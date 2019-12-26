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 Штаб командування ВМС в Одесі переселили в занедбану будівлю: моряки змушені жити в наметах на вулиці. ФОТОрепортаж

Штаб ВМС ЗСУ, який розташований в Одесі з квітня 2014 року в кварталі Маріїнської і Пироговської вулиць, швидше за все, буде змушений переїхати в покинуте військове містечко на 6-й станції Великого Фонтану - прямо в намети під відкритим небом.

Про це повідомляє 048.ua, інформує Цензор.НЕТ.

"Це вимушений захід, хоча зараз командувач ВМС Ігор Воронченко говорить тільки про тренування, - кажуть волонтери ВМС ЗСУ. - Але, на жаль, реальність така, що цілком можливо, що наші моряки опиняться в наметах і будуть змушені працювати буквально в польових умовах - розпалювати буржуйки і вести свою роботу. Ми чудово пам'ятаємо 2016 рік, коли штаб ВМС ЗСУ збиралися відправити до Миколаєва, в якому немає виходу в море, а тільки річка Південний Буг. Тоді за допомогою волонтерів командування ВМС відбилося від цього неправомірного рішення. Зараз схожа ситуація. Штаб Південного оперативного командування "Південь" сухопутних військ виживає моряків зі старої будівлі на Пироговській. А ремонт у передбачуваній "новій" будівлі - не те, що не закінчений, він повільно йде - гроші Міноборони на нього заходять на квартирно-експлуатаційне управління Одеської області, яке також підпорядковується сухопутним військам. Звідси - конфлікт інтересів. Сухопутники не люблять моряків".

Штаб ВМСУ повинен переїхати на 6-ту станцію Великого Фонтану - в старі корпуси артучилища, які довгий час були занедбані - їх навмисно банкрутували, щоб за безцінь передати під висотне будівництво. Зараз квартал від 5,5 до 6 станції Великого Фонтану є здебільшого руїни, які ВМС намагаються привести в порядок. Але ремонт іде, справді, повільно. І ось сьогодні за корпусом передбачуваного "нового штабу" розбито наметове містечко - моряки облаштовують і прибирають територію, пиляють дрова і займаються розміщенням військової техніки.

Читайте також: Вони пройшли курс реабілітації. Щодо здоров'я вже всі "в нормі". Приступили до виконання своїх обов'язків, - Воронченко розповів, де служитимуть повернуті з російського полону моряки

Штаб командування ВМС в Одесі переселили в занедбану будівлю: моряки змушені жити в наметах на вулиці 01
Штаб командування ВМС в Одесі переселили в занедбану будівлю: моряки змушені жити в наметах на вулиці 02
Штаб командування ВМС в Одесі переселили в занедбану будівлю: моряки змушені жити в наметах на вулиці 03
Штаб командування ВМС в Одесі переселили в занедбану будівлю: моряки змушені жити в наметах на вулиці 04
Штаб командування ВМС в Одесі переселили в занедбану будівлю: моряки змушені жити в наметах на вулиці 05
Штаб командування ВМС в Одесі переселили в занедбану будівлю: моряки змушені жити в наметах на вулиці 06
Штаб командування ВМС в Одесі переселили в занедбану будівлю: моряки змушені жити в наметах на вулиці 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3167473
 
 
 Топ коментарі
 
Відчуйте різницю - армія на хліб мажеться?
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зепокращення вже сьогодні
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Відчуйте різницю - армія на хліб мажеться?
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да, если отдадут подряд на благоустройству корешу от ОП
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Вы об этом: "Мы отлично помним 2016-й год, когда штаб ВМС ВСУ собирались отправить в Николаев"?
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Петя и Ко не досмтроили? Не хватило денег, в Панаму слишком много "вложили"!
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какая-то ПОМОЙКА !

при Порохе такого не было !
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Де усі ті утирки що про Широкий лан волали?
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один в Оборонпроме на 350 000 в месяц, другой в Укрзализныци на 550 000 в месяц, у третьего мама любит скорость - надо 10-ый Ламборджини присматривать...

аж пот скапывает с болезных - не до Лана и ВМФ...
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Такі речі потрібно робити в іншу пору року.
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Штаб командования ВМС в Одессе переселили в заброшенное здание: моряки вынуждены жить в палатках на улице.

И шо? Сейчас всем тяжело. Зеля со своими пацанами тоже не от хорошей жизни в Офис президента перебрались.
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бубачка, не можешь срать - не мучай жёппу.
распускай ты ту армию и флот, и договаривайся уже "посередине".
все равно капитулируешь, пуця тебя ж для этого ставил во власть?

"то, что должно быть голым - да явится миру голым" (А.И. Солженицын)
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И это во время войны. Вот что значит внутренняя оккупация Украину ждет судьба Белорусии. Россияне уже не скрывают оккупации Белорусы и всей Украины и вхождения Украины и Белоруссии в состав России...

Росії замало Білорусі, в «Союзну державу» втягуватимуть і Україну - політолог

Приблизно через півроку, до літа 2020-го має бути створена «Союзна держава» між Україною і Російською Федерацією і Республікою Білорусь. Очолювати його, звичайно ж, без всяких сумнівів, буде російський президент Володимир Путін. Про це заявив Валерій Соловей, відомий російський політолог, в інтерв'ю «МК».

