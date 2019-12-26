 23-річна дівчина організувала мережу "масажних салонів", які надавали інтимні послуги, в Києві, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

Організаторкою злочинного бізнесу виявилась 23-річна мешканка Київської області. Правопорушниця розміщувала в інтернеті оголошення про надання послуг еротичного масажу. За годину "розваг" клієнти платили від 800 до 1000 гривень. Половину заробленої суми повії віддавали організаторці, а решту залишали собі.

Працівники поліції провели два обшуки за адресами розташування салонів, де вилучили речові докази злочинної діяльності фігурантів - грошові кошти, мобільні телефони, чорнові записи та банківські картки.

Організаторці злочинної діяльності оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною першою статті 303 (Проституція або примушування чи втягнення до заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Запобіжний захід їй обере суд. Фігурантці загрожує до п’яти років позбавлення волі.

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Крім цього, на двох жінок, які надавали сексуальні послуги за гроші, поліцейські склали адміністративні протоколи за ст. 181-1 (Заняття проституцією) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає попередження або накладення штрафу від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.





