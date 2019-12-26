 Зеленський з дружиною нагородили українських спортсменів, які посіли 3 місце на зимових Дефлімпійських іграх в Італії. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
"Найголовніше в цій перемозі – те, що ви показали всім нам, усім українцям, усьому світові, які ви сильні, незламні духом. Завдяки вам в Україні з’являється відчуття перемоги", – сказав Зеленський, звертаючись до спортсменів.
Він привітав медалістів з успіхом і вручив їм державні нагороди.
"Не ви заслуговуєте на ці державні нагороди, а ці нагороди заслуговують на вас", – додав глава держави.
Уповноважений Президента з прав людей з інвалідністю Валерій Сушкевич подякував Зеленському за увагу до людей з інвалідністю.
"Не вперше ви приділяєте увагу людям з інвалідністю. Ми цю увагу бачимо. Це дуже значуще для країни, яка сьогодні розпочинає новий етап розвитку", – зазначив Валерій Сушкевич.
Окремо президент Спортивної федерації глухих України Леонід Касіцький підкреслив, що команда їхала на Дефлімпійські ігри з піднесеним настроєм завдяки, зокрема, підтримці першої леді, яка під час проводів звернулася до спортсменів мовою жестів.
"Ми були дуже вражені. Відчули сильний підйом і вашу підтримку", – зауважив він, звертаючись до Олени Зеленської.
https://www.youtube.com/watch?v=AKzNdeE-Qr0
https://www.google.com/amp/s/amp.censor.net.ua/news/3159502/zelenskiyi_podpisal_ukaz_o_naznachenii_stipendiyi_350_sportsmenam_ukrainy_po_olimpiyiskim_vidam_sporta
Медальный зачет XIX зимних Сурдлимпийских игр
Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 Россия 18 18 14 50
2 Италия 5 0 2 7
3 Украина 3 4 3 10
4 Чехия 2 4 1 7
5 США 2 1 2 5
6 Китай 2 0 1 3
7 Израиль 1 0 0 1
8 Франция 0 3 2 5
9 Австрия 0 1 4 5
10 Финляндия 0 2 1 3
11 Польша 0 1 0 1
12 Хорватия 0 0 2 2
13 Корея 0 0 1 1