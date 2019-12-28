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Все про:звільнення (754) реформи (1618) Держгеокадастр (78)

 Перевірку не пройшов жоден із 36 керівників територіальних органів Держгеокадастру. ІНФОГРАФІКА

За результатами комплексної перевірки керівників територіальних органів Держгеокадастру звільнено 36 чиновників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства, таким чином, жоден глава територіальних органів Держгеокадастру не залишився на  посаді.

"Окрім наявних випадків невиконання/неналежного виконання посадових обов’язків, було виявлено й правопорушення, усі необхідні матеріали вже передано на розгляд до правоохоронних органів.

Нагадуємо, перевірка проводилася з метою забезпечення максимальної прозорості та результативності процесу реорганізації Держгеокадастру в частині дотримання вимог законодавства під час розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності, реєстрації земельних ділянок та розгляду звернень щодо продовження договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної форми власності за період 2018-2019 років.

Також незабаром буде оголошено другу хвилю конкурсів на вакантні посади керівництва (начальників та їхніх заступників) у територіальних органах Держгеокадастру.

Перевірку не пройшов жоден із 36 керівників територіальних органів Держгеокадастру 01


Нагадаємо, на початку грудня голова Держгеокадастру Денис Башлик оголосив про комплексну перевірку роботи служби. На час проведення всіх керівників і заступників керівників Головних управлінь Госгеокадастра в областях і Києві усунули від виконання посадових обов'язків.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3167797
 
   
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Зато проверку пройдет лисий с квартала. И приступим к продаже земельки
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Це точно. Лише в таких ракушек які голосували за Коломойського після першого речення відключається мозок від перевтомлення.
Я розумна людина розуміє, що важливе не в том кого звільнили, а того кого поставлять. І цього напевно ніхто нам не повідомить. Бо пройдуть перевірку ті хто потрібен Коломойському.
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Не знаю кто пройдет, но то что в госгеокадастре сидит мафия - это точно. И просто в открытую вымогает деньги с людей
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Зебили посмотрите на ютубе в ом тв : «Россия заплатила Украине 3 млрд. долларов долга по газу. Кто в итоге остался выигрыше? « и вы посмотрите как ваша Моника Зеленски проиграла России .
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раньше хлебной карточкой был билет члена КПСС. Теперь хлебной карточкой есть билет слуги народа Коломойского.
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папиньку отправте, он прафесор геодезии, он поддайдёт, ведь знает толк в патриoтах и в глупых людей, если критикует бубочку, то просто мерзавец.
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О то вони навіть продавати землю не збираються?
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