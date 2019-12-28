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Все про:прокурор (398) Рябошапка Руслан (233) Донський (3)

 Рябошапка остаточно вилучив із судового процесу щодо ексберкутівців прокурорів Донського, Земскова, Сімонова та Іванова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прокурорів Олексія Донського, Ігоря Земскова, Яніса Сімонова та Дениса Іванова, які упродовж кількох років займалися справами Майдану, виключили із судового процесу у справі про розстріли на Інститутській у Києві у 2014 році.

Про це повідомляє hromadske, передає Цензор.НЕТ

Відповідну постанову ухвалив генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

"Є підстави (для зміни прокурорів. — Ред), передбачені законом, вони не були дотримані. Але ця постанова не може бути оскаржена, тобто на сьогодні ми позбавлені повноважень, тому на сьогодні ми змушені були залишити судове засідання", — сказав Донський.

"Починаємо з надання прокурорами нової постанови Рябошапки від 28 грудня про ще одну зміну групи прокурорів.
Старі прокурори остаточно видалені зі справи. Прокурор Олексій Донський, після позбавлення його повноважень підтримувати обвинувачення в цій судовій справі (а не тільки під час розгляду цих апеляцій), попросив пробачення перед потерпілими за дії держави.
Це було достойно. На жаль, в генпрокурора такої мужності немає..", - написала адвокат потерпілих Олена Сторожук.

В апеляційному суді триває розгляд апеляції ексберкутівців, яких, ймовірно, планують обміняти найближчим часом. Адвокати потерпілих Закревська і Сторожук заявили відвід новій групі прокурорів, яких під час вчорашнього засідання надіслав на заміну генпрокурор Рябошапка. Суд, однак, відхилив відвід.

Адвокати підозрюваних, зі свого боку заявили що захист потерпілих затягує процес.

Потім суд оголосив перерву для того, щоб адвокат потерпілих Тітич міг ознайомитись з матеріалами справи.

У залі суду присутні тільки беркутівці, яких Святошинський суд раніше відпустив під домашній арешт. Також в процесі беруть участь потерпілі, в тому числі і через відеозв'язк. Багато в залі активістів і журналістів.

Рябошапка остаточно вилучив із судового процесу щодо ексберкутівців прокурорів Донського, Земскова, Сімонова та Іванова 01

Рябошапка остаточно вилучив із судового процесу щодо ексберкутівців прокурорів Донського, Земскова, Сімонова та Іванова 02

Ексберкутівці Тамтура і Маринченко.

Рябошапка остаточно вилучив із судового процесу щодо ексберкутівців прокурорів Донського, Земскова, Сімонова та Іванова 03
Рябошапка остаточно вилучив із судового процесу щодо ексберкутівців прокурорів Донського, Земскова, Сімонова та Іванова 04

Рябошапка остаточно вилучив із судового процесу щодо ексберкутівців прокурорів Донського, Земскова, Сімонова та Іванова 05
Рябошапка остаточно вилучив із судового процесу щодо ексберкутівців прокурорів Донського, Земскова, Сімонова та Іванова 06
Рябошапка остаточно вилучив із судового процесу щодо ексберкутівців прокурорів Донського, Земскова, Сімонова та Іванова 07
Рябошапка остаточно вилучив із судового процесу щодо ексберкутівців прокурорів Донського, Земскова, Сімонова та Іванова 08
Рябошапка остаточно вилучив із судового процесу щодо ексберкутівців прокурорів Донського, Земскова, Сімонова та Іванова 09
Рябошапка остаточно вилучив із судового процесу щодо ексберкутівців прокурорів Донського, Земскова, Сімонова та Іванова 10

Нові прокурори у справі.


Рябошапка остаточно вилучив із судового процесу щодо ексберкутівців прокурорів Донського, Земскова, Сімонова та Іванова 11
Рябошапка остаточно вилучив із судового процесу щодо ексберкутівців прокурорів Донського, Земскова, Сімонова та Іванова 12

Під будівлею суду перебувають автомобілі, схожі на відомчі автомобілі українських спецслужб. Активісти побоюються, що вони чергують для вивезення ексберкутівців для обміну.

