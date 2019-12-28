 Рябошапка остаточно вилучив із судового процесу щодо ексберкутівців прокурорів Донського, Земскова, Сімонова та Іванова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє hromadske, передає Цензор.НЕТ
Відповідну постанову ухвалив генеральний прокурор Руслан Рябошапка.
"Є підстави (для зміни прокурорів. — Ред), передбачені законом, вони не були дотримані. Але ця постанова не може бути оскаржена, тобто на сьогодні ми позбавлені повноважень, тому на сьогодні ми змушені були залишити судове засідання", — сказав Донський.
Прокурор Олексій Донський, який упродовж декількох років вів справу про розстріли на Інститутській, прокоментував заміну його групи під час розгляду апеляції колишніх "беркутівців" щодо скасування запобіжного заходу pic.twitter.com/x4zhae8ahK— hromadske (@HromadskeUA) December 28, 2019
"Починаємо з надання прокурорами нової постанови Рябошапки від 28 грудня про ще одну зміну групи прокурорів.
Старі прокурори остаточно видалені зі справи. Прокурор Олексій Донський, після позбавлення його повноважень підтримувати обвинувачення в цій судовій справі (а не тільки під час розгляду цих апеляцій), попросив пробачення перед потерпілими за дії держави.
Це було достойно. На жаль, в генпрокурора такої мужності немає..", - написала адвокат потерпілих Олена Сторожук.
В апеляційному суді триває розгляд апеляції ексберкутівців, яких, ймовірно, планують обміняти найближчим часом. Адвокати потерпілих Закревська і Сторожук заявили відвід новій групі прокурорів, яких під час вчорашнього засідання надіслав на заміну генпрокурор Рябошапка. Суд, однак, відхилив відвід.
Адвокати підозрюваних, зі свого боку заявили що захист потерпілих затягує процес.
Потім суд оголосив перерву для того, щоб адвокат потерпілих Тітич міг ознайомитись з матеріалами справи.
У залі суду присутні тільки беркутівці, яких Святошинський суд раніше відпустив під домашній арешт. Також в процесі беруть участь потерпілі, в тому числі і через відеозв'язк. Багато в залі активістів і журналістів.
Ексберкутівці Тамтура і Маринченко.
Нові прокурори у справі.
Під будівлею суду перебувають автомобілі, схожі на відомчі автомобілі українських спецслужб. Активісти побоюються, що вони чергують для вивезення ексберкутівців для обміну.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Причому всієї країни.
Росією всіх нас.
но вы уже под кацапней, бо зеленые - ето кацапня,,,
а так да - смейтесь....
Чи тут щось адміни нахомутали?
А ти - лахта! Пригожинська! Додатковий доказ: переводиш стрілки суперечки з суті інфи на неіснуючу проблему!
эти пять лет ничего не делали
а могли бы еще 10
Луценко нужно садить
та и прокуроров поощрить тюремной камерой
но украинский патриот лучше под пулю
чем пороха с луценко на нары
достали суицидники
Каломойша оголосив що продамть Україну за 100 млрд. баксів і кацапи, як видно погодилися.
Це не буде разова акція, у Парижі Зєєєля узгодив графік продажу України по шматочку і вартість кожного шматочка.
Все що відбувається, відбувається не просто так. а за гроші.
Зєєєля стане мільярдером, всі ці богданошевіродимінськобужанськоарахамієбогуцькі - мультимільйонерами, а України не стане!
Без піджидків у жидів нічого б не вийшло, жидів надто мало, їх не розсадиш скрізь, на всі впливові посади.
Але є піджидки, що за шмат гнилої ковбаси продали жидам Україну і радо жидам служать!
Як би вони не брехали, і не ховалися під гасло: «Ето ми протів Порошенка!»
а адвокати?
зельцман уже записал новогодний видосик в котором он торжественно пиарится на освобождении украинских заключенных. а тут такая правовая колизия получается в суде, что выдать параше убийц украинцев у суда нет оснований, вот рябошляпка и спешит, чтобы спасти видеопоздравление зебилов от главной шлюхи страны.
Тётя Роза @Anakoyher 17 мин.17 минут назад
- Изя, почему у евреев в правительстве Израиля всё получается, а у евреев в правительстве Украины - не очень?
- Говорят, что каждая страна имеет тех евреев, которых заслуживает.
Когда-то, зрадобыдлу, я объяснял, что следствие - это долго. Особенно, когда есть массовость, куча экспертиз и всего остального. Это касаемо Майдана.
Мне бы хотелось, чтоб это зрадобыдло мне объяснило, почему Зеленский отпускает убийц с украинским гражданством на финише следствия
можеш мені назвати ЗАКОННІ підстави цього дійства?
Да, вони мразі!
Більше того, там десь я зазначав (знайдеш, якщо адміни не потерли), що юридично "при Петру" в таких випадках (якщо готували до обміну) застосовувалось помилування з підписом Президента прямо перед тим, як злочинця відправити до ворогів!
але хіба тобі не достатньо зашкварів зєлядства, щоб переконатися у їхньому цинізмі і лицемірстві???
Borislav Bereza
@UkrBereza
·3 ч
Пане Володимир Зеленський, а якщо завтра Ваш знайомий на призвище Путін захоче, щоб в процесі обміну Ви віддали мене, чи Дмитро Ярош, то що будете робити?
Дуже цікаво дочикатися Вашої відповіді.
Бажано до того, як ця пропозиція пролунає з боку Кремля.