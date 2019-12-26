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 Поліція видворила в Іспанію злодія в законі, громадянина РФ Батира Бухарського. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція видворила за межі країни злодія в законі на прізвисько Батир Бухарський.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

За даними відомства, з 2017 року Батир Бухарський перебував у міжнародному розшуку за скоєння злочинів на території Королівства Іспанії. Разом з іншими учасниками ОЗГ організував схему по "відмиванню" коштів, здобутих злочинним шляхом, та які легалізовували шляхом придбання нерухомості. Відповідно до законодавства Іспанії, на "злодія в законі" чекає відповідальність у вигляді позбавлення волі строком на 17 років.

У поліції також нагадали, що в квітні 2019 року "злодій у законі" незаконно потрапив на територію України. Про цей факт стало відомо працівникам Управління стратегічних розслідувань в Київській області. Правоохоронці встановили місце знаходження "Батира Бухарського", затримали його та одразу повідомили про це європейських колег.

З метою подальшої екстрадиції до Королівства Іспанія 48-річний громадянин РФ і уродженець Узбекистану був поміщений у пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

Поліція видворила в Іспанію злодія в законі, громадянина РФ Батира Бухарського 01

У 1998 році в Москві Батир Бухарський був коронований злодієм в законі Дідом Хасаном і був довіреною особою ще одного злодія в законі на прізвисько Япончик.

У вівторок, 24 грудня, за сприяння Державної прикордонної служби України, Генеральної прокуратури, прокуратури Київської області та Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Нацполіції оперативники Управління стратегічних розслідувань в Київській області Національної поліції екстрадували "злодія в законі" на прізвисько "Батир Бухарський" до Королівства Іспанія та передали до рук правоохоронців.

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Поліція видворила в Іспанію злодія в законі, громадянина РФ Батира Бухарського 02

У відомстві також нагадали, що Верховна Рада України прийняла за основу в першому читанні проєкт закону №2513 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою", ініційований президентом України. Участь у розробці законопроєкту взяли народні депутати та спеціалісти Департаменту стратегічних розслідувань. "За" законопроєкт проголосували 254 народних депутатів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3167385
 
 
 Топ коментарі
 
от батыра бухарского два шага до петра мальдивского
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от батыра бухарского два шага до петра мальдивского
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будемо сподіватися, що 17 років в іспанській тюрмі підуть йому і іспанському бюджету на користь Полиция выдворила в Испанию вора в законе, гражданина РФ Батыра Бухарского - Цензор.НЕТ 3975
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Та ващє....Шо треба зробити щоб мене десь в Германію видворили????
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А у нас всех выдворяют воров в законе, то в Англию, то еще куда то. Вот и Беркотню в Россию. Потом, правда возвращаются. Некоторые сами УТИКАЮТ, у нас куда не плюнь, особенно во власти, все воры выше закона. А тут мелочь показали.
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парадокс, но типичный рассеянин со скрепным исконно руцким погонялом )
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Лезут потому что здесь комфортно себя чувствуют! Такое чувство будто бизнес,особенно с грузинами.Ловят, те башляют чтоб на родину не отправлять в Грузию.А отправляют в Европу .
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Воры сейчас фамилии себе напридумывали, этот узбек- "Бухарский"...наш Свинарчук- "Гладковский"...смех!
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"Полиция выдворила в Испанию вора в законе, гражданина РФ Батыра Бухарского"

Так вот он какой, истинно русский человек, Батыр(!) Бухарский(!). Поліція видворила в Іспанію злодія в законі, громадянина РФ Батира Бухарського - Цензор.НЕТ 842
И запоребриком еще что-то верещат о "защите русского языка в Украине"
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Швили уже давно говорил: сделайте как в Грузии, если в законе значит в тюрьму. а то лезут в Украину все и правильные воры и обычные бандиты купившие себе статус вора
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