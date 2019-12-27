 ЗСУ отримали чергову партію броньованих медичних машин. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє профільне інтернет-видання "Українська мілітаристський портал".

"Виробництво медичних МТ-ЛБ-С відбувається у рамках державного оборонного замовлення на 2015-2019 роки. В кормовій частині машини встановлена лебідка з електроприводом, тросом якої можна витягати поранених або постраждалих з важкодоступних зон або тих, які під вогнем", - йдеться в дописі.

Також, згідно з повідомленням, збільшена висота десантного відсіку забезпечує розміщення в машині поранених на носилках в два яруси.

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Машина створена на базі МТ-ЛБ у 2014-2015 роках. За інформацією видання впродовж 2016-2017 років було закуплено 30 одиниць МТ-ЛБ-С, загалом же контрактом передбачено придбання для потреб Збройних Сил України 120 медичних машин.



