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 На Північному мосту в Києві відірвався деформаційний шов і спровокував ДТП, жертв немає. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на 27 грудня в Києві на Північному мосту сталася ДТП за участю Ford Transit. Автомобіль рухався в бік проспекту Степана Бандери, проте машину розвернуло. На щастя, минулося без жертв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інформатор.

ДТП сталася близько 20:30 26 грудня.

За попередньою інформацією, яку розповіли поліцейські, а також водій Ford, машина рухалася в середній смузі з допустимою швидкістю. У якийсь момент у передню частину авто врізалася пластина деформаційного шва, після чого пробивши ще й задню праву покришку.

На Північному мосту в Києві відірвався деформаційний шов і спровокував ДТП, жертв немає 01

Унаслідок цього автомобіль втратив керування, його розвернуло і викинуло у відбійник за кілька десятків метрів від деформаційного шва. За словами водія, в цей момент у нього лише дивом не врізався автобус. Та й взагалі відсутність постраждалих у цій аварії видається дивовижною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 138 ДТП сталося за добу в Києві, - патрульна поліція

На Північному мосту в Києві відірвався деформаційний шов і спровокував ДТП, жертв немає 02

На місці події працювали патрульні поліцейські, а також комунальники, які усували наслідки відриву деформаційного шва.

На Північному мосту в Києві відірвався деформаційний шов і спровокував ДТП, жертв немає 03
Фото: Інформатор

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3167583
 
   
 Топ коментарі
 
все літо довбались , і тут на... якість ремонту по новому!
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все літо довбались , і тут на... якість ремонту по новому!
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Так это Витаааля посоветовал нашему Боре такие швы положить!!! "Немецкие технологии"!!! На Північному мосту в Києві відірвався деформаційний шов і спровокував ДТП, жертв немає - Цензор.НЕТ 178
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Ті шви вже 43 роки там лежать, які "нємєкціє тєхнологіі"
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За 5 лет ЕВРОБЛЯХОВ НАВЕЗЛИ больше, чем за 74 года советского дерьма произвели в дохлом ГУЛАГе
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Сколько мостов построено за 28 лет до 1992 года при дохлом ГУЛАГе и сколько за 28 лет при незалежной Украине?
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Цей міст відкрито у 1976 році, якщо не помиляюсь. Тобто, без капремонту вже 43 роки. Сам їжджу на рибалку на велосипеді через цей міст, місцями страшно дивитися вниз - там дірки у проржавілих стічних решітках. Не знаю, як там з підвісними тросами, але підозрюю, що теж не все ок. А тут ще чув, що розглядається варіант метро з по цьому мосту. Ну-ну...На Північному мосту в Києві відірвався деформаційний шов і спровокував ДТП, жертв немає - Цензор.НЕТ 8228
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В Лондоне более 30 мостов,из них 12 через Темзу.В Киеве всего 4 моста .
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В Киеве больше мостов через Днепр, чем 4. Даже если взять только те, по которым возможно движение автотранспорта, то это Северный, новый Гаванский, Метро, Патона, новый Дарницкий, Южный.
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Не захотела машина на проспект ехать, название не понравилось.
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Сралин с красной армией удирая из Украины взрывал все подряд,оставляя брату Гитлеру они руины...,Киев почти не пострадал,Кроме Крещатика НКВДисты ничего не взорвали
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это все на случай путинападет, поедут танки - мост и провалится
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Дыбилята, а вы знаете что это за хрень такая, этот деформационный шов?
Вот он и сдеформировался!
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С конца 2016 года Медовар регулярно выступает как эксперт в публикациях украинских и реже российских СМИ, посвященных Северному мосту. Последний его комментарий был размещен 25 июня: гидрогеолог утверждал, что опоры и дамбы моста нарушили водообмен между берегами Днепра, вызвав цветение воды.
Ранее специалист выступил в украинской прессе с заявлением, что мосту и транспорту на Северном мосту угрожает грязевой вулкан, по его словам, находящийся неподалеку и извергающийся раз в семь-десять лет.
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