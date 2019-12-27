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Все про:Богдан (53) Коломойський (503) Приватбанк (345)

 Глава ОП Богдан таємно зустрічався з олігархом Коломойським у київському ресторані, - "Схеми". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Глава Офісу Президента Андрій Богдан таємно зустрівся з олігархом Ігорем Коломойським у київському ресторані 25 грудня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому розслідуванні проєкту "Схеми". Богдан зустрівся з Коломойським після зустрічі з головою правління НАК "Нафтогаз України" Андрієм Коболєвим.

"Андрія Богдана пов’язує з Ігорем Коломойським не один рік співпраці: коли олігарх очолював Дніпропетровщину, нинішній голова Офісу Володимира Зеленського був його радником, потім захищав під час резонансного судового процесу його близького соратника Геннадія Корбана. А ще навесні 2019-го Коломойським називав Богдана своїм "особистим адвокатом". 

Та вже за місяць, наприкінці травня Богдан очолив Адміністрацію новообраного президента Зеленського, припинив адвокатську ліцензію і написав у своєму Facebook, що більше не є "юристом чи адвокатом Коломойського".

Водночас, складно було уявити, що перебуваючи тепер на такій посаді, Андрій Богдан зможе розірвати зв'язки з одним із найбагатших та найвпливовіших бізнесменів країни.

Та відтоді керівник ОП усіляко намагався дистанціюватися від фігури Коломойського, принаймні публічно: переконував журналістів, що не має тем для комунікації з олігархами, і зазначав, що вони з Коломойським мають "різні погляди на різні події".

Це вперше, коли вдалося зафіксувати таємну зустріч Андрія Богдана та Ігоря Коломойського", - йдеться в розслідуванні журналіста програми "Схеми: корупція в деталях".

Так, пізно ввечері 25 грудня "Схеми" зафільмували, як керівник ОП та впливовий олігарх разом із соратниками та бізнес-партнерами бачились у ресторані п’ятизіркового готелю в самому центрі Києва.

25 грудня 2019 року. Офіс президента України

Знімальна група "Схем" помічає, як близько 18-ї з бокових воріт виїжджає кортеж керівника Офісу президента Андрія Богдана.

Глава ОП Богдан таємно зустрічався з олігархом Коломойським у київському ресторані, - Схеми 01
Журналісти помітили, як ввечері 25 грудня кортеж Андрія Богдана виїхав з ОП

Автівки прямують до італійського ресторану на Печерську.

Глава ОП Богдан таємно зустрічався з олігархом Коломойським у київському ресторані, - Схеми 02
З Банкової автомобілі рушили до італійського ресторану на столичному Печерську

Пізніше стає зрозуміло, що в ресторані керівник Офісу Президента зустрічається з головою правління НАК "Нафтогаз України" Андрієм Коболєвим.

Зустріч триває близько години.

Заклад спочатку залишає Андрій Богдан з охоронцем.

Глава ОП Богдан таємно зустрічався з олігархом Коломойським у київському ресторані, - Схеми 03
Після завершення зустрічі першим ресторан залишив Андрій Богдан

Слідом – Андрій Коболєв.

Глава ОП Богдан таємно зустрічався з олігархом Коломойським у київському ресторані, - Схеми 04
Слідом за ним із закладу вийшов і Андрій Коболєв

У цей різдвяний вечір журналісти зустрінуть керівника Офісу Президента двічі.

25 грудня 2019 року. Офіс Ігоря Коломойського

Близько 17:00 знімальна група "Схем" помічає авто, що чекає біля виїзду з підземного паркінгу.

Глава ОП Богдан таємно зустрічався з олігархом Коломойським у київському ресторані, - Схеми 05
Того ж дня біля офісу Коломойського журналісти помітили автівку, що чекала біля заїзду до паркінгу

Це машина з кортежу бізнесмена Михайла Кіпермана, пов’язаного з олігархом Ігорем Коломойським. Автівка зареєстрована на компанію ТОВ "Транспортно-виробнича фірма "Нафтотранссервіс".

Глава ОП Богдан таємно зустрічався з олігархом Коломойським у київському ресторані, - Схеми 06
Як виявилося, припарковане авто – з кортежу бізнесмена Михайла Кіперман

25 грудня 2019 року. П’ятизірковий готель Premier Palace

За п’ятнадцять хвилин до восьмої "Схеми" помічають, біля готелю дві вже знайомі автівки - Кіпермана та Богдана.

Глава ОП Богдан таємно зустрічався з олігархом Коломойським у київському ресторані, - Схеми 07
"Схеми" помічають біля готелю в центрі Києва авто Богдан

Глава ОП Богдан таємно зустрічався з олігархом Коломойським у київському ресторані, - Схеми 08
Неподалік припаркована автівка Кіпермана

Бачать, як водій Богдана заходить до готелю не через центральні двері, а через японський ресторан.

Глава ОП Богдан таємно зустрічався з олігархом Коломойським у київському ресторані, - Схеми 09
"Схеми" помітили, як водій Богдана зайшов до готелю Premier Palace

А за декілька хвилин журналістам вдається зафіксувати, як разом з водієм керівника Офісу Президента виходить із ресторану чоловік.

Глава ОП Богдан таємно зустрічався з олігархом Коломойським у київському ресторані, - Схеми 10
За декілька хвилин разом з водієм керівника ОП з будівлі вийшов і охоронець Богдана

Це той самий особистий охоронець Богдана, який годину тому виводив голову Офісу Президента з іншого ресторану.

З огляду на низку інших кадрів, які передивились журналісти, – він постійно супроводжує Андрія Богдана.

Глава ОП Богдан таємно зустрічався з олігархом Коломойським у київському ресторані, - Схеми 11
Згаданий охоронець постійно супроводжує керівника Офісу Зеленського

Згодом до п’ятизіркового готелю в центрі Києва приїхав олігарх Ігор Коломойський.

Глава ОП Богдан таємно зустрічався з олігархом Коломойським у київському ресторані, - Схеми 12
Згодом до готелю приїхав олігарх Ігор Коломойський

Слідом за ним – його бізнес-партнер та співвласник студії "Квартал 95" Тімур Міндіч.

Глава ОП Богдан таємно зустрічався з олігархом Коломойським у київському ресторані, - Схеми 13

Журналісти зателефонували в ресторан, аби перевірити, чи пускають туди сторонніх відвідувачів. Там підтвердили, що стіл можна забронювати. Тим часом, автівку знімальної групи помічають водій Богдана та охоронець Коломойського.

Глава ОП Богдан таємно зустрічався з олігархом Коломойським у київському ресторані, - Схеми 14
Автівку знімальної групи помітили водій Богдана та охоронець Коломойського

Вони підходять до особистого охоронця Богдана і, схоже, розповідають про машину журналістів і йому.

Глава ОП Богдан таємно зустрічався з олігархом Коломойським у київському ресторані, - Схеми 15
Схоже, про машину журналістів вони розповіли й особистому охоронцю Богдана

Охоронець Богдана відразу починає комусь писати, а охоронець Коломойського – телефонувати.

Схоже, керівник Офісу Президента вже знає про присутність журналістів поруч із готелем – що означає, що він може залишити ресторан через інші двері. Тож знімальна група вирішує зайти всередину.

Вже в ресторані журналісти помічають, як особистий охоронець керівника Офісу Президента Богдана і особистий охоронець олігарха Коломойського сідають біля входу в окрему приватну кімнату ресторану.

Глава ОП Богдан таємно зустрічався з олігархом Коломойським у київському ресторані, - Схеми 16
Журналісти помітили охоронців Богдана й Коломойського біля приватної кімнати ресторану

Схоже, саме там відбувається таємна вечеря.

Журналісти чекають близько години. Охоронець Богдана встає і заходить в сусідню кімнату, розмовляє з менеджером, зникає з поля зору і за кілька секунд виходить звідти.

Глава ОП Богдан таємно зустрічався з олігархом Коломойським у київському ресторані, - Схеми 17
За годину охоронець Богдана заходить в сусідню кімнату, розмовляє з менеджером, зникає з поля зору й швидко виходить

А вже за 5 хвилин приватну кімнату ресторану залишають бізнес-партнер Коломойського і член неформальної бізнес-групи "Приват" Михайло Кіперман та ексдепутат і товариш олігарха Євгеній Гєллєр.

Глава ОП Богдан таємно зустрічався з олігархом Коломойським у київському ресторані, - Схеми 18
За кілька хвилин приватну кімнату залишили Михайло Кіперман...

Охоронець Богдана йде одразу за Гєллєром.

