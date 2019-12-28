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Все про:Держприкордонслужба (2353) випробування (183) корабель (661)

 Нові швидкісні катери українського виробництва успішно пройшли ходові випробування, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Нові спеціалізовані малі катери українського виробництва для відділів спеціальних дій Одеського та Маріупольського загонів морської охорони пройшли ходові випробування та поповнили корабельно-катерний склад морських прикордонників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держприкордонслужби, на ходових випробуваннях "Бріги" продемонстрували швидкість від 32 до 35 вузлів (близько 70 км/год), залежно від завантаження.

Уже з початком нового навігаційного сезону підрозділи спеціальних дій на Азовському і Чорному морях виходитимуть на службу на нових катерах.

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Зазначається, що виграло тендер на будівництво катерів для спецпідрозділу морських прикордонників харківське підприємство "Бріг ЛТД", яке вперше реалізувало проект мілітарі-співпраці. Компанія виробляє товари для активного відпочинку і спорту.

Регіональним управлінням Морської охорони було розроблено технічне завдання та сформульовані чіткі вимоги до майбутніх катерів: швидкість, маневреність, місткість, дальність плавання, оснащення сучасною навігаційною та радіолокаційною технікою, засобами зв’язку, ергономічність корпусу, витрат пального тощо.

Малі катери оздоблені стаціонарним дизельним двигуном, мають запас пального понад 300 літрів, максимально можуть вмістити 11 бійців, прийняти на борт в загальному 1500 кг, тобто збільшену штурмову групу в повному екіпіруванні та озброєнням. Важливо, що ці катери оснащені спеціальним трапом для підняття водолаза, що дозволить проводити підводні огляди суден, наприклад, на рейдових стоянках або у відкритому морі до заходу судна в порт. А також, в комплекті з катером поставлений трейлер для наземного транспортування катеру. Таким чином, спецпідрозділ має підвищену мобільність і може переміщуватися для точкових дій на різних ділянках узбережжя та різних водоймах прикордоння.

Бійці спецпідрозділу безпосередньо брали участь у прийманні катерів та у випробувальних маневрах, перевіривши на собі всі заявлені характеристики.

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Нові швидкісні катери українського виробництва успішно пройшли ходові випробування, - Держприкордонслужба 01
Нові швидкісні катери українського виробництва успішно пройшли ходові випробування, - Держприкордонслужба 02
Нові швидкісні катери українського виробництва успішно пройшли ходові випробування, - Держприкордонслужба 03
Нові швидкісні катери українського виробництва успішно пройшли ходові випробування, - Держприкордонслужба 04

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Нові швидкісні катери українського виробництва успішно пройшли ходові випробування, - Держприкордонслужба 05
Нові швидкісні катери українського виробництва успішно пройшли ходові випробування, - Держприкордонслужба 06
Нові швидкісні катери українського виробництва успішно пройшли ходові випробування, - Держприкордонслужба 07
Фото: dpsu.gov.ua

