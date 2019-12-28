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 Родичі Героїв Небесної Сотні вимагають від Рябошапки пояснень через зміну прокурорів у справі. ДОКУМЕНТ

Учора вночі, 27 грудня, до будівлі Генеральної прокуратури України прийшли члени сімей Героїв Небесної Сотні і передали звернення до керівництва Генпрокуратури з вимогою пояснити причину зміни прокурорів у справі про розстріли на Інститутській в лютому 2014 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Так, до ГПУ прийшли член ГО "родина героїв Небесної сотні", син убитого Володимир Бондарчук, поранений на Інститутській 20 лютого 2014-го Святослав Колесніков та захисники потрепілих Олена Сторожук, Євгенія Закревська, Павло Дикань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родини Героїв Небесної Сотні просять забезпечити їхню участь у засіданні з апеляції на арешт ексберкутівців, - Закревська. ФОТОрепортаж

Родичі Героїв Небесної Сотні вимагають від Рябошапки пояснень через зміну прокурорів у справі 01
Родичі Героїв Небесної Сотні вимагають від Рябошапки пояснень через зміну прокурорів у справі 02
Родичі Героїв Небесної Сотні вимагають від Рябошапки пояснень через зміну прокурорів у справі 03

Нагадаємо, 23 грудня тристороння контактна група досягла домовленості про взаємне звільнення утримуваних осіб до кінця року. Того ж вечора стало відомо, що українська сторона планує в межах обміну полонених передати бойовикам ОРДЛО колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей на Інститутській 20 лютого 2014 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У суду не було законних підстав відкривати провадження в апеляційній інстанції за скаргами ексберкутівців Маринченка і Тамтури, - прокурор Симонов

У п'ятницю, 27 грудня суд розглядав апеляцію на утримання під вартою 5 ексберкутівців, підозрюваних в масових розстрілах на Майдані.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка направив до суду постанову про зміну групи прокурорів у цій справі. Суд виніс рішення залишити в процесі обидві групи адвокатів доти, поки Генпрокуратура не визначиться, яка з груп має представляти позицію державного обвинувачення.

Адвокат сімей Небесної Сотні Євгенія Закревська назвала спробу заміни групи прокурорів "дуже дивною". "Це виключно для обміну", - сказала вона.

Захист потерпілих звинуватила суддю Василевську в упередженості і заявила їй відвід, але колегія суддів не задовольнила це клопотання.

Розгляд апеляції на утримання колишніх бійців "Беркута" під вартою продовжиться завтра, в суботу, 28 грудня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3167772
 
