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 Суспільство, Фоторепортаж
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 Міжнародне угруповання намагалося налагодити поставки в Іран комплектуючих до протитанкових ракетних комплексів в обхід санкцій ООН, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка СБУ припинила діяльність міжнародного угруповання, яке забезпечувало фінансування незаконних операцій із придбання в Україні товарів військового призначення для реалізації до санкційних країн.

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що група вихідців з Ірану намагалася налагодити поставки комплектуючих до протитанкових ракетних комплексів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Незаконне переправлення такої продукції до Ірану суперечить резолюції РБ ООН № 2231 від 20.07.2015.

Для фінансування оборудок використовувались фірми з ознаками фіктивності, зареєстровані в Україні, Ірані, Туреччині, країнах Балтії та офшорах. Зловмисники створили тіньову систему незаконних переказів та переведення в готівку коштів всупереч вимогам законодавства України та поза контролем органів фінансового моніторингу.

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За інформацією спецслужби протиправна діяльність є частиною неофіційної фінансово-розрахункової системи "хавала", яка є незаконною альтернативою офіційним платіжним системам.

Під час проведення обшуків за місцями функціонування так званих бек-офісів "хавали" та проживання зловмисників на Київщині та Дніпропетровській області, правоохоронці вилучили фінансову документацію, печатки і бланки іноземних суб’єктів господарювання, ключі доступу до систем клієнт-банк, обчислювальну техніку, матеріальні і оптичні носії інформації та мобільні пристрої. Також виявлено гроші в сумі майже 600 тис. доларів США та 235 тис євро.

Міжнародне угруповання намагалося налагодити поставки в Іран комплектуючих до протитанкових ракетних комплексів в обхід санкцій ООН, - контррозвідка СБУ 01
Міжнародне угруповання намагалося налагодити поставки в Іран комплектуючих до протитанкових ракетних комплексів в обхід санкцій ООН, - контррозвідка СБУ 02
Міжнародне угруповання намагалося налагодити поставки в Іран комплектуючих до протитанкових ракетних комплексів в обхід санкцій ООН, - контррозвідка СБУ 03

Наразі в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину організованою групою), ч. 2 ст. 201 (контрабанда), ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучені кошти.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3167423
 
   
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Интересно сколько Джавелинов осталось в Украине Международная группировка пыталась наладить поставки в Иран комплектующих к противотанковым ракетным комплексам в обход санкций ООН, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 5690ну естественно не по документам а по факту ?
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Тебе це повинно хвилювати лише в одному випадку- якщо ти танкіст рашокупант.
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Нифига себе как витиевато ты поведал,что ты идиот .
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Что значит засмыкався Міжнародне угруповання намагалося налагодити поставки в Іран комплектуючих до протитанкових ракетних комплексів в обхід санкцій ООН, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 8845это фрикции ,я тебя трахаю потихоньку ... Міжнародне угруповання намагалося налагодити поставки в Іран комплектуючих до протитанкових ракетних комплексів в обхід санкцій ООН, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 4383
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Засмикався- це коли ти в дупі відчув печію, як від перця чілі, у передчутті невідворотного кінця.
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Ну про свой сексуальный опыт,где ты там печию ощущаешь ,это тут не надо рассказывать Міжнародне угруповання намагалося налагодити поставки в Іран комплектуючих до протитанкових ракетних комплексів в обхід санкцій ООН, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 2982 не того профиля сайт .. Міжнародне угруповання намагалося налагодити поставки в Іран комплектуючих до протитанкових ракетних комплексів в обхід санкцій ООН, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 7912
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Ну ти ж засмикався, занервував. Почав видавати "скрєпи" про свої гомосексуальні фантазії. Мені на тебе чхати, просто не виставляй на огляд свою орієнтацію.
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А ще хвалитесь, що на расєйкє педиків немає. Он ти про мужиків мрієш. Тьху, срамота.
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А потім рашапроп "випадково" виявив би там українські комплектуючі, і вуаля- ми в центрі скандалу.
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Так комплектуючих не знайшли, знайшли тільки гроші, чим це відрізняється від звичайного центру мінімізації платежів?
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