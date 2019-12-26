 Діяльність переїзної нарколабораторії припинено на Буковині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що група місцевих жителів організувала наркобізнес з виготовлення та збуту амфетаміну в особливо великих розмірах. Основне виробництво ділки обладнали за місцем проживання одного з них. "Філії" діяли в орендованих приміщеннях у Чернівцях та області. Для конспірації зловмисники періодично перевозили "цехи" в інші місця.

Восени правоохоронці припинили діяльність двох лабораторій із наркомережі, які були розміщені в одному з сіл на Буковині і в обласному центрі.

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В рамках відкритого кримінального провадження співробітники СБУ провели обшуки за місцем розташування третьої підпільної лабораторії в обласному центрі, а також за місцем проживання зловмисників. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили з гаражного приміщення психотропні речовини, обладнання для їх виготовлення, прекурсори, комп'ютерну техніку та чорнові записи з даними про замовників і наркотрафік.

Зараз вирішується питання про оголошення фігурантам справи про підозру.





