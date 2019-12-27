 Глава ОП Богдан таємно зустрічався з олігархом Коломойським у київському ресторані, - "Схеми". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому розслідуванні проєкту "Схеми". Богдан зустрівся з Коломойським після зустрічі з головою правління НАК "Нафтогаз України" Андрієм Коболєвим.

"Андрія Богдана пов’язує з Ігорем Коломойським не один рік співпраці: коли олігарх очолював Дніпропетровщину, нинішній голова Офісу Володимира Зеленського був його радником, потім захищав під час резонансного судового процесу його близького соратника Геннадія Корбана. А ще навесні 2019-го Коломойським називав Богдана своїм "особистим адвокатом".

Та вже за місяць, наприкінці травня Богдан очолив Адміністрацію новообраного президента Зеленського, припинив адвокатську ліцензію і написав у своєму Facebook, що більше не є "юристом чи адвокатом Коломойського".

Водночас, складно було уявити, що перебуваючи тепер на такій посаді, Андрій Богдан зможе розірвати зв'язки з одним із найбагатших та найвпливовіших бізнесменів країни.

Та відтоді керівник ОП усіляко намагався дистанціюватися від фігури Коломойського, принаймні публічно: переконував журналістів, що не має тем для комунікації з олігархами, і зазначав, що вони з Коломойським мають "різні погляди на різні події".

Це вперше, коли вдалося зафіксувати таємну зустріч Андрія Богдана та Ігоря Коломойського", - йдеться в розслідуванні журналіста програми "Схеми: корупція в деталях".

Так, пізно ввечері 25 грудня "Схеми" зафільмували, як керівник ОП та впливовий олігарх разом із соратниками та бізнес-партнерами бачились у ресторані п’ятизіркового готелю в самому центрі Києва.

25 грудня 2019 року. Офіс президента України

Знімальна група "Схем" помічає, як близько 18-ї з бокових воріт виїжджає кортеж керівника Офісу президента Андрія Богдана.



Журналісти помітили, як ввечері 25 грудня кортеж Андрія Богдана виїхав з ОП

Автівки прямують до італійського ресторану на Печерську.



З Банкової автомобілі рушили до італійського ресторану на столичному Печерську

Пізніше стає зрозуміло, що в ресторані керівник Офісу Президента зустрічається з головою правління НАК "Нафтогаз України" Андрієм Коболєвим.

Зустріч триває близько години.

Заклад спочатку залишає Андрій Богдан з охоронцем.



Після завершення зустрічі першим ресторан залишив Андрій Богдан

Слідом – Андрій Коболєв.



Слідом за ним із закладу вийшов і Андрій Коболєв

У цей різдвяний вечір журналісти зустрінуть керівника Офісу Президента двічі.

25 грудня 2019 року. Офіс Ігоря Коломойського

Близько 17:00 знімальна група "Схем" помічає авто, що чекає біля виїзду з підземного паркінгу.



Того ж дня біля офісу Коломойського журналісти помітили автівку, що чекала біля заїзду до паркінгу

Це машина з кортежу бізнесмена Михайла Кіпермана, пов’язаного з олігархом Ігорем Коломойським. Автівка зареєстрована на компанію ТОВ "Транспортно-виробнича фірма "Нафтотранссервіс".



Як виявилося, припарковане авто – з кортежу бізнесмена Михайла Кіперман

25 грудня 2019 року. П’ятизірковий готель Premier Palace

За п’ятнадцять хвилин до восьмої "Схеми" помічають, біля готелю дві вже знайомі автівки - Кіпермана та Богдана.



"Схеми" помічають біля готелю в центрі Києва авто Богдан



Неподалік припаркована автівка Кіпермана

Бачать, як водій Богдана заходить до готелю не через центральні двері, а через японський ресторан.



"Схеми" помітили, як водій Богдана зайшов до готелю Premier Palace

А за декілька хвилин журналістам вдається зафіксувати, як разом з водієм керівника Офісу Президента виходить із ресторану чоловік.



За декілька хвилин разом з водієм керівника ОП з будівлі вийшов і охоронець Богдана

Це той самий особистий охоронець Богдана, який годину тому виводив голову Офісу Президента з іншого ресторану.

З огляду на низку інших кадрів, які передивились журналісти, – він постійно супроводжує Андрія Богдана.



Згаданий охоронець постійно супроводжує керівника Офісу Зеленського

Згодом до п’ятизіркового готелю в центрі Києва приїхав олігарх Ігор Коломойський.



Згодом до готелю приїхав олігарх Ігор Коломойський

Слідом за ним – його бізнес-партнер та співвласник студії "Квартал 95" Тімур Міндіч.

Журналісти зателефонували в ресторан, аби перевірити, чи пускають туди сторонніх відвідувачів. Там підтвердили, що стіл можна забронювати. Тим часом, автівку знімальної групи помічають водій Богдана та охоронець Коломойського.



Автівку знімальної групи помітили водій Богдана та охоронець Коломойського

Вони підходять до особистого охоронця Богдана і, схоже, розповідають про машину журналістів і йому.



