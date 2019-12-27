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Все про:алкоголь (668) Київська область (1091) отруєння (686) Нацполіція (8722) смерть (3725)

 Двоє чоловіків отруїлися сурогатним алкоголем на Київщині, один з них помер, - Нацполіція. ФОТО

За попередніми даними, чоловіки отруїлися сурогатним алкоголем, який придбали у пенсіонерки-"шинкарки". Поліція зараз розслідує цей факт, з'ясовує всі обставини події, призначено відповідні експертизи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

До поліції надійшло повідомлення від лікаря про те, що в кареті швидкої допомоги були проведені реанімаційні заходи 45-річному чоловіку, однак медикам не вдалося врятувати йому життя.

Поліцейські встановили, що напередодні ввечері за роботу з найманими працівниками господар розплатився грошима. Після чого один з них придбав алкоголь у шинкарки, яка проживає у селі Поправка.

Вранці власник новобудови знайшов двох чоловіків з ознаками отруєння і викликав швидку допомогу. На жаль, одному з них медикам не вдалося врятувати життя. Іншого працівника, 58-річного чоловіка у тяжкому стані доправлено до реанімаційного відділення.

Працівники поліції провели невідкладний обшук за місцем проживання 71-річної пенсіонерки, де виявили та вилучили скляні та пластикові ємкості з прозорою рідиною.

Вилучені речові докази упаковано в спеціальний пакет і направлено на експертизу.

Тіло померлого чоловіка направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.

За цим фактом слідчі Білоцерківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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Двоє чоловіків отруїлися сурогатним алкоголем на Київщині, один з них помер, - Нацполіція 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3167585
 
 
 Топ коментарі
 
Таких бабушек нужно засылать в районы дислокации сепаратистских подразделений. Тихо пришла - тихо ушла.
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Последствия безумного взвинчивания акцизов. Кто-то набил себе карманы, а кто-то умер
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За 2019 рік виробництво легального алкоголю зменшилося на 17%.Влада тупо не розуміє, що 90 гривень за пляшку. 70% українців просто не може платити. Я не знаю, хто ці люди, але це люди. І в їхній смерті винна 100% влада починаючи з 2008 року.
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Таких бабушек нужно засылать в районы дислокации сепаратистских подразделений. Тихо пришла - тихо ушла.
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За 2019 рік виробництво легального алкоголю зменшилося на 17%.Влада тупо не розуміє, що 90 гривень за пляшку. 70% українців просто не може платити. Я не знаю, хто ці люди, але це люди. І в їхній смерті винна 100% влада починаючи з 2008 року.
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Согласен, только власть виновата не в том, что спиртное дорого, а в том, что у нас такие зарплаты. Что же касается конкретного случая - это культура этих людей. Пить нужно казёнку от зарекомендовавшего себя поставщика, либо самодельные напитки, которыми угощают люди, которых ты лично знаешь и которые сами изготовили самогон, например, и пьют его сами.
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"стол" конечно... шикарен.
б*же, шоп Янукович так жил... с сыном своим(второй подох, хи-хи)
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Похоже на стол бабушки, в двоем столько не выпить. А если выпили в таком объеме, то бабушка не причем.
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Лех, там просто бутылка стекломоя есть.
та там бы и трансформер отравился, а не то шо простой пролетарий то
эти дебилы наверное "чет мутили". х.з., но бабке тоже ж не в прикол травить дураков(ищет бабло на горючку)))
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Последствия безумного взвинчивания акцизов. Кто-то набил себе карманы, а кто-то умер
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...судя из стола запивали наверное "Файри"..
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Удивительно!
Вроде ж метиловый спирт стоит ДОРОЖЕ, чем этиловый, не?
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Это если покупать; а может бабка где-то халявную цистерну нашла ?
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