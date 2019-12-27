 Новорічне привітання, штаб для боротьби з падінням, подарунок для кремля. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Всім дуже дякую у Новом году!
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Тихіше, громадяни! Чапай думати буде...
І багато ще усілякої всячини...
...є і для кремля подаруночок....
ЗЕ!прискорення
Думай-те!
#крым-лаг, первый #этап...
Чотири помилки
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. Я заерзал на месте.
- Все устроилось, - сказал я. - Если у человека хватает подлости бить маленьких детей по голове, он заслуживает того, что… - я остановился и посмотрел на машинку, - …что получил, - закончил я, когда Енси опять появился с ясного неба. Более разъяренной гадюки я еще в жизни не видал. Ну и ну!
По-моему, почти все население мира приложило руку к мистеру Енси. Так ему и не пришлось замахнуться гаечным ключом. Весь мир нанес удар первым.©
І без фотошопів :
Будешь слушать Зюзия.
в спам тебя, суку!