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ


Рябошапка остаточно вилучив із судового процесу щодо ексберкутівців прокурорів Донського, Земскова, Сімонова та Іванова 13
Рябошапка остаточно вилучив із судового процесу щодо ексберкутівців прокурорів Донського, Земскова, Сімонова та Іванова 14
Рябошапка остаточно вилучив із судового процесу щодо ексберкутівців прокурорів Донського, Земскова, Сімонова та Іванова 15
Рябошапка остаточно вилучив із судового процесу щодо ексберкутівців прокурорів Донського, Земскова, Сімонова та Іванова 16
Рябошапка остаточно вилучив із судового процесу щодо ексберкутівців прокурорів Донського, Земскова, Сімонова та Іванова 17

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3167787
 
 
 Топ коментарі
 
Так шо нам зелені опариши волали про те що не покарані вбивці Небесної Сотні? Це так ваша зелена мразь їх карає?
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Чувак в рябой кепке уже даже не скрывает что работает на паРашу...
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А хто з них це приховує? Янелох, богдан, єрмак, герус, оржель? Та кого не візьми, кожен відстоює інтереси кремля, і зливає, на його користь, інтереси України
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Чувак в рябой кепке уже даже не скрывает что работает на паРашу...
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А хто з них це приховує? Янелох, богдан, єрмак, герус, оржель? Та кого не візьми, кожен відстоює інтереси кремля, і зливає, на його користь, інтереси України
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У Рябошапки память как у аквариумной рыбки...
Рябошапка окончательно исключил из судебного процесса по экс-беркутовцам прокуроров Донского, Земскова, Симонова и Иванова - Цензор.НЕТ 361
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Так шо нам зелені опариши волали про те що не покарані вбивці Небесної Сотні? Це так ваша зелена мразь їх карає?
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А-ха) луценко був хрєновий. Ну жріть хорошу рябошапку...
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Тут треба розуміти, що Луценко був хріновий для лугандонців і корисних ідіотів.
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Луценко був такий самий негідник як і його шеф Порохнявий. Тільки клінічні ідіоти можуть вірити патологічним брехунам Порохнявого .
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Вас олігофренів вже навіть спамити ліньки
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До зебільних опаришів потрібно відноситися як до купки собачого лайна на тротуарі - гидливо їх оминати.
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це зґвалтування після вбивства.
Причому всієї країни.
Росією всіх нас.
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можно смеяться сколько угодно,,
но вы уже под кацапней, бо зеленые - ето кацапня,,,
а так да - смейтесь....
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Big Bang, ти чо, зебіл? Чи п'яний? Чо до Саші за зебілізм причепився?
Чи тут щось адміни нахомутали?
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"попросил прощения перед потерпевшими за действия государства. Это было достойно." - это 5 лет расследовать? У государства было "лицо,, которое считало это дело "делом чести".
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лахта, по цій справі суд йде в повному розгарі. А цей суд, за який мова в тексті цієї інфи - розглядає лише проблему, де під час суду знаходитись обвинуваченим ( в СІЗО, чи де-інде).
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"Лахта" говоришь, а сам то кто Рябошапка остаточно вилучив із судового процесу щодо ексберкутівців прокурорів Донського, Земскова, Сімонова та Іванова - Цензор.НЕТ 7117? "Зульфия, открой личико", на зароботках?, не в параше случайно? Рябошапка остаточно вилучив із судового процесу щодо ексберкутівців прокурорів Донського, Земскова, Сімонова та Іванова - Цензор.НЕТ 6184