 
 Топ коментарі
 
вот интерестно, те кто был на Майдане во время убийства Небесной сотни, и в мае проголосовавшие за зельцмана, вы нормально сейчас спите?! вас совесть не мучает, что вы на избирательных участках потоптались по могилах ваших побратимов?!
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Ручного прокурорва зеленського в тюрму !
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Сочувствую родственникам, но почему они ничего не требуют от Махницкого, Шокина, Луценко?
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Тобто ти гидота стверджуєш, що рідні отримали гроші і пішли відстоювати правду..гнида зебільна
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Хоть что то?))))) Обмен беркутовцев и потерянные Рчбошапкой дела по Майдану? Нормально так поработали, дальше по Портнову уголовные дела на майдановцев. Но что ты какая же это зрада - переможище!!!
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Почему же, прочёл. Люди хотят знать знать какого чёрта поменяли прокуроров по их делу. А то что те прокуроры ничерта не сделали за 5 лет их, похоже, не волнует.
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Зеб, если бы их волновало, что они, как утверждают Лахта с зебами, что 5 лет ничего не делали, то их бы не волновало - изменение прокуроров по делу, а наоборот - радовало.
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А что их может радовать, неизвестность (поскольку непонятно будет ли одни лучше других)? Я этого тоже не знаю, но вижу, что предыдущие не сделали ничерта.
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Тупой бот, прокуроров меняют в заседании, шо б выпустить твоих сомразей на рашкованию
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Они сейчас прокуроры? Бот, шо ж ты такой примитивный?
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Ну ты и инфантил...или ты всерьёз думаешь, что за свои поступки человек не несёт потом никакой ответственности?
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Скрепохрень, не неси хрень, тупой бот. Причем смена прокуроров до Луценка? Совсем на своей лахте моск пропил
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Пр том, что работать надо было. Тогда бы и не пришлось никаких телодвижений совершать сейчас. Совсем ты одурел от употребления шоколапок, завязывай с этим.
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Скрепохрень тупорылая, группа прокуров поменяна в деле, которое с 17-го года в суде. Лахта, научись звездеть достоверно, а то тебе так боярки не нальют!)))
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То есть три года, если считать с 14го, они расследовали. И с 17, то есть ещё два года, в суде барахтается. А результат?Всё сбежали, осталось только несколько рядовых исполнителей, которые то ли виноваты, то ли нет. Т.е. результат ноль. И что теперь, эти проКурваВоры это дело своим детям должны передать, чтобы и им было с чего кормиться?)))
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Скрепохрень, ты тупорылый бот. Скажи мне, чучело, за какое время суд должен ознакомиться с сотней томов дела, и рассмотреть столько же ходатайств защиты. Нет, тебе сегодня придется пить тормозную жидкость,вместо бояры, бо тормоз!))
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Судя по нашему правосудию-бесконечно.
И да, остань от меня, иди просрочки шаленой бджилки пожуй, от этого тебе будет будет больше толку.
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Ручного прокурорва зеленського в тюрму !
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Ага. В тюрьму на допрос Порошенко по делу расстрелов на майдане в 2014 году.
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Да Порох вообще после этого ещё и войну против мирного Донбасса начал!
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Тебе "чё там у хохлов?" спать спокойно не дает?
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Лишнехромосомный, ты чью зраду больше любишь - от Портнова или от Сэма Кислина?
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Пусть родственники погибших Героев, встретятся с родственниками пленных Героев и разбираться что для них важнее.
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А причём здесь смена прокуроров, которым по новой придётся (что вряд ли) изучать более 20-ти томов дела?
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Да все при том, что практически шесть лет, а кроме пары-тройки рядовых стрелочников в тюрьме, результатов ноль.
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Та да, весна прийде - саджати будемо! Родственники Героев Небесной Сотни требуют от Рябошапки объяснений из-за изменения прокуроров по делу - Цензор.НЕТ 8196 Родственники Героев Небесной Сотни требуют от Рябошапки объяснений из-за изменения прокуроров по делу - Цензор.НЕТ 490
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при том что луценковские прокуроры пять лет нихрена не делали
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Для этого ты предлагаешь родственникам встретится?
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потому что подозреваемых будут скорее всего менять
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Ты идиот или притворяешься? При чём здесь смена прокуроров?
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при том что луценковские прокуроры пять лет нихрена не делали
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А що хочуть зробити клоуни, віддати беркутівців по обміну, яким боком громадяни України до обміну терористів із дири???
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Игорь Дурак, а родственникам для этого ты предложил встретится?
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Розмови труби і смирнова заступника адміністрації президента по ділу Єфремова чув зебіл, того смирнова що адвокат Єфремова, щоби звільнити негайно Єфремова і посадити тих прокурорів, що вели справи проти нього, деякі вже звільнені доречі???
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Почему родственники погибших на майдане должны идти еще на одну жертву? Они и так потеряли родных. А завтра хубло наловит еще заложников, и что тогда ?
Если бы был обмен всех на все до единого человека, включая татар, то можно было бы смириться с этим. А так обмен опять неравноценный.
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А у тебя есть список на кого меняют? А завтра кацапы новых туристов тупых в плен наберут,на кого менять будем или город какой отдадим? Кацапы уже давно поняли что под заложников шмаркля отдаст что угодно не сопротивляясь.
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а ты не хочешь сдохнуть и не вонять? заодно и своему *********** зелупе поможешь, на субсидии тебе съэкономят
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вот интерестно, те кто был на Майдане во время убийства Небесной сотни, и в мае проголосовавшие за зельцмана, вы нормально сейчас спите?! вас совесть не мучает, что вы на избирательных участках потоптались по могилах ваших побратимов?!