Глава ОП Богдан таємно зустрічався з олігархом Коломойським у київському ресторані, - Схеми 19
...Ексдепутат і товариш олігарха Євгеній Гєллєр, слідом за яким йшов охоронець Богдана...

Слідом іде Тімур Міндіч.

Глава ОП Богдан таємно зустрічався з олігархом Коломойським у київському ресторані, - Схеми 20
Слідом з кімнати вийшов Тімур Міндіч

Журналісти фіксують, як останнім із кімнати виходить олігарх Ігор Коломойський.

Глава ОП Богдан таємно зустрічався з олігархом Коломойським у київському ресторані, - Схеми 21
А останнім її залишив сам Ігор Коломойський

"Схеми" поцікавилися в нього, як розвивається його бізнес за влади Володимира Зеленського.

– Влада Зеленського якщо не допомагає вашому бізнесу, то як мінімум не заважає. Зеленський і його представники – найвищі посадовці...

– Я можу вам сказати, що точно навмисно не заважає. Але курс 23 сам за себе говорить.

– Тобто, ви задоволені президентством Зеленського, жодного впливу на свій бізнес ви не відчуваєте?

– Я відчуваю тиск на свій бізнес, але цей тиск відчувають й інші.

А чи можна сказати, що за весь період, коли ви займаєтеся бізнесом, зараз для вас найбільш лояльні і привабливі умови для вашого бізнесу?

– Ні, я не можу так сказати.

– Чому?

– Ну, за Ющенка теж було нормально.

– От ви кажете, за Ющенка у вас також були такі умови, цікаві для бізнесу, не було жодних перепон. Але чи не за Ющенка був саме той випадок, коли ви залишили країну. Пам’ятаєте? Амброзія, Тимошенко, ви казали, що маєте виїхати з країни через амброзію.

– Слухайте, я залишив країну – погано, повернувся в країну – погано. Ну, тепер я в країні, а ви – "чого ви нікуди не їдете"? Як я кудись поїхав – "а чого ви залишили країну?". Вам не догодиш. Ну, амброзія – вона нікуди ж не поділася.

Поцікавились журналісти і питанням повернення націоналізованого "Приватбанку".

Глава ОП Богдан таємно зустрічався з олігархом Коломойським у київському ресторані, - Схеми 22

– За час, коли ви повернулися, ваш бізнес жодним чином ніде не програв. В судових справах ви перемагаєте.

– А коли був Порошенко, які мої бізнеси програли?

– Коли був Порошенко, ви були не в країні і ви втратили "Приватбанк".

– Ви про бізнес, так? Ну, добре, втратив банк. Ну, поки що не повернув, але скоро поверну.

– Ви думаєте, що ви повернете?

– Взагалі навіть не сумніваюсь.

– Саме через суди?

– Не саме через суди, а законним шляхом, так як належить за законодавством.

– Скажіть, будь ласка, а чому тоді...

– От повірте мені, справедливість візьме гору. Як би МВФ не бився головою об стінку, закони придумував, щось розповідав, все це порожні дурниці.

19 грудня Шостий апеляційний суд мав розглядати апеляцію Нацбанку на рішення Окружного адміністративного суду від 18 квітня 2019 року, який визнав незаконною процедуру передачі "Приватбанку" державі. Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку і Кабінет міністрів вимагають його перегляду, адже цим рішенням – і досі закритим для широкого загалу – суд задовольнив позов колишнього власника установи Ігоря Коломойського і визнав процедуру передачі "Приватбанку" державі такою, що порушувала закон.

Але кількома днями раніше Верховний суд оголосив про перерву у справі за позовом братів-бізнесменів Суркісів, які вимагають визнати їх не пов’язаними з попереднім керівництвом банку особами та виплатити вклади. Через це Шостий апеляційний суд також відмовився поки виносити рішення у справі про націоналізацію.

Поки журналісти спілкувались з Коломойським, охоронець Богдана разом із Кіперманом і Гєллєром залишили ресторан.

Охоронець сів в авто керівника президентського Офісу.

Глава ОП Богдан таємно зустрічався з олігархом Коломойським у київському ресторані, - Схеми 23

Tesla спочатку поїхала вгору бульваром Шевченка, а вже за хвилину цією ж дорогою спустилась повз готель вниз. Саме там, у тому числі, розташовується заїзд у підземний паркінг Premier Palace.

