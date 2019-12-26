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 Воїна 93-ї ОМБ Германа Соловйова поховали на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

26 грудня, в місті Кам'янське Дніпропетровської області, відбулася церемонія прощання з українським воїном Германом Ігоревичем Соловйовим (позивний Маяк).

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційній сторінці 93-ї ОМБр у Фейсбуці

Герман Соловйов, 1994 року народження, уродженець Каменського, солдат, механік-водій 93-ї окремої механізованої бригади, який загинув 22 грудня внаслідок смертельного кульового поранення, отриманого під час бою з найманцями РФ у зоні проведення Операції об'єднаних сил.

"Сьогодні холодноярці, батьки, друзі та всі небайдужі жителі Кам'янського прощалися з нашим загиблим воїном Германом Соловйовим, псевдо "Маяк"...

Важко, ще щось додати, але ще раз хочемо підкреслити: поки хтось активно втомлюється від війни лежачи на теплих диванах, українські воїни платять своїми життями, щоб у вас була така можливість.

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Ми злі, засмучені і бажаємо помсти.

Ти назавжди залишишся в наших лавахах, друже Маяк і твоя смерть не буде марною...

Героям слава! Смерть ворогам!" - наголошується в повідомленні.

Поховали Германа Соловйова на Алеї Слави військового кладовища Каменського. У нього залишилися батьки.

Герман Соловйов став 50-им уродженцем Каменського, який загинув на російсько-українській війні.

Воїна 93-ї ОМБ Германа Соловйова поховали на Дніпропетровщині 01
Воїна 93-ї ОМБ Германа Соловйова поховали на Дніпропетровщині 02
Воїна 93-ї ОМБ Германа Соловйова поховали на Дніпропетровщині 03
Воїна 93-ї ОМБ Германа Соловйова поховали на Дніпропетровщині 04
Воїна 93-ї ОМБ Германа Соловйова поховали на Дніпропетровщині 05
Воїна 93-ї ОМБ Германа Соловйова поховали на Дніпропетровщині 06
Воїна 93-ї ОМБ Германа Соловйова поховали на Дніпропетровщині 07
Воїна 93-ї ОМБ Германа Соловйова поховали на Дніпропетровщині 08
Воїна 93-ї ОМБ Германа Соловйова поховали на Дніпропетровщині 09

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3167521
 
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