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за 5 лет можно было найти кого угодно, на всех фото есть эти преступники. ВСЕ развалили!
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Прикольно спорить с порохоботами на этом форуме. Все равно что играть с голубем в шахматы. Разбросает фигуры, нагадит и гордо улетит, типа победил.
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Да нафиг ты кому нужен; твою методичку уже тысячу раз слышали.
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прикольно о порохобота как ты слушать про методичи.
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Да, там написано, что Д - дебил. И не поспоришь, правильно написали))
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Звісно, ну то лети далі, нах.ра тобі ці шахи?
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молодец, ты только забыл указать, что голубь тебе на пустоголовку насрет и полетит свободный, а ты в гавне останешься
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Кста, парочку таких (даже войну прошедших) знаю... Но там такая чегевария в голове, шо аж пинжак заворачивается...
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а не проще было отметелить ту рябошапку, а не спрашивать?
ответа все равно ж не будет - внятного..
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Родственники героев требуют, друзья героев готовятся, те кто не осмелился или удержался стать Героем в 14-м уже не сомневаются, ветераны ждут когда нужно буедт доставать АК и РПГ из схоронов,, все идет так и должно быть: Революция-Реванш-Революция
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остановить эту кровавую логику может только один человек - Владимир Зеленский, но для этого нужно стать из Артиста Президентом. Верю что шанс у него есть, но к сожалению, вряд ли он решится.
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А как он может это сделать ? Для этого придётся выпустить из тюрьмы патриотов, и посадить туда весь свой Офис Президента.
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Да, поэтому наверно и не решится, легче ярд получить через пять лет чем войти в Историю. Но тем не менее шанс у него пока остается.
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Не. Шаг влево, шаг вправо - и охрана пристрелит. Беня за это им деньги платит.
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Кровавую логику может остановить только тот кто ее начал. Остальное только путем сдачи национальных интересов.
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А стоит ли начинать революцию, где большинство телевизионные зомби с привитым антиукраинством?
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Большинство это - пассивная масса. Никто их ни о чём спрашивать не будет; и никуда они сами не полезут. Будут сидеть на кухнях и ждать: чья возьмёт.
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Так и есть, но они легко манипулируемы и при достаточном финансировании их может добровольно-принудительно "объединить" какой-нибудь Гиркин.
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Вы знаете даже на Юге Украины (часто там бываю)не большинство а 50 на 50. Но только проукраинские 50 явно моложе и активней. Так что вы не правы по поводу зомби.
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Я сам с Николаевщины. Проукраинских там большинство, но всё губит пассивность и падкость на антиукраинские фейки... Абы не Порох...
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Ну вот они уже получили Абынепороха. Осталось получить обрушение пирамиды ОГВЗ, и будет полный "абынепорох".
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Указивка такая получена в Париже; что тут непонятного ?
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Небесная сотня в лице белоруса Жизневского и арменина Нигояна напала на рюсскае быдло Путлера в лице Януковича? какой ужас для Украины.........
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требуют от Рябошапки объяснений/владелец диплома университета Соломона Рябошапка человек маленький.Хозяин-Коломойский -приказал и он сделал.Гражданину Израиля Коломойскому для продажи земли Украины нужна тишина-деньги любят тишину.И поэтому Коломойский растолковывает украинцам :Дайте 5-10 лет и кровь забудут. Россия все равно сильнее, отношения нужно улучшать, - Коломойский. /Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский.
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Вацлав Гавел когда то написал письмо Генсеку ЦК КПЧ Густаву Гусаку,об идеалах Свободы и Демократии.Это был 1975 год.
Зеленскому надо прочитать это письмо...иначе Москва-Ростов...
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Прогнулся зе под *****, что тут обсуждать? И не нежно говорить что люди страдают в путинских застенках. Освобождением сотни человек украину не спесеш.
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Не может быть главнокомандующий столь мягкотелым и слезливым. По определению.
Ну вытянет он часть людей из плена и дальше что?
Ни одного резкого заявления в сторону агрессора за все время!
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ідіоти-зебіли Игорь Д, бостууга, Скрепы неизвестно чего, (не сумніваюсь, інші підтягнуться) тут, на гілці розводять брехню-мантру "спустя фактически уже шесть лет с момента не расследованых убийств" чи "луценковские прокуроры пять лет нихрена не делали". При тому, що слідство по цій справі вів Горбатюк, саме цю справу по звинуваченню беркутівців Янишевського, Аброськіна, Зінченко, Тамтури, Маринченко він закінчив ще в 2016-му з-за каденції Шокіна і з травня того року Святошинский райсуд Києва вже розглядає справу по суті звинувачення. А тут - просто, Апеляційний суд розглядає справу по подальшому утримуванні їх під вартою...
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/11/22/7127639/
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Так та наволоч на смєнє, на боярку до Нового року заробляє
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та нє, не признаються, що заробляють... Все-одно збрешуть
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Да, скрепохрень призналась, что платят хорошо, еще и на черный день (на боярку) откладывает
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Зеленский спасет россию Путлера от санкций ЕС и США,от трибунала по Боингу,от всемирного позора в Сирии и прочих прочих негараздiв кремлевского окурка.
из Ютуба цитата
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Да, скрепохрень призналась, что платят хорошо, еще и на черный день (на боярку) откладывает
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Какъв Позор!

Украйна чрез КГБ кибер активното мероприятие на изборите се управлява ЯВНО от зелена КГБ клика!
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Сегодня их отпустят, так же как тех, в Харькове. Суд признал виновными в теракте, дал пожизненное и отпустил. И все нормально. К вечеру беркутовцы будут на свободе, а завтра в Москве. Вот и все объяснение.
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