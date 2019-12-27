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 Новорічне привітання, штаб для боротьби з падінням, подарунок для кремля. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Новорічне привітання, штаб для боротьби з падінням, подарунок для кремля. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Всім дуже дякую у Новом году!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Працюємо над пропозицією заборонити ввезення секон-дхенду в Україну, - заступник міністра соцполітики Коваль

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через рік українці їздитимуть країною зі смартфоном і без жодного документа, - Федоров

Новорічне привітання, штаб для боротьби з падінням, подарунок для кремля. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Тихіше, громадяни! Чапай думати буде...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін створив штаб для боротьби з падінням промисловості, - Милованов

Новорічне привітання, штаб для боротьби з падінням, подарунок для кремля. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

І багато ще усілякої всячини...

Новорічне привітання, штаб для боротьби з падінням, подарунок для кремля. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

...є і для кремля подаруночок....

Новорічне привітання, штаб для боротьби з падінням, подарунок для кремля. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

ЗЕ!прискорення

Новорічне привітання, штаб для боротьби з падінням, подарунок для кремля. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Думай-те!

Новорічне привітання, штаб для боротьби з падінням, подарунок для кремля. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

#крым-лаг, первый #этап...

Новорічне привітання, штаб для боротьби з падінням, подарунок для кремля. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Чотири помилки

Більше фотошопів дивіться  тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3167658
 
   
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а весною картинки, де порівнювався найвеличніший лідер з його колегою Кермітом, банили Новогоднее поздравление, штаб для борьбы с падением, подарок для кремля. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7244
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Общество становится более толерантным?)))
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Не стану скрывать, - говорит. - Я намерен трахнуть по макушке всех и каждого, до последнего человека в мире, и вы обещали мне помочь.

. Я заерзал на месте.

- Все устроилось, - сказал я. - Если у человека хватает подлости бить маленьких детей по голове, он заслуживает того, что… - я остановился и посмотрел на машинку, - …что получил, - закончил я, когда Енси опять появился с ясного неба. Более разъяренной гадюки я еще в жизни не видал. Ну и ну!

По-моему, почти все население мира приложило руку к мистеру Енси. Так ему и не пришлось замахнуться гаечным ключом. Весь мир нанес удар первым.©
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Прорвався прорив... Новорічне привітання, штаб для боротьби з падінням, подарунок для кремля. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5909 І звідти випала вся промисловість... Новорічне привітання, штаб для боротьби з падінням, подарунок для кремля. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8272
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бабка, яка потяг лобизала, таки прославилась. Новорічне привітання, штаб для боротьби з падінням, подарунок для кремля. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8577
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Шось тєма з юртою на Банковій не розкрита.Делегація з Киргизстану приїжджає ? Чи це буде той анонсований переїзд ?
Новорічне привітання, штаб для боротьби з падінням, подарунок для кремля. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2096
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уговорил.
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Много чести, чтоб тебя поздравлял Порошенко.
Будешь слушать Зюзия.
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Игорь Д!.. ты начал постить картинки из сепарских Тви за декабрь 2018 года!.
в спам тебя, суку!
Новорічне привітання, штаб для боротьби з падінням, подарунок для кремля. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8823
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7 картинка саме те що наобирав собі "мудрий нарід" . Вже не довго залишилось .
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