Схоже, про машину журналістів вони розповіли й особистому охоронцю Богдана

Охоронець Богдана відразу починає комусь писати, а охоронець Коломойського – телефонувати.

Схоже, керівник Офісу Президента вже знає про присутність журналістів поруч із готелем – що означає, що він може залишити ресторан через інші двері. Тож знімальна група вирішує зайти всередину.

Вже в ресторані журналісти помічають, як особистий охоронець керівника Офісу Президента Богдана і особистий охоронець олігарха Коломойського сідають біля входу в окрему приватну кімнату ресторану.



Журналісти помітили охоронців Богдана й Коломойського біля приватної кімнати ресторану

Схоже, саме там відбувається таємна вечеря.

Журналісти чекають близько години. Охоронець Богдана встає і заходить в сусідню кімнату, розмовляє з менеджером, зникає з поля зору і за кілька секунд виходить звідти.



За годину охоронець Богдана заходить в сусідню кімнату, розмовляє з менеджером, зникає з поля зору й швидко виходить

А вже за 5 хвилин приватну кімнату ресторану залишають бізнес-партнер Коломойського і член неформальної бізнес-групи "Приват" Михайло Кіперман та ексдепутат і товариш олігарха Євгеній Гєллєр.



За кілька хвилин приватну кімнату залишили Михайло Кіперман...

Охоронець Богдана йде одразу за Гєллєром.



...Ексдепутат і товариш олігарха Євгеній Гєллєр, слідом за яким йшов охоронець Богдана...

Слідом іде Тімур Міндіч.



Слідом з кімнати вийшов Тімур Міндіч

Журналісти фіксують, як останнім із кімнати виходить олігарх Ігор Коломойський.



А останнім її залишив сам Ігор Коломойський

"Схеми" поцікавилися в нього, як розвивається його бізнес за влади Володимира Зеленського.

– Влада Зеленського якщо не допомагає вашому бізнесу, то як мінімум не заважає. Зеленський і його представники – найвищі посадовці...

– Я можу вам сказати, що точно навмисно не заважає. Але курс 23 сам за себе говорить.

– Тобто, ви задоволені президентством Зеленського, жодного впливу на свій бізнес ви не відчуваєте?

– Я відчуваю тиск на свій бізнес, але цей тиск відчувають й інші.

– А чи можна сказати, що за весь період, коли ви займаєтеся бізнесом, зараз для вас найбільш лояльні і привабливі умови для вашого бізнесу?

– Ні, я не можу так сказати.

– Чому?

– Ну, за Ющенка теж було нормально.

– От ви кажете, за Ющенка у вас також були такі умови, цікаві для бізнесу, не було жодних перепон. Але чи не за Ющенка був саме той випадок, коли ви залишили країну. Пам’ятаєте? Амброзія, Тимошенко, ви казали, що маєте виїхати з країни через амброзію.

– Слухайте, я залишив країну – погано, повернувся в країну – погано. Ну, тепер я в країні, а ви – "чого ви нікуди не їдете"? Як я кудись поїхав – "а чого ви залишили країну?". Вам не догодиш. Ну, амброзія – вона нікуди ж не поділася.

Поцікавились журналісти і питанням повернення націоналізованого "Приватбанку".

– За час, коли ви повернулися, ваш бізнес жодним чином ніде не програв. В судових справах ви перемагаєте.

– А коли був Порошенко, які мої бізнеси програли?

– Коли був Порошенко, ви були не в країні і ви втратили "Приватбанк".

– Ви про бізнес, так? Ну, добре, втратив банк. Ну, поки що не повернув, але скоро поверну.

– Ви думаєте, що ви повернете?

– Взагалі навіть не сумніваюсь.

– Саме через суди?

– Не саме через суди, а законним шляхом, так як належить за законодавством.

– Скажіть, будь ласка, а чому тоді...

– От повірте мені, справедливість візьме гору. Як би МВФ не бився головою об стінку, закони придумував, щось розповідав, все це порожні дурниці.

19 грудня Шостий апеляційний суд мав розглядати апеляцію Нацбанку на рішення Окружного адміністративного суду від 18 квітня 2019 року, який визнав незаконною процедуру передачі "Приватбанку" державі. Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку і Кабінет міністрів вимагають його перегляду, адже цим рішенням – і досі закритим для широкого загалу – суд задовольнив позов колишнього власника установи Ігоря Коломойського і визнав процедуру передачі "Приватбанку" державі такою, що порушувала закон.

Але кількома днями раніше Верховний суд оголосив про перерву у справі за позовом братів-бізнесменів Суркісів, які вимагають визнати їх не пов’язаними з попереднім керівництвом банку особами та виплатити вклади. Через це Шостий апеляційний суд також відмовився поки виносити рішення у справі про націоналізацію.

Поки журналісти спілкувались з Коломойським, охоронець Богдана разом із Кіперманом і Гєллєром залишили ресторан.

Охоронець сів в авто керівника президентського Офісу.

