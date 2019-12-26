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 Китай передав ДСНС України 52 одиниці спеціальної аварійно-рятувальної техніки, - Аваков. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Уряд Китаю передав Державній службі з надзвичайних ситуацій 52 аварійно-рятувальні машини, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку глави МВС у Twitter.

"У рамках вже другого спільного китайсько-українського проєкту Уряд КНР передав ДСНС 52 одиниці спеціальної аварійно-рятувальної техніки, що значно підвищить ефективність роботи наших рятувальників. Дякуємо друзям і партнерам за системну підтримку!" - написав Аваков.

Водночас, як повідомляє Департамент комунікації МВС України, Китайська народна республіка передала українським підрозділам ДСНС 52 одиниці техніки та обладнання на загальну суму понад 95 мільйонів юанів, це близько 318 мільйонів гривень. Уже найближчим часом, після проходження навчань, її направлять у регіони.

Китай передав ДСНС України 52 одиниці спеціальної аварійно-рятувальної техніки, - Аваков 01

"Я хочу подякувати і пану послу, і керівництву Китайської Республіки. Вперше ми зустрілися в 2016 році, тоді ви передали першу партію техніки, яка дуже знадобилась нашим фахівцям. Сьогодні ми маємо вже другий спільний проект, коли ви передаєте 52 одиниці техніки на 95 мільйонів юанів. Ми оновлюємо весь парк рятувальної техніки і всю техніку, яка приходить з Китаю, будемо використовувати в системному порядку для модернізації наших сил", - цитує Авакова пресслужба МВС.

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Китай передав ДСНС України 52 одиниці спеціальної аварійно-рятувальної техніки, - Аваков 02

Зазначається, що серед переданої техніки – пожежні автопідіймачі, автодрабини, автомобільні крани, гусеничні бульдозери та автогрейдери.

Сьогодні сторони підписали акт передачі техніки.

Китай передав ДСНС України 52 одиниці спеціальної аварійно-рятувальної техніки, - Аваков 03

"Я хотів би подякувати Уряду КНР та міністру внутрішніх справ за підтримку ДСНС. Ці 52 одиниці техніки дуже необхідні для нашої служби. Вся вона буде використовуватися за призначенням. І особливо хочу подякувати за висотні автопідіймачі та автодрабини. Минула партія техніки, яку ми отримали, постійно використовується при ліквідації надзвичайних ситуацій чи для їх попередження. Сподіваюсь, що ви побачили в особі ДСНС надійного партнера і наше співробітництво буде зміцнюватись", - сказав Микола Чечоткін.

Китай передав ДСНС України 52 одиниці спеціальної аварійно-рятувальної техніки, - Аваков 04

Своєю чергою, Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні Ду Вей сказав, що він завершує свою каденцію на посаді посла в Україні і тому, передача техніки чудовий останній акорд.

"У моїй дипломатичній службі головна місія – сприяти дружбі між нашими двома державами. Тож сьогоднішній захід ‑ це чудова нагода, щоб поставити крапку у моїй діяльності як посла в Україні", - сказав пан Ду Вей.

Китай передав ДСНС України 52 одиниці спеціальної аварійно-рятувальної техніки, - Аваков 05
Фото: сайт МВС

Нагадаємо, у 2016 році, до 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між країнами, КНР передала Україні 25 одиниць інженерної та рятувальної техніки, 32 комплекти аварійно-рятувального обладнання і запасні частини до них. Серед техніки – автокрани, бульдозери, екскаватори, пікапи, дизельні генератори та водяні насоси.

Китай передав ДСНС України 52 одиниці спеціальної аварійно-рятувальної техніки, - Аваков 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3167374
 
   
 Топ коментарі
 
Вся ця техніка також буде працювати на будівництві дач та палаців високопосадовців?
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Вся ця техніка також буде працювати на будівництві дач та палаців високопосадовців?
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хто цей одноразовий хлам ремонтувати буде?
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китай просто так нечего не отдает значит режим зеленского что то мутит ?
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что мутит, что мутит, что надо, то и мутит : продажу супер плодородных черноземов северного причерноморья китайским плантаторам.
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Притом, что он молёдец. Его ж обещали в декабре снять, а как такого хорошего министра менть.
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Державна служба України з надзвичайних ситуацій утворена шляхом реорганізації Міністерства надзвичайних ситуацій і Державної інспекції техногенної безпеки України.
З 25 квітня 2014 діяльність Служби спрямовується і координується Кабінетом міністрів через Міністра внутрішніх справ.
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... противно смотреть на это действие! Китай передает технику в ДСНС как стране 3-го мира (аля Бурунди, Бангладеш, Бирма ... ) - которую могут и должны делать у нас! Стыд и позор! а эти "недоразумения" еще и пиарятся на передаче техники, которая не отличается качеством ... тьфу!
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У вас уже давно только мульфильмы про "супер-ракеты" снимают, а ничего реально не производят.
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Страна запретившая компартию получает халяву от компартии
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Я стесняюсь спросить: "А почему ни слова о финансах?". Как-то подозрительно-мутно: "передали ..." Бесплатно "передали"? Тогда так и напишите: бесплатно передали ... И если это так, то откуда такая четкая оценка: ... на 318 млн. грн.? Опять народ за лохов держите? Пипл схавает?
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Китайские спасательные автомобили ... Китай передав ДСНС України 52 одиниці спеціальної аварійно-рятувальної техніки, - Аваков - Цензор.НЕТ 3004
Стремно!
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дык, клинья под продаж земли подбивают)))
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Позорище!
Мы делали МБР Сатана!Мы делали Ан 225,Ан 124,Мыделали ТАРК.
Прошло 30 лет,нам коммунистический Китай передал аки бомжам пожарную технику.
Мы делаем МБР,только в новом понятии этого слова!
Не знаю,но мне стыдно,просто стыдно,стыдно!!!!!!!!!!!!
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Китай у нас крупный покупатель зерновых культур Китай передав ДСНС України 52 одиниці спеціальної аварійно-рятувальної техніки, - Аваков - Цензор.НЕТ 7138
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КНР- це вам не лднр. Розшифровка: КНР- Китайська народна республіка, лднр- лугандоно-даунбаська народна республіка.
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В рамках уже второго совместного китайско-украинского проекта
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