 Суд не дав адвокатам сімей Героїв Небесної Сотні ознайомитися із матеріалами апеляції. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.
Як зазначила Євгенія Закревська, захисники готові були вивчати документи всю ніч - проте необхідні матеріали їм так і не надали. До розгляду справи вони вивчити документи також не могли, оскільки дізналися про призначене на ранок 27 грудня засідання пізно ввечері 26-го. Потерпілі підтримують клопотання своїх адвокатів.
Адвокати підозрюваних висловилися проти задоволення клопотання, і судді пішли до нарадчої кімнати.
Судді вирішили відхилити клопотання і перейти до наступної стадії розгляду.
Адвокати потерпілих заперечують проти цього і пояснюють свою позицію, але суд не слухає їх і зачитує рішення Святошинського суду, на яке, власне, подана апеляційна скарга.
Під будівлю суду підігнали спецтранспорт.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Нагадаємо, 23 грудня тристороння контактна група досягла домовленості про взаємне звільнення утримуваних осіб до кінця року. Того ж вечора стало відомо, що українська сторона планує в межах обміну полонених передати бойовикам ОРДЛО колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей на Інститутській 20 лютого 2014 року.
У п'ятницю, 27 грудня суд розглядав апеляцію на утримання під вартою 5 ексберкутівців, підозрюваних в масових розстрілах на Майдані.
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка направив до суду постанову про зміну групи прокурорів у цій справі. Суд виніс рішення залишити в процесі обидві групи адвокатів доти, поки Генпрокуратура не визначиться, яка з груп має представляти позицію державного обвинувачення.
Адвокат сімей Небесної Сотні Євгенія Закревська назвала спробу заміни групи прокурорів "дуже дивною". "Це виключно для обміну", - сказала вона.
Захист потерпілих звинуватила суддю Василевську в упередженості і заявила їй відвід, але колегія суддів не задовольнила це клопотання.
Украинская сторона вычеркнула 11 экс-беркутовцев из списков на обмен, - адвокат Ворфоломеев
Да ничем они не жертвовали.
Они хотели жить.
А их просто убили по беспределу и морочат биомассе их пустую голову.
Текст
Освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех».
Слово незаконно вас не смущает?
Если не знаешь как поступить поступай по закону.
Для чего устраивать это шоу?
Какой " обмен пленными"?
Пленные какой войны?
Нет войны нет обмена.
ООН уже признала войну?
Пусть великие и влятельные воюют.
А я посижу на бережку посмотрю когда мимо проплывет труп врага.
Польшу помнишь?
Как ее лихо после окончания второй мировой союзники слили в варшавский договор,а в самом начале отдали на растерзание несмотря на союзнический военный договор?
Ничего не напоминает?
Потому что он профессионально дипломатично тыкал их носом в собственные какашки.
"Суд приговорил к пожизненному заключению обвиняемых в теракте у Дворца спорта в Харькове и отпустил их под личное обязательство.."
Україна це-правова держава???
Когда за Петю голосовали,кого получили?...