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 Політика України, Фоторепортаж
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 НАБУ і СБУ проводять обшуки в Адміністрації морських портів України. ФОТОрепортаж

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) разом зі Службою безпеки України (СБУ) проводять обшуки в приміщеннях ДП "Адміністрація морських портів України", його філіях і за місцем проживання посадових осіб АМПУ в Києві, Одесі та Одеській області.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Слідчі дії санкціоновані. Здійснюються в межах розслідування можливих зловживань посадовців "АМПУ" під час закупівлі будівельних послуг для об'єктів морської інфраструктури, зокрема надання протиправних преференцій іноземній компанії", - повідомляється на сторінці НАБУ в соцмережі Facebook.

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Як наголошується в повідомленні, попередня правова кваліфікація - ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із весни 2019 року за матеріалами СБУ.

НАБУ і СБУ проводять обшуки в Адміністрації морських портів України 01
НАБУ і СБУ проводять обшуки в Адміністрації морських портів України 02
НАБУ і СБУ проводять обшуки в Адміністрації морських портів України 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3167640
 
 
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Правильно так их! В этой мутной конторе которая до конца так и не понятно чем занимается, исчезают в никуда колоссальные деньги! Эту администрацию создали при Овоще, а раньше ее вообще не было и прекрасно обходились без нее!
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