 Рябошапка остаточно вилучив із судового процесу щодо ексберкутівців прокурорів Донського, Земскова, Сімонова та Іванова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє hromadske, передає Цензор.НЕТ

Відповідну постанову ухвалив генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

"Є підстави (для зміни прокурорів. — Ред), передбачені законом, вони не були дотримані. Але ця постанова не може бути оскаржена, тобто на сьогодні ми позбавлені повноважень, тому на сьогодні ми змушені були залишити судове засідання", — сказав Донський.

Прокурор Олексій Донський, який упродовж декількох років вів справу про розстріли на Інститутській, прокоментував заміну його групи під час розгляду апеляції колишніх "беркутівців" щодо скасування запобіжного заходу pic.twitter.com/x4zhae8ahK — hromadske (@HromadskeUA) December 28, 2019

"Починаємо з надання прокурорами нової постанови Рябошапки від 28 грудня про ще одну зміну групи прокурорів.

Старі прокурори остаточно видалені зі справи. Прокурор Олексій Донський, після позбавлення його повноважень підтримувати обвинувачення в цій судовій справі (а не тільки під час розгляду цих апеляцій), попросив пробачення перед потерпілими за дії держави.

Це було достойно. На жаль, в генпрокурора такої мужності немає..", - написала адвокат потерпілих Олена Сторожук.

В апеляційному суді триває розгляд апеляції ексберкутівців, яких, ймовірно, планують обміняти найближчим часом. Адвокати потерпілих Закревська і Сторожук заявили відвід новій групі прокурорів, яких під час вчорашнього засідання надіслав на заміну генпрокурор Рябошапка. Суд, однак, відхилив відвід.

Адвокати підозрюваних, зі свого боку заявили що захист потерпілих затягує процес.

Потім суд оголосив перерву для того, щоб адвокат потерпілих Тітич міг ознайомитись з матеріалами справи.

У залі суду присутні тільки беркутівці, яких Святошинський суд раніше відпустив під домашній арешт. Також в процесі беруть участь потерпілі, в тому числі і через відеозв'язк. Багато в залі активістів і журналістів.

Ексберкутівці Тамтура і Маринченко.

















Нові прокурори у справі.







Під будівлею суду перебувають автомобілі, схожі на відомчі автомобілі українських спецслужб. Активісти побоюються, що вони чергують для вивезення ексберкутівців для обміну.

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ











