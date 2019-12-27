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Все про:корупція (2079) Львівщина (1011) медицина (815) СБУ (4974)

 Керівники медзакладів на Львівщині сприяли закупівлі товарів за завищеними цінами, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила корупційну схему, організовану керівниками медичних закладів і комерційної структури Львівщини під час закупівель за бюджетні кошти медичних виробів і обладнання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовці систематично отримували від комерційних структур "відкати" у розмірі 10-15% за сприяння в укладанні вигідних контрактів. Угоди передбачали закупівлю товарів для медустанов за завищеними цінами.

Правоохоронці затримали посадовців після передачі в офісі фірми-постачальника чергового хабаря у сумі 24,5 тис. гривень. Раніше оперативники спецслужби задокументували низку інших фактів отримання "відкатів" керівниками низки медичних закладів регіону.

У межах кримінального провадження, директору одного з медзакладів, а також директору та головному бухгалтеру комерційної структури повідомлено про підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

На цей час фігурантам провадження обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до злочинної схеми.

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Керівники медзакладів на Львівщині сприяли закупівлі товарів за завищеними цінами, - СБУ 01
Керівники медзакладів на Львівщині сприяли закупівлі товарів за завищеними цінами, - СБУ 02
Керівники медзакладів на Львівщині сприяли закупівлі товарів за завищеними цінами, - СБУ 03
Керівники медзакладів на Львівщині сприяли закупівлі товарів за завищеними цінами, - СБУ 04
Керівники медзакладів на Львівщині сприяли закупівлі товарів за завищеними цінами, - СБУ 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3167563
 
 
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Moжет и так; но какое дело госбезопасности до торговли мед.оборудованием ? Госбезопасность должна ловить шпионов и диверсантов, вербовать агентуру и т.д.
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Не верьте это провокация. Порохоботы уже третью неделю всем доказывают, что если человек врач, то он уже родился святым и даже когда планирует и совершает убийство журналиста, когда призывает расстрелять Киев из градов, врач остается святым и его нельзя подозревать ни в чем. Спросите у любого порохобота, он подтвердит.
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Даже министр, затеявший дельце врачей-волонтеров уже почти открещивается от этой гнилой затеи, бегает по посольствам, а "французы" продолжают обвинять без доказательств.
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Ну и я о том же, врачей трогать нельзя, они всегда правы, особенно врачи-волонтеры.
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Клеветать прежде всего нельзя.
Придется расплачиваться самому или судьбами своих детей.
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Пресекать незаконные действия нужно везде.
Но в последнее время как-то много новостей такого плана именно по Львову и области.
Самые незаконопослушные граждане сконцентрированы там?
Вряд ли.
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Ще і ще раз переконуєшся в правоті класика украінського націоналізму, що " не так страшні російські воші, як украінські гниди". Ці держслужбовці , мабуть, теж гаркали на повні груди " Слава Україні! ", а в цей час намацували своїми волосатими лапами в нашій кишені державні гривні, щоби їх скомуніздити. Люди не очаровуйтеся, не очаровуйтеся Порошенками-Тимошонками-Зелінськими-Парубіями. Головно, слідкуйте за іхніми "ручонками", а якщо відчуєте їх у своїй кишені-негайно трощіть ці лапи чим попало...
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