-юля-варчук ??? замість того щоб вибрати Українських націоналістів . Ви зрадили і знищили Україну
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