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3167791
 
   
 Топ коментарі
 
Иронию оценил да, на таких разве что браконьеров ловить.
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Тут есть еще полудурок ИгорьД, рассказывающий, что "Петя-барыга" Ща выползет, гавном забросает эти катера. Скажет, "барыга не смог построить, а зеля - смог!
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Нереальний прорив! У 2019 році зробити надувну лодку в країні з майже 50 мільйонним населенням це реально прорив!
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Иронию оценил да, на таких разве что браконьеров ловить.
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Здається там нема де навіть крупнокаліберного кулемета встановити. Про пушку мовчу взагалі...
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Мне вообще напомнило картинку на пляже, как водный мотоцикл тащит "банан" с отдыхающими. Ну, пусть хоть такое, на безрыбье и рак рыба.
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Это два банана срощенные в катамаран с мотором . Москитный флот ! И какому умнику пришло это в голову в 21 веке ? Такое ещё было только в Ирана , Игил и во времена ВОВ 75 лет назад . Это не флот . а полицейская спецтехника . Должна безусловно быть в наличии , НО это же не флот .Это даже НЕ катера .Это именно спецтехника . а точнее моторная лодка
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Глядя на пришвартованные катера,возник вопрос:"Долго ли эта техника останется в рабочем состоянии под открытым небом с дождём и снегом?"
Здорово ведь сесть в мокрое заледенелое кресло и разглядывать заляпанную, засыпанную снегом приборную доску,надеясь что разглядеть и что ничего не за искрит,когда будешь заводить двигатель.
Техника очень узкого специализированного применения, даже без вооружения.Как в боевиках - для высадки диверсантов в хорошую погоду.Или у нас для ловли браконьеров.
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Це ж морська охорона, а не крейсер, невже,ви, не маєте мізків? В них інші цілі. Самі круті кораблі МЧПВ мали живучість пів години.Вони не повинні воювати, вони повінні слідкувати, перевіряти, іноді, когось полякати.
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Браконьеров ловить, так и сказал. Разве я сравнивал их с Гетманом Сагайдачным?
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Установить пару унитазов и можно идти на керченский пролив.
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Победим, сидя на унитазе))))это уже сродни какому-то..глумления, что ли)))
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Де суперексперД ІгорL?
Хочу почути як він рзкаже яке це гавно, що все не так!
Чи тепер, все уже так?
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Тут есть еще полудурок ИгорьД, рассказывающий, что "Петя-барыга" Ща выползет, гавном забросает эти катера. Скажет, "барыга не смог построить, а зеля - смог!
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Він розкаже що пише у методичці від Федорова.А там це поставлять у заслугу великому Зє. Правда, підозрюю Аваков було б краще такі катери закупити у французів. Як гелікоптери. У тої самої фірми. Тому побачимо, на кого Ігорьок працює. 😁
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А що так? Скаже - де "Гарпуни", чого нема броні))
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отличная лодка.
таких-бы тысячу,распределить по всему азовскому побережью,и хек ************ погранцы подойдут даже в 12 -мильную зону!
по-сути,на базе такой лодки можно сделать москитный флот.
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да, но лучше не тысячу, а 10 тысяч. закрыть ими весь проход под мостом в 3 шеренги Новые скоростные катера украинского производства успешно прошли ходовые испытания, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7590
********* будет напугана и повержена
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а если все 10 тысяч взбзднут ещё - пипец рашкинсокму мосту
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Anatoly Smirnov b0ac6ad9 ну ты ж герой сядь на резиновую надувную лодку и плыви к Крымскому мосту, мы все будем помнить такого хероя
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Давно нужно было такие катера производить самостоятельно. Но лучше поздно, чем никогда.
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Хороший Риб на таком на Днепре рыбачу.
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Возил я, точно такие же! Из Гонолулу в Окленд (Новая Зеландия). И из Сиднея- туда же. Точно на таких вот трейлерах их грузил, на палубу. К каждой яхте Мировой Регаты, которая начиналась именно в Окленде, мы везли по два вот таких катера. Не знаю их предназначения в океане. В бухте они там шмыгали туда-сюда... все одинаковые, хрен зна- какому экипажу принадлежат, много их... Классная штука, реально летали, очень быстро.
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Как Вы могли возить такие же из Сиднея в Новую Зеландию, если здесь написано, что это чисто украинская харьковская разработка?))
Тут никогда не врут!
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Наверное, нам помогли, в разработке, иной версии- не имею. Вот совершенно такие же, в деталях мелких всё совпадает. В 1999-м, осенью.
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да не, BRIG в Харькове не врёт! Разработали до мельчайших винтиков сами.
Вам показалось Новые скоростные катера украинского производства успешно прошли ходовые испытания, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7711
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И яхты "Абракадабра" и "Юность Австралии"- мне тоже приснились, да? "Абракадабра", кстати, в итоге заняла 2-е место! А это- дорогого стоит!
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Абракадабра и Юность Австралии были их производства, харьковская ))
И это перемога.
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Нереальний прорив! У 2019 році зробити надувну лодку в країні з майже 50 мільйонним населенням це реально прорив!
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Які там 50 мільйонів...Якщо 30 набереться і то буде добре.
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После царевания порохошоблы хотьбы 20млн осталось и то не факт
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Ти подивись на цунамі повертаючихся при зєлєнському тих хто втік при Кондитері. Новые скоростные катера украинского производства успешно прошли ходовые испытания, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2766
З такими темпами як він наскиглює інвестиції на надувному човні справа не закінчиться. Скоро винайдуть і парус до човна.
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Ти Трускавецький демограф? 13 млн. тільки пенсіонерів....
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ста сиксилионов, чего всего 50? Не занижай показатели!
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А как же "Кузня на Рошенского"?Такой заказ прое-проспали одним словом.В бытность главкомом Петручеллы фсее заказы только через его Кузню проходили.Да,савфсэм забыл,шас его Кузня БАНКРОТ оказалась.Така доля и яга Богдану уготована.
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Они строили-строили свой супердредноут, и надонарвались. Финансово)))))
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Среди наших рыбаков украинские лодки высоко котируются.
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1919 рік. Це 100 років тому.

