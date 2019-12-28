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 Політика України, Фоторепортаж
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 Обвинувачених у теракті біля Палацу спорту в Харкові засуджено до довічного ув'язнення й відпущено під особисте зобов'язання. ФОТО

Фрунзенський районний суд Харкова 28 грудня засудив до довічного ув'язнення з конфіскацією майна Володимира Дворникова, Віктора Тетюцького і Сергія Башликова — обвинувачених у справі про теракт біля Палацу спорту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Водночас обвинуваченим замінили запобіжний захід з утримання під вартою на особисте зобов'язання.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді протягом 30 днів з дня його ухвалення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під Офісом президента протестували проти включення в списки на обмін підозрюваних у скоєнні теракту в Харкові. ФОТОрепортаж

Перед початком суду була інформація, що будівля замінована, пише АТН.

Потім двері відчинили, і всіх пропускали через металодетектор, проте почалася тиснява, і тому багато ЗМІ не потрапили в зал.

Також перед засіданням біля суду активісти влаштували пікет проти обміну обвинувачених.

Активісти перед початком суду розгорнули банер, де було написано: "Обмін терористів - ганьба Зеленського".

Обвинувачених у теракті біля Палацу спорту в Харкові засуджено до довічного увязнення й відпущено під особисте зобовязання 01

Поліцейські закрили двері в зал судового засідання, де колегія суддів зачитувала вирок.

Вирок оголосили без преси і обвинувачених. Вони в СІЗО і слухали його в режимі відеоконференції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вбивць дітей не міняємо": активісти вимагають не обмінювати фігурантів справи про теракт біля Палацу спорту в Харкові. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 22 лютого 2015 року біля Палацу спорту в Харкові під час проведення урочистої ходи з нагоди річниці перемоги Революції гідності стався вибух. У результаті теракту загинули четверо і поранено дев’ятеро людей.

Внаслідок вибуху на місці загинули харківський активіст Євромайдану Ігор Толмачов, підполковник міліції Вадим Рибальченко. Наступного дня помер 15-річний Данило Дідік, що внаслідок вибуху зазнав тяжкої черепно-мозкової травми і впав у кому.

24 лютого помер ще один поранений внаслідок вибуху — 18-річний студент Харківської Академії міського господарства Микола Мельничук.

26 лютого 2015 року співробітники СБУ за підозрою у вчиненні теракту затримали трьох жителів Харківщини – Володимира Дворникова, Віктора Тетюцького і Сергія Башликова. Усім трьом оголосили підозру за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю). 22 квітня 2015 року обвинувальний акт доправили до Фрунзенського районного суду Харкова. Обвинувачені своєї провини не визнали.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3167782
 
 
 Топ коментарі
 
думал меня в 57 лет ЮРИСТА АДВОКАТА в системе правас 1981 года чем то уже нельзя удимвить НЕТ ЕВРЕЙСКАЯ ВЛАСТЬ В УКРАИНЕ ТАКИ УДИВИЛА..... вот теперь никогда не спрашивайте что такое было в октябре 1917 года в Петрограде Российская Империя когдабольшевики евреи и кацапы задурманив народ Квартальным Лениным совершили переворот в мире.... сегодня реинкарнация в Украине Ленина в образе Бубочки ЗЕ только выбракованный экземплярчик....
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Зекоманда больше не маскируется под "украинцев".
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Они уже убежали. Вернее - зеля их отпустил.
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При падлошенко проросийская мерзость развернулась в Украине с небывалой силой,зеленомордый закрепляет "успехи" падлошенко. Нам нужно остановить проросийскую жидву иначе хана
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Раньше надо было думать головой , а не телевизором.
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Очень хороший тест на наличие в Украине хоть одного патриота Козацького роду! Наказание должны понести как убийцы детей, так и судьи.
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что тут сказать, судебная реформа на уровне 0. А зелька хитрюга, чтоб не катили бочку на его он подставляет корумпированных судьей с условием - если не принимите такое решение, потерайте должность. Ведь по логике именно президент имеет право обжаловать хоть и для обмена, но Н то не лох, он лохами считает вас. Помню как некие мерзавцы тут хотели раздуть волну - Порох отпустил деда, которые мёд на блокпост хлопцам принёс, эээ, козломордные, где теперь ваши вопли или они только на феики активизируеться!
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читай первую строчку, дальше нет, а то забудешь то что в начале написанно - ты очень развит, а помнишь с чего начался этот коментарйи, вот то то.
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пожизненное заключение под личное обязательство, это какой-то пе-зе-ц
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Думаю до наступного списку обміну потрапить команда Зеленського.
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Вместо того, чтобы мелко сраться - ответьте на ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ вопрос - можно ли отпускать преступников для обмена на наших пленных?
Да или нет?
А варианты попарного обмена можно искать годами, до физической смерти фигурантов!
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а обмін відбувся? тоді якого х.я злочинці вже на свободі?
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Какой в жопу свободе? Естественно, все они под колпаком, до момента общего обмена.
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під колпаком в Україні виключно добровольці та патріоти, зєбобіку. казочки свої таким же зедебідам, як ти, розповідай.
Обвинувачених у теракті біля Палацу спорту в Харкові засуджено до довічного ув'язнення й відпущено під особисте зобов'язання - Цензор.НЕТ 6501
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Какое количество своего гавна скушает Багряный Шурик, если всех этих "отпущенных на свободу" таки обменяют на наших?
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"фрунзенский" "суд" это как даже не знаю что.

