 Шулявський міст перевірили на міцність: над головою Кличка їздили МАЗи. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу міського голови Києва.
"Згідно з проєктною документацією, є перелік норм і стандартів, яким повинні відповідати технічні характеристики нового мосту.Для того, аби перевірити відповідність заявлених характеристик конструкції, - її навантажили. Перевірка відбулася в два етапи. - Етап динамічного навантаження і етап статичного навантаження", - пояснив Кличко .
На етапі динамічного навантаження по мосту одночасно з різною швидкістю їздили 8 МАЗів з баластом. Вага кожної вантажівки - 30 тонн. Тобто, міст перебував під вагою 240 тонн.
Під час навантажень експерти за допомогою спеціального обладнання зібрали інформацію про стан мосту. Вони проаналізують її і порівняють із заявленими характеристиками.
"За умови відповідності всіх норм і вимог - згідно з висновками експертів, вже можна буде відкривати технологічний проїзд новим мостом. - Рух автотранспорту з вулиці Вадима Гетьмана на вулицю Довженка. Сподіваюся, що це станеться в найближчі дні", - сказав Кличко.
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Окрім жартів, Кличко респект!
всей Украине, кроме Западной -туда организаторы вообще их боятся звать
"гадский" папа так и сказал: "Ему харчеваться надо, если Квартал пропадет"
еще пол-Украины бакланов ЗЕ-льоных в Зебеню верят
а я скажу: КЛЫЧКО-ЧЕМПИОН !
"ЗЕбеня гиготала"
пиЗЕленутим !
Даю натяк: наша відмінність від кацапів - відсутність отого холопськи сурйозного "паштительного благоговения" до влади. Тому ми можемо від душі посміятися з можновладців. А Віталя Кличко давно відомий як лулзогенератор
(що не суперечить тому факту, що взагалі-то йому респект)
ущербный, развязки строят в цивилизованных странах)))
Ведь при Поршенко такого не было...😁
это уже второй, как минимум, первый на Владимирской горке
Хорошо когда строят мосты.
Я не те, щоб фанат Кличка, але давайте будемо справедливі - поо Шулявському мосту якраз треба більше попередників критикувати.
До речі, міст на Троєщину теж мали відкрити до 2012 року і поки був Омеля, його нормально будували. А потім прийшов Космос, а за ним - Жопов...
Кстати - и мост начал крениться на одну сторону, пришлось перенастраивать пилоны.