Tesla спочатку поїхала вгору бульваром Шевченка, а вже за хвилину цією ж дорогою спустилась повз готель вниз. Саме там, у тому числі, розташовується заїзд у підземний паркінг Premier Palace.

Тим часом, журналісти продовжують всередині готелю розпитувати Коломойського про зв’язок з нинішньою владою.

– А що вас пов’язує зараз з Богданом? Ви спілкуєтесь, не спілкуєтесь? І чи зустрічались ви з ним сьогодні?

– На якій зустрічі?

– В цьому ресторані.

– Ні. Я, коли прийшов, його не було вже.

– Не було Богдана. Ви зараз з ним спілкуєтесь? Зідзвонюєтесь, бачитесь?

– Ну так, дуже рідко. Він дуже зайнятий.

– Зараз є інформація, про те, що віддалився від вас Богдан. Раніше ви часто спілкувалися, ви доносили до нього свої думки.

– Брешуть.

– Не віддалився?

– Брешуть. Недоброзичливці.

– Ви дзвоните, Богдан бере слухавку і спілкуєтеся з ним?

– Ну, і він мені дзвонить, і я беру слухавку. А чого він мав віддалятися від мене? Ми ж друзі.

– Різні сфери впливу, різні зараз бізнесмени.

– Він на службі. Ми не говоримо про його службу, про його державну роботу.

Поцікавились у Коломойського журналісти і щодо взаємодії з іншими українськими олігархами.

– Ви спілкуєтесь з іншими бізнесменами: Пінчуком, Ахметовим? Вони також задоволені владою Зеленського?

– Ми не обговорюємо питання – задоволений чи не задоволений. Влада є влада. Навіщо обговорювати, задоволений чи не задоволений, якщо ми на це не можемо вплинути?

– Не можете?

– А як ми можемо вплинути?

– До вас до офісу приїжджав сам Шефір.

– Зеленського хто обирав? Народ України, правильно?

– А хто допоміг?

– Це ж не має значення. Чого вартує послуга, надана владі, коли вона вже надана.

Питають "Схеми" і про те, чи не вважає Коломойський, чий телеканал "1+1" підтримував Володимира Зеленського перед виборами, що чинний президент має йому віддячити.

– Ви не вважаєте, що Зеленський вам винен?

– Не було б Зеленського, був би Іванов.

– Але ви допомагали саме Зеленському.

– Чому? І Тимошенко. Ми допомагали всім, крім Порошенка.

– Тобто, ви не вважаєте, що Зеленський наразі перед вами в боргу, перед вами особисто.

– Ні, щоб щось винен, немає, навіть думок таких не було.

– І не будете...

– Якщо до нього прийдуть подібні думки, що він винен, можу відразу сказати – взагалі ніхто нікому нічого не винен.

– І якщо, наприклад, не вирішиться питання з "Приватбанком" на вашу користь...

– Ну, не вирішиться – значить, не вирішиться.

– Ви готові до цього.

– А що робити. Що, життя на цьому закінчується?

– Тобто, ви стверджуєте: якщо питання з "Приватбанком" не вирішиться на вашу користь, то ви не почнете перешкоджати, воювати з президентом Зеленським?

– Ні, взагалі у мене навіть думок немає: ні з президентом Зеленським, ні з державою Україна.

– Але ваша мета номер один зараз – повернути "Приватбанк", правильно?

– Ні-ні. Наша мета номер один – це відновити справедливість.

– А це означає повернення "Приватбанку".

– Ні, це не означає повернути "Приватбанк", тому що деякі речі я не буду робити, якщо це шкодить країні.

– Наприклад?

– Наприклад, МВФ каже, що ні в якому разі, ні за яких умов банк не повертати Коломойському. Ну, не можете повернути – скажіть, що ви не можете під тиском зовнішніх партнерів. Але я хочу, щоб спочатку дали оцінку того, як у мене його забрали. Справедливо чи несправедливо. Якщо несправедливо – нехай покарають тих, хто його забрав. А далі ми будемо говорити. Питання ж навіть не в тій компенсації, яку там вони намагаються в законі прописати, в незаконному законі намагаються прописати, як нічого не повернути. Так ви просто оголосіть – ви ж країна, держава, у вас є суверенітет. Скажіть, що ви нічого повертати не збираєтеся. Чого ось це мучитися і щось прописувати.

Одразу після розмови з олігархом знімальна група "Схем" зайшла у приватну кімнату, де проходила вечеря, і побачила, що вона має чорний хід.

Що керівник офісу президента Андрій Богдан міг обговорювати протягом кількох годин з бізнесменами неформальної групи "Приват" та особисто її лідером – олігархом Ігорем Коломойським? Чому переховувався? І чи пов’язані ці питання із керівником національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"? Адже до широкого кола бізнесових питань одного з найбагатших українців Ігоря Коломойського входять питання нафти і газу.

Питання вищезгаданої зустрічі та досягнутих на ній домовленостей Андрій Коболєв коментувати відмовився. Андрій Богдан на питання журналістів не відповів.