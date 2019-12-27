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 Поліцейські затримали на Херсонщині розшукуваного Інтерполом злодія в законі з РФ. ФОТОрепортаж

Учора в Новій Каховці працівники управління карного розшуку обласного главку поліції спільно з бійцями роти поліції особливого призначення затримали 54-річного громадянина, який перебуває в міждержавному розшуку. Також встановлено, що затриманий є злодієм у законі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.

Як розповів начальник поліції Херсонщини Олександр Прокудін, оперативники карного розшуку отримали інформацію, що на території м. Нова Каховка переховується чоловік, який оголошений у міждержавний розшук.

Поліцейські затримали на Херсонщині розшукуваного Інтерполом злодія в законі з РФ 01

Вчора ввечері поліцейські затримали його в одному з розважальних закладів міста. Ним виявився 54-річний громадянин Росії. Чоловік раніше судимий, у 1997 році в м. Москва отримав статус "злодія в законі". На цей час він має заборону на в’їзд в Україну до січня 2022 року.

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Поліцейські затримали на Херсонщині розшукуваного Інтерполом злодія в законі з РФ 02
Фото: сайт поліції

Наразі встановлюється, яким шляхом та з якою метою розшукуваний потрапив на територію Херсонщини.

Також обласним управлінням міграційної служби до суду направлено клопотання для вирішення питання про його поміщення до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства з подальшою передачею країні-ініціатору розшуку.

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Нагадаємо, раніше Верховна Рада України прийняла за основу в першому читанні проєкт закону №2513 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою", ініційований президентом України. Участь у розробці законопроєкту взяли народні депутати та спеціалісти Департаменту стратегічних розслідувань. "За" законопроєкт проголосували 254 народні депутати.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3167605
 
 
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Для початку було б непогано йому строк оформить,років з....надцять,та в камеру з півнями на місяць,а тоді і видати.
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начальники колоний лично будут удовлетворять его желания и камера будет со всеми удобствами. К сожалению так у нас все работает
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Также установлено, что задержанный "вором в законе".Источник: https://censor.net.ua/p3167605 Так, а кто все таки задержан вором в законе? Полицейские задержали на Херсонщине разыскиваемого Интерполом вора в законе из РФ - Цензор.НЕТ 9167
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мухи на говно слетаються не так интенсивно как в Украину воры. может пора прислушаться к совету и опыту Саакашвили?????
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як потрапив,автобусом з Криму приїхав ! ви ж самі спрощений режим вводили!
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