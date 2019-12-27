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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Дніпропетровськ (1241) побиття (491) таксі (44)

 10 чоловіків жорстоко побили водія таксі в Дніпрі, потерпілого госпіталізовано. ФОТОрепортаж

У четвер, 26 грудня, невідомі напали на 22-річного водія служби таксі Uber. Кілька хлопців витягли його з машини і побили. Крім цього, вони вкрали в нього мобільний телефон і гроші.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інформатор.

Інцидент стався близько 23:30 на вулиці Магдебурзького права.

Також зловмисники порізали шини автомобіля і вдарили ногами по кузову, залишивши на ньому вм'ятини. Крім цього, вони розбили об машину скляний чайник у коробці.

10 чоловіків жорстоко побили водія таксі в Дніпрі, потерпілого госпіталізовано 01

Як розповів колега постраждалого, водій їхав із пасажиром вулицею Харківською, коли на проїжджу частину вийшли близько 10 осіб, які, ймовірно, перебували в стані алкогольного сп'яніння. Водій різко загальмував і обурився подібною поведінкою. Ті відреагували неадекватно: вони витягли його із салону і почали бити. За попередньою інформацією, у хлопця травмована голова. Медики підозрюють, що у потерпілого може бути струс мозку. Зараз він перебуває у 16-й лікарні, лікарі надають йому допомогу.

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10 чоловіків жорстоко побили водія таксі в Дніпрі, потерпілого госпіталізовано 02

На місце події прибули правоохоронці. Вони опитали свідків і надалі з'ясовуватимуть всі обставини події.

10 чоловіків жорстоко побили водія таксі в Дніпрі, потерпілого госпіталізовано 03
10 чоловіків жорстоко побили водія таксі в Дніпрі, потерпілого госпіталізовано 04
10 чоловіків жорстоко побили водія таксі в Дніпрі, потерпілого госпіталізовано 05
Фото: Інформатор

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3167568
 
 
 Топ коментарі
 
Якщо побили і забрали- то це не "вкрали", а "пограбували". Ще й обтяжуюче "за змовою кількох осіб".
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виродки. От навіщо такі імбіцили потрібні нашому суспільству?? Таких треба усипляти.. Бо то моральні та розумові дегенерати. І іншими вони вже ніколи не стануть.
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герои? 10 недоношеных ушлепков на одного водилу!
это говорит только о том, что в жизни эти чмори только за щеку брать умеют, когда один на один.
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Якщо побили і забрали- то це не "вкрали", а "пограбували". Ще й обтяжуюче "за змовою кількох осіб".
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Конкуренты. Чайничек разбили. Пакетики с употребленной заваркой высущиваемые рассыпали...Вах ,негодяи...
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виродки. От навіщо такі імбіцили потрібні нашому суспільству?? Таких треба усипляти.. Бо то моральні та розумові дегенерати. І іншими вони вже ніколи не стануть.
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Так то тобі вони непотрібні, а їхні мамки в судді будуть плакати і казати що вифсеврете, он муху нікагда даже необідел
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я реально офигел.... в этой новости прекрасно то шо чем дальше читаешь, тем более понимаешь что это непонятно что такое.
тот кто писал, и "герои" новости - достойны премии.... стеклянным чайником об башку то
так и поехавшим мона стать, стараясь это прочитать то....
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Новость достойная освещения ведущими информационными агентствами
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закономерно...
если ты один возмущаешься на 10 пьяных человек, то нужно возмущаться с автоматическим оружием или иметь черный пояс каратэ...
избили его за глупость...
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герои? 10 недоношеных ушлепков на одного водилу!
это говорит только о том, что в жизни эти чмори только за щеку брать умеют, когда один на один.
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Саме так. Босота герої, коли разом. Причому не два, а як мінімум три-5 осіб.
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Европа класс А!
Повреждения получили машина водила и чайник.
Мусора,как всегда ********!
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ага, особенно, если учесть что обл-мусарня прямо за углом находится...
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За 1 минуту средний человек пробегает до 300 метров...
За 1 минуту автомобиль на скорости 120 км/ч перемещается на 2 км...

Если расставить полицейских на расстоянии 300 метров друг от друга, а автомобили на расстоянии 2 км друг от друга по всей Украине, то они прибудут на место происшествия только через минуту...
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10 чол по 1 року кожному буде 10років за групове *********** і розбій . Разом били,разом нехай і сидять свої 10років.
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В Днепре камер много, может и возьмут негодяев.
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Водила всегда не прав! Остановись и пропусти мудака, иначе потом проблем будет во много раз больше... А вот то, что водила(как обычно) матом их накрыл - это 100%. И вот за это он и получил свое... Ведь можно сказать такое, что любой нормальный человек (даже если не прав) забьет нахрен! Так что ему еще подвезло.
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Издержки жития в обществе пьяных обезьян!
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и не только пьяных. Как аптека какая, так рядом в ближайших кустах валяются шприцы.
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опъянение бывает не только алкогольным, но и наркотическим, даже правильнее написать, что алкоголь лишь один из видов наркотиков!
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Водитель резко затормозил и возмутился подобным поведением.

Вот и причина. Этот мудила явно не литературным языком "возмутился", за что и получил. И правильно, сколько таксистов знаю - все скоты конченые.
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Шановні! Ви що, втратили ціннісні орієнтири? Будьте уважніші на дорозі!
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Всем выдать автоматическое оружие.
Эта реформа будет называться,Самовыпил!
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Все видят одно,мусаров нет.Делай что хочешь.Наказания нет!
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Вызываем ветртолет таксистика побили он укакался, хорошо хоть Мечникова рядом. Ну что это за новость, Цензор же серьезное издание зачем эфир засоярть, есть куча желтых сайтов для обсасывания жизни гопоты.
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нужно легалиовать боевое короткоствольное. еще немного времени и быдло группами будет ходить и чмирить всех. оно чмо и ему чуждо нормальное поведение. и чем меньше глиста в большой компании тем болье бударажит толпу
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Ещё и телефон с деньгами забрали...вместо хулиганки на разбой нагуляли хлопцы. Идиоты!!! 10 чоловіків жорстоко побили водія таксі в Дніпрі, потерпілого госпіталізовано - Цензор.НЕТ 1406
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Вот это самое опасное - агрессивное было в стае, чувствующее себя безнаказанным...
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такого не может быть!!! это не о нашей стране... у нас все очень хорошо, тихо и спокойно
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