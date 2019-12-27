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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:апеляція (273) Беркут (312) Євромайдан (565) полонені (610) Закревська Євгенія (53)

 Прокурори та адвокати потерпілих просять перенести розгляд апеляції на арешт ексберкутівців. ФОТОрепортаж

Представники прокуратури і потерпілих клопочуть перед судом про перенесення розгляду апеляцій обвинувачених ексберкутівців

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

В апеляційний суд не привезли ексберкутівця Олександра Маринченка, який перебуває під цілодобовим домашнім арештом. На думку прокурорів, розглядати апеляції за відсутності підозрюваного - порушення його прав, і засідання потрібно перенести.

Також прокурори зазначають, що про те, що розгляд відбудеться сьогодні, дізналися вчора пізно ввечері.

Вони не встигли вивчити матеріали скарг.

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Тієї ж позиції дотримуються й адвокати потерпілих Олена Сторожук та Євгенія Закревська, вони просять час на ознайомлення з апеляційними скаргами. Закревська також наголосила, що потерпілих своєчасно не попередили про розгляд справи, і далеко не всі змогли приїхати.

Захист ексберкутівців вважає можливим провести засідання без підозрюваного.

Прокурори та адвокати потерпілих просять перенести розгляд апеляції на арешт ексберкутівців 01
Прокурори та адвокати потерпілих просять перенести розгляд апеляції на арешт ексберкутівців 02
Прокурори та адвокати потерпілих просять перенести розгляд апеляції на арешт ексберкутівців 03
Прокурори та адвокати потерпілих просять перенести розгляд апеляції на арешт ексберкутівців 04
Прокурори та адвокати потерпілих просять перенести розгляд апеляції на арешт ексберкутівців 05

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 23 грудня тристороння контактна група досягла домовленості про взаємне звільнення утримуваних осіб до кінця року. Того ж вечора стало відомо, що українська сторона планує в межах обміну полонених передати бойовикам ОРДЛО колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей на Інститутській 20 лютого 2014 року.

24 грудня адвокат колишніх беркутівців Валентин Рибін заявив, що українська сторона викреслює зі списку на обмін трьох колишніх бійців батальйону спецпризначення "Беркут", які перебувають у СІЗО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3167619
 
 
 Топ коментарі
 
Жаль конечно, что то животное с аквафрешем и весь питомник петушиной беркутни не выжгли до последней твари в 2014...
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Не до коптили этих пи...ов в 2014!
Вот потому и расспускают они перья...
На расие такие кадры нужны.
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А почему у этого чучела погон то-ли рашистский, то-ли лугандонский?
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Чудесно, "вчера вечером сообщили об апелляции"!!!
Сдается, уже допестелись, осталось только оформить "вольную"...
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Жаль конечно, что то животное с аквафрешем и весь питомник петушиной беркутни не выжгли до последней твари в 2014...
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А шо за власовская тряпка на плече у этого ПЕТУХАРЫ?)))
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Не до коптили этих пи...ов в 2014!
Вот потому и расспускают они перья...
На расие такие кадры нужны.
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А что ДНР признала, что это их бойцы в форме Беркутовцев расстреливали митингующих?
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