Глава ОП Богдан таємно зустрічався з олігархом Коломойським у київському ресторані, - Схеми 24

Тим часом, журналісти продовжують всередині готелю розпитувати Коломойського про зв’язок з нинішньою владою.

А що вас пов’язує зараз з Богданом? Ви спілкуєтесь, не спілкуєтесь? І чи зустрічались ви з ним сьогодні?

– На якій зустрічі?

– В цьому ресторані.

– Ні. Я, коли прийшов, його не було вже.

– Не було Богдана. Ви зараз з ним спілкуєтесь? Зідзвонюєтесь, бачитесь?

– Ну так, дуже рідко. Він дуже зайнятий.

– Зараз є інформація, про те, що віддалився від вас Богдан. Раніше ви часто спілкувалися, ви доносили до нього свої думки.

– Брешуть.

– Не віддалився?

– Брешуть. Недоброзичливці.

– Ви дзвоните, Богдан бере слухавку і спілкуєтеся з ним?

– Ну, і він мені дзвонить, і я беру слухавку. А чого він мав віддалятися від мене? Ми ж друзі.

– Різні сфери впливу, різні зараз бізнесмени.

– Він на службі. Ми не говоримо про його службу, про його державну роботу.

Поцікавились у Коломойського журналісти і щодо взаємодії з іншими українськими олігархами.

– Ви спілкуєтесь з іншими бізнесменами: Пінчуком, Ахметовим? Вони також задоволені владою Зеленського?

– Ми не обговорюємо питання – задоволений чи не задоволений. Влада є влада. Навіщо обговорювати, задоволений чи не задоволений, якщо ми на це не можемо вплинути?

– Не можете?

– А як ми можемо вплинути?

– До вас до офісу приїжджав сам Шефір.

– Зеленського хто обирав? Народ України, правильно?

– А хто допоміг?

– Це ж не має значення. Чого вартує послуга, надана владі, коли вона вже надана.

Питають "Схеми" і про те, чи не вважає Коломойський, чий телеканал "1+1" підтримував Володимира Зеленського перед виборами, що чинний президент має йому віддячити.

– Ви не вважаєте, що Зеленський вам винен?

– Не було б Зеленського, був би Іванов.

– Але ви допомагали саме Зеленському.

– Чому? І Тимошенко. Ми допомагали всім, крім Порошенка.

– Тобто, ви не вважаєте, що Зеленський наразі перед вами в боргу, перед вами особисто.

– Ні, щоб щось винен, немає, навіть думок таких не було.

– І не будете...

– Якщо до нього прийдуть подібні думки, що він винен, можу відразу сказати – взагалі ніхто нікому нічого не винен.

І якщо, наприклад, не вирішиться питання з "Приватбанком" на вашу користь...

– Ну, не вирішиться – значить, не вирішиться.

– Ви готові до цього.

– А що робити. Що, життя на цьому закінчується?

– Тобто, ви стверджуєте: якщо питання з "Приватбанком" не вирішиться на вашу користь, то ви не почнете перешкоджати, воювати з президентом Зеленським?

– Ні, взагалі у мене навіть думок немає: ні з президентом Зеленським, ні з державою Україна.

– Але ваша мета номер один зараз – повернути "Приватбанк", правильно?

– Ні-ні. Наша мета номер один – це відновити справедливість.

– А це означає повернення "Приватбанку".

– Ні, це не означає повернути "Приватбанк", тому що деякі речі я не буду робити, якщо це шкодить країні.

– Наприклад?

– Наприклад, МВФ каже, що ні в якому разі, ні за яких умов банк не повертати Коломойському. Ну, не можете повернути – скажіть, що ви не можете під тиском зовнішніх партнерів. Але я хочу, щоб спочатку дали оцінку того, як у мене його забрали. Справедливо чи несправедливо. Якщо несправедливо – нехай покарають тих, хто його забрав. А далі ми будемо говорити. Питання ж навіть не в тій компенсації, яку там вони намагаються в законі прописати, в незаконному законі намагаються прописати, як нічого не повернути. Так ви просто оголосіть – ви ж країна, держава, у вас є суверенітет. Скажіть, що ви нічого повертати не збираєтеся. Чого ось це мучитися і щось прописувати.

