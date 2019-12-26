 23-річна дівчина організувала мережу "масажних салонів", які надавали інтимні послуги, в Києві, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.
Організаторкою злочинного бізнесу виявилась 23-річна мешканка Київської області. Правопорушниця розміщувала в інтернеті оголошення про надання послуг еротичного масажу. За годину "розваг" клієнти платили від 800 до 1000 гривень. Половину заробленої суми повії віддавали організаторці, а решту залишали собі.
Працівники поліції провели два обшуки за адресами розташування салонів, де вилучили речові докази злочинної діяльності фігурантів - грошові кошти, мобільні телефони, чорнові записи та банківські картки.
Організаторці злочинної діяльності оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною першою статті 303 (Проституція або примушування чи втягнення до заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Запобіжний захід їй обере суд. Фігурантці загрожує до п’яти років позбавлення волі.
Крім цього, на двох жінок, які надавали сексуальні послуги за гроші, поліцейські склали адміністративні протоколи за ст. 181-1 (Заняття проституцією) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає попередження або накладення штрафу від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
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еще отправить кляузу по месту работы,на завод,высмеять при рабочем коллективе и отчитать на партсобрании.
менты приходят и уходят ,а праституция-вечна!
Нашли с кем бороться
А суммы то какие гигантские на столе лежат - вообще ппц
Доктор Комаровский в ролике отметил, что вместо новостей по телевизору, лучше посмотреть ролики известного порно-сайта PornHub.
По словам врача, это сохранит украинцам нервы и благоприятно повлияет на их здоровье.
а вобще путаны нужны при любой власти , и спрос на них будет всегда
зачем же такое рядовое задержание за новость выдавать , лучше бы вора при задержании завалили , у копов авторитет бы поднялся , хотя я понимаю - приказ
Свободу проституции в Украине! Нехер бесплатно оказывать услуги крышующим органам сросшимися с криминалом, хай тоже платят за пользование! Хватит кормить мусорню и бандюков! Даёшь налоги с проституции в казну Украины!!!
надо разрешить женщинам заниматься этим в специально отведённых для этого местах с обязательным ежедневной сдачей анализов за их счёт и без всяких налогов.
Это не бизнес.
Это природа человека.
Ещё 2 миллиона лет назад гоминидные самки за кусок банана делились своей теплотой с самцами. С тех пор ничего не поменялось.
Главное, чтобы заразу не разносили.
Мільйони молодих і немолодих людей будуть позбавлені можливості проспівати традиційну корпоративно-вечірочну пісеньку:
"И вот она нарядная на праздник к нам пришла
И много-много радости ребятам принесла"
Це ж пісня про дівчинку за викликом, хіба не так?
1 - Лолита .2 - Моника !
Тоді жінки могли б спокійно ходити в такі будинки і знімати проститутів, хто бажає.
А то тут таварісчі-марячкі розказують, як вони у кожному порту (ще зупинитися не встигли) застрибують на портових шлюшок ... А вернувшись додому, питають у своїх дружків-алкашів, чи дружина їх вірно чекала півроку. І коли такий бухарик Вася каже, що ні (десь там з якимось була один раз), то вони розлучаються з такою невірною, перед цим побивши її.
Шановні пані, рівність - так рівність.