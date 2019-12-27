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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:контррозвідка (169) СБУ (4974)

 Контррозвідка СБУ підбила підсумки роботи за рік: 57 справ за держзраду, 54 - тероризм і диверсії, 7 - шпигунство, 90 злочинців отримали вироки. ФОТОрепортаж

Завдяки діяльності контррозвідки СБУ минулого року до різних термінів та видів покарання було засуджено 90 осіб, зокрема 24 – за державну зраду, 35 – за терористичну діяльність.

Про це свідчать підсумки роботи Департаменту контррозвідки за 2019 рік, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, на 12 років ув`язнено колишнього працівника МВС України з Полтавщини, який передавав ФСБ РФ інформацію про військові об’єкти, списки мобрезерву й дані про добровольців і волонтерів регіону.

Контррозвідка СБУ підбила підсумки роботи за рік: 57 справ за держзраду, 54 - тероризм і диверсії, 7 - шпигунство, 90 злочинців отримали вироки 01
Контррозвідка СБУ підбила підсумки роботи за рік: 57 справ за держзраду, 54 - тероризм і диверсії, 7 - шпигунство, 90 злочинців отримали вироки 02

А викритий СБУ працівник держконцерну "Укроборонпром", який збирав відомості про модернізацію та бойові характеристики вітчизняних військових літаків, отримав 9 років в'язниці.

Контррозвідка СБУ підбила підсумки роботи за рік: 57 справ за держзраду, 54 - тероризм і диверсії, 7 - шпигунство, 90 злочинців отримали вироки 03
Контррозвідка СБУ підбила підсумки роботи за рік: 57 справ за держзраду, 54 - тероризм і диверсії, 7 - шпигунство, 90 злочинців отримали вироки 04

Загалом же, цього року за матеріалами контррозвідки СБУ розпочато 239 кримінальних проваджень за злочини проти основ національної та громадської безпеки. Серед них:

- державна зрада (ст. 111 Кримінального кодексу України) – 57;

- шпигунство ( ст. 114 ККУ) – 7;

- посягання на територіальну цілісність та недоторканність України (ст. 110 ККУ) – 4;

- терористична та диверсійна діяльність (ст.ст. 113, 258, 258-3, 258-5, 260, 263 ККУ) – 54.

Контррозвідка СБУ підбила підсумки роботи за рік: 57 справ за держзраду, 54 - тероризм і диверсії, 7 - шпигунство, 90 злочинців отримали вироки 05

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Також вдалося запобігти терактам у різних містах України. Наприклад, до 10 років позбавлення волі засуджено диверсанта, який за завданням так званого МДБ ЛНР готував підрив залізничних колій на Харківщині.

Контррозвідка СБУ підбила підсумки роботи за рік: 57 справ за держзраду, 54 - тероризм і диверсії, 7 - шпигунство, 90 злочинців отримали вироки 06

А колишній капітан міліції із Запоріжжя, який планував підірвати багатоповерховий житловий будинок та залізничний переїзд, отримав 8 років в’язниці.

Контррозвідка СБУ підбила підсумки роботи за рік: 57 справ за держзраду, 54 - тероризм і диверсії, 7 - шпигунство, 90 злочинців отримали вироки 07
Контррозвідка СБУ підбила підсумки роботи за рік: 57 справ за держзраду, 54 - тероризм і диверсії, 7 - шпигунство, 90 злочинців отримали вироки 08

Проведе 5 років за ґратами і терорист, який за завданням ФСБ планував вибух на Харківводоканалі.

Контррозвідка СБУ підбила підсумки роботи за рік: 57 справ за держзраду, 54 - тероризм і диверсії, 7 - шпигунство, 90 злочинців отримали вироки 09
Контррозвідка СБУ підбила підсумки роботи за рік: 57 справ за держзраду, 54 - тероризм і диверсії, 7 - шпигунство, 90 злочинців отримали вироки 10

Триває слідство щодо низки інших викритих агентів спецслужб РФ та квазіреспублік.

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Продовжує СБУ викривати також шпигунів, які працюють під прикриттям дипломатичних представництв – 6 осіб стали в Україні персонами нон грата.

Так, на Львівщині викрито російського консула-радника, який збирав інформацію про стан ЗСУ та готував представників нацменшин для акцій із дискредитації України на міжнародній арені.