Одразу після розмови з олігархом знімальна група "Схем" зайшла у приватну кімнату, де проходила вечеря, і побачила, що вона має чорний хід.

Глава ОП Богдан таємно зустрічався з олігархом Коломойським у київському ресторані, - Схеми 25

Що керівник офісу президента Андрій Богдан міг обговорювати протягом кількох годин з бізнесменами неформальної групи "Приват" та особисто її лідером – олігархом Ігорем Коломойським? Чому переховувався? І чи пов’язані ці питання із керівником національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"? Адже до широкого кола бізнесових питань одного з найбагатших українців Ігоря Коломойського входять питання нафти і газу.

Питання вищезгаданої зустрічі та досягнутих на ній домовленостей Андрій Коболєв коментувати відмовився. Андрій Богдан на питання журналістів не відповів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3167629
 
 
 Топ коментарі
 
У мене знайомі та родичі є клієнтами Приватбанку. Всі вони говорять, що у разі захоплення цього банку вони підуть з нього в інший банк.
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На зєбілів зараз гикавка нападе.
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У мене знайомі та родичі є клієнтами Приватбанку. Всі вони говорять, що у разі захоплення цього банку вони підуть з нього в інший банк.
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....у разі захоплення цього банку вони підуть з нього в інший банк.


..з торбою по світу "Приватбанк пока еще не вернул, но скоро верну. Даже не сомневаюсь", - Коломойский - Цензор.НЕТ 8357
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Не підуть з торбою, бо перепишуть пенсії та зарплати на іншій банк.
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С тобой очередной раз пойдет приватбанк...
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Этот Али Хасан известный петяраст и все, что он пишет - это методичка. Его цель - отвлечь от смысла новости, а новость как раз не в пользу шакалАдного. Вполне нормальное интервью Коломойского. А что делал Богдан 2 часа с Коломойским ...? Так а с кем общаться людям, которые власть в стране? Ну не с дворником Васей же ему общаться. Ваще глупый вопрос. Это нормально, когда общаются такие люди. Я уверен, что они общаются и с Ахметкой, Пинчуком, Тарутой и т.д. Важно, что бы это было хоть на чуток полезно стране. Понятно, что олигарх думает только о себе, но доймую корову также надо и кормить.
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Глава ОП Богдан тайно встречался с олигархом Коломойским в киевском ресторане. Глава ОП Богдан таємно зустрічався з олігархом Коломойським у київському ресторані, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 2551
"Штирлиц стоял перед Рейхстагом, кричал ура и размахивал красным знаменем,никогда он ещё не был близок так к провалу."
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А ти нє ОТВЛЄКАЙСЯ.

На тєбе єщо одно нормальноє інтервью Коломойского:
«27.12.19 15:18 "Приватбанк пока еще не вернул, но скоро верну.

Даже не сомневаюсь", - Коломойский. ВИДЕО»
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Тю, мои давно оттуда ушли в аваль.
Ещё до разных проблем, просто уже достал из так называемый сервис и низкая квалификация персонала.
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а смысл? Он уже намутил с ОВГЗ, в других банках будет соизмеримый уровень проблем
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а толку коломоскому вся влать принадлежит сейчас
так что пока ти в украине тебя нагибает коломойский
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Твои знакомые и родычи только ворованным пользуются?
гены?.. "Приватбанк поки що не повернув, але скоро поверну. Навіть не сумніваюся", - Коломойський - Цензор.НЕТ 3341
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проблем в державе уже слишком много, включая Приват

решить проблемы может только Порошенко !
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Можно верить слову истинного президента или надо верить словам преЗЕдента?.... "Приватбанк пока еще не вернул, но скоро верну. Даже не сомневаюсь", - Коломойский - Цензор.НЕТ 7189
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Верить можно только в силу и влияние США. Остальное - переменные.

