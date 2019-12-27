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Все про:випробування (182) Кличко (532) Шулявський міст (19)

 Шулявський міст перевірили на міцність: над головою Кличка їздили МАЗи. ФОТОрепортаж

По Шулявському шляхопроводу пустили вісім 30-тонних МАЗів. Поки по мосту проїжджали вантажівки, внизу стояли мер Києва Кличко і будівельники, які зводили міст.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу міського голови Києва.

"Згідно з проєктною документацією, є перелік норм і стандартів, яким повинні відповідати технічні характеристики нового мосту.Для того, аби перевірити відповідність заявлених характеристик конструкції, - її навантажили. Перевірка відбулася в два етапи. - Етап динамічного навантаження і етап статичного навантаження", - пояснив Кличко .

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На етапі динамічного навантаження по мосту одночасно з різною швидкістю їздили 8 МАЗів з баластом. Вага кожної вантажівки - 30 тонн. Тобто, міст перебував під вагою 240 тонн.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Новий Шулявський міст почали асфальтувати. ВIДЕО

Під час навантажень експерти за допомогою спеціального обладнання зібрали інформацію про стан мосту. Вони проаналізують її і порівняють із заявленими характеристиками.

Шулявський міст перевірили на міцність: над головою Кличка їздили МАЗи 05Шулявський міст перевірили на міцність: над головою Кличка їздили МАЗи 06

"За умови відповідності всіх норм і вимог - згідно з висновками експертів, вже можна буде відкривати технологічний проїзд новим мостом. - Рух автотранспорту з вулиці Вадима Гетьмана на вулицю Довженка. Сподіваюся, що це станеться в найближчі дні", - сказав Кличко.

Шулявський міст перевірили на міцність: над головою Кличка їздили МАЗи 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ розслідує можливу корупцію під час будівництва Шулявського мосту, лист про Кличка направили в НАЗК. ДОКУМЕНТ

Шулявський міст перевірили на міцність: над головою Кличка їздили МАЗи 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3167682
 
   
 Топ коментарі
 
кто-то промычит "дешевый пиар",

а я скажу: КЛЫЧКО-ЧЕМПИОН !
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Шулявский мост проверили на прочность: над головой Кличко ездили МАЗы - Цензор.НЕТ 95 Молодець, Виталій Володимирович
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Виталя молоток, Hammer, прошу пана
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Кличку не страшно. Якби міст впав, то він розбився би об його голову.
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вот что значит иметь голову, в отличие от тебя Шулявский мост проверили на прочность: над головой Кличко ездили МАЗы - Цензор.НЕТ 8148
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Тем более такую голову могут иметь не все. Точнее, не только лишь все, мало кто может во всех вчерашних и завтрашних днях иметь такую голову, чтобы об неё разбился мост, по которму ездят самосвалы со скоростью 50 км - это 2 часа, если уж так ребром ставить вопрос, что якобы там голова.
...
Окрім жартів, Кличко респект!
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а зачем ему голова, ему главное, чтобы очі були, щоб бубачка йому туди сцяв))))))
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отстал ЗЕбеня от шапито и заблудился в Киеве Шулявский мост проверили на прочность: над головой Кличко ездили МАЗы - Цензор.НЕТ 2791
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А на 95 квартал теперь не могут все билеты продать -только половину выкупают, причем по
всей Украине, кроме Западной -туда организаторы вообще их боятся звать
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значит ЗЕбеня пойдет на второй срок!

"гадский" папа так и сказал: "Ему харчеваться надо, если Квартал пропадет"
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ну вот не надо,
еще пол-Украины бакланов ЗЕ-льоных в Зебеню верят
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Вы преувеличиваете. У ас народ в целом не склонен так люто упорствовать в заблуждении - свой карман и холодильник весьма чувствительные приборы.
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У нас народ так люто ненавидит Порошенко, что и карманы себе поотрывает, и холодильник в окно выбросит! Ну, вот такой медицинский факт.... Шулявський міст перевірили на міцність: над головою Кличка їздили МАЗи - Цензор.НЕТ 212
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Украинцы никогда не верили и не доверяли ни одной чужеродной власти со времен царя Петра. Холодильники забиты. Нычки упакованы. Я, например, могу из своего дома вообще как минимум 8 месяцев не выходить при полном отключении от всех видов коммуникаций. И я знаю соседей которым запасов хватит на несколько лет. Петя уже прошлое. Его презирают не за то что он ничего не делал, а за то что делал очень мало из того что был обязан делать и не боролся с коррупцией. Разницу улавливаете? А вот зеленое чмо за "танцы с ******" будут именно люто ненавидеть! Вплоть до объявления "вне закона". То есть могут поймать и растерзать без суда и следствия.
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почему надо обгадить хорошее ,каким бы для кого Педалик не был ,в данном случае молодец , респект ему за хорошее дело
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кто-то промычит "дешевый пиар",