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ладно, з приводу себе повторятись не буду: набридло.
А ти - лахта! Пригожинська! Додатковий доказ: переводиш стрілки суперечки з суті інфи на неіснуючу проблему!
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всі в цій інфі, було би в вас, зебілів і провокаторів, бажання зрозуміти!
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в тому то й справа, що ви, 73/43%зебілів, через власний дебілізм прописних істин ніколи не зрозумієте. Більше того, якщо лахтинські провокатори - то брешете всім, і заплутуєте очевидні істини.
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Я бы с вами поспорил, кто и что запутывает. Но мне домой пора (сегодня короткий день у трудового народа) и за это мне деньги не платят и шоколад за вредность не дают. Удачи в новом году, новых расценок за пост и новых методичек.
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Заміна пркурорів - це хорошо чи погано??
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Відсутність здорового глузду, от що погано!
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конечно плохо
эти пять лет ничего не делали
а могли бы еще 10
Луценко нужно садить
та и прокуроров поощрить тюремной камерой
но украинский патриот лучше под пулю
чем пороха с луценко на нары
достали суицидники
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ну чо ты ото юлишь?даже зелебеня меньше крутится...хочешь быть зеленее зеленого?
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та все равно уже - зазеленили, твари, Украину в ноль...
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Ну і що? Хтось вважає що Зє!біли прозріють? По Г+Г не показали, тожа цього не існує.
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Рябошапка - лучший генеральный прокурор за все время нашей независимости ! Сколько времени нужно было старой команде для получения результата ? Они могли расследовать это дело еще лет 20 ! И кормить людей сказками , что еще немного , еще чуть-чуть и усі будуть покарані ! Ніхто не покараний і , гадаю , якщо би іх не звільнили , ніхто так і не був би покараний ! Ця влада дуже не фахова , робить багато помилок , але для мене незаперечно , що ця влада набагато чесніша за ту , що була до неї ! Це не означає , шо й у цих владних кабінетах не має "папередников" ! Є і є дуже багато ! Але для мене є надія , що такі люди як Рябошапка , таки можуть хоть на трішечки зробити прокуратуру , ну хоча би не токсичною , а може й ще більше ! Хай живе Україна !
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Вот что ответить такому идиоту как ты? Ты же больной на голову и простая медицина тебе не поможет!
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Если я сказал что-то плохое , покажи - что плохо ! Или у тебя все аргументы твоей правоты сводятся к оскорблению твоих опонентов ? Так кто есть идиот ?
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Зебилоид мне не опонент! Я с психбольными споры не веду ввиду того что нету профильного медицинского образования!
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Це не ідіот. Це лахтинська підарашка провокатор, з інтернет коди Лахта-2.
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Ряба шавка за вказівкою Коломойші гавка!
Каломойша оголосив що продамть Україну за 100 млрд. баксів і кацапи, як видно погодилися.
Це не буде разова акція, у Парижі Зєєєля узгодив графік продажу України по шматочку і вартість кожного шматочка.
Все що відбувається, відбувається не просто так. а за гроші.
Зєєєля стане мільярдером, всі ці богданошевіродимінськобужанськоарахамієбогуцькі - мультимільйонерами, а України не стане!
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"Амстердамщину", я так розумію, це дуже хвилює?...
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Сестро! Пацієнтові зуйово! Велетенський заштрик, НЕГАЙНО!
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Моя покійна бабця казали: "Не так тії пани як підпанки. не так тії жиди як піджидки."