в совке "правосудие" было прям вершина гуманности можно подумать и назвать суд так.
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это как даже не знаю что.

Подскажу - как комиссия по правам человека имени Чикатило.
В быдлохарькове много такого, нечему удивляться.
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Борис Козлов 6516a265 При советском суде их бы приговорили к расстрелу и расстреляли б еще в 2015.
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А если потом оказалось бы что они пополнили миллионы невиновных, замученных совком?
Та при совке расстреляли бы и командиров, у которых орки поотжимали технику, и что? Но там понятно что и как, а в делах как в новости - сидели бы невиновные, ну, или как тебе нравится - гнили в земле бы.
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В советское время с 53 по "незалежнисть" суды работали правильно. Ну что ж если вы считаете отпускать убийц терористов правильно тогда не плачьте если они, не дай Бог выйдя убьют ваших родственников и их снова так по кругу будут отпускать!
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Преступник преступнику рознь. Тех кто замешан на массовых убийствах украинцев думаю нет.
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Сепаров отпускаю
Патриотов сажаю

Шарию угождаю

Задания ***** выполняю
Суд засудив до довічного ув'язнення обвинувачених у теракті біля Палацу спорту в Харкові й відпустив їх під особисте зобов'язання - Цензор.НЕТ 6931
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какой долбаный вонючий зеленый ужас - ето уже не писюгалово в глаза - ето уже тупо насрали.....
я вообще на украинском форруме?
де достоинство?
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эти отпущенцы станут самыми верными кадыр-овцами хйла..
зебилы, вы сделали это вместе со своей Бусинкой Вошьдьом..
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Зе-худоба, кров вбитих патріотів і на ваших руках..
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Уж на что я терпелив, но это КАК? Осудили на пожизненное - и отпустили под "личное обязательство"??? Ну объясните мне, бестолковому, новые веянья в отечественной юриспруденции, самому не осилить!
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Ше прі Ющенко тримав в руках газету, одеську, "З рук в рукі" і прочитав таку об*яву= Фірма найме юрістів, добродіям з діпломом ківалова прохання не звертатися! Думаю що цю газету мінюст не бачив...
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Судді просто виконують наказ із ОП. Прохання до ідіотів, які талдичать мантру тіпа "голосували?! Тєпєрь жрітє": досить мантрувати, остогидло. Краще подумайте про ту посильну допомогу, яку ви надасте небайдужим людям, коли почнеться повстання проти влади агентів кремля. Перекажіть 50 грн. комусь із патріотичних ютюберів, поки їх іще не заборонили (хоча закон про медіа вже готовий, залишилося тільки прийняти). Досить без толку физдіти, мля! Задовбали!!!
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вы меня пугаете, хлопцы...