ЗЕ может попытаться соскочить и окончательно спалиться и внезапно умереть. Тогда вместо него назначат новую марионетку.
Но то, что Коломойский не оставит попыток вернуть свое с лихвой и отомстить - факт.
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зеЛю и его банду зелеНых упырей нужно гнать на ростов!как можно скорей!
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Бабушка стало дедушкой. Оно таки побрилось, это ж надо...
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"говорится в говорится в расследовании" Источник: https://censor.net.ua/p3167629

бобер, не переживай ты так... выдыхай!
А по теме - Коломойский если не сядет - пойдет по головам всех ради денег и до последней гривны на счету
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Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр. Дело "Приватбанк против Коломойского и К

21 декабря 2019 года

Наш комментарий.
Материалы использованные "ПриватБанком" для подачи иска в Окружной суд Тель-Авива к к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по взысканию 607,23 млн. долларов основан на материалах полученных в результате продолжающегося уже третий месяц закрытого расследования деятельности этой группы в рамках акта "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" . Действие даного акта не ограничено территорией США, а может проводится в любой части мира и принятые в рамках этого процесса решения могут реализовываться по всему миру после окончания процедуры рассмотрения. Но так как доказательства собранные в рамках этого рассмотрения имеют значение для рассмотрения и формирования хозяйственных исковых требований "ПриватБанка", суд постановил передать эти материалы стороне защиты "ПриватБанка" для их юридического использования и удовлетворил ходатайство "ПриватБанка" об увеличении исковых требований в этом процессе до 1,022 млрд. долларов.
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А фамилии то какие. Сплошь одни Голобородьки.
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Це, власне і є той народ, слуги якого рулять країною. Одним словом - лютий треш.
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Да пусть забирает, только пусть сначала долг государству вернёт.
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Он ничего не вернет, как и денег которые государство выделило на докапитализацию 165 млрд грн. на тот момент 9 млрд. $, это Беня давно должен был быть посажен с конфискацией всего имущество, или у нас или в США, а если это не происходит это ещё раз подтверждает гниль нашей "новой" власти...
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"Долар знову виросте: у Кабміні дали курсу валют на три роки". За прогнозом Міністерства фінансів, курс долара у 2020 році встановиться на рівні 27 грн/$.

Про це повідомляє НАРОДНА ПРАВДА із посиланням на макроекономічній прогноз Міністерства фінансів.
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І таки поверне, бубочка розстарається.
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руководитель офиса ездит кортежем на договорняки...
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А дальше??? **** вернёшь? Нет,... а если найду? А МВФ вернёшь?.... А если прижму?
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Як тільки ЗЕ-лох став президентом було зрозуміло що Привату пі#дець прийде! Сподіваюсь таки розуму ЗЕ-бобікам хватить це зупинити..
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Гребаный экибастуз. Беня вообще берега потерял (причем очень давно).
С таким энтузиазмом противоправной деятельности и "быкования", может долго не протянуть. Бабушка уже в возрасте.
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Щаз наш ПриЗедент Голобородька отгуляет корпоративы и приструнит этого плохиша, как он умеет...
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Бене денег не надо, его интересует только справедливость.
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Спасибо 73%, сколько вы уже Бене своему денег с бюджета отдали?
Ну давайте тогда со своих возвращайте!