Без піджидків у жидів нічого б не вийшло, жидів надто мало, їх не розсадиш скрізь, на всі впливові посади.
Але є піджидки, що за шмат гнилої ковбаси продали жидам Україну і радо жидам служать!
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І виявилось що у нас таких 73,22%/43%.
Як би вони не брехали, і не ховалися під гасло: «Ето ми протів Порошенка!»
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Хорошие видать прокуроры, аж 5 лет расследуют
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морди нових прокуроів мало чим відрізняються від морд обвинувачених
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это называется операция "срочно спасаем видосик".
зельцман уже записал новогодний видосик в котором он торжественно пиарится на освобождении украинских заключенных. а тут такая правовая колизия получается в суде, что выдать параше убийц украинцев у суда нет оснований, вот рябошляпка и спешит, чтобы спасти видеопоздравление зебилов от главной шлюхи страны.
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Рябошапка остаточно вилучив із судового процесу щодо ексберкутівців прокурорів Донського, Земскова, Сімонова та Іванова - Цензор.НЕТ 2783

Тётя Роза‏ @Anakoyher 17 мин.17 минут назад

- Изя, почему у евреев в правительстве Израиля всё получается, а у евреев в правительстве Украины - не очень?
- Говорят, что каждая страна имеет тех евреев, которых заслуживает.
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ℕ𝕚𝕜𝕚𝕥𝕚𝕔𝕙‏ @DNikitich 14 мин.14 минут назад

Когда-то, зрадобыдлу, я объяснял, что следствие - это долго. Особенно, когда есть массовость, куча экспертиз и всего остального. Это касаемо Майдана.

Мне бы хотелось, чтоб это зрадобыдло мне объяснило, почему Зеленский отпускает убийц с украинским гражданством на финише следствия
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Гиг, і тобі ще також (як тим зебілам) потрібно пояснювати, що саме цих пятьох відпускають не на етапі слідства, а на етапі судового розгляду Святошинським райсудом їх вини? Що Апеляційний суд Києва, за який мова в тексті інфи, розглядає "проблему", де вони мають сидіти під час суду: в СІЗО, чи де-інде?
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я тебе обов'язково знайду на форумі після того, як все остаточно розкриється... будеш потім белькотіти свою хЄрню
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ти ж не зебіл! Чи, може, абзац, що починається з "В аппеляционном суде продолжается рассмотрение аппеляции экс-беркутовцев..." вичитати не здатен?
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а я що, по цій справі, щось інше толкую?
Да, вони мразі!
Більше того, там десь я зазначав (знайдеш, якщо адміни не потерли), що юридично "при Петру" в таких випадках (якщо готували до обміну) застосовувалось помилування з підписом Президента прямо перед тим, як злочинця відправити до ворогів!
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ну вибач, що я так емоційно... тут вже не розбереш де тут свій, а де підстилка кацапська...
але хіба тобі не достатньо зашкварів зєлядства, щоб переконатися у їхньому цинізмі і лицемірстві???
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та давно переконався... Та й в мене не завжди нервів на них вистачає...
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и шо,это отменяет их обмен? Рябошапка остаточно вилучив із судового процесу щодо ексберкутівців прокурорів Донського, Земскова, Сімонова та Іванова - Цензор.НЕТ 2697вопрос ведь так ставиться-почему преступников, граждан Украины отдают
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та ні, (точніше: як подивитись; але, ІМНО, якщо вирок вступив в закону силу - то чому би і ні?) але я заперечував тобі по фразі "на финише следствия"... Не слідства, а суду; я в цьому бачу принципову різницю...
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Рябошапка остаточно вилучив із судового процесу щодо ексберкутівців прокурорів Донського, Земскова, Сімонова та Іванова - Цензор.НЕТ 8030 Borislav Bereza

@UkrBereza

·3 ч

Пане Володимир Зеленський, а якщо завтра Ваш знайомий на призвище Путін захоче, щоб в процесі обміну Ви віддали мене, чи Дмитро Ярош, то що будете робити?
Дуже цікаво дочикатися Вашої відповіді.
Бажано до того, як ця пропозиція пролунає з боку Кремля.
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Посмотрите,что творит эта зеленозадая комарилья.Они не просто освобождают предателей и убийц,они снимают с них подозрения и обвинения.Они отмывают преступников и делают ублюдков святее всех святых.Гидрант петушара!Что творишь?
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Один іх способів ідентифікації касапського провокатора: ворог, як мінімум, постарається пов'язати в один кошик зради ************* зраду овоща, беніного зедебіла клована і державницьку позицію справжніх патріотів України.
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Люди вбиті, ніхто не покаран. ЗЕдебіл і гопкомпанія це такий же Парашенко. Виникає бажання не посадити, а розстріляти. Смертна кара саме те, що їм треба.
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Один іх способів ідентифікації касапського провокатора: ворог, як мінімум, постарається пов'язати в один кошик зради ************* зраду овоща, беніного зедебіла клована і державницьку позицію Порошенка.
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