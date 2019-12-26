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Все про:амфетамін (11) наркотики (884) СБУ (4969) Чернівці (126)

 Діяльність переїзної нарколабораторії припинена на Буковині, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Чернівцях Служба безпеки України блокувала функціонування переїзної нарколабораторії з виробництва амфетаміну. Щомісячний оборот від її діяльності становив півмільйона гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що група місцевих жителів організувала наркобізнес з виготовлення та збуту амфетаміну в особливо великих розмірах. Основне виробництво ділки обладнали за місцем проживання одного з них. "Філії" діяли в орендованих приміщеннях у Чернівцях та області. Для конспірації зловмисники періодично перевозили "цехи" в інші місця.

Восени правоохоронці припинили діяльність двох лабораторій із наркомережі, які були розміщені в одному з сіл на Буковині і в обласному центрі.

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В рамках відкритого кримінального провадження співробітники СБУ провели обшуки за місцем розташування третьої підпільної лабораторії в обласному центрі, а також за місцем проживання зловмисників. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили з гаражного приміщення психотропні речовини, обладнання для їх виготовлення, прекурсори, комп'ютерну техніку та чорнові записи з даними про замовників і наркотрафік.

Зараз вирішується питання про оголошення фігурантам справи про підозру.

Діяльність переїзної нарколабораторії припинена на Буковині, - СБУ 01

Діяльність переїзної нарколабораторії припинена на Буковині, - СБУ 02
Діяльність переїзної нарколабораторії припинена на Буковині, - СБУ 03
Діяльність переїзної нарколабораторії припинена на Буковині, - СБУ 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3167469
 
 
 Топ коментарі
 
в цьому бізнесі клієнт настільки залежний, що готовий пішки доганяти мобільну лабораторію Деятельность переездной нарколаборатории прекращена на Буковине, - СБУ - Цензор.НЕТ 9312
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Короче, мобильные бизнес-услуги в этой стране тоже не приветствуются. Идти навстречу клиенту - это не здесь. Деятельность переездной нарколаборатории прекращена на Буковине, - СБУ - Цензор.НЕТ 7816
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Помилково прочитав презедентської, не здивувався.😎
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Короче, мобильные бизнес-услуги в этой стране тоже не приветствуются. Идти навстречу клиенту - это не здесь.
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в цьому бізнесі клієнт настільки залежний, що готовий пішки доганяти мобільну лабораторію Деятельность переездной нарколаборатории прекращена на Буковине, - СБУ - Цензор.НЕТ 9312
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Переездная нарколаборатория это круто!Вакарчуку только не рассказывайте)))
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а що думаєш Славко викупить всю наркоту і владіміру сцаничу не вистарчить?
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Да не, я о том, что ребята в месяц имели полмиллиона, и даже без корпоративов, просто ездя туда-сюда. Славик может не понять.
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А Вова зрозуміє? Він по таким же корпоративам їздив. Перед тим, як обсирати когось, подумай, чи не зачепить це бумерангом твого кумира.
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Помилково прочитав презедентської, не здивувався.😎
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любили хлопці хімію в школі - зразу видно )))
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