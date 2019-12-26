 Зеленський з дружиною нагородили українських спортсменів, які посіли 3 місце на зимових Дефлімпійських іграх в Італії. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Найголовніше в цій перемозі – те, що ви показали всім нам, усім українцям, усьому світові, які ви сильні, незламні духом. Завдяки вам в Україні з’являється відчуття перемоги", – сказав Зеленський, звертаючись до спортсменів.

Він привітав медалістів з успіхом і вручив їм державні нагороди.

"Не ви заслуговуєте на ці державні нагороди, а ці нагороди заслуговують на вас", – додав глава держави.

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Уповноважений Президента з прав людей з інвалідністю Валерій Сушкевич подякував Зеленському за увагу до людей з інвалідністю.

"Не вперше ви приділяєте увагу людям з інвалідністю. Ми цю увагу бачимо. Це дуже значуще для країни, яка сьогодні розпочинає новий етап розвитку", – зазначив Валерій Сушкевич.

Окремо президент Спортивної федерації глухих України Леонід Касіцький підкреслив, що команда їхала на Дефлімпійські ігри з піднесеним настроєм завдяки, зокрема, підтримці першої леді, яка під час проводів звернулася до спортсменів мовою жестів.

"Ми були дуже вражені. Відчули сильний підйом і вашу підтримку", – зауважив він, звертаючись до Олени Зеленської.