с такими закидняками - будете под русней раньше чем завтра проснетесь...
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Жодного, ЖОДНОГО! дня без пердімонокля.
І добре, якщо одного.
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Эти судьи ещё при януковоще и парашенко прцювалы, от и результ предсказуемый(
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ці судді пройшли переатестацію представниками "мудрого українського народу" з числа ГО!!! були всі можливості, але ви їх вправно просрали... тож жріте!
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Їм доведеться ще відпрацьовувати перед ФСБ Росії своє звільнення.
І вони повернуться. Обов'язково повернуться!!!
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якшо наслідувати когось, то в усьому
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Очередной позор Украины от зелёной недовласти.Позор вам зелёные мудаки и всем кто за вас голосовал на все века!
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а кого нам віддадуть за реальних терористів-душегубців? Оттого дядька, шо за своєю тачкою поперся в Донецьк?
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чи ше якогось піздострадальця, шо поперлося за вонючими кацапськими піхвами в мордовські ******???
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Юридически, наверное, последовательность была другой. Сначала им изменили меру пресечения с заключения в СИЗО на личное обязательство. Так им открыли путь к обмену. Уже после этого был вынесен приговор, но так как он не вступил в силу - подлежит апелляции, обвиняемые остаются на личном обязательстве и в СИЗО не возвращаются. Естественно, домой их отпускать не планируют, если они в рамках обмена. Всех их отвезут под конвоем в одно определенное место, где будут держать до отмашки на обмен. После этого препроводят на борт самолета и отправят к россиянам. Обычно это так происходит.
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Посмотрите 1+1. Мосейчук вам всё расскажет.
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Раха меняет террористов осуждённых к пожизненному в Украине.Чем не повод, признать Раху страной террористом? Обвинувачених у теракті біля Палацу спорту в Харкові засуджено до довічного ув'язнення й відпущено під особисте зобов'язання - Цензор.НЕТ 3505
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Со здравой логикой нет ничего общего!
🤯🤕
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Идиоты рошеновские. Они идут на обмен, но с приговором. Чего вы воете, уроды?
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Чи прийде розуміння до зє дятлів, кого вони обрали???
Цим вбивцям вже оголошен вирок і - відпустили гуляти... Іншим людям ліплять звинувачення, без всяких підстав, в них купа поручителів, доволі відомих людей, і вони сидять у буцегарні...
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а чого нешановане лядство ьільше не кричить про закриття кордонів? вже не на часі? чи то був ьільки привід?
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А що так можна було? Тобто бійців днр та лнр по такому ж принципу потім всіх амністують та випустять? А наших ветеранів по турьмах? Оце план сіпатого щура? Родичам загиблих від рук прокацапських терористів мої співчуття, зебільні судді горіть у пеклі!
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Как же у порохоботов взрываются пердачки!
А ума понять не хватает, что чтобы получить назад всех осуждённых там, надо им отдать всех осуждённых здесь.
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А у тебя куриных мозгов не хватает для того, чтобы понять, что данное поведение стимулирует появление в Украине террористических группировок (так как наказания не будет) и захват наших граждан по надуманным обвинениям в Рашке? Своими заявлениями по поводу освобождения пленных любой ценой Зеля загнал себя в угол. И ***** непременно этим воспользуется! Раньше ему особо-то и пленные не нужны были. А теперь клоун заявил, что будет выкупать их за любую цену. Вы - одноклеточные идиоты. Страну уничтожают, а вы радуетесь.
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Вы совсем позеленели? Правосудия и так нет, а вы пожизненно приговорённых опускаете.
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Если бы действительно опускали... А так просто отпускают. На свободу с чистой совестью, как говорится.
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Не знаю чи плакати чи сміятись з цього абсурду, що відбувається в країні. Це просто найлютіший 3,14..дець.
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Ну такую хрень может утворить только зебанутый клоун!
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Зря Зеленский копает себе яму ,очень зря ,есть грани которые переходить нельзя и этот акт ему ещё очень громко аукнется ...
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Сегодня один эксперт на телеканале, выдвинул такую мысль:-"Такое впечатление, что зеленский это делает специально, провоцируя людей на майдан, чтобы путин спокойно мог дальше захватить всю Украину".
Зеленский, если его не снесут и всю зеколомойскую мафию, это конец Украины, как государства. Главное, чтоб украинцы это поняли, пока не поздно.
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Даже не знаю, что и сказать... В голове не укладывается. Дали пожизненное, но отпустили. Т.е. от Членограя позвонили судье и дали указание отпустить. Отпустить террористов-убийц. Слово "феспалм" не отражает, того, что я только что прочитал. Это гребанный шапито-квартал в масштабах огромной страны... Мне стыдно за рубежом представляться, как "украинец", хотя еще недавно (до презедента) гордился быть оным.
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я мабуть сплю,такого не може бути...***....през-клоун! терористам - воля!!пздц!!!
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ЗеЛя и вся его банда - подонки и мрази.просто выродоки.скорей бы уже погнать на ростов зеленых тварей
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Я зе-покидьків уже давно не вважаю за українців. І взагалі, оці 73% я поділяю на 2 типи: 1) відкрита ватна наволоч, ті, що голосуючи за антиукраїнську моніку прекрасно знали, що вони роблять; 2) жертви говно-серіалу і популістських вбросів зе-моніки. При чому, я думаю, першої категорії явно більше ніж другої.
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так можно и Зайцеву отпустить, а Аваков пусть протрет ей лобовое и колеса подкачает!
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Ну ты и сравнил. Зайцева - малолетняя дура, убившая людей по-глупости. Эти твари взорвали людей осознанно. Более того, я просто уверен, что они будут это делать и дальше - ценные кадры для Рашки.
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Я чего-то недопонял. Объясните мне это ваше "зеленское правосудие": пожизненный срок, но отпустили под личное обязательство.
Это как? Обвинувачених у теракті біля Палацу спорту в Харкові засуджено до довічного ув'язнення й відпущено під особисте зобов'язання - Цензор.НЕТ 2365 Обязательство чего? Когда- нибудь придти в тюрьму отбывать срок или что?
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По моему там еще какая-то баба была причастна к теракту.Чето о ней ничего не слышно.
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