а я скажу: КЛЫЧКО-ЧЕМПИОН !
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давай я тобі ще палець покажу, буде тєлєпєрєдача:
"ЗЕбеня гиготала" Шулявский мост проверили на прочность: над головой Кличко ездили МАЗы - Цензор.НЕТ 6499
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Дратуті! Це чим би мені треба було впоротися, щоб поЗЕленіти?
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Тре' вже своїх знати. Я запам'ятав, наприклад.
Даю натяк: наша відмінність від кацапів - відсутність отого холопськи сурйозного "паштительного благоговения" до влади. Тому ми можемо від душі посміятися з можновладців. А Віталя Кличко давно відомий як лулзогенератор Шулявский мост проверили на прочность: над головой Кличко ездили МАЗы - Цензор.НЕТ 5185
(що не суперечить тому факту, що взагалі-то йому респект)
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Панове патріоти! Не рвите пуговиц с друг друга!) Бо вже виходить : --- Бий своїх, щоби чужі боялися.))
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какой "успех",починили старый мост))))...В развитых странах в таких городах как Киев принято многоуровневые развязки строить.
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а вот взяли и починили, в то время когда один кандидат в мэры - Ткаченко, хуторок на Трухановом будует, а второй - Гордон волшебными прирамидками народ разводит
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И на кой ляд там многоуровневая развязка? Да и мост не починили, а построили новый, но вам с московии виднее
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хм...я чет пропустила??? Эт когда Одесса московией стала??
ущербный, развязки строят в цивилизованных странах)))
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недоношенная, развязки строят не в цивилизованных странах, а там где это целесообразно и необходимо.
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Починили ?? Часто бываете в Киеве ??? 0 раз в жизни)))
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Вроде как старый разобрали и новый с нуля построили
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а потом , совершил облёт Киева ... Шулявский мост проверили на прочность: над головой Кличко ездили МАЗы - Цензор.НЕТ 996
Шулявский мост проверили на прочность: над головой Кличко ездили МАЗы - Цензор.НЕТ 7996
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Если бы не наш лидер...вселенского масштаба...бубочка наш драгоценный....этого бы никогда не случилось...
Ведь при Поршенко такого не было...😁
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Боти харош статись. Зробили міст і добре, киянам і гостям зручніше буде.
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Как Кличко мог стоять под мостом, который он украл?Это какая-то ЗРАДА
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Клычко только и делает, что мосты ворует Шулявский мост проверили на прочность: над головой Кличко ездили МАЗы - Цензор.НЕТ 7154
это уже второй, как минимум, первый на Владимирской горке
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Кличко двумя мостами обвалил талантливому президенту всю экономику! 51 млрд. грн. недобор бюджета. При предыдущих барыгах такого не было!
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Построили и хорошо.
Хорошо когда строят мосты.
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Не знаю, но я бы в жизни, на месте киевлян, не променяла Кличко на унылое ушлое говно, которое хотят подсунуть зебанаты...
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Кто бы что ни говорил но на фоне Омельченко, ПОпова и особенно Черновецкого Клично нормальный мер. Кучу парков скверов обалгородили да так что можно инострацев приглашать в них, дороги массово отремонтировали и т.д. Свирепствуют но на порядок ниже застройщики. Даже это проклятый Шулявский мост сделали, что казалось невозможным. Но киявлени в массе тоже бараны, не такие как в провинции но могут спокойно выбрать негодяя Ткаченко от Зе, хотя это редкая твари и патологический Нарцисс.
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До речі, так, для довідки, міст мали здати ще до Євро-2012...І проспект Перемоги мали відремонтувати до Євро-2012... Але Космос із Жоповим бабки розікрали і нічого з цього зроблено не було... Добре, що зараз і проспект Перемоги відремонтували, і міст побудували.

Я не те, щоб фанат Кличка, але давайте будемо справедливі - поо Шулявському мосту якраз треба більше попередників критикувати.
До речі, міст на Троєщину теж мали відкрити до 2012 року і поки був Омеля, його нормально будували. А потім прийшов Космос, а за ним - Жопов...
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Сколько бы там не "набодяжили", но мост таки построен. И построен качественно! Все устраивает кроме цены - за такие деньги можно было построить как минимум два таких моста.
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Обещал до конца года. Слово сдержал. Молодец.
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Не дотягивает Кличко до Путина, хоть бы на велике по мосту проехал.
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Так то оно так, вот только в среду под мостом проезжал, а на бетонных столбах под железным мостом - деревянные дощечки...
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Из статьи понятно, шо Виталя мост чинил своими руками, за собственные деньги.
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ты ужо получил своих 4000 зелеными от зеленого квартала? из отмороженной статьи возьми и получи... Шулявський міст перевірили на міцність: над головою Кличка їздили МАЗи - Цензор.НЕТ 2129
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дивись що в Тобі видає кацапа -Опа, кацапье повылазило)) читай обіцянки "зелених" , в них про "зелені " гроші україньському народу ,мова йшла ,,,, він же обіцяв.??а Ти пихтиш і видаєш в собі кацапа (хіба би було погано,щоб українці отримували по 4000 тисячі зеленими?)-"а наш чайник пар пускает,как походный самовар".з мене такий кацап ,як з Тебе українець,,
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Шулявский мост построен на деньги украденные Кличком на пешеходном мосту через Хрещатик. Что тут непонятного?
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а у тебе очі є? мона я тобі зеленим туди пасцу?
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Кличко молодец, но когда испытывали Северный мост, на него загнали сотню груженых Кразов!
Кстати - и мост начал крениться на одну сторону, пришлось перенастраивать пилоны.
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Смотрю на нижнюю фотку и думаю: МАЗы на мосту. В чём смысл перекрывать только одну полосу под мостом?
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В Китае за корупцию расстреливают. И это помогает кто б там что не звиздел.
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Так куда? Там же базар секонда был, а как известно ЗЕбилы собираюца запрещать секонд...так что врятле. Теперь при ЗЕкловуне там будут бутики Пако Рабане, Вуетон и Дольче Габана..говорят ЗЕбилы уже очереди занимают, эпоха бедности ж закончилась.
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ЗЕбилы это что тот самый мост который Кличко своровал?? Ясно понятно...наверно галограмма..
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