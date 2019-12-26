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 Дніпровське КБ "Південне" зібрало космічний супутник дистанційного зондування Землі "Січ-2-1". ФОТОрепортаж

КБ "Південне" завершило збір льотного зразка космічного апарату дистанційного зондування Землі "Січ-2-1". Уже розпочато його випробування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба бюро на сторінці в мережі Facebook.

Крім того, бюро продовжує збирати льотний зразок космічного апарату наукового призначення "Мікросат-М". У 2020 році планується завершити збір і почати його випробування.

"У 2019 році виготовлено і випробувано дослідну конструкцію двигунної установки та габаритно-динамічний макет супутника GS-1 формату CubeSat. Вже проведені функціональні випробування транспортно-пускового контейнера. Також проведено перший етап вогневих випробувань дослідної двигунної установки малої тяги на "зеленому" монопаливі", - йдеться в повідомленні.

Наступного року КБ "Південне" планує виготовити габаритно-динамічний макет космічного апарата "Січ-2М" для оптико-електронного спостереження Землі високого розрізнення, який забезпечить Україну власними високоякісними цифровими знімками заданих ділянок земної поверхні у панхроматичному, багатоспектральному й інфрачервоному діапазонах.

Також дивіться: Українсько-американська ракета вивела на орбіту корабель із вантажем для МКС, - КБ "Південне". ВIДЕО

Дніпровське КБ Південне зібрало космічний супутник дистанційного зондування Землі Січ-2-1 01
Дніпровське КБ Південне зібрало космічний супутник дистанційного зондування Землі Січ-2-1 02
Дніпровське КБ Південне зібрало космічний супутник дистанційного зондування Землі Січ-2-1 03
Дніпровське КБ Південне зібрало космічний супутник дистанційного зондування Землі Січ-2-1 04
Дніпровське КБ Південне зібрало космічний супутник дистанційного зондування Землі Січ-2-1 05
Дніпровське КБ Південне зібрало космічний супутник дистанційного зондування Землі Січ-2-1 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3167437
 
   
 Топ коментарі
 
А просто Січ вже запустили? Чи досі і мокшандії лежить? Грім - 2 обіцяли вже в 2016 . Та слово ваше тепле.
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Ну если оснастить его ядерным оружием то будет вообще хорошо ... Днепровское КБ "Южное" собрало космический спутник дистанционного зондирования Земли "Сич-2-1" - Цензор.НЕТ 6001
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Да, чтобы отзондировал на кизяк новорожденные республики.
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А просто Січ вже запустили? Чи досі і мокшандії лежить? Грім - 2 обіцяли вже в 2016 . Та слово ваше тепле.
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Иди грибы выращивай
Что за претензии???? Эти люди наша гордость!!!
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Ну если оснастить его ядерным оружием то будет вообще хорошо ...
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Да, чтобы отзондировал на кизяк новорожденные республики.
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Проще авторов этих новорожденных, а после, они и сами рассыпятся.
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И кому доверить кнопку? Твоему слуге? Да он к роялю боится притронуться. Днепровское КБ "Южное" собрало космический спутник дистанционного зондирования Земли "Сич-2-1" - Цензор.НЕТ 4709
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Перекласти "зелене монопаливо" редактор не зміг. Днепровское КБ "Южное" собрало космический спутник дистанционного зондирования Земли "Сич-2-1" - Цензор.НЕТ 5723
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КБ "Південне" вже продали, чи ще не встигли?
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Усім попереднім гарантам і прем"храм, які не змогли виготовити і запустити власні спутники - тюрьма за зраду держави.
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Хорошо бы к нему лазерный луч сделать, чтоб фигачить лишнехромосомных с высокой точностью. Дніпровське КБ "Південне" зібрало космічний супутник дистанційного зондування Землі "Січ-2-1" - Цензор.НЕТ 1506
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rnj кто сделает продавцы трусов на базаре или инженеры эмигрировавшие на запад
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А може краще треба було б міжконтинентальну балістичну ракету з ядерною боеголовкою та розділяючуюся головною частиною з блоками індивідуального наведення?
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Навіщо міжконтинентальних - у нас ворог на одному континенті, 20 Громів достатньо для стримування.
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Ваня, ти прикинь - Іран за допомогою Рашки та Китаю, 20 років мумиться і не не зробив діючої Б.ч. А ти кажеш за ... ну, за ту саму "РС-21", чи як там ця важка совкова ркета?
Я ось зараз кеди взую та попрошу шоб зробили взад ракети, ага...
не смішно. або - йди й зроби.
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