..Крім того, російський політолог переконаний, що для формування нової держави союзу тільки двох країн недостатньо, і в Кремлі зараз розглядають можливість приєднання до них української держави, причому нібито кулуарно це питання вже обговорювалося з Україною...
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"кулуарно це питання вже обговорювалося з Україною",- читайте уважно.
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Кулуарно це міг Жирик з Медведчуком поговорити.
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Отож, що фраза "кулуарно оговорювалось" означає лише те, що це повна маячня, фейк.
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Так говорили про штайнмаєра . А на сьогодні це задокументована зєлєм реалія . Зєбіли сьогодні можуть не вірити про союзну державу , але прийде з маскви наказ бєні і все буде абгемахт .
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Ви вже зафантазувалися.
Звичайно, що тримати руку на пульсі влади - це завжди корисно, але ж подібні фантазії - це вже явний перебор - і які джерела інформації? Якийсь кацапський ЗМІ? І ви одразу повірили?
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Коли піхотна бригада без ППД роками в польових умовах в палатках живе -всім пох.
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"...наши моряки окажутся в палатках и будут вынуждены работать буквально в полевых условиях - топить буржуйки..." Это ещё цветочки. Скоро зебилы перестанут поставлять топливо для кораблей, и придётся топить буржуйки вместо котлов, а грести вёслами. Источник: https://censor.net.ua/p3167473
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Хоть бы одна соешваль текст прочла
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Что скажет наш гениальный главнокомандующий?
Или ему только цены на бензин есть когда регулировать?
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Военные командные объекты должны быть хорошо защищены от возможных ударов. Под ОдесСой столько км катокомб и что негде разместить воннную инфраструктуру? Здания на поверхности нужны лишь как входы и помещения для церемониальных действий, все важное должно быть укрыто под землей /желательно поглубже/
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Михо Сулугуни предлагал сделать Штаб в Доме Союзов на Куликовом поле
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Кому-то приглянулось красивое здание с колоннами.
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красивое здание с колоннами тут не при чем! Штаб командования ВМС в Одессе переселили в заброшенное здание: моряки вынуждены жить в палатках на улице - Цензор.НЕТ 1481 Оно обжитое. И там Академия живет-поживает.. Мореманам разрушенную общагу суют.
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Це так влада ставиться до своєї армії. У когось ще є сумніви про здатність, а головне - бажання зеленої влади захищати національні інтереси? Це справді українська влада?
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Зате вони вже нові точки відведення швиденько визначили, щоб догодити х**лу.
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Блін, скоро слово "зелена" стане синонімом "гібридна". 😁
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на жаль не я сказав а Р. Скрипін "Ти або президент , або насрано." І здаеться "При чому тут Зеленский!!!!", але ж
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и сравните с порохом строительство баз и городков...
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Что сравнивать? Это все после него и осталось - ни одной базы и ни одного городка так и не достроили по факту.
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где броневики те шо дали--вижу краз годов 60- х
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А военный трибунал никому не светит в том числе и херанту играющему причинным местом на рояле Зебилы вы это сделали или вы уже гуляете от 25 декабря до 19 января Штаб командования ВМС в Одессе переселили в заброшенное здание: моряки вынуждены жить в палатках на улице - Цензор.НЕТ 431
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Зеленский создаёт условия для ВСУ чтобы они сами сдались Путлеру.
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87% одеситов проголосовали за зе.

Кушайте не обляпайтесь Штаб командования ВМС в Одессе переселили в заброшенное здание: моряки вынуждены жить в палатках на улице - Цензор.НЕТ 1910
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Это какой-то трындец. А потом удивляемся, что отжали акваторию Азовского и Черного. Или Минобороны тупое, или штаб сухопутчиков зажрался. Поменять штабных г-нДонов или кинуть их в море с пистолетом для защиты акватории.
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Точно! Так же можно сказать и про Пэ и про Овоща и про Юща
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А то, что так живут ВСЕ бригады, которые выходят из зоны ООС якобы на отдых, порохоскот не знал, да?
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Штаб можно было бы разместить на крейсере Украина.
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Это явственный позор Украины. Всей Украины.
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Полный маразм.Здания из ракушечника надстроили(при савке) а теперь вынуждены усиливать простенки бандажами..Это здания не спасёт.Одесса на просадочных грунтах и вдобавок в сейсмоопасной зоне.А Штабы надо выселять из больших городов в маленькие ,желательно военные.У военных ,до окончания военной службы должно быть только служебное жильё,а по дембелю выходное пособие и сертификат на приобретение жилья в любом городе за пределами центра города.Офицер в части должен иметь особнячок,а не место в общаге.
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"а по дембелю выходное пособие и сертификат на приобретение жилья в любом городе за пределами центра города"

По какому еще дембелю? За какой срок? Или годик отслужил и сертификат?
А может быть не сертификат, а просто зарплата достойная + соцпакет, а там - как накопит - то пусть и покупает?
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Имейте совесть! Депутатам и министрам на хлеб с икрой не хватает, а тут эти моряки лезут со своим штабом.
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Та розженіть нарешті цю наволоч і вселіть штаб ВМС у їхні кишла на Борисоглібській (Поділ) та Гаврилишина (Шулявка)..!

Запрещенная "Компартия Украины" провела в Киеве "конференцию" в честь дня рождения Сталина, на которой Симоненко раздавал медальки в честь 140-летия дня рождения кровавого палача .

Штаб командования ВМС в Одессе переселили в заброшенное здание: моряки вынуждены жить в палатках на улице - Цензор.НЕТ 7230
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Мысль о том, что барыги уже полгода не воруют и во власти честнейшая команда молодых реформаторов должна согревать в палатках в эти зимние праздники. Тем более, погода теплая- дрова можно не выдавать, а сэкономленные деньги отправить на выплату пострадавшему от воровки Гонтаревой Игорю Валерьевичу, в счет компенсации за выпотрошенный злочынными папередниками Приватбанк.
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