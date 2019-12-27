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Все про:Львів (1140) пропаганда (1312) Росія (14844)

 "Міс Львів 2018" Болюх поскаржилася російським пропагандистам на "репресії" в Україні. ВІДЕО+ФОТО

Львів'янка Наталія Болюх, яка володіє титулами "Міс Львів 2018" та "Міс Україна-Всесвіт", стала героїнею пропагандистського ток-шоу на російському телеканалі "Перший канал".

На головному пропагандистському телеканалі в Росії історію "Міс Львова" розповіли під рубрикою, яка називається "Затравлена". А в анонсі тему було представлено як "Українські націоналісти репресують "Міс Львів", "Дівчині на батьківщині влаштували справжню травлю, її звинувачують у тому, що ганьбить Україну, вимагають позбавити громадянства і вислати з країни", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24tv.ua.

Так, у програмі "Насправді" на "Першому каналі" українка Наталія Болюх заявила, що у Львові її переслідують українські націоналісти. Додамо, раніше дівчина потрапляла у скандали через поїздки до Москви, де вона проводила час у компанії російського чиновника Аліка Назаряна, який публічно заявляв, що Крим – це Росія.

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Тому російські пропагандисти радо показали на телеекранах львів'янку жертвою бандерівців та націоналістів, які знущаються з дівчини через її регулярні поїздки до Росії.

"Я прилетіла до Львова, виходжу з аеропорту і мене за руки беруть чоловіки і запитують: "Може, тебе назад у Москву відправити?" Я попросила відчепитися від мене. Але він, кремезний чоловік, каже: "Зараз за тобою приїде Хаммер на московських номерах",
- розповіла "Міс Львова 2018".

У програмі дівчина сказала лише кілька слів, заявивши, що вона немає жодного стосунку до політики. Розмова більше тривала між іншими учасниками скандального ток-шоу. Один з них назвав учасників Революції Гідності "агресивними, тупими людьми, які представляють меншість, визначають майбутнє більшості", з чим Наталія Болюх погодилася. Львівську "міс" на пропагандистському "Першому каналі" також назвали "голубом миру" між Україною і Росією.

Міс Львів 2018 Болюх поскаржилася російським пропагандистам на репресії в Україні 01
Міс Львів 2018 Болюх поскаржилася російським пропагандистам на репресії в Україні 02
Міс Львів 2018 Болюх поскаржилася російським пропагандистам на репресії в Україні 03
Міс Львів 2018 Болюх поскаржилася російським пропагандистам на репресії в Україні 04
Міс Львів 2018 Болюх поскаржилася російським пропагандистам на репресії в Україні 05
Міс Львів 2018 Болюх поскаржилася російським пропагандистам на репресії в Україні 06
Міс Львів 2018 Болюх поскаржилася російським пропагандистам на репресії в Україні 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3167625
 
 
 Топ коментарі
 
Покличте їй санітарів.
Вона психічно хвора.
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Вот только тупых куриц не обсуждали.
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в то большое отверстие на голове, она кладет еду, а иногда писюн своего папика, то что єто отверстие иногда еще и говорит - єто скорее рудиментарная функция )))
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Мерзота.Кожен день від кровавих рук цих ординців гинуть наші хлопці.А їй байдуже.Мабудь в неї нема нічого українського.
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У таких нет ничего, кроме собственного отражения в зеркале. Обычная "дурочка", которую волнует только она. Не стоит внимания. У нас шоу-биз на 99% из таких.
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Ну и красавица))) 146% это этот хачик купил ей этот титул. А она теперь ездит к нему отрабатывает. Правильно львовяне делают!
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Вот теперь верю, когда ка**пы говорят об украинских проститутках на Ленинградке в Москве.
=====
К слову, не только "блондинки"
В мире маленьких людей много водится б...
И бывают эти б...
Реже тети, чаще дяди.
===
Знал до 14-го одного выходца со Львова. На кредитной машине уехал в Крым, оттуда в Краснодар. Обвешалось колорадскими лентами, мол сбежал от фошыздов (били его всю жизнь, начиная с детского садика, за то, что мудак по жизни).
Добавил ублюдка в Миротворец.
==
Эту ТП тоже не мешало бы добавить. Отсутствие мозжечка не избавляет от ответственности. Особенно, когда это измена Родины.
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із полових органов осталісь токмо глаза, но взгляд твьордий)))
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я думаю грамм 200 кислоты будет достаточно что бы эту"красоту" отполировать и подправить.
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Госссади... Вполне обычная для таких конкурсов крашеная блондинка на тощих ногах. Вам такое нра? "Міс Львів 2018" Болюх поскаржилася російським пропагандистам на "репресії" в Україні - Цензор.НЕТ 5349
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На роже написано: "ку.ва продажная" и что с неё взять? Пусть валит в кацапетовку там ведь всё гладко и пушисто. И никаких репрессий.
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вот красівая женщіна! І всьо свойо!
"Міс Львів 2018" Болюх поскаржилася російським пропагандистам на "репресії" в Україні - Цензор.НЕТ 3048
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В нормальной стране эту ******* просто завернули бы обратно в мокшандию.
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До речі це не перша шльондра з конкурсу краси на підсосушках у кацапських олігархів. У самого Кадирова вже довгий час проживає міс Україна здається 2011 року.
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А чем эта "мисс" на жизнь зарабатывает?
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