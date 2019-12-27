 На Північному мосту в Києві відірвався деформаційний шов і спровокував ДТП, жертв немає. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інформатор.

ДТП сталася близько 20:30 26 грудня.

За попередньою інформацією, яку розповіли поліцейські, а також водій Ford, машина рухалася в середній смузі з допустимою швидкістю. У якийсь момент у передню частину авто врізалася пластина деформаційного шва, після чого пробивши ще й задню праву покришку.

Унаслідок цього автомобіль втратив керування, його розвернуло і викинуло у відбійник за кілька десятків метрів від деформаційного шва. За словами водія, в цей момент у нього лише дивом не врізався автобус. Та й взагалі відсутність постраждалих у цій аварії видається дивовижною.

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На місці події працювали патрульні поліцейські, а також комунальники, які усували наслідки відриву деформаційного шва.



Фото: Інформатор