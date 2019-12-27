 10 чоловіків жорстоко побили водія таксі в Дніпрі, потерпілого госпіталізовано. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інформатор.
Інцидент стався близько 23:30 на вулиці Магдебурзького права.
Також зловмисники порізали шини автомобіля і вдарили ногами по кузову, залишивши на ньому вм'ятини. Крім цього, вони розбили об машину скляний чайник у коробці.
Як розповів колега постраждалого, водій їхав із пасажиром вулицею Харківською, коли на проїжджу частину вийшли близько 10 осіб, які, ймовірно, перебували в стані алкогольного сп'яніння. Водій різко загальмував і обурився подібною поведінкою. Ті відреагували неадекватно: вони витягли його із салону і почали бити. За попередньою інформацією, у хлопця травмована голова. Медики підозрюють, що у потерпілого може бути струс мозку. Зараз він перебуває у 16-й лікарні, лікарі надають йому допомогу.
На місце події прибули правоохоронці. Вони опитали свідків і надалі з'ясовуватимуть всі обставини події.
тот кто писал, и "герои" новости - достойны премии.... стеклянным чайником об башку то
так и поехавшим мона стать, стараясь это прочитать то....
если ты один возмущаешься на 10 пьяных человек, то нужно возмущаться с автоматическим оружием или иметь черный пояс каратэ...
избили его за глупость...
это говорит только о том, что в жизни эти чмори только за щеку брать умеют, когда один на один.
Повреждения получили машина водила и чайник.
Мусора,как всегда ********!
За 1 минуту автомобиль на скорости 120 км/ч перемещается на 2 км...
Если расставить полицейских на расстоянии 300 метров друг от друга, а автомобили на расстоянии 2 км друг от друга по всей Украине, то они прибудут на место происшествия только через минуту...
Вот и причина. Этот мудила явно не литературным языком "возмутился", за что и получил. И правильно, сколько таксистов знаю - все скоты конченые.
Эта реформа будет называться,Самовыпил!