Контррозвідка СБУ підбила підсумки роботи за рік: 57 справ за держзраду, 54 - тероризм і диверсії, 7 - шпигунство, 90 злочинців отримали вироки 11

Важливий напрям роботи контррозвідки – захист військово-економічного та оборонного потенціалу. За минулий рік у межах контррозвідувального забезпечення військово-технічного співробітництва та експортного контролю розпочато 51 кримінальне провадження, 22 особи засуджено за порушення правил здійснення міжнародних передач. Попереджено незаконне вивезення товарів військового та подвійного призначення на понад 50 млн гривень.

Контррозвідка СБУ підбила підсумки роботи за рік: 57 справ за держзраду, 54 - тероризм і диверсії, 7 - шпигунство, 90 злочинців отримали вироки 12

Нещодавно СБУ блокувала спробу протиправного переміщення до ЄС двигунів, які використовуються для комплектування бойових бронемашин, що перебувають на озброєнні ЗСУ.

Контррозвідка СБУ підбила підсумки роботи за рік: 57 справ за держзраду, 54 - тероризм і диверсії, 7 - шпигунство, 90 злочинців отримали вироки 13
Контррозвідка СБУ підбила підсумки роботи за рік: 57 справ за держзраду, 54 - тероризм і диверсії, 7 - шпигунство, 90 злочинців отримали вироки 14
Контррозвідка СБУ підбила підсумки роботи за рік: 57 справ за держзраду, 54 - тероризм і диверсії, 7 - шпигунство, 90 злочинців отримали вироки 15

Також Служба запобігла переправленню за кордон, зокрема до РФ, комплектуючих для військової авіації.

Контррозвідка СБУ підбила підсумки роботи за рік: 57 справ за держзраду, 54 - тероризм і диверсії, 7 - шпигунство, 90 злочинців отримали вироки 16
Контррозвідка СБУ підбила підсумки роботи за рік: 57 справ за держзраду, 54 - тероризм і диверсії, 7 - шпигунство, 90 злочинців отримали вироки 17

Крім того, СБУ виявила та блокувала корупційні зловживання у сфері військово-технічного співробітництва на загальну суму понад $110 000 000. Завдяки діяльності контррозвідки недопущено привласнення майже 750 млн гривень під час виконання державного оборонного замовлення.

Контррозвідка СБУ підбила підсумки роботи за рік: 57 справ за держзраду, 54 - тероризм і диверсії, 7 - шпигунство, 90 злочинців отримали вироки 18

Загалом у 2019 році СБУ ініціювала проведення 32 перевірок щодо діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, які порушили законодавство у цій сфері. Як наслідок – до бюджету сплачено понад 7 млн гривень штрафних санкцій.

Нагадаємо, що 27 грудня відзначається День контррозвідки СБУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3167587
 
 
 Топ коментарі
 
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.
Половина депутатов ОПЗЖ и СН-- предатели и МАРОДЕРЫ !. НАВЕРНИКА ЕСТЬ ТАКОВЫ и в других фракцыях...
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Контрразведка СБУ подвела итоги работы за год: 57 дел за госизмену, 54 - терроризм и диверсии, 7 - шпионаж, 90 преступников получили приговоры. ФОТОрепортаж
непогано,але замало
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Семь шпионов за год в стране в которой их пруд пруди, это конечно же достижение!
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Половина депутатов ОПЗЖ и СН-- предатели и МАРОДЕРЫ !. НАВЕРНИКА ЕСТЬ ТАКОВЫ и в других фракцыях...
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На ВОДКУ - возьмут, при любых разкладах, но кроме тех железяк, что на фотах - больше ничем не разговеются.. Тут вон 20 лярдов стране - агрессору с барского плеча отвалили и - тишинаааа!
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Практически 100% ОПЗЖшников коллаборанты, никакой половиной там и не пахнет.
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Контрразведка СБУ подвела итоги работы за год: 57 дел за госизмену, 54 - терроризм и диверсии, 7 - шпионаж, 90 преступников получили приговоры. ФОТОрепортаж
непогано,але замало
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больше всего радует, что получили приговоры.
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Семь шпионов за год в стране в которой их пруд пруди, это конечно же достижение!
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Также удалось предотвратить теракты в различных городах Украины. Например, к 10 годам лишения свободы приговорен диверсант, который по заданию так называемого "МГБ "ЛНР" готовил подрыв железнодорожных путей на Харьковщине. Источник: https://censor.net.ua/p3167587\\\\\\\\\\\\\\\

открыто делопроизводство? номер?