Harley-Davidson 1919 model "F" 989 cc IOE V-twin frame & engine # 19T5048 It took the Harley-Davidson Co. about 12 years to develop their motorcycles from a single cylinder belt driven single 3 HP machine to the 45 degree V-twin with 3-speed countershaft gearbox that was marketed in 1915.

Новые скоростные катера украинского производства успешно прошли ходовые испытания, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 867
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Аби не Гюрза,
зебіли перейшли на надувні човни.
Співчуття хлопцям з дпс, яких на такому надувному лайні, яке потоне від однієї кулі, відправлять азов патрулювати.
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Часткова. Бо двигун дизельний. На такому човні він повинен бути на вугіллі. Тоді це буде безповоротною перемогою!
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Пэдро ЭСМИНЦЫ строил , строил ...строил , строил ....
Пэдро КРЕЙСЕР строил , строил ...строил , строил ...
Пэдро НЕПТУНЫ строил , строил..строил , строил ...
А потом пришли Зе лёные и ......ничего НЕМА .Зрада
Зелень все надбане сечоволым рехформатором променяла на пару надувных матрацев с моторчиком ....
А когда то ещё недавно наш флот мост вражеский штурмовать ходил . Зебилы одним словом .....Шо с них взять кроме позора ?
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эта хрень надувная что ли ? Тут и к браконьерам стремно подплывать. А если ее багром рыбаки ткнут, этот наш украинский Бисмарк потонет ? Там по два таких линкора нужно в патрулирование выпускать. Один тонет - второй спасает этих ниндзь что на свежем морском ветерке простатит зарабатывают.
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да.надувная.маневренная и экономная.
браков догоняет на раз(большинство).багром не получится-вооруженные матросы.
эти ниндзи могут при достаточном кол-ве и вооружении(напр.джавелин) потопить штатного росс.погранца.
это как свора собак на 150 кг.борца.или 80-кг.какратэку.
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А " штатного росс.погранца." буде спати в цей час? Чи чекати поки вони підпливуть?
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Параша в начале войны отказался от истребителей ф18 дареными Канадой, теперь будем охранять границу на резиновых човнах
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Господи, стільки дебільних икспердів, аж гидко. Тупе бидло, не маюче ніякого уявлення, аналізує катери Морської охорони.Я, в шоці...
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Это следующий этап. Вверх по лестнице идущей вниз
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Капец какая перемог. Надувные лодки испытали они. Да у моего соседа катер для рыбалки и то лучше.
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Когда государство позволяет продать иностранцам такую жемчужину, как стратегическое предприятие Мотор Сич, а за достижение выдает производство надувных лодок, то налицо явная деградация такого государства.
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