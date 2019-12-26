 Штаб командування ВМС в Одесі переселили в занедбану будівлю: моряки змушені жити в наметах на вулиці. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє 048.ua, інформує Цензор.НЕТ.
"Це вимушений захід, хоча зараз командувач ВМС Ігор Воронченко говорить тільки про тренування, - кажуть волонтери ВМС ЗСУ. - Але, на жаль, реальність така, що цілком можливо, що наші моряки опиняться в наметах і будуть змушені працювати буквально в польових умовах - розпалювати буржуйки і вести свою роботу. Ми чудово пам'ятаємо 2016 рік, коли штаб ВМС ЗСУ збиралися відправити до Миколаєва, в якому немає виходу в море, а тільки річка Південний Буг. Тоді за допомогою волонтерів командування ВМС відбилося від цього неправомірного рішення. Зараз схожа ситуація. Штаб Південного оперативного командування "Південь" сухопутних військ виживає моряків зі старої будівлі на Пироговській. А ремонт у передбачуваній "новій" будівлі - не те, що не закінчений, він повільно йде - гроші Міноборони на нього заходять на квартирно-експлуатаційне управління Одеської області, яке також підпорядковується сухопутним військам. Звідси - конфлікт інтересів. Сухопутники не люблять моряків".
Штаб ВМСУ повинен переїхати на 6-ту станцію Великого Фонтану - в старі корпуси артучилища, які довгий час були занедбані - їх навмисно банкрутували, щоб за безцінь передати під висотне будівництво. Зараз квартал від 5,5 до 6 станції Великого Фонтану є здебільшого руїни, які ВМС намагаються привести в порядок. Але ремонт іде, справді, повільно. І ось сьогодні за корпусом передбачуваного "нового штабу" розбито наметове містечко - моряки облаштовують і прибирають територію, пиляють дрова і займаються розміщенням військової техніки.
Зеля уже полгода ПАДИШАХ !
при Порохе такого не было !
аж пот скапывает с болезных - не до Лана и ВМФ...
И шо? Сейчас всем тяжело. Зеля со своими пацанами тоже не от хорошей жизни в Офис президента перебрались.
распускай ты ту армию и флот, и договаривайся уже "посередине".
все равно капитулируешь, пуця тебя ж для этого ставил во власть?
"то, что должно быть голым - да явится миру голым" (А.И. Солженицын)
Росії замало Білорусі, в «Союзну державу» втягуватимуть і Україну - політолог
Приблизно через півроку, до літа 2020-го має бути створена «Союзна держава» між Україною і Російською Федерацією і Республікою Білорусь. Очолювати його, звичайно ж, без всяких сумнівів, буде російський президент Володимир Путін. Про це заявив Валерій Соловей, відомий російський політолог, в інтерв'ю «МК».
..Крім того, російський політолог переконаний, що для формування нової держави союзу тільки двох країн недостатньо, і в Кремлі зараз розглядають можливість приєднання до них української держави, причому нібито кулуарно це питання вже обговорювалося з Україною...
Звичайно, що тримати руку на пульсі влади - це завжди корисно, але ж подібні фантазії - це вже явний перебор - і які джерела інформації? Якийсь кацапський ЗМІ? І ви одразу повірили?
Или ему только цены на бензин есть когда регулировать?
Кушайте не обляпайтесь
По какому еще дембелю? За какой срок? Или годик отслужил и сертификат?
А может быть не сертификат, а просто зарплата достойная + соцпакет, а там - как накопит - то пусть и покупает?
Запрещенная "Компартия Украины" провела в Киеве "конференцию" в честь дня рождения Сталина, на которой Симоненко раздавал медальки в честь 140-летия дня рождения кровавого палача .