\\\\\\\\\А бывший капитан милиции из Запорожья, который планировал взорвать многоэтажный жилой дом и железнодорожный переезд, получил 8 лет тюрьмы. Источник: https://censor.net.ua/p3167587\\\\\

публично сделайте? те-те-те?

чет мне кажется шо СБУ наша иногда.... фСБУ.
погончики новые, премии, стволки наградные... тьху.
"защищалки" бл
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Літінант подивився як Труба злетів з посади і мерщій звітувати щоб і його не скинули.
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Всё это хорошо.!!! А почему медведчук, рабинович и бойко до сих пор свободно ездят к пуйлу в россию. Проводят там непонятные встречи и переговоры, подрывающие целосность Украины. и они до сих пор не на нарах. А то получается, что двух женщин, за неосторожные высказывания в адрес Зе судят, а рабинович и медведчук, которые На всех каналах, еженедельно на ТВ призывает чуть ли не к открытому свержению власти и Зеленского, и к открытому перевороту, до сих пор на свободе??? Или это навый тренд в политике Зеленского и СБУ??! Или рабинович и медведчук Подставные политические Утки???. Неужели не понятно, что эти два "фрукта" наносят имиджу украины и Зе больше вреда, чем всё пропаганда Росиии. Или ....
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"Все это хорошо" пока террористом не объявят какого-нибудь спивуна-волонтера. Патриоты такие лицемеры.
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"пока террористом не объявят", - тобто терористів у США "об'являють" Контррозвідка СБУ підбила підсумки роботи за рік: 57 справ за держзраду, 54 - тероризм і диверсії, 7 - шпигунство, 90 злочинців отримали вироки - Цензор.НЕТ 3772
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Кроме того, СБУ выявила и блокировала коррупционные злоупотребления в сфере военно-технического сотрудничества на общую сумму более $ 110 000 00 Источник: https://censor.net.ua/p3167587\\\\\

ахаха, эт уже не Грицак убийством Аркашки Бабченко, эт уже Бакланов с.... да ну его, клоунаду от "лейтенанта" то. да я капитан, контейнеровоза, если Бакланов - "лейтенант" то.
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Контрразведка СБУ подвела итоги работы за год: 57 производств за госизмену, 54 - терроризм и диверсии, 7 - шпионаж, 90 преступников получили приговоры.
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А можна розкласти ці цифри до і після виборів?
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А утилизация курятника захарченко это терроризм? Контррозвідка СБУ підбила підсумки роботи за рік: 57 справ за держзраду, 54 - тероризм і диверсії, 7 - шпигунство, 90 злочинців отримали вироки - Цензор.НЕТ 3681
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Жаль только, что в погоне за шпионами и зрадныками у СБУ руки до свинарчуков не дошли и прочих "патриотов", которые грабили и уничтожали нашу страну последние пять лет.
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Тобто зараз свинарчуків, а також тих, хто знищує державу нема?
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Наверняка есть. Но разница в том, что преступления свинарчуков уже давно установлены. А по новым еще доказуху собирать надо.
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Мабуть не дуже встановлені, якщо врахувати кадрову політику.
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Мені більше всього зачепило, що колишній капітан міліції в Запоріжжі хотів підірвати багатоповерховий дім. Це падло вивчилося за рахунок держави, отримувало коштти і звання, мало захищати своїх громадян, а воно зрадило і державу і громадян. А ще там в Маріуполі бувший гаішник наводив "гради" на рідне місто, на своїх громадян. Не пішли ці тварини захищати державу зі зброєю в руках. А в Криму і на Донбасі більше 90 відсотків перейшло на сторону ворога. Там і міліція, СБУ, армія, прокурори і судді, саме ті, які отримували найбільшу частку від людей.
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Это все делается без последствий во внутреннем дворе на Владимирской,33.
А, Гиркин спокойно интервьюирует, Цемах судится, бандит, главный казак войска донского, преспокойно хороводит. Эх, где украинская ТРОПА.
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Это все мелочишка ,главных надо искать в ГЕНШТАБЕ ,МВД ,ВЕРХОВНОЙ РАДЕ и ОФИСЕ ПАНИ МОНИКИ....
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