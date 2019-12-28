 Родичі Героїв Небесної Сотні вимагають від Рябошапки пояснень через зміну прокурорів у справі. ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
Так, до ГПУ прийшли член ГО "родина героїв Небесної сотні", син убитого Володимир Бондарчук, поранений на Інститутській 20 лютого 2014-го Святослав Колесніков та захисники потрепілих Олена Сторожук, Євгенія Закревська, Павло Дикань.
Нагадаємо, 23 грудня тристороння контактна група досягла домовленості про взаємне звільнення утримуваних осіб до кінця року. Того ж вечора стало відомо, що українська сторона планує в межах обміну полонених передати бойовикам ОРДЛО колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей на Інститутській 20 лютого 2014 року.
У п'ятницю, 27 грудня суд розглядав апеляцію на утримання під вартою 5 ексберкутівців, підозрюваних в масових розстрілах на Майдані.
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка направив до суду постанову про зміну групи прокурорів у цій справі. Суд виніс рішення залишити в процесі обидві групи адвокатів доти, поки Генпрокуратура не визначиться, яка з груп має представляти позицію державного обвинувачення.
Адвокат сімей Небесної Сотні Євгенія Закревська назвала спробу заміни групи прокурорів "дуже дивною". "Це виключно для обміну", - сказала вона.
Захист потерпілих звинуватила суддю Василевську в упередженості і заявила їй відвід, але колегія суддів не задовольнила це клопотання.
Розгляд апеляції на утримання колишніх бійців "Беркута" під вартою продовжиться завтра, в суботу, 28 грудня.
И да, остань от меня, иди просрочки шаленой бджилки пожуй, от этого тебе будет будет больше толку.
Если бы был обмен всех на все до единого человека, включая татар, то можно было бы смириться с этим. А так обмен опять неравноценный.
ответа все равно ж не будет - внятного..
Зеленскому надо прочитать это письмо...иначе Москва-Ростов...
Ну вытянет он часть людей из плена и дальше что?
Ни одного резкого заявления в сторону агрессора за все время!
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/11/22/7127639/
из Ютуба цитата
Украйна чрез КГБ кибер активното мероприятие на изборите се управлява ЯВНО от зелена КГБ клика!