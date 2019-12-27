 ЗСУ отримали чергову партію броньованих медичних машин. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє профільне інтернет-видання "Українська мілітаристський портал".
"Виробництво медичних МТ-ЛБ-С відбувається у рамках державного оборонного замовлення на 2015-2019 роки. В кормовій частині машини встановлена лебідка з електроприводом, тросом якої можна витягати поранених або постраждалих з важкодоступних зон або тих, які під вогнем", - йдеться в дописі.
Також, згідно з повідомленням, збільшена висота десантного відсіку забезпечує розміщення в машині поранених на носилках в два яруси.
Машина створена на базі МТ-ЛБ у 2014-2015 роках. За інформацією видання впродовж 2016-2017 років було закуплено 30 одиниць МТ-ЛБ-С, загалом же контрактом передбачено придбання для потреб Збройних Сил України 120 медичних машин.
происходит в рамках государственного оборонного заказа на 2015-2019 гг.
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МТ-ЛБ Мотолыга)
многоцелевой транспортёр-тягач лёгкий бронированный,
советская боевая машина,года выпуска-1964 ....
ps-да уж...
Источник: https://censor.net.ua/p3167747
https://youtu.be/9__ewVEmkGY
Эти машины приносят пользу Армии и раненным.. а какую пользу принес коммент Александр Глазков 5ddb0e8d и твой?!.. и про какого "божка" ты хотел со мной поговорить?!
- если катался когда-нибудь на пикапе "митсубиси л200", на пикапе "Ниссан Навара" и на "Богдане" (а у меня опыт вождения все трех пикапов), то должен знать: у пикапов задние пружинные рессоры, влияют на комфорт езды (только тогда, когда кузов пустой), а у Богдана с зади стоит будка(медичный отсек) более 150 кг, поэтому "трясти как в телеге), в принципе не может.. это очень влияет на комфорт..
к тому же, рессоры у Богдана усиленные, потому что опыт эксплуатации в 15-16 году, подсказал технические решения..
ЗЫ. мой знакомы мл. сержант (доброволец и харьковчанин), служил на "Богдане/Медичке" и отзывается о ней хорошо (не супер-пупер, и не гавно, а именно хорошо (твердая четверка), хотя ему приходилось ездить на волонтерских мерседесах/медичках, то по комфорту, он им отдавал "пять балов", но проходимость в грязи у Богдана "пятерка"..
По результатам заседания круглого стола, состоявшегося под председательством заместителя министра обороны Украины генерал-майора Олега Шевчука, было принято решение сформировать три рабочие группы с привлечением представителей всех заинтересованных сторон с целью выработки предложений по устранению выявленных недостатков и совершенствованию технической, медицинской и эксплуатационной составляющих санитарных автомобилей "Богдан 2251".
Деятельность групп будет сосредоточена над решением таких основных проблемных вопросов: выход из строя топливной системы, несовершенство ходовой части и медицинского КУНГ.
Я тебе специально отметил недостатки,которые МО потребовала устранить.Это первое.Второе.Мой товарищь сам это чудо-авто пихал вместе с Корчинской(нормальная кстати с его слов баба),которая медициной в армии занималась.Так,что не доверять его словам у меня оснований нет.Единственное,он столкнулся с первыми экземплярами,которые только начали поступать в войска,и которые забраковали.Поэтому и спрашивал,устранили ли недостатки.А ты и не врубился.
Кто Войной командует,тот и решает-каким ручьем бабки к нему текут...
??
А так,ти "герой"- дивана та унітазу.....
Ольгино ау, на профпригодность проверять надо
- я сама с дамбаца...местная...я спросила у солдатика ВСУ - Почему русскоязычные должны идти на войну и защищать этот режим, если он запрещает им разговаривать на родном языке? Пусть украиномовни западенцы идут и воюют.... а он смотрит на меня.. глазами хлопает... а потом тихо так... на чисто русском и говорит - ........!!! (шо в перекладі - ну нащо ж ви кажете неправду!)))))
Такая же хрень была с "Корреспондент" до 2014 года.
ее че в серийное производство поставили ? а двигун чей ?
в целом не плохо , но хотелось бы поновей , получше