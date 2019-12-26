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 Суспільство, Фоторепортаж
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 Зеленський з дружиною нагородили українських спортсменів, які посіли 3 місце на зимових Дефлімпійських іграх в Італії. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілися зі спортсменами Національної дефлімпійської збірної України, які здобули третє командне місце на ХІХ зимових Дефлімпійських іграх 2019 року в Італії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Найголовніше в цій перемозі – те, що ви показали всім нам, усім українцям, усьому світові, які ви сильні, незламні духом. Завдяки вам в Україні з’являється відчуття перемоги", – сказав Зеленський, звертаючись до спортсменів.

Він привітав медалістів з успіхом і вручив їм державні нагороди.

"Не ви заслуговуєте на ці державні нагороди, а ці нагороди заслуговують на вас", – додав глава держави.

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Уповноважений Президента з прав людей з інвалідністю Валерій Сушкевич подякував Зеленському за увагу до людей з інвалідністю.

"Не вперше ви приділяєте увагу людям з інвалідністю. Ми цю увагу бачимо. Це дуже значуще для країни, яка сьогодні розпочинає новий етап розвитку", – зазначив Валерій Сушкевич.

Окремо президент Спортивної федерації глухих України Леонід Касіцький підкреслив, що команда їхала на Дефлімпійські ігри з піднесеним настроєм завдяки, зокрема, підтримці першої леді, яка під час проводів звернулася до спортсменів мовою жестів.

"Ми були дуже вражені. Відчули сильний підйом і вашу підтримку", – зауважив він, звертаючись до Олени Зеленської.

Зеленський з дружиною нагородили українських спортсменів, які посіли 3 місце на зимових Дефлімпійських іграх в Італії 01
Зеленський з дружиною нагородили українських спортсменів, які посіли 3 місце на зимових Дефлімпійських іграх в Італії 02
Зеленський з дружиною нагородили українських спортсменів, які посіли 3 місце на зимових Дефлімпійських іграх в Італії 03
Зеленський з дружиною нагородили українських спортсменів, які посіли 3 місце на зимових Дефлімпійських іграх в Італії 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3167483
 
   
 Топ коментарі
 
Та ЩАС.........это Порошенко «пиарился»........, преЗеденту можнА😁
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попей хоть зеленки, а то будет обезвоживание от лизания.
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И рассказали, что это были последние их соревнования и тренировки они продолжать не могут, тк все бабло в стране зебобы потратили на себя?
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Петя дед сады школы и туалеты каждый день открывал с 10 минутными спитчами
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Ну было шо открывать. Теперь пиарятся просто на выдаче зарплаты.
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так что это теперь такое? Деградация? После дет.садов и школ перешли на железные побрякушки? Дет.сады и школы хоть пользу какую-то дают...
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нечего обсуждать, они по жизни глухонемое Зесемейство.
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А вот про Петю и его семейство:
https://www.youtube.com/watch?v=AKzNdeE-Qr0
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Молодец наш президент: героям слава и почет, террористам- суд и тюрьма! Зеленский- гордость Украины. И 3 миллиарда забрал у пуйла, не то что рошен сопливый!
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попей хоть зеленки, а то будет обезвоживание от лизания.
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и 12 простил! А также все претензии к Газпрому. Кстати, суд выиграли еще за Порошенко, чудите дальше
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Абстрактные цыфирьки и реальный баблос- две большие разницы. Пэтя тырил все в свой карман безбожно а идиоты сцали кипятком камлая :"Он армию создал, он Украину спас..." От самого себя ворюги и коррупционера?!
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видимо вы лично этот баблос в руках подержали, или, в лучшем случае, словом Владимира насытились.Идите с ...в русские болота.
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Щас тебе ыксперты расскажут политику п...эти
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И рассказали, что это были последние их соревнования и тренировки они продолжать не могут, тк все бабло в стране зебобы потратили на себя?
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Зеленский подписал указ о назначении стипендий 350 спортсменам Украины по олимпийским видам спорта и их тренерам

https://www.google.com/amp/s/amp.censor.net.ua/news/3159502/zelenskiyi_podpisal_ukaz_o_naznachenii_stipendiyi_350_sportsmenam_ukrainy_po_olimpiyiskim_vidam_sporta
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зараз набіжать зебобіки, будуть критикувать преза за постійне нарізання стрічок та роздачу медальок.
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Та ЩАС.........это Порошенко «пиарился»........, преЗеденту можнА😁
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ну и где они? Кроме порохоботов никого нет.
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Краще америанцiв, ото так да!

Медальный зачет XIX зимних Сурдлимпийских игр
Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 Россия 18 18 14 50
2 Италия 5 0 2 7
3 Украина 3 4 3 10
4 Чехия 2 4 1 7
5 США 2 1 2 5
6 Китай 2 0 1 3
7 Израиль 1 0 0 1
8 Франция 0 3 2 5
9 Австрия 0 1 4 5
10 Финляндия 0 2 1 3
11 Польша 0 1 0 1
12 Хорватия 0 0 2 2
13 Корея 0 0 1 1
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А Вы типа с психушки вырвались или зеленое бабло рубаете при зеленом дерьме Зеленский с супругой наградили украинских спортсменов, которые заняли 3 место на зимних Дефлимпийских играх в Италии - Цензор.НЕТ 873
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опять про ленку праститутку кого она там тр ипером наградила ,зезебуба не всчёт
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Как вы задрали уже! Оба стада **********! Поросятинские муфлоны и тупозелёнские страусы ! Когда вы уже перестанете сраться и сосать своим обоим ******* которых мало катком раздавить ***** вместе с выводками? Там и одно и второе ворьё и скоты зажранные! Вы, толпа идиотов тупорылая когда нибудь поймёте что в этой стране живёте **** не только вы?? Есть ещё те кто её сегодня спасают и держат на своих спинах! Вы своими действиями и дурацкими спорами кто из двух ********* лучше - разваливаете страну! Заткните уже ********* в конце концов и займитесь осмыслением настоящих врагов и опасностей! Долбодятлы!
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молодцы олимпийцы. а Зе плохо наградил. а Пе бы очень правильно наградил.
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