 Контррозвідка СБУ підбила підсумки роботи за рік: 57 справ за держзраду, 54 - тероризм і диверсії, 7 - шпигунство, 90 злочинців отримали вироки. ФОТОрепортаж

Про це свідчать підсумки роботи Департаменту контррозвідки за 2019 рік, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, на 12 років ув`язнено колишнього працівника МВС України з Полтавщини, який передавав ФСБ РФ інформацію про військові об’єкти, списки мобрезерву й дані про добровольців і волонтерів регіону.





А викритий СБУ працівник держконцерну "Укроборонпром", який збирав відомості про модернізацію та бойові характеристики вітчизняних військових літаків, отримав 9 років в'язниці.





Загалом же, цього року за матеріалами контррозвідки СБУ розпочато 239 кримінальних проваджень за злочини проти основ національної та громадської безпеки. Серед них:

- державна зрада (ст. 111 Кримінального кодексу України) – 57;

- шпигунство ( ст. 114 ККУ) – 7;

- посягання на територіальну цілісність та недоторканність України (ст. 110 ККУ) – 4;

- терористична та диверсійна діяльність (ст.ст. 113, 258, 258-3, 258-5, 260, 263 ККУ) – 54.

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Також вдалося запобігти терактам у різних містах України. Наприклад, до 10 років позбавлення волі засуджено диверсанта, який за завданням так званого МДБ ЛНР готував підрив залізничних колій на Харківщині.

А колишній капітан міліції із Запоріжжя, який планував підірвати багатоповерховий житловий будинок та залізничний переїзд, отримав 8 років в’язниці.





Проведе 5 років за ґратами і терорист, який за завданням ФСБ планував вибух на Харківводоканалі.





Триває слідство щодо низки інших викритих агентів спецслужб РФ та квазіреспублік.

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Продовжує СБУ викривати також шпигунів, які працюють під прикриттям дипломатичних представництв – 6 осіб стали в Україні персонами нон грата.

Так, на Львівщині викрито російського консула-радника, який збирав інформацію про стан ЗСУ та готував представників нацменшин для акцій із дискредитації України на міжнародній арені.

Важливий напрям роботи контррозвідки – захист військово-економічного та оборонного потенціалу. За минулий рік у межах контррозвідувального забезпечення військово-технічного співробітництва та експортного контролю розпочато 51 кримінальне провадження, 22 особи засуджено за порушення правил здійснення міжнародних передач. Попереджено незаконне вивезення товарів військового та подвійного призначення на понад 50 млн гривень.

Нещодавно СБУ блокувала спробу протиправного переміщення до ЄС двигунів, які використовуються для комплектування бойових бронемашин, що перебувають на озброєнні ЗСУ.







Також Служба запобігла переправленню за кордон, зокрема до РФ, комплектуючих для військової авіації.





Крім того, СБУ виявила та блокувала корупційні зловживання у сфері військово-технічного співробітництва на загальну суму понад $110 000 000. Завдяки діяльності контррозвідки недопущено привласнення майже 750 млн гривень під час виконання державного оборонного замовлення.

Загалом у 2019 році СБУ ініціювала проведення 32 перевірок щодо діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, які порушили законодавство у цій сфері. Як наслідок – до бюджету сплачено понад 7 млн гривень штрафних санкцій.

Нагадаємо, що 27 грудня відзначається День контррозвідки СБУ.