 Нові швидкісні катери українського виробництва успішно пройшли ходові випробування, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держприкордонслужби, на ходових випробуваннях "Бріги" продемонстрували швидкість від 32 до 35 вузлів (близько 70 км/год), залежно від завантаження.
Уже з початком нового навігаційного сезону підрозділи спеціальних дій на Азовському і Чорному морях виходитимуть на службу на нових катерах.
Зазначається, що виграло тендер на будівництво катерів для спецпідрозділу морських прикордонників харківське підприємство "Бріг ЛТД", яке вперше реалізувало проект мілітарі-співпраці. Компанія виробляє товари для активного відпочинку і спорту.
Регіональним управлінням Морської охорони було розроблено технічне завдання та сформульовані чіткі вимоги до майбутніх катерів: швидкість, маневреність, місткість, дальність плавання, оснащення сучасною навігаційною та радіолокаційною технікою, засобами зв’язку, ергономічність корпусу, витрат пального тощо.
Малі катери оздоблені стаціонарним дизельним двигуном, мають запас пального понад 300 літрів, максимально можуть вмістити 11 бійців, прийняти на борт в загальному 1500 кг, тобто збільшену штурмову групу в повному екіпіруванні та озброєнням. Важливо, що ці катери оснащені спеціальним трапом для підняття водолаза, що дозволить проводити підводні огляди суден, наприклад, на рейдових стоянках або у відкритому морі до заходу судна в порт. А також, в комплекті з катером поставлений трейлер для наземного транспортування катеру. Таким чином, спецпідрозділ має підвищену мобільність і може переміщуватися для точкових дій на різних ділянках узбережжя та різних водоймах прикордоння.
Бійці спецпідрозділу безпосередньо брали участь у прийманні катерів та у випробувальних маневрах, перевіривши на собі всі заявлені характеристики.
Здорово ведь сесть в мокрое заледенелое кресло и разглядывать заляпанную, засыпанную снегом приборную доску,надеясь что разглядеть и что ничего не за искрит,когда будешь заводить двигатель.
Техника очень узкого специализированного применения, даже без вооружения.Как в боевиках - для высадки диверсантов в хорошую погоду.Или у нас для ловли браконьеров.
Хочу почути як він рзкаже яке це гавно, що все не так!
Чи тепер, все уже так?
таких-бы тысячу,распределить по всему азовскому побережью,и хек ************ погранцы подойдут даже в 12 -мильную зону!
по-сути,на базе такой лодки можно сделать москитный флот.
********* будет напугана и повержена
Тут никогда не врут!
Вам показалось
И это перемога.
Так держать! 👍
З такими темпами як він наскиглює інвестиції на надувному човні справа не закінчиться. Скоро винайдуть і парус до човна.
Harley-Davidson 1919 model "F" 989 cc IOE V-twin frame & engine # 19T5048 It took the Harley-Davidson Co. about 12 years to develop their motorcycles from a single cylinder belt driven single 3 HP machine to the 45 degree V-twin with 3-speed countershaft gearbox that was marketed in 1915.
зебіли перейшли на надувні човни.
Співчуття хлопцям з дпс, яких на такому надувному лайні, яке потоне від однієї кулі, відправлять азов патрулювати.
Пэдро КРЕЙСЕР строил , строил ...строил , строил ...
Пэдро НЕПТУНЫ строил , строил..строил , строил ...
А потом пришли Зе лёные и ......ничего НЕМА .Зрада
Зелень все надбане сечоволым рехформатором променяла на пару надувных матрацев с моторчиком ....
А когда то ещё недавно наш флот мост вражеский штурмовать ходил . Зебилы одним словом .....Шо с них взять кроме позора ?
браков догоняет на раз(большинство).багром не получится-вооруженные матросы.
эти ниндзи могут при достаточном кол-ве и вооружении(напр.джавелин) потопить штатного росс.погранца.
это как свора собак на 150 кг.борца.или 80-кг.какратэку.