Вон Порохоботы вернули все деньги, которые по мнению ДБР и ГПУ были украдены Петей
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да, надо бабки оттуда забирать, пока не поздно...
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Настоящая политика делается в частных комнатах с черным выходом. А для украинских идиотов по телику "Слуг" демонстрируют, в качестве "политики".
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Это только мне мерещится , что Украиной руководят одни жиды: бени, геллеры, зели, киперманы и пр.!?!? ))))))))
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Да, уж... фамилии в статье, канещна же- впечатляют! Даже перечислять страшно...
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Пока это всё пустой базар, мечтания обиженного. Меня волнует вот что. Пострел, который везде поспел, имеет проблемы с левой ногой? Неестественно вывернута налево при ходьбе (см. фото №12). Один (полтора мера в прыжке) на мегаплатформе ходит, другой, как инопланетянин, с "коленками назад". Ну и для на чего это всё?
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Ну шо зебилы?! Вы хто сделали вместе!
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Поставил лайк под статьёй, т.к. зебы знали, что у Зелемойского перед первым туром выборов появился "бывший" адвокат Коломойского, "бывший" автомобильКоломойского, "бывший" телохранитель Коломойского и зелекторат всё равно проголосовал за Зелемойского и Слуг выбрал в ВР...
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Доречі, чому зе-дописувачі ЦН не приймають участі в обговоренні? Якась суто порохоботська тема? "Приватбанк поки що не повернув, але скоро поверну. Навіть не сумніваюся", - Коломойський - Цензор.НЕТ 3206
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Усе логічно, вони обговорюють виключно тарифи на комуналку і газ, те за що вони голосували решта їм не цікава, а тут якийсь жид хоче повернути собі банк, нічого цікавого...
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бени, зели, геллеры, киперманы........, кто вообще руководит Украиной !?!?
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Суркіси.... А згадав! Це ті баньдюки, до яких Голова СБУ Баканов на днюхи їздить?
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Значит МВФ точно, гарантировано бабок не даст...Зато босс ЗЕбилов будет опять с Приватом.
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Интрига на интриге. О какой справедливости может идти речь, когда правительство - сплошные тихушники, наушники, решалы, коллектора и т.п.
А Зеленский куда подевался. Он там ролики еженедельные обещал. Даже тут спи*дел?
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Benia dumajet jeesli on zaberiot sebe bank,tak tot bank budet i dalse rabotat.Prikrojet ego srazu s takoj reputacijej,otnimet licenziji filiali drugix stranax.Tak sto vse perevodi tolko po Ukraine gryvnami mozno budet delat
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Похоже кого-то решили вернуть на сцену квартала. Или/или.
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"Приватбанк пока еще не вернул, но скоро верну. Даже не сомневаюсь", - Коломойский - было бы смешно, имея собственного президента и не вернуть "Приватбанк".
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1. Вивів кілька лярдів з Привату
2. Від банкрутства банк рятувала держава за кошти платників податків
3. Зараз ще поверне собі банк...
4. Через нездатність зеленої влади надати гарантії неповернення, припинилася співпраці з МВФ
5. Замість кредита МВФ під 5% взяли кредит у невідомої хитросракої особини з ізраїльським та швейцарським паспортом під 17%
6. Повалили разом курс бакса, отримали дефіцит бюджету й падіння промисловості 7.5%
7. Скоро доведеться повертати кредит та 17%, в умовах дефіциту бюджета та паддіння економіки. Платити планується, судячи зі всього, землею в державній власності.

З витрат - утримання Г+Г, розповіді про бариг і Свинарчуків, серіальчик.

Профіт. Профіт. Профіт.

Дякую, дуже дякую, ви зробили це разом.
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Не будет будущего у людей в этой стране ! Пока эти мрази сросшиеся с властью не сядут с конфискацией,будете пенсии и зарплаты врачей с учителями получать как тупые рабы! А то что зеля урод-лживый, это уже факт ! Но в этом виновна тупость избирателей! Так что у кого есть мозги валите отсюда чем быстрей тем дальше !
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ваапчет избератели должны валить избранных . Бачили очі що купували? Їжте , щоб вам повилазило !
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пора бы каломумойскому на землю обетованную в деревянном бушлате . и пущай соплеменника пуйла с собой прихватит .
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Он уже не раз и не два отмечался скандальными интервью. После которых ничего не происходило. Так почему в этот раз должно быть по-другому?
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кто побрил Санту, еще и перед самым новым годом?
совсем уже....
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В якій ще країні таке можливо? олігарх вивів в офшори 5,5 мільярда доларів( це більше ніж військовий бюджет країни) замість того що б ним і його компанією зайнялись СБУ і прокуратура.Він вимагає повернення Приват банк і компенсацію з держави Україна,до того на нього відкрито кримінальну справу в США ,а де позиція керівництва держави ?всі знають які в нас суди.
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Зелемойсько-коломойська мафія,хлеще бандюковича віті.Шо ж це настає?Для усіх адекватних УКРАІНЦІВ,це було очевидно з самого початку,цього дешевого,наглого Шапіто проти Украіни,яке прийшло грабити бюджетні гроші,і рішати своі" ватні справи"а для Зе-білів,які готові бути рабами маленького садиста з кремлядськой опг озеро,це іх життя.Цю пиндоту все влаштовує,так як вата,повністю забила іх мізки.
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коломойська падла,грабила Украіну,а зараз,хоче повернути нас знову на па-рашу.Фуууу,падло продажне!
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а чому ви з російської абревіатури ОПГ берете тільки перші дві букви?
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Если бы они встретились в привокзальном туалете-это было бы ново и конспиративно.А так все по -старинке.
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тю,- очевидно что єти уважаемые люди собирались подумать как понизить пересичным тарифы. А порохоботы проплаченые опять устроили шабаш.
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Вы до сих пор верите, что Украиной управляют украинцы? Таки да?
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Цензор.НЕТФотоПолітика України
 
 
 
 
 
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