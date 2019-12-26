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Все про:вибух (1833) Вінницька область (397) граната (499) Нацполіція (8714)

 Через вибух гранати на Вінниччині загинув чоловік, двох поранено, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

28-річний чоловік на Вінниччині конфлікт з товаришами вирішив "врегулювати" за допомогою ручної гранати. В результаті вибуху постраждали двоє. Один з них під час надання медичної допомоги помер у лікарні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Вінницькій області.

Господар будинку, у дворі якого сталася трагедія, запросив до себе в гості друзів. Чоловік кілька тижнів тому повернувся з Києва, там він був на заробітках, і вирішив відсвяткувати цю подію.

Під час застілля між чоловіками неодноразово виникали словесні конфлікти, причини яких ніхто з присутніх не пам'ятає. Коли гості вийшли на вулицю, господар будинку виніс гранату і погрожував її підірвати. Двоє з чоловіків намагалися його заспокоїти і забрати небезпечний предмет у нього з рук. Цього їм зробити не вдалося - боєприпас вибухнув.

Травмувалися 25 і 28-річні місцеві жителі. Під час надання медичної допомоги в реанімації молодший з чоловіків помер.

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Згодом з'ясувалося, що медичної допомоги потребував і правопорушник. Він дістав осколкове поранення ноги і був прооперований. Зараз він у медичній установі під охороною поліції.

Слідство розпочало кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК (умисне вбивство) і ч.1 ст. 263 КК (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі. Зараз вирішується питання про оголошення йому про підозру.

За словами правопорушника, гранату він придбав у незнайомця в столиці. Поліція встановлює походження боєприпасу.

Через вибух гранати на Вінниччині загинув чоловік, двох поранено, - Нацполіція 01
Через вибух гранати на Вінниччині загинув чоловік, двох поранено, - Нацполіція 02
Через вибух гранати на Вінниччині загинув чоловік, двох поранено, - Нацполіція 03
Через вибух гранати на Вінниччині загинув чоловік, двох поранено, - Нацполіція 04
Через вибух гранати на Вінниччині загинув чоловік, двох поранено, - Нацполіція 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3167419
 
 
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эх, не готово ещё наше население к легализации ношения ручных гранат...
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Обезьяна + алкоголь + граната/ружьё/автомат = беда.
Скоко ещё того оружия гуляет по Украине, которое принесёт ещё много бед... И самое главное - в каких руках оно находится...
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Фотографа на мыло, тема кишек на ветках не раскрыта абсолютно.
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В этой новости прекрасно все - хата, садочок, горилочка, кумы наверное. Не хватает местного мемасика про "яку сумну новыну"
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этот ж какого шмурдяка так надо было насосаться ....шоб начать гранатой закусывать..
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