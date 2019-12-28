 Обвинувачених у теракті біля Палацу спорту в Харкові засуджено до довічного ув'язнення й відпущено під особисте зобов'язання. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
Водночас обвинуваченим замінили запобіжний захід з утримання під вартою на особисте зобов'язання.
Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді протягом 30 днів з дня його ухвалення.
Перед початком суду була інформація, що будівля замінована, пише АТН.
Потім двері відчинили, і всіх пропускали через металодетектор, проте почалася тиснява, і тому багато ЗМІ не потрапили в зал.
Також перед засіданням біля суду активісти влаштували пікет проти обміну обвинувачених.
Активісти перед початком суду розгорнули банер, де було написано: "Обмін терористів - ганьба Зеленського".
Поліцейські закрили двері в зал судового засідання, де колегія суддів зачитувала вирок.
Вирок оголосили без преси і обвинувачених. Вони в СІЗО і слухали його в режимі відеоконференції.
Нагадаємо, 22 лютого 2015 року біля Палацу спорту в Харкові під час проведення урочистої ходи з нагоди річниці перемоги Революції гідності стався вибух. У результаті теракту загинули четверо і поранено дев’ятеро людей.
Внаслідок вибуху на місці загинули харківський активіст Євромайдану Ігор Толмачов, підполковник міліції Вадим Рибальченко. Наступного дня помер 15-річний Данило Дідік, що внаслідок вибуху зазнав тяжкої черепно-мозкової травми і впав у кому.
24 лютого помер ще один поранений внаслідок вибуху — 18-річний студент Харківської Академії міського господарства Микола Мельничук.
26 лютого 2015 року співробітники СБУ за підозрою у вчиненні теракту затримали трьох жителів Харківщини – Володимира Дворникова, Віктора Тетюцького і Сергія Башликова. Усім трьом оголосили підозру за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю). 22 квітня 2015 року обвинувальний акт доправили до Фрунзенського районного суду Харкова. Обвинувачені своєї провини не визнали.
Да или нет?
А варианты попарного обмена можно искать годами, до физической смерти фигурантов!
в совке "правосудие" было прям вершина гуманности можно подумать и назвать суд так.
Подскажу - как комиссия по правам человека имени Чикатило.
В быдлохарькове много такого, нечему удивляться.
Та при совке расстреляли бы и командиров, у которых орки поотжимали технику, и что? Но там понятно что и как, а в делах как в новости - сидели бы невиновные, ну, или как тебе нравится - гнили в земле бы.
Патриотов сажаю
Шарию угождаю
Задания ***** выполняю
я вообще на украинском форруме?
де достоинство?
зебилы, вы сделали это вместе со своей Бусинкой Вошьдьом..
с такими закидняками - будете под русней раньше чем завтра проснетесь...
І добре, якщо одного.
І вони повернуться. Обов'язково повернуться!!!
Реформували
🤯🤕
Цим вбивцям вже оголошен вирок і - відпустили гуляти... Іншим людям ліплять звинувачення, без всяких підстав, в них купа поручителів, доволі відомих людей, і вони сидять у буцегарні...
А ума понять не хватает, что чтобы получить назад всех осуждённых там, надо им отдать всех осуждённых здесь.
Зеленский, если его не снесут и всю зеколомойскую мафию, это конец Украины, как государства. Главное, чтоб украинцы это поняли, пока не поздно.
Это как? Обязательство чего? Когда- нибудь придти в тюрьму отбывать срок или что?