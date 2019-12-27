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 "Опель" зіткнувся з маршруткою в Дніпропетровській області: дівчина-водій і пасажирка легковика загинули на місці. ФОТО

14-річна пасажирка маршрутки - в лікарні з легкими травмами. Зіткнення сталося через те, що дівчина за кермом "Опеля" виїхала на зустрічну смугу.

ДТП сталося на трасі між с. Вільне та м. Новомосковськ. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"Попередньо встановлено, що водійка автомобіля "Опель" не впоралася з керуванням, виїхала на смугу зустрічного руху та допустила зіткнення з автобусом. На момент ДТП в салоні автобусу, який рухався за маршрутом Казначеївка – Новомосковськ, перебувало 10 пасажирів та водій", - сказано в повідомленні поліції.

25-річна водій легковика та її 23-річна пасажирка загинули на місці. 14-річна дівчина, яка їхала в автобусі, госпіталізована з легкими травмами.

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"Відомості за даним фактом будуть внесені до ЄРДР за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами)", - відзначили в поліції.

Опель зіткнувся з маршруткою в Дніпропетровській області: дівчина-водій і пасажирка легковика загинули на місці 01
Опель зіткнувся з маршруткою в Дніпропетровській області: дівчина-водій і пасажирка легковика загинули на місці 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3167740
 
 
 Топ коментарі
 
С какой же скоростью она катила???? Так размазать авто.....
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С какой же скоростью она катила???? Так размазать авто.....
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при "встречке" скорости автомобилей суммируются.
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прибавляется обратно пропорционально их массам
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это реклама здравого смысла за рулем.
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Бус конечно по сравнению с легковушкой вообще целый остался...
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Возомнила себя королевой дорог, перед которой все должны разбегаться? Одна такая дура неслась по улице на пешеходный переход с людьми. Правда успела остановиться, но высунувшись окно, начала орать на людей - Вы что, не видите, что Я еду!?
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какая прелесть!!!!!! аж целых два часа не было подобных новостей. ну не верилось, что не порадуют глаз сегодня!!! ну красавы!!!
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Не хочу говорить плохого про погибших, но в 90% правильная поговорка:
Машину купили,
Права купили
Ездить не купили - не продается.
К сожалению, Зайцевых на дорогах Украины больше чем достаточно
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