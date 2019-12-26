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Все про:Київ (6740) Нацполіція (8714) проституція (94)

 23-річна дівчина організувала мережу "масажних салонів", які надавали інтимні послуги, в Києві, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Організаторка незаконного бізнесу орендувала квартири в столиці, де жінки-повії надавали послуги інтимного характеру. Тепер за скоєне їй загрожує до п'яти років тюремного ув'язнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

Організаторкою злочинного бізнесу виявилась 23-річна мешканка Київської області. Правопорушниця розміщувала в інтернеті оголошення про надання послуг еротичного масажу. За годину "розваг" клієнти платили від 800 до 1000 гривень. Половину заробленої суми повії віддавали організаторці, а решту залишали собі.

Працівники поліції провели два обшуки за адресами розташування салонів, де вилучили речові докази злочинної діяльності фігурантів - грошові кошти, мобільні телефони, чорнові записи та банківські картки.

Організаторці злочинної діяльності оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною першою статті 303 (Проституція або примушування чи втягнення до заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Запобіжний захід їй обере суд. Фігурантці загрожує до п’яти років позбавлення волі.

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Крім цього, на двох жінок, які надавали сексуальні послуги за гроші, поліцейські склали адміністративні протоколи за ст. 181-1 (Заняття проституцією) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає попередження або накладення штрафу від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

23-річна дівчина організувала мережу масажних салонів, які надавали інтимні послуги, в Києві, - Нацполіція 01
23-річна дівчина організувала мережу масажних салонів, які надавали інтимні послуги, в Києві, - Нацполіція 02
23-річна дівчина організувала мережу масажних салонів, які надавали інтимні послуги, в Києві, - Нацполіція 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3167459
 
 
 Топ коментарі
 
Проституцию нужно легализовать вслед за игральным бизнесом. Потому что как и там - выбора "есть или нет" не существует, есть выбор "легальная или нелегальная".
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В бюджете дыра!Пора легализовать проституцию 23-летняя девушка организовала сеть "массажных салонов", предоставлявших интимные услуги, в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7559
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Теперь зарегестрирует ФОП, поставит кассовый аппарат и будет спокойно работать... 23-летняя девушка организовала сеть "массажных салонов", предоставлявших интимные услуги, в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1876
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нормально, аомассажировал помидорки месяц и есть бабло, а не 5000гр в месяц
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Проституцию нужно легализовать вслед за игральным бизнесом. Потому что как и там - выбора "есть или нет" не существует, есть выбор "легальная или нелегальная".
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И наркотики, по тому же принципу, легализовать?
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Вообще-то да, по некоторым направлениям, продажа в аптеках строго 18+ с указанием дозировок и возможных побочных эффектов. Плюс это даст возможность намного лучше изучить вещества с нелегального рынка - особенно в плане безопасности или токсичности.
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Наркотики тяжелые или легкие?Бывает наркота в медицине?Так что с наркотой не все так просто.
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Эка новость.Принять срочно закон о легализации массажных салонов,обложить налогом,и выдать медаль передовика производства.Пущай працюють на благо Родины.
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Выдать медаль Мендель? Пущай наконец працює?
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Ну Меркель точно бандершей.Как Мендель ей не удасться.
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Кроме того, на двух женщин, которые предоставляли сексуальные услуги за деньги, полицейские составили административные протоколы по ст. 181-1 (Занятие проституцией)

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еще отправить кляузу по месту работы,на завод,высмеять при рабочем коллективе и отчитать на партсобрании. 23-річна дівчина організувала мережу "масажних салонів", які надавали інтимні послуги, в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8909
менты приходят и уходят ,а праституция-вечна! 23-річна дівчина організувала мережу "масажних салонів", які надавали інтимні послуги, в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8909
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В бюджете дыра!Пора легализовать проституцию 23-летняя девушка организовала сеть "массажных салонов", предоставлявших интимные услуги, в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7559
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А она уже давно легализована среди властных чиновников. Отдаются любому, кто больше заплатит.
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це певно ті дівулі, яких яременко замовляв.
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Теперь зарегестрирует ФОП, поставит кассовый аппарат и будет спокойно работать... 23-летняя девушка организовала сеть "массажных салонов", предоставлявших интимные услуги, в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1876
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реклама какая-никакая на цензоре прошла, может кнопкодавы из партии зеленых человечков пользоваться услугами станут.
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А червонец на фотке то за шо платили или сдача? 23-летняя девушка организовала сеть "массажных салонов", предоставлявших интимные услуги, в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3171
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наверное услуга наблюдение наблюдающим!
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Авакаву давала бы половину и работала бы и горя не знала. За бизнес идею - плюс. За исполнение и мораль - кол с минусом.
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молодая еще, не знала про "крышу", поэтому бизнес рухнул
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Кто поверил что девушка 23 лет организовала-полный дурак, за которых нас держат полицаи.
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УКОВОДИТЕЛЬ ГБР ТРУБА И СУДЬЯ БЕЛОЦЕРКОВЕЦ ПОСТОЯННО ПОСЕЩАЮТ ЭЛИТНЫЕ БОРДЕЛИ КИЕВА-зачищают конкурентов, тоже самое что СБУ ловит циган с наркотой.
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23 річна "дєвушка"? 😏 Та, швидше повірю, що зал ігрових автоматів організувала його смибиральниуя, а не котрийсь з орлів Авакова. Такий вигідний "бізнес" не може існувати без великого і широкого даху.
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ЛЄГІТІМІЗІРОВАТЬ!!!! Вони ж людям добро роБлять
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Герои, б#####!
Нашли с кем бороться
А суммы то какие гигантские на столе лежат - вообще ппц
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В любого посетителя супермаркета и то больше в кошельке лежит.
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Известный телеведущий и терапевт Евгений Комаровский посоветовал украинцам смотреть PornHub. Ролик с соответствующим "призывом" появился в YouTube-блоге.
Доктор Комаровский в ролике отметил, что вместо новостей по телевизору, лучше посмотреть ролики известного порно-сайта PornHub.
По словам врача, это сохранит украинцам нервы и благоприятно повлияет на их здоровье.
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Brazzers - самый топовый порносайт в мире, все видео для ресурса снимаются на одноименной порностудии.
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интересно броню при задержании использовали , или только КОРД
а вобще путаны нужны при любой власти , и спрос на них будет всегда
зачем же такое рядовое задержание за новость выдавать , лучше бы вора при задержании завалили , у копов авторитет бы поднялся , хотя я понимаю - приказ
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а дєнжіщі то какіє!!! Якийсь магнат навіть мятим чєрвонцем расщітался
23-летняя девушка организовала сеть "массажных салонов", предоставлявших интимные услуги, в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1255
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крохобори! Взять за сєанс тищу, та ще за різінку потрєбовать... Кстаті, хароша різінка, такі дорожє - грівньов двайцять пять
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Такая молодая а уже предприниматель 😁
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Пусть объяснят в чем этот бизнес преступный? Не делилась с ментами?
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Ну и в чём она виновата? В том, шо не платила податки в державную мошну? Ну то и олигархи их максимально стараются не платить, мутят всякие мутки через офшоры.

Свободу проституции в Украине! Нехер бесплатно оказывать услуги крышующим органам сросшимися с криминалом, хай тоже платят за пользование! Хватит кормить мусорню и бандюков! Даёшь налоги с проституции в казну Украины!!!
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нє, отой мятий чєрвонєц так нєсєрьйозно там отсвєчіваєт - увесь кураж потух
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дальше у рипартьора кровь от мозга ушла в другую голову
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Я так считаю :

надо разрешить женщинам заниматься этим в специально отведённых для этого местах с обязательным ежедневной сдачей анализов за их счёт и без всяких налогов.

Это не бизнес.
Это природа человека.
Ещё 2 миллиона лет назад гоминидные самки за кусок банана делились своей теплотой с самцами. С тех пор ничего не поменялось.

Главное, чтобы заразу не разносили.
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от новость так новость, на Сумской таких массажных кабинетов на каждом этаже по два ...
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Ханжи! Сами в Раде дрочат, а женщин за это сажают.
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Нужно чтобы свой ПРОФСОЮЗ был у проституток,может советская команда Президента над этим поработает, 23-летняя девушка организовала сеть "массажных салонов", предоставлявших интимные услуги, в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8992
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Ой, звірі, шо роблять перед Новим роком!
Мільйони молодих і немолодих людей будуть позбавлені можливості проспівати традиційну корпоративно-вечірочну пісеньку:
"И вот она нарядная на праздник к нам пришла
И много-много радости ребятам принесла"
Це ж пісня про дівчинку за викликом, хіба не так?
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Згоден на легалізацію проституції лише за однієї умови - стерилізація кожної проститутки з татуюванням на лобі.
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Великая победа ведомства Авакова! Многомиллионные евровертолеты привлекали?
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Чи не кримінальний авторитет ця 23 річна діваха, справжній організатор і криша як завжди залишився в тіні.
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А где брифинг с участием главы МВД, Генпрокурора, Президента? Непорядок! Почему лицо заретушировано у преступницы? Сколько там волонтерок? Сколько из тех, кто пользовался, атошников? Одни вопросы, никаких ответов.
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А фото девушек за работой можно? Друг просто попросил
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У Пороха целая коллекция из 5 Элемента . но стоит денег. Пепа за даром не работает .
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у девушки было 2 салона .
1 - Лолита .2 - Моника !
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Я так розумію, коли говорять про легалізацію проституції, то це включає торговців тілами обох статей, бо чоловіча проституція теж існує.
Тоді жінки могли б спокійно ходити в такі будинки і знімати проститутів, хто бажає.

А то тут таварісчі-марячкі розказують, як вони у кожному порту (ще зупинитися не встигли) застрибують на портових шлюшок ... А вернувшись додому, питають у своїх дружків-алкашів, чи дружина їх вірно чекала півроку. І коли такий бухарик Вася каже, що ні (десь там з якимось була один раз), то вони розлучаються з такою невірною, перед цим побивши її.
Шановні пані, рівність - так рівність.
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мабуть не хотіла платити продажним мусорам